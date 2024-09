Andrew P. Napolitano

„Amerika geht nicht ins Ausland auf der Suche nach Monstern, um sie zu vernichten … Es könnte zum Diktator der Welt werden, wäre aber nicht mehr Herrscher über seinen eigenen Geist.“ – John Quincy Adams (1767-1848)

In der Mitte seiner Amtszeit als Außenminister sprach der spätere Präsident John Quincy Adams vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses. Was war der Grund für dieses ungewöhnliche Ereignis?

Die Vereinigten Staaten hatten im Krieg von 1812 gegen Großbritannien gerade ein Unentschieden erreicht. Dieser Krieg wurde fast ausschließlich in Kanada ausgetragen. Einige Historiker glauben, dass die Briten diesen Krieg begannen, um ihre ehemaligen Kolonien zurückzugewinnen. Andere glauben, die USA hätten ihn begonnen, um Kanada von Großbritannien zu erobern. Adams war besorgt, dass sich das Krebsgeschwür des Krieges erneut im Washingtoner Establishment ausbreitete, und er wollte es unterdrücken.

Das ist ihm gelungen, allerdings nur für etwa 20 Jahre, denn er argumentierte, dass offensive Kriege im Ausland nicht die Freiheit, sondern die Gewalt verbreiten.

Spulen Sie vor bis 1992, als die USA einen weiteren fruchtlosen Krieg im Ausland führten, diesmal mit Hilfe der CIA und der DEA – um die Gesetze zu umgehen, die eine Meldung militärischer Konflikte an den Kongress und eine Kriegserklärung des Kongresses vorschreiben. Dies war der Drogenkrieg, den die USA gegen die mexikanische Regierung und die mexikanische Zivilbevölkerung führten.

Mitten in diesem Krieg beschloss die Regierung von George H. W. Bush, Ausländer, die anderswo gegen amerikanische Gesetze verstoßen hatten, zu entführen und hier zur Rechenschaft zu ziehen. Die Theorie hinter dieser imperialistischen Hybris war, dass diese Leute amerikanischen Agenten in Mexiko geschadet hatten, indem sie sich Amerikas gewalttätigen Drogenkriegen widersetzten, und in den USA schuldig wurden, indem sie Drogen nach Amerika exportierten.

Es spielt keine Rolle, dass Drogen freiwillig gekauft und eingenommen werden, und es spielt auch keine Rolle, dass der Oberste Gerichtshof bereits entschieden hat, dass wir alle Eigentümer unseres Körpers sind und dass das, was wir privat mit ihm tun, die Bundesregierung nichts angeht.

All dies spitzte sich 1992 vor dem Obersten Gerichtshof zu, als ein mexikanischer Arzt gegen seine gewaltsame Entführung aus seiner Arztpraxis in Mexiko klagte, die vom Bush-Justizministerium inszeniert und finanziert worden war.

Der Oberste Gerichtshof entschied, dass die Entführung rechtmäßig war, weil sich die Gerichte nicht damit befassen, wie der Angeklagte in den Gerichtssaal gebracht wurde; sie befassen sich nur damit, was danach geschieht. Da das Auslieferungsabkommen zwischen den USA und Mexiko keine Bestimmungen über die Entführung durch die Regierung enthält, ist diese also rechtmäßig.

Dieses verdrehte Verständnis der obersten Rechtsprinzipien, zu denen gehört, dass die Regierung ihre eigenen Gesetze einhalten muss, hat dazu geführt, dass FBI-, CIA- und DEA-Agenten eingesetzt werden, um Ausländer in fremden Ländern zu entführen, die angeblich Amerikanern geschadet haben, indem sie gegen US-Gesetze verstoßen haben. Dabei handelt es sich um gewaltsame Entführungen, bei denen die Opfer oft in ein Land der Dritten Welt gebracht werden, wo sie gefoltert werden und dann in den USA vor Gericht gestellt werden.

So schrecklich dies auch ist, das US-Recht hat immer einen Zusammenhang mit dem Schaden für die USA gefordert, der besagt, dass eine Entführung durch die Regierung nur als erster Schritt zur Wiedergutmachung des Schadens, den die entführte Person einem amerikanischen Opfer zugefügt hat, gerechtfertigt werden kann.

Das heißt, bis sich Joe Biden mit den Republikanern im Kongress zusammentat, um zu zeigen, wie hart sie sind.

Die jüngste Gesetzgebung des Kongresses erweitert die Befugnisse der Bundesgerichte auf Verbrechen, die von ausländischen Personen in fremden Ländern gegen ausländische Opfer oder fremdes Eigentum begangen werden. Durch die Aufhebung des Zusammenhangs mit dem Schaden für die USA hat der Kongress den Bundesgerichten die Möglichkeit gegeben, jeden für ausländische Straftaten anzuklagen, die anderswo gegen ausländische Opfer begangen wurden, und er hat die Bundesgerichte angewiesen, diese Fälle zu behandeln.

Dies wird weiteren Entführungen durch die US-Regierung Tür und Tor öffnen und die Macht amerikanischer Präsidenten, politische oder journalistische Gegner im Ausland zu entführen, um sie zum Schweigen zu bringen, radikal ausweiten. Außerdem erhalten die amerikanischen Präsidenten ein weiteres Instrument für den Krieg unter dem Radar, da sie nun legal – aber nicht verfassungsmäßig – kleine Armeen von Bundesbeamten in Militärkleidung und mit militärischer Ausrüstung in jedes beliebige Land schicken können, um jemanden zu entführen, den der Präsident hasst oder fürchtet.

Und wenn die entführte Person schließlich in einem Strafprozess freigesprochen wird, kann sie aufgrund der jüngsten, intellektuell unredlichen Immunitätsentscheidung des Obersten Gerichtshofs den Präsidenten nicht verklagen, weil er ihre Entführung genehmigt hat.

Dies ist nicht die Herrschaft des Rechts. Dies ist die Herrschaft der rohen Gewalt. Und weil kein Amerikaner zu Schaden kommen und kein amerikanisches Gesetz gebrochen werden muss, kann der Präsident buchstäblich jeden Ausländer ins Visier nehmen, den er will.

Damit niemand meine Warnungen für Hirngespinste hält, ist dies bereits geschehen.

Als der frühere Präsident Barack Obama 2011 Drohnen einsetzte, um Amerikaner und ihre ausländischen Begleiter im Jemen zu töten – von denen keiner eines amerikanischen Verbrechens angeklagt war und die alle in den letzten 48 Stunden ihres Lebens von 12 US-Agenten umzingelt waren -, rechtfertigte er seine Morde mit dem Argument, dass er durch seine Drohnen weniger Menschen tötete, als diese Menschen getötet hätten, wenn sie gelebt hätten.

Diese quälende, perverse und autoritäre Begründung ist eine völlige Ablehnung der Grundsätze des Naturrechts und des Rechtsstaatsprinzips, die den ersten Einsatz von Aggression gegen andere absolut verbieten und ein Schwurgerichtsverfahren vor der Bestrafung erfordern.

Dennoch führt die öffentliche Akzeptanz des amerikanischen Exzesses im Ausland – die Suche nach Monstern, die es zu vernichten gilt – zur Akzeptanz von Krieg und zur Akzeptanz von Krieg mit anderen Mitteln.

Wenn es für die US-Regierung rechtmäßig ist, nach Mexiko einzureisen und einen mexikanischen Arzt zu entführen, weil er Medikamente verschrieben hat, ist es dann für die chinesische Regierung rechtmäßig, nach Hawaii einzureisen und einen amerikanischen Tech-Manager zu entführen, weil er chinesische Beamte bestochen hat? Können die USA Benjamin Netanjahu entführen und ihn hier wegen Mordes und Völkermordes in Gaza vor Gericht stellen? Ja, aber halten Sie nicht den Atem an. Er ist Amerikas Monster.

Thomas Paine warnte davor, dass die Leidenschaft zu bestrafen die Freiheit gefährdet, sogar die Freiheit derer, die bestrafen. Sie lässt das Gesetz oft unkenntlich werden. „Wer seine eigene Freiheit sichern will, muss auch seinen Feind vor Unterdrückung bewahren; denn wenn er diese Pflicht verletzt, schafft er einen Präzedenzfall, der bis zu ihm selbst reicht.“