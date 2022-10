Unerwartete Bombe im US-TV: US-Professor sagt das, was alle über die Sabotage von Nord Stream denken

Die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 wurden letzte Woche in der Ostsee nahe Dänemark und Schweden beschädigt. Es besteht der dringende Verdacht, dass sie sabotiert wurden, da schwedische Überwachungsstationen Explosionen an den Gaspipelines registrierten.

Nach Ansicht von Professor Jeffrey Sachs von der renommierten Columbia University stecken die Vereinigten Staaten hinter der Sabotageaktion. Möglicherweise haben sie dabei mit Polen zusammengearbeitet, sagte er in einem Interview mit Bloomberg.

Sachs wurde sofort von der Moderatorin unterbrochen. „Welche Beweise haben Sie dafür?“

Professor Jeffrey Sachs [Columbia] on Bloomberg causing chaos saying US was most likely involved in Nordstream leaks according to data & other experts 😂😂😂 “even reporters tell me …. privately of course …” and that we are on a pretty dangerous path to a nuclear conflict pic.twitter.com/U6FsC2tdp6