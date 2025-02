Auf dem Weg zum Post-Totalitarismus im Westen: Einige Warnungen aus dem Osten

Von Michael Rainsborough

„Stehen wir nicht als eine Art Warnung für den Westen da und zeigen ihm seine eigenen latenten Tendenzen auf? So fragte der tschechische Dramatiker Václav Havel 1978 in „Die Macht der Ohnmächtigen“, seinem epischen Essay über das Wesen des Dissenses im kommunistischen Osteuropa. Havel argumentierte, dass das Schicksal der osteuropäischen Länder unter kommunistischer Gewaltherrschaft ein Monument für die lähmenden Auswirkungen des techno-bürokratischen Rationalismus der Spätphase sei – ein System, das sich ausschließlich auf die materielle Existenz konzentriere. Dieses System habe aufgehört, der Menschheit zu dienen, die Würde des Einzelnen ausgehöhlt und die Menschen auf kalte Weise aus ihren natürlichen Bindungen herausgerissen: ihrem Lebensraum, ihrer Familie, ihrer Gemeinschaft, ihrer Nation.

Für Havel gab es keine Beweise dafür, dass der Charme der Demokratie westlicher Prägung eine bessere Lösung für die entmenschlichenden Auswirkungen technokratischer Herrschaft bot. Vielmehr verdeckten die größeren politischen Freiheiten und der wirtschaftliche Erfolg des Westens die zugrunde liegende Krise nur noch besser. In parlamentarischen Demokratien, so glaubte er, würden die Menschen auf subtilere Weise manipuliert als unter dem gefühllosen Autoritarismus der kommunistischen Herrschaft – durch Konsum, Produktion, Werbung und Konsumverhalten.

Mit diesen Ansichten knüpfte Havel an frühere Dissidenten wie Alexander Solschenizyn und Czesław Miłosz an, die im Kommunismus ebenfalls die totalisierenden Impulse der materialistischen Ideologien erkannten. Diese Ideologien, so behaupteten sie, ließen neue Religionen entstehen, die auf der Neugestaltung der menschlichen Existenz im Einklang mit einer utopischen Vision des historischen Schicksals beruhten. Das kommunistische Osteuropa war daher eine „Warnung an den Westen“ – wie Solschenizyn es ausdrückte – vor dem natürlichen Endpunkt eines anhaltenden bürokratischen Rationalismus.

Die Kunst, mit Lügen zu leben

Geschichte wiederholt sich nie, aber sie hallt oft nach. Es ist vielleicht überraschend, dass Dissidentenschriften wie die von Havel in den westlichen Gesellschaften nicht eingehender studiert werden, weil sie so tiefgreifende Einsichten und Mahnungen bieten. Der heutige Westen mag in unterschiedlichem Maße einen ähnlichen Zustand des moralischen, geistigen und politischen Verfalls erleben, wie ihn Havel in den kommunistischen Staaten der Spätphase gegen Ende des 20. Jahrhunderts.

In dieser Zeit untersuchten Schriftsteller wie Havel die Entwicklung autoritärer Herrschaft nach dem Ende der kompromisslosen stalinistischen Unterdrückung. In dieser Zeit gab es begrenzte politische Öffnungen, nachdem Nikita Chruschtschow nach Stalins Tod 1953 zum sowjetischen Ministerpräsidenten aufgestiegen war und die kommunistische Hardliner-Herrschaft nach dem sowjetischen Einmarsch in Ungarn 1956 in Misskredit geraten war.

In der Tschechoslowakei führten diese Veränderungen zu einer Phase der politischen Liberalisierung, die im „Prager Frühling“ von 1968 gipfelte. Der Reformistenführer Alexander Dubček versuchte, Medien-, Rede- und Reisebeschränkungen zu lockern, die Wirtschaft zu dezentralisieren und die Autorität der Partei zu verringern. Aus Angst, diese Reformen könnten das kommunistische Imperium in Osteuropa aufbrechen, marschierte die Sowjetunion im August 1968 ein und schickte eine halbe Million Soldaten, um den aufkeimenden politischen Aufbruch niederzuschlagen. Es wurde ein willfähriges Regime unter Gustáv Husák eingesetzt, das die Nation wieder in die Schranken wies.

Was folgte, war bemerkenswert. Das kommunistische System nach der sowjetischen Invasion konstituierte sich nicht durch stalinistischen Terror, sondern durch das, was Havel als „Post-Totalitarismus“ bezeichnete. Diesem Konzept widmete er in seinen politischen Essays viel Aufmerksamkeit. Im „Brief an Dr. Gustáv Husák“ (1975) fragte Havel, warum sein Land in eine immer tiefere moralische Krise geriet. Warum verhielten sich die Menschen so, wie sie es taten? Die einfache Antwort war seiner Meinung nach Angst. Nicht physische Angst, sondern psychologische Angst. Die Menschen hatten keine Angst, gefoltert, verurteilt oder hingerichtet zu werden. Stattdessen fürchteten sie sich vor sozialer Ausgrenzung und dem Verlust von Privilegien: einem Arbeitsplatz, einer Beförderung, dem Zugang zu einer Universität, der Möglichkeit, im gewählten Bereich zu arbeiten, oder einem Urlaub in Bulgarien.

Der Preis der Konformität: Persönlicher Verlust und öffentlicher Verfall

Der Posttotalitarismus benötigte an sich keine Prozesse und Gefängnisse, um seine Herrschaft durchzusetzen, da die gesamte Bevölkerung in ein Netz existenzieller Ängste verstrickt war – jeder versuchte nervös zu bewahren, was er hatte, oder zu erlangen, was er noch nicht besaß. Da das System eher äußerliche Konformität als echten Glauben verlangte, vermieden die meisten Menschen den Konflikt mit der Autorität. Konformität kostete nichts und verpflichtete nur zu performativen Loyalitätsbekundungen. Da die meisten Menschen die Lügen erkannten, die das System stützten, war ihre Loyalität oft nur oberflächlich.

Das Problem, so Havel, sei, dass die Teilnahme an diesem System zu Verzweiflung, Apathie und innerer moralischer Entwürdigung führe. Das war der psychische Preis für die äußere Konformität. Es zwang den Einzelnen, in einem Labyrinth von Lügen zu leben. Die Energien der Bevölkerung wurden absichtlich auf die Aufrechterhaltung privater materieller Annehmlichkeiten gelenkt, ohne dass der schrumpfende geistige, ethische und politische Horizont beachtet wurde. Indem das System den Fokus der Menschen auf materialistische Interessen lenkte, machte es sie unfähig, ihre schwindenden Freiheiten zu erkennen. Indem sie ihr Leben innerhalb dieses Lügensystems akzeptieren, „bestätigen die Individuen“, in Havels eindringlichen Worten, „das System, erfüllen das System, machen das System, sind das System“.

Havel stellte die Frage, welche menschlichen Qualitäten ein solches Regime fördert, wenn äußere Anpassung der Schlüssel zum Aufstieg ist. Die Antwort: Egoismus und Karrierismus. Diejenigen, die sich der performativen Verstellung widersetzten, wurden als Spinner abgetan oder als Bedrohung für die Gesellschaft ausgegrenzt. Solche Menschen deckten die Lügen auf, die dem System zugrunde lagen, und machten die Feigheit und die moralischen Kompromisse derjenigen deutlich, die sich anpassten. Um ihre kleine Welt der Selbsterhaltung zu schützen, vermieden selbst Sympathisanten den Umgang mit solchen Außenseitern.

Bei allem Zynismus war das posttotalitäre System jedoch von Natur aus entropisch. Mit der Zeit erstarrte es, unterdrückte die kulturelle Vitalität und erstickte die Fähigkeit der Gesellschaft, die Freiheit zu erweitern und die Wahrheit zu entdecken. Das Regime förderte nur seine eigene ideologische „Wahrheit“ und schloss echtes Wissen und Gedeihen aus. Es erzeugte intellektuelle Stagnation, Dogmen und einen freudlosen, nachtragenden Gehorsam. Führungspositionen wurden mit Lakaien, Opportunisten und Inkompetenten besetzt. Infolgedessen förderte das System nur Banalität und den Kult der „richtig denkenden Mittelmäßigkeit“.

Die Fähigkeit, sich in einem solchen System frei zu äußern, war natürlich eine Illusion. Theoretisch hätte man zwar das Recht, seine Meinung zu sagen, aber die ausgrenzenden und latent strafenden Mechanismen des posttotalitären Staates sorgten dafür, dass niemand sonst zuhörte. Die Menschen scheuten naturgemäß die Nähe zu abweichenden Stimmen, weil sie fürchteten, ihre – oft mageren – Privilegien zu gefährden.

Das Ergebnis war, dass die Kreativität verkümmerte, die Innovation schwand und die kulturelle und technologische Dynamik in der Bedeutungslosigkeit verschwand. Es gab nicht nur keinen wirklichen politischen Wettbewerb um die politische Macht, was ja der Sinn des posttotalitären Systems war, sondern es gab auch keine Kanäle für einen sinnvollen politischen Diskurs und Austausch. Drängende Fragen wurden zum Schweigen gebracht oder beiseite geschoben, so dass eine Gesellschaft zurückblieb, die an der Oberfläche ruhig erschien. Oder „Ruhig wie eine Leichenhalle oder ein Grab – würden Sie nicht sagen?“, wie Havel es in seinem Brief an Dr. Husák denkwürdig formulierte.

Echos aus dem Osten: Der „Prager Frühling“ des Westens?

Kommt uns im modernen Westen irgendetwas davon beunruhigend vor? Die Warnungen der osteuropäischen Dissidenten klingen heute mit unangenehmer Deutlichkeit nach. Die kommunistischen Regierungen in Osteuropa verfügten schließlich über einen Polizeistaat, der alles in den Schatten stellt, was in den heutigen westlichen Demokratien zu sehen ist, und doch fühlen sich einige der von ihnen beschriebenen Muster seltsam wiedererkennbar an.

Während die Vereinigten Staaten den schleichenden Autoritarismus, den sie während der Amtszeit der Regierung Biden erlebt haben, vielleicht abschütteln, steckt insbesondere Westeuropa in einem Zustand, der dem des ausgehenden Kommunismus in Osteuropa nicht unähnlich zu sein scheint. Wie Havel warnte, zehren solche Systeme an der Vitalität, erzwingen Konformität und zersetzen den moralischen und geistigen Kern der Gesellschaft. Seine Botschaft – und die seiner Gesinnungsgenossen – verlangt nach erneuter Aufmerksamkeit, denn die Geschichte reimt sich wieder einmal.

Bevor wir uns mit der Entwicklung des Post-Totalitarismus im Westen beschäftigen, sollten wir Folgendes bedenken: Hat der Westen bereits seine eigene Version des Prager Frühlings erlebt – im Jahr 2016? Havel beschrieb die Ereignisse in Prag 1968 als einen Moment, in dem die Menschen sich von Illusionen befreiten, um in der Wahrheit zu leben. Die beiden Wahlschocks des Jahres 2016 – das britische Brexit-Votum und die überraschende Wahl von Donald Trump – können in einem ähnlichen Licht gesehen werden. Wie Havel feststellte, entstehen solche Momente, wenn etwas lange Unterdrücktes aus der „verborgenen Sphäre“ ausbricht und die sorgfältig aufgebaute Fassade des politischen Konsenses durchbricht. Erinnern Sie sich daran, wie oft Kommentatoren die Chancen des Brexit oder des Sieges von Trump abgetan haben – bis die Realität diese Illusionen zerstörte.

Die Ereignisse des Jahres 2016 können auf verschiedene Weise interpretiert werden, aber eine zwingende Perspektive ist, dass sie demokratische Ausbrüche darstellten – Versuche, der erstickenden ideologischen Orthodoxie zu entkommen, die die westliche Regierungsführung mindestens seit dem Ende des Kalten Krieges beherrscht hatte. Diese Orthodoxie war zwar nicht totalitär, aber dennoch totalisierend in ihrer globalistischen Sichtweise, die von der Überzeugung geprägt war, dass die liberale Demokratie als das unvermeidliche „Ende der Geschichte“ erschienen war.

Nach 1991 ging die globalistische Ideologie davon aus, dass eine Konvergenz in Richtung liberaler Normen sowohl wünschenswert – durch die Ausweitung der persönlichen Freiheiten und die Ermöglichung von globalem Kapital – als auch unvermeidlich sei, da es keine praktikablen ideologischen Alternativen gebe. Diese homogenisierende Vision, die durch die neoliberale Wirtschaftspolitik noch verstärkt wurde, führte jedoch nicht zu einer gerechteren und ausgewogeneren Welt. Stattdessen vertiefte sie das Wohlstandsgefälle innerhalb der Staaten, schürte die Aggression im Ausland und setzte einen starren, einheitlichen Rahmen – am auffälligsten verkörpert durch die Bürokratie der Europäischen Union. Dieser Prozess untergrub nicht nur die demokratische Autonomie, sondern beraubte die Gemeinschaften und Nationen auch ihrer unterschiedlichen Bräuche, Kulturen und Traditionen – was in gewisser Weise an die Mechanismen des osteuropäischen Kommunismus erinnert, den Havel einst kritisierte.

Das Aufkommen des post-liberalen Totalitarismus

Obwohl das politische Establishment auf diese Wahlschocks nicht mit der Entsendung von Panzern auf die Straße reagierte, war die Art und Weise, wie globalistisch gesinnte Eliten versuchten, ihre Autorität wieder geltend zu machen, eindeutig posttotalitärer Natur. Da der Status quo vor 2016 nicht offen repressiv war, wie in Osteuropa, sondern eher eine implizite liberal ausgerichtete Hegemonie unter den regierenden Klassen des Westens darstellte, nahm die Gegenreaktion der etablierten Eliten einen anderen Charakter an – einen, den man als post-liberalen Totalitarismus bezeichnen könnte. Die Gesellschaft entfernte sich von den traditionellen liberalen Grundsätzen und wandte sich einer zunehmend illiberalen Intoleranz zu, die durch eine wachsende Tendenz zur Überwachung von Gedanken und Reden gekennzeichnet war, die im Widerspruch zu den offiziell anerkannten Narrativen standen.

In weiten Teilen des Westens reagierten die politischen Eliten – alarmiert und beleidigt durch die Infragestellung ihrer moralischen Autorität – mit bemerkenswerter Gleichförmigkeit. Eine moderne Nomenklatura in der Politik und in der säkularen Priesterschaft, die Schlüsselinstitutionen kontrollierte – den öffentlichen Dienst, die Universitäten, die Künste, die Anwaltschaft, sogar die Wirtschaft und das Finanzwesen -, schloss ihre Reihen, verschärfte die Einschränkungen der Meinungsfreiheit, schränkte die demokratische Teilhabe ein und versuchte, die politische Opposition an den Rand zu drängen: All dies markiert eine gefährliche autoritäre Wende in der westlichen Politik, während sie versuchte, die aufstrebenden „populistischen“ Gefühle zu unterdrücken.

Dieser Trend, der sich nach 2016 in der gesamten westlichen Hemisphäre abzeichnete, spiegelte die Taktiken der posttotalitären Regime in Osteuropa in den 1970er und 1980er Jahren wider. Es handelte sich um ein stetiges Wiederaufleben des elitengesteuerten Autoritarismus. Die weltweite Reaktion auf die COVID-19-Pandemie – mit drakonischen Abriegelungen – war ein deutliches Beispiel für diesen Wandel.

Parallel dazu wurden zivilgesellschaftliche Institutionen wie der öffentliche Dienst oder die Universitäten, die einst als Bastionen der Unparteilichkeit bzw. der Kreativität galten, politisiert und ihre Integrität bröckelte. Universitäten, einst Zentren für freies Denken und freie Debatten, wurden zu Plattformen für die Förderung parteiischer, regierungsfreundlicher Agenden. Das Aufkommen von Initiativen zur Förderung von Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion“ (DEI) beispielsweise unterdrückte aktiv den Pluralismus und brachte abweichende Meinungen zum Schweigen.

Die autoritäre Wende breitete sich auch auf den kulturellen und kommerziellen Bereich aus. Staatlich genehmigte moralische Botschaften – im Wesentlichen Propaganda – sind in Film, Fernsehen und Werbung allgegenwärtig geworden. Der soziale Bereich wird nun von performativen Ritualen beherrscht, die an die in Osteuropa erinnern. Anstatt ein Schild mit der Aufschrift „Workers of the World Unite“ (Arbeiter der Welt vereinigt euch) zu zeigen, kann man nun eine Regenbogenflagge hissen oder bei Bewerbungen ein Treuegelöbnis auf die DEI ablegen. Diese Handlungen wurden zu modernen Symbolen der Regimetreue.

Wer sich diesen Ritualen entzog, musste, wie im kommunistischen Osten, mit Konsequenzen rechnen: Karriereknick, Ächtung und die Androhung der „Kündigung“. Andersdenkende, die als Extremisten, Populisten oder rechtsextreme Agitatoren (oder Schlimmeres) bezeichnet wurden, galten als giftig und bekamen die kalte Schulter gezeigt. Die Verkleinerung des sozialen und kulturellen Raums, die wiederum den Posttotalitarismus des Ostens imitiert, zwingt die Menschen in ein Netz der Verstellung. Die Menschen im Westen sind in einer Welt des Scheins gefangen und vollziehen Rituale wie die Bekanntgabe von Pronomen oder den Kniefall, um ihre Übereinstimmung mit der herrschenden Ideologie zu signalisieren.

Wie Havel betonte, handelt es sich hierbei um eine Diktatur der Bürokratie, ein charakteristisches Merkmal des Post-Totalitarismus. Der Einzelne wird unter Druck gesetzt, sich anzupassen und mit Gesten zu zeigen, dass er weiß, was von ihm erwartet wird: Er muss beweisen, dass er ein „guter Mensch“ ist und auf der „richtigen Seite der Geschichte“ steht. Die unausgesprochene Botschaft ist klar: Wir wissen, wie man gehorcht, lasst mich in Ruhe und denunziert mich nicht.

In dieser Welt der Unwahrheiten richtet sich die Macht – sowohl die politische als auch die unternehmerische – mehr nach der Ideologie als nach der Realität. Unternehmen und Institutionen beugen sich zunehmend der fortschrittlichen Ideologie, die jeden Winkel des öffentlichen Lebens durchdringt. Havel hätte dies zweifellos als klassische posttotalitäre Impulse erkannt – Tendenzen, die den öffentlichen Raum vergiften und die individuelle Autonomie untergraben. Der Raum für unabhängiges Denken schrumpft, während Zensur und Bestrafung für falsches Denken zunehmen.

Westlicher post-liberaler Totalitarismus: Eine globalistische Maske, eine autoritäre Seele

Der post-liberale Totalitarismus im Westen hat verschiedene Formen angenommen, die jeweils auf die Besonderheiten des jeweiligen Gastlandes zugeschnitten sind. Kanada unter dem stets lächelnden, aber zunehmend autoritären Justin Trudeau hat eine der dramatischsten Fallstudien geliefert. Die Entscheidung seiner Regierung aus dem Jahr 2022, die Bankkonten von Impfgegnern einzufrieren – und sie damit faktisch aus ihrer finanziellen Existenz zu verbannen -, markiert einen spektakulären Abstieg von den einstmals ursprünglichen liberalen Idealen des Landes.

Deutschland spielt derweil mit einem eher traditionellen Ansatz: dem Verbot politischer Gegner. Die SPD von Bundeskanzler Olaf Scholz sowie staatliche Institutionen wie das Innenministerium und das Bundesamt für Verfassungsschutz diskutieren offen über ein Verbot der aufstrebenden Alternative für Deutschland (AfD) und bezeichnen sie als „Bedrohung für die Demokratie“ – eine ironische Bezeichnung für eine beliebte Oppositionspartei in einer Wahldemokratie. Das Establishment ist auch bestrebt, gegen abweichende Stimmen im Internet vorzugehen, indem es unliebsame Meinungen als „Desinformation“ und „Fake News“ abtut (denn nichts schützt die Demokratie so gut wie das Schweigen der Menschen).

In ganz Europa perfektioniert die EU weiterhin ihre Rolle als post-liberaler Wichtigtuer. Sie hat eine lange Geschichte der Einmischung in die Angelegenheiten der Mitgliedstaaten, sei es durch die Erzwingung von Wiederholungen von Volksabstimmungen, die das „falsche“ Ergebnis bringen, oder durch Manöver zur Absetzung von Regierungen, die sich ihrer wirtschaftlichen Agenda widersetzen. In jüngster Zeit hat sich die EU mit weitreichenden Befugnissen zur Regulierung der Online-Sprache unter dem Deckmantel der „digitalen Dienste“, der „Medienfreiheit“ und der „künstlichen Intelligenz“ bewaffnet – ein legislatives Buffet, das es Brüssel ermöglicht, den Diskurs auf dem gesamten Kontinent im Kleinen zu steuern. Rumänien bot ein besonders schamloses Schauspiel, als sein Oberster Gerichtshof eine Präsidentschaftswahl annullierte, nachdem der populistische Kandidat Călin Georgescu in der ersten Runde geführt hatte – mit der zweifelhaften Begründung der „russischen Einmischung“ über TikTok. Natürlich reagierte die EU, die selbsternannte Verfechterin der Demokratie, mit ohrenbetäubendem Schweigen, während der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte seinen Fall abwies.

Die Anglosphäre ist gegen diese Tendenzen kaum immun. Sowohl Großbritannien als auch Australien haben aggressive Online-Zensurbestimmungen eingeführt, aber vor allem das Vereinigte Königreich hat einen kulturellen Absturz erlebt. Die BBC, einst der Inbegriff der Objektivität, dient jetzt als offizieller „Desinformations“-Watchdog des Staates. Die Populärkultur hat ein ähnliches Schicksal erlitten: Komödien werden heute oft innerhalb schmerzhaft sicherer Grenzen gespielt (und sind daher nicht mehr lustig), während Fernsehdramen oft langweilig und mit moralischen Belehrungen überfrachtet sind. Einst kantige politische Sendungen wie Have I Got News for You haben jeden Anschein von Unparteilichkeit aufgegeben und zielen stattdessen auf Brexiteers, Konservative und jeden, der dem neuesten progressiven Dogma nicht ausreichend gehorcht. Einstige Anti-Establishment-Publikationen wie Private Eye und sogar Viz plappern jetzt die vom Regime genehmigten Argumente mit dem rebellischen Geist einer Regierungsmitteilung nach.

Inzwischen scheint die Labour-Regierung von Sir Keir Starmer besonders von posttotalitären Gewohnheiten angetan zu sein. Der Vorwurf einer „Zwei-Klassen-Justiz“ ist weit verbreitet, und Kritiker behaupten, dass falsch denkende Menschen aggressiver verfolgt werden als tatsächliche Kriminelle. Es wird sogar darüber nachgedacht, „beleidigende“ Scherze in Kneipen zu verbieten – denn offensichtlich ist die wahre Krise Großbritanniens die unkontrollierte Bedrohung durch leicht unpassende Witze bei einem Bier.

Eine demokratische Fassade?

Was sollen wir von all dem halten? Dissidenten aus Osteuropa würde es seltsam vertraut vorkommen – ein System, das sich gewöhnlich als „demokratisch“ bezeichnet, während es sicherstellt, dass nur die „richtigen“ Leute das Wort ergreifen, regieren oder auch nur bequem in der Gesellschaft existieren können. Wie immer gibt es sowohl Grund zur Sorge als auch Grund zur Hoffnung.

Ein Punkt, der in den Schriften von Dissidenten wie Václav Havel wieder aufgegriffen werden sollte, ist die Vorstellung, dass posttotalitäre Regime von Natur aus degenerativ sind. Im Gegensatz zu den kommunistischen Staaten Osteuropas, die sich auf einen eindeutigen Polizeistaat stützten, hat der post-liberale Totalitarismus im Westen bis vor kurzem die Illusion von Offenheit aufrechterhalten. Doch je mehr das Vertrauen der Öffentlichkeit in die herrschenden Institutionen und die Medien schwindet, desto mehr greift das Regime auf Zwang zurück und übernimmt die Gewohnheiten eines Polizeistaats, um Andersdenkende zu überwachen, zu zensieren und zu unterdrücken.

Man denke nur an die Zusammenarbeit der Biden-Administration mit Social-Media-Plattformen, bei der die Geheimdienste eingesetzt wurden, um Twitter und Facebook unter Druck zu setzen, damit sie Inhalte unterdrücken, die als „Fehlinformationen“ gelten. Konservative und rechtsgerichtete Ansichten wurden nicht mehr als politische Opposition behandelt, sondern als gefährliche Subversion. Zu einem bestimmten Zeitpunkt wurden sogar besorgte Eltern, die sich gegen die kritische Ethnie in den Schulen aussprachen, vom FBI als „inländische Terroristen“ abgestempelt.

Im Vereinigten Königreich ist die Entwicklung hin zu einem „Psychostaat“, in dem die Behörden sowohl die Gedanken als auch die Handlungen kontrollieren, sogar noch dreister. Online-Dissens ist zu einer besonderen Obsession geworden. Während der COVID-Kampagne setzte die Regierung eine Einheit für psychologische Operationen ein – die ominöse 77th Brigade -, um Kritiker unter dem Vorwand der Bekämpfung von „Desinformation“ zu überwachen. In der Zwischenzeit spionierte ein National Security Online Information Team Berichten zufolge Konten in sozialen Medien aus, die mit „rechtsextremen“ Aktivisten in Verbindung standen, nachdem der radikalisierte Teenager Axel Rudakabana drei junge Mädchen in einem Tanzkurs ermordet hatte.

Und das ist noch nicht alles. In einem kürzlich von der neuen Labour-Regierung in Auftrag gegebenen Bericht des Innenministeriums wurde vorgeschlagen, die Verwendung von „Hassdelikten ohne Straftatbestand“ auszuweiten, um die Sanktionierung von falschem Denken effektiv zu legalisieren. Sogar die Idee, Kritik an der Polizei illegal zu machen, wurde darin erwogen. Die Denkfabrik Policy Exchange analysierte das Dossier und stellte fest, dass es vor den üblichen Euphemismen nur so trieft: Bedenken über eine „Zwei-Klassen-Polizei“ wurden als „rechtsextremes Narrativ“ abgetan, während die Existenz von „Grooming Gangs“ als angebliches Problem dargestellt wurde, das die Rechtsextremen angeblich ausnutzten.

Die Botschaft ist klar genug: Einige Wahrheiten sind einfach zu unbequem, um sie anzuerkennen, und diejenigen, die darauf beharren, sie zu äußern, werden sich nicht in der Arena der Debatte wiederfinden, sondern im Fadenkreuz der institutionellen Unterdrückung.

Hoffnung in der Dämmerung?

Die historische Erfahrung zeigt, dass es in einem solchen Klima zwei Möglichkeiten gibt, wie die Vergangenheit Osteuropas beweist. Das erste Ergebnis ist, dass sich die Gesellschaft einfach mit der düsteren Umarmung eines Überwachungsstaates abfindet – ein Regime, das durch seine Dämmerung keucht, besessen von Ordnung, Disziplin und der freudlosen Plackerei der Konformität, gestützt durch immer verzweifeltere autoritäre Maßnahmen.

Das bringt uns zu dem merkwürdigen Fall von Figuren wie Keir Starmer im Vereinigten Königreich und Olaf Scholz in Deutschland, die auf seltsame Weise an die grauen, treuherzigen Apparatschiks erinnern, die letzten klapprigen Überbleibsel des osteuropäischen Kommunismus. Diese beiden könnten leicht als die modernen Äquivalente von Gustáv Husák aus der Tschechoslowakei und János Kádár aus Ungarn angesehen werden – ernsthaft, starr und mit dem Charisma einer feuchten Gebrauchsanweisung ausgestattet. Wie es der Zufall so will, hat Starmer während des Kalten Krieges sogar ein Jugendlager in der Tschechoslowakei besucht. Und die Ähnlichkeit besteht nicht nur in ihren politischen Obsessionen; sogar ihre Gesichter sehen sich unheimlich ähnlich. In einer Welt, in der die grünen, umweltpolitischen Obsessionen der liberalen Totalitaristen regieren, hat sich die Geschichte in ihrer zirkulären Weisheit vielleicht selbst für ein bisschen Recycling entschieden.

Auch wenn der Abstieg in ein spätes Stadium des autoritären Niedergangs eine düstere Prognose darstellt, gibt es dennoch Anlass zur Hoffnung. Hier bietet Havel eine Anleitung: „Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgehen wird, sondern die Gewissheit, dass etwas sinnvoll ist, unabhängig davon, wie gut es ausfällt.“ Seine Hoffnung lag in der Gewissheit, dass kommunistische Regime letztlich unhaltbar waren, da sie dem menschlichen Geist zuwiderliefen. Während der Posttotalitarismus unaufhörlich auf Konformität und Kontrolle drängt, die Würde des Einzelnen herabsetzt und Heuchelei hervorbringt, zieht der unbändige menschliche Wunsch, in Wahrheit zu leben, in die entgegengesetzte Richtung – hin zu Pluralität, Unabhängigkeit und Leben.

Dies ist das zweite mögliche Ergebnis, nämlich dass der beständige Geist der Menschheit, der im Laufe der Geschichte bemerkenswert beständig ist, dafür sorgt, dass Zivilisationen und ihre Systeme, wie alles Lebendige, einem Zyklus von Geburt, Leben, Tod und Regeneration folgen. Wo dieser Geist überdauert, bleibt die Hoffnung bestehen. Selbst in der erdrückenden Dämmerung der kommunistischen Herrschaft fand diese Hoffnung ihren Ausdruck in zivilen Vereinigungen, die dem System im Stillen trotzten. In der Tschechoslowakei gab es Initiativen wie die Charta 77 – zu deren Unterzeichnern Havel gehörte -, die die Anerkennung grundlegender Menschenrechte forderte, oder die Jan-Hus-Bildungsstiftung, die geheime Seminare mit Gelehrten wie Roger Scruton organisierte, um die intellektuelle Freiheit im Verborgenen zu erhalten.

In der heutigen post-liberalen Ordnung des Fin de Siècle, in der abweichende Meinungen eher verwaltet als unterdrückt werden, könnten Großbritanniens moderne Äquivalente Gruppen wie die Free Speech Union oder das Komitee für akademische Freiheit sein, oder auch erhabene Organe der abweichenden Meinung wie der Daily Sceptic – Erinnerungen daran, dass der Kampf gegen den schleichenden Autoritarismus nie verschwindet, sondern immer die Hoffnung auf Erholung und Wiederherstellung bietet. Die Namen ändern sich, aber die Geschichte bleibt dieselbe: Die Macht zieht ihren Griff fester an, und irgendwo beginnt jemand im Dunkeln zu flüstern.

Das Schicksal des Westens

Dies war das Drehbuch, dem Osteuropa mit seinen samtenen Revolutionen 1989 und 1990 folgte. Wenn wir mit historischen Analogien großzügig sind, könnten wir sogar Donald Trumps Wiederwahl als Amerikas eigene samtene Revolution bezeichnen – wenn auch, zugegeben, mit deutlich weniger Samt.

Im Zeitalter des Techno-Populismus, in dem die traditionelle Medienkontrolle von unten bedrängt wird, scheint der post-liberale Autoritarismus noch wackeliger zu sein als seine Pendants aus dem Kalten Krieg. Ob der zivile und demokratische Widerstand in Europa seine eigenen samtenen Revolutionen hervorbringen wird, bleibt abzuwarten. Im Moment sieht die unmittelbare Zukunft im Vereinigten Königreich unter seinen postliberalen totalitären Herrschern wie auch in weiten Teilen der EU düster aus: mürrisch, repressiv, ähnlich wie die Tschechoslowakei im Jahr 1985, und wir alle warten auf den Tag, an dem der Wille, „in der Wahrheit zu leben“, wieder auflebt.

Aber lassen Sie uns mit einem noch ernüchternderen Gedanken enden: Der post-liberale Totalitarismus im Westen ist in mancher Hinsicht noch heimtückischer als sein osteuropäischer Vorgänger. Wenigstens hatten die Regime der Ära des Kalten Krieges den Anstand, ehrlich zu ihrer Brutalität zu sein. Die Einparteienherrschaft, die von einem offen tyrannischen Polizeistaat unterstützt wurde, versuchte nicht, die Natur der Macht zu verschleiern. Der post-liberale Westen hingegen beherrscht die Kunst der Täuschung. Der heutige Totalitarismus ist in ein demokratisches Theater und selbstgefälligen Progressismus gehüllt. Es gibt keine zentrale Partei, die Befehle erteilt – nur ein Netz von angeblich unabhängigen Institutionen und nominell neutralen öffentlichen Einrichtungen, die mit einer Mischung aus Anreizen, sanftem Zwang und dem allgegenwärtigen Schreckgespenst der informellen Bestrafung Andersdenkender für ideologische Konformität sorgen.

Sicher, es gibt politische Kanäle und aufständische Parteien, wenn die Wähler es wagen, sie zu wählen. Aber Westeuropa steht vor einer einzigartigen Herausforderung: einem raschen, oft ungeregelten demografischen Umbruch, der ohne demokratische Zustimmung durchgesetzt wird. Dies wiederum hat den postliberalen Autoritären die perfekte Ausrede geliefert, um ihren Griff zu verschärfen, die Überwachung zu verstärken und jede Infragestellung ihrer progressiven Dogmen zum Multikulturalismus zum Schweigen zu bringen – obwohl diese Dogmen immer offensichtlicher versagen. Osteuropa musste sich während des Kalten Krieges nie damit auseinandersetzen und hat es seitdem wohlweislich vermieden. Das Ergebnis? Ein größerer sozialer Zusammenhalt und weniger Gründe für ihre Eliten, repressive „Lösungen“ zu finden.

Für einige westliche Länder sieht die Entwicklung dagegen weniger nach einer sanften Revolution aus, sondern eher nach einer Implosion in Zeitlupe – Fragmentierung, Zerfall, Re-Tribalisierung. Mit anderen Worten: Balkanisierung. Und das weist natürlich auf das Schicksal einer anderen osteuropäischen Nation hin, die nicht so viel Glück hatte. Ist es das, was die Zukunft bringt? Nicht so sehr Prag 1989, sondern Jugoslawien 1991?