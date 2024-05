Aufarbeitung der Covid-19-Impfstoff-Beschaffung jetzt!

Unrealistische 70 Millionen Impfdosen, so viel, um die gesamte Bevölkerung 8-mal zu impfen, haben die Verantwortlichen aus Regierung und Ministerien in Österreich gekauft und weit überteuert bezahlt – mit einem Impfstoff, der keine Ansteckung verhindert und dessen immense Nebenwirkungen noch nicht ausreichend erforscht sind. Und die Hersteller, die noch nicht einmal Qualitäts-Richtlinien einhielten, wurden von jeglicher Haftung freigestellt. – Das lief in Deutschland nicht anders. Die „Wissenschaftliche Initiative – Gesundheit für Österreich“ um Prof. Andreas Sönnichsen verlangt in einem Offenen Brief an die Verantwortlichen in Österreich konkrete Antworten auf konkrete Fragen. (hl)



Die Wissenschaftliche Initiative weist darauf hin, dass aktuell von der europäischen Staatsanwaltschaft in Brüssel gegen die EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen wegen intransparenter Impfstoff-Verträge mit Verdacht auf Beweismittel-Vernichtung, Korruption und Interessenkonflikte