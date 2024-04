Aufarbeitung? Ohne uns!

Euch ist klar, dass die vielen Artikel in den MSM über eine „Aufarbeitung der Corona-Zeit“ nur Nebelkerzen sind, Ablenkungsmanöver, damit wir nicht zu genau darüber nachdenken, was es bedeutet, wenn die Froschfresser Bodentruppen in die Kokaine schicken und die fortschreitende Umgestaltung der Region Gaza in einen Parkplatz nicht bemerken?!

Gesagt wurden die meisten Wahrheiten in Bezug auf das böse C doch eh schon, auch in den Qualitätsmedien, nur es wurden keine Konsequenzen gezogen.

Und wie sollen solche Konsequenzen überhaupt aussehen?