Auf Wiedersehen Krieg gegen den Terror, Hallo permanente Pandemie – Warum es keine „Normalität“ mehr geben wird

childrenshealthdefense.org: Was ist aus dem „Krieg gegen den Terror“ geworden? Die Führer der Welt haben ihn gegen ein neues Narrativ ausgetauscht: die permanente Pandemie, der bei der Gesellschaft unter dem Deckmantel der „ÜBERWACHUNG VON ERREGER“ kontrolliert wird.

Die Machthaber haben schon lange erkannt, dass Zustände der Angst und Panik ausnutzbare Gelegenheiten zur Umstrukturierung der Gesellschaft bieten. COVID-19 ist sicherlich ein Lehrbuchbeispiel für diese Beobachtung und zeigt, dass gut abgestimmte Angstkampagnen viele Menschen dazu bringen können, wesentliche medizinische und individuelle Freiheiten aufzugeben.

Eines der Schlüsselelemente im Werkzeugkasten der Propagandisten zur Aufrechterhaltung der Angst ist die Wiederholung, besonders wenn die Angstbotschaften aus verschiedenen Richtungen und Quellen kommen und mit einem Anstrich von „Offizialität“ und Seriosität versehen sind.

So haben wir in den ersten Monaten des Jahres 2021 eine Vielzahl von Ermahnungen gesehen, die den Amerikanern sagen, dass Pandemien eine „existenzielle Bedrohung“ für die Vereinigten Staaten darstellen und hier sind, um zu bleiben.

Existenzielle Bedrohungen“ – die Geschichte wiederholt sich

Im Januar veröffentlichte eine überparteiliche Kommission einen dramatischen 44-seitigen Bericht, in dem sie ein „Apollo-Programm für die biologische Verteidigung“ forderte und den Vorschlag ausdrücklich mit den Bemühungen verglich, die erstmals Menschen auf dem Mond landeten. Die Kommission legte den Grundstein für ihren Bericht im Jahr 2015, als sie einen „National Blueprint for Biodefense (Nationale Blaupause für die biologische Verteidigung )“ veröffentlichte.

Nun nutzt die Kommission den COVID-19-Moment und plädiert für ein stark erweitertes Budget für die biologische Verteidigung – in Höhe von mehreren Milliarden Dollar pro Jahr -, um ihren praktisch sofort umsetzbaren Plan zu realisieren.

Wichtige Mitglieder der Biodefense Commission benutzten die Sprache der „existenziellen Bedrohung“ nach dem 11. September 2001 in Bezug auf den Terrorismus – die gleiche Sprache, die sie jetzt in Bezug auf Pandemien benutzen. Der Kommissionsvorsitzende Joseph Lieberman setzte sich für die Schaffung des Heimatschutzministeriums nach 9/11 ein; der Ko-Vorsitzende Thomas Ridge war der erste Direktor des Heimatschutzministeriums.

Um das Jahr 2014 herum begannen die führenden Politiker der Welt, ihre Absicht zu signalisieren, den Krieg gegen den Terror gegen ein neues Narrativ auszutauschen. Im Herbst desselben Jahres war Präsident Obama Gastgeber des ersten großen Treffens der Global Health Security Agenda (GHSA) – die er später zu einer nationalen Priorität erhob – und erklärte kurz darauf die terroristische Bedrohung für „überbewertet“.

Die Journalisten von The Guardian beobachteten die Verharmlosung des Terrorismus durch Obama und hochrangige Regierungsbeamte, darunter der damalige Vizepräsident Biden, und bezeichneten Behauptungen über eine „existenzielle [terroristische] Bedrohung“ als übertrieben, „verrückt“ und „absurd“. Ein Jahr später veröffentlichte die Biodefense Commission ihren National Blueprint.

Seien Sie gewappnet

Passend zum Bericht der Biodefense Commission sagen die Medien der Öffentlichkeit, sie solle „mit der Planung für eine permanente Pandemie beginnen“. Zum Beispiel warnte der deutsch-amerikanische Schriftsteller Andreas Kluth am 24. März (in Bloomberg) die Amerikaner vor einem „globalen Wettrüsten“, bei dem „Coronavirus-Mutationen … gegen das Impfungen“ antreten, und deutete an, dass SARS-CoV-2 „unser ständiger Feind werden könnte, wie die Grippe, nur schlimmer“.

Als ehemaliger Autor für The Economist und selbsternannter Interpret historischer Erfolge und Misserfolge beschwört Kluth einen Feind herauf – ein mutierendes Virus, das sich ständig „wandelt und schwer fassbar“ ist, um jemals besiegt zu werden -, der zweifellos den geliebten Punkt der Bioverteidigungsfanatiker trifft. Weit davon entfernt, die Übertreibungen der Pandemie als „verrückt“ oder „absurd“ abzulehnen, rät Kluth den Amerikanern stattdessen fröhlich, sich auf „endlose Zyklen von Ausbrüchen und Remissionen, sozialen Einschränkungen und Lockerungen, Abriegelungen und Wiedereröffnungen“ einzustellen.

Ironischerweise sprach sich Kluth im vergangenen Juli für eine Wiederbelebung des „klassischen Liberalismus“ aus, wobei er klarstellte, dass er „nicht im amerikanischen Sinne von ‚links‘, sondern im europäischen Sinne von ‚Freiheit'“ meinte.

Kluth versichert auch den Bewohnern der USA und anderer wohlhabender Nationen, dass Impfungen „ein paar Mal im Jahr“ Teil der „neuen Normalität“ sein werden. Er plädiert jedoch für Realismus und warnt, dass die Impfung gegen „die neueste im Umlauf befindliche Variante“ niemals „schnell oder umfassend genug erfolgen wird, um eine Herdenimmunität zu erreichen.“

Die positivsten Töne, die Kluth anschlägt, sind seine Schlussfolgerungen, dass diese „Schöne neue Welt nicht dystopisch sein muss“ und dass „wir mit jeder aufeinanderfolgenden Abriegelung die Wirtschaft weniger schädigen [werden] als in der vorherigen.“

Globales Kontrollnetz

Wie Children’s Health Defense und andere hervorgehoben haben, bietet COVID-19 – und das Gespenst der Pandemie im allgemeinen – einen praktischen Vorwand für die breitere Finanz- und Regierungsüberholung, die sich entfaltet und von der einige wenige profitieren, während sie ein globales Kontrollnetz für die vielen aufbauen.

In diesem Zusammenhang sollte es uns nicht überraschen, dass der Bericht der Biodefense Commission technologische Kernprioritäten hervorhebt, die die Gesellschaft und das tägliche Leben – sowohl im physischen als auch im digitalen Bereich – im Dienste der Überwachung von Krankheitserregern grundlegend umstrukturieren würden. Diese umfassen:

Ein nationales öffentliches Gesundheitsdatensystem, das granulare Daten auf allen Ebenen in „Echtzeit“ integriert, kuratiert und analysiert.

Eine durch künstliche Intelligenz gesteuerte „digitale Überwachung der Erreger“, die die Verfolgung von Datenquellen wie sozialen Medien, Online-Foren und Internet-Suchanfragen beinhaltet.

„Unterdrückung der Übertragung von Krankheitserregern in der bebauten Umwelt“, einschließlich Luftfilter- und Sterilisationssystemen“, die die Diffusion von Nanopartikeln (keine Zustimmung erforderlich) über HVAC-Systeme beinhalten könnten.

„Nadelfreie“ Methoden zur Verabreichung von Medikamenten und Impfstoffen, um „die Akzeptanz zu erhöhen“ und „die logistischen Herausforderungen bei der Verabreichung dieser Medikamente an Milliarden von Menschen“ zu umgehen.

Angesichts dieser erklärten Prioritäten ist es interessant, dass Ridge von der Biodefense Commission eine gleichnamige Sicherheitsberatungsfirma am Beltway leitet, während Lieberman als Senior Counsel für eine New Yorker Anwaltskanzlei arbeitet, zu deren Kunden aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Immobilien und (Bio-)Technologie auch Google und die israelische Teva Pharmaceuticals gehören.

Teva gab im Februar bekannt, dass es in Gesprächen mit COVID-19-Impfstoffherstellern über eine mögliche „Koproduktion“ einiger der Impfungen ist. Am selben Tag sagte der CEO von Teva gegenüber Meg Tirrell von CNBC (die nach diesem „sehr hellen Fleck in Tevas Geschäft“ fragte), dass das Unternehmen „stolz darauf ist, der Partner“ für den Vertrieb und die Logistik des experimentellen Impfstoffs von Pfizer in Israel zu sein, das bis Mitte März die Impfungen an fast 60 % der Bevölkerung verabreicht hatte, „mehr Dosen pro Kopf als jedes andere Land“, so Tirrell.

Der Teva-CEO verlor kein Wort über die Experten, die davor warnen, dass Pfizers Injektion bei Israelis eine Sterblichkeitsrate erzeugt, die weit über dem liegt, was man von COVID selbst erwarten würde.

Wie der CEO von Teva ist auch Andreas Kluth ein enthusiastischer Förderer der Boten-RNA (mRNA)-Impfstofftechnologie und freut sich über die endlosen Permutationen der synthetischen mRNA und die Möglichkeit, Zellen anzuweisen, „jedes beliebige Protein herzustellen“.

Während er einräumt, dass experimentelle mRNA-Impfstoffe in der Vergangenheit Probleme hatten (wie z. B. ihre Tendenz, bei Tieren „tödliche Entzündungen“ zu verursachen), feiert Kluth die COVID-19-Pandemie als „großes Debüt der mRNA-Impfstoffe und ihren endgültigen Beweis des Konzepts“: „Von nun an wird mRNA keine Probleme mehr haben, Geld, Aufmerksamkeit und Begeisterung zu bekommen – von Investoren, Regulierungsbehörden und politischen Entscheidungsträgern.“

Kurz gesagt, permanente Pandemien versprechen, gut für die Technokratie und gut für Big Business zu sein.