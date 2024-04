Deutschland: Es sind nicht Zwerge, die den Aufstand proben

Im Lande des sozialen Friedens, der durchregierenden Regierungen, der handzahmen Gewerkschaften, der Mitläufer, Duckmäuser und der „Schäfchen-ins-Trockene-Bringer“, geschehen sonderbare Dinge.

Das jüngste, die Republik erschütternde Ereignis, soll Anlass sein, die Fahndung nach den Anfängen aufzunehmen.

Die gebührenüberfütterte Brutstätte des staatstragenden Framings, der Grünenverherrlichung und der marxistischen Träume, die genderpausensprechenden Anstalten öffentlich rechtlicher Natur, haben ein Ungeheuer in ihrem Inneren heranwachsen lassen, das nun laut und vernehmlich seinen ersten Schrei getan hat.

Ein Manifest, aufgesetzt von den Mitarbeitern der ARD, des ZDFs und des Deutschlandradios, ein Schlag in die Magengrube des Staatsfunks, ist in die Welt gelangt. Was viele der Menschen im Lande schon lange für die wahre Wahrheit hielten, was einige davon bewegte, diese Bevormundungs-, Nudging- und Propaganda-Anstalten nicht zu unterstützen und daher die Zahlung des Pflichtbeitrags zu verweigern, wurde nun von untereinander verschworenen Verrätern durchgestochen und in die Welt hinausposaunt: