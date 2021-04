Russland: Die Abkehr von dem Handel mit dem Dollar wird noch etwa 4-5 Jahre dauern

Die Abkehr von Dollarabrechnungen für Russland ist möglich und wird etwa 4-5 Jahre dauern, alle Bedingungen dafür sind in die Wege geleitet, sagte Maxim Shein, Chef-Investitionsstratege bei BCS World Investment, gegenüber RIA Novosti.

Zuvor sagte der stellvertretende Außenminister Alexander Pankin in einem Interview mit RIA Novosti, dass die verringerte Vorhersehbarkeit der US-Politik die Zuverlässigkeit und Bequemlichkeit der Verwendung des Dollars bei gegenseitigen Abrechnungen infrage stellt. Ihm zufolge war der Trend, die Verwendung des Dollars bei der gegenseitigen Abrechnung von Handelsgeschäften zu reduzieren, eine objektive Antwort auf die aktuelle geopolitische Realität.

„Die Frage des Ausstiegs aus den Dollar-Abrechnungen wurde in den letzten Jahren immer wieder gestellt, aber dies ist das erste Mal, dass sie als offizieller Kurs geäußert wurde. In der Tat hat Russland den Beginn des Aufbaus eines Abrechnungssystems ohne die Verwendung der US-Währung angekündigt. Dies wird eine beträchtliche Zeit in Anspruch nehmen (4-5 Jahre), da in der Tat viele Geschäfts- und Bankpraktiken, die sich über Jahrzehnte herausgebildet haben, geändert werden müssen“, sagte Shein.

„Jetzt sind alle Voraussetzungen dafür gegeben: die Goldreserven wurden zur Sicherung des Rubels angehäuft, die Investitionen in die auf Dollar lautenden Aktiva wurden reduziert, das Niveau der öffentlichen und privaten Verschuldung in Dollar wurde reduziert, unser eigenes Zahlungssystem wurde eingeführt, es gibt den Wunsch der Handelspartner, vom Dollar wegzukommen, und es gibt auch einen Grund (harte Aussagen von US-Präsident Joe Biden), diesen ganzen Prozess zu aktivieren“, fügt der Experte hinzu.

Die russischen Behörden haben wiederholt darauf hingewiesen, dass die US-Sanktionspolitik das Vertrauen in den Dollar untergräbt, die Investition der Reserven des Landes in die US-Staatsschulden reduziert und selbst zu einem Anstieg des Außenhandels in Rubel und anderen Währungen beiträgt. Gleichzeitig versichern die russischen Behörden, dass die Politik der Entdollarisierung der Wirtschaft kein Verbot des Dollars bedeutet – es geht darum, wirtschaftlich vorteilhafte Bedingungen für die Verwendung anderer Währungen zu schaffen.