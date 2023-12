Aufdeckung von COVID-19-Verbrechen

Link zum Video

Die Geschichte auf einen Blick

In einem Vortrag im Oktober 2023 erläuterte David E. Martin, Ph.D., wie wir wissen können, dass SARS-CoV-2 eine vom Menschen geschaffene Biowaffe ist, an der seit 58 Jahren gearbeitet wird

Das „Coronavirus“ genannte Virus wurde erstmals 1965 beschrieben. Zwei Jahre später starteten die USA und Großbritannien ein Austauschprogramm, bei dem gesunde britische Militärangehörige im Rahmen des US-Biowaffenprogramms mit Coronavirus-Erregern aus den USA infiziert wurden

1992 nahm Ralph Baric von der University of North Carolina, Chapel Hill, einen Erreger, der normalerweise Darm und Lunge infiziert, und veränderte ihn mit einer Chimäre, so dass er das Herz infiziert und Kardiomyopathie verursacht. Diese Forschung war Teil der Bemühungen, einen HIV-Impfstoff zu entwickeln

Im November 2000 ließ Pfizer seinen ersten Impfstoff mit Spike-Protein patentieren. Zwischen 2000 und 2019 erwiesen sich Impfstoffversuche mit dieser Technologie als tödlich, doch im Sommer 2020 gingen die klinischen Versuche für die SARS-CoV-2-Impfung direkt in die Erprobung am Menschen über

Das mRNA-Spike-Protein wurde vor 18 Jahren öffentlich als Biowaffe bezeichnet. Im Jahr 2005 wurde das mRNA-Spike-Protein auf einer von der DARPA und der Mitre Corporation veranstalteten Konferenz als „Technologie, die biologische Kriegsführung ermöglicht“, d. h. als biologischer Kampfstoff, gepriesen

Das obige Video zeigt einen Vortrag, den David E. Martin, Ph.D., Ende Oktober 2023 in Dornach, Schweiz, hielt. Martin ist ein nationaler Geheimdienstanalytiker und Gründer von IQ100 Index, das die linguistische Genomik entwickelt hat, eine Plattform, die in der Lage ist, die Absicht der Kommunikation zu bestimmen.

Diese Technologie hat es Martin ermöglicht, Millionen von Patenten zu scannen und zu überprüfen, was zu einer Papierspur führte, die schlüssig beweist, dass SARS-CoV-2 eine von Menschenhand geschaffene Biowaffe ist, an der seit 58 Jahren gearbeitet wird.

Unmissverständliches Eingeständnis einer vorsätzlichen Plandemie

Wie mittlerweile üblich, eröffnet Martin seinen Vortrag mit einem Zitat von Peter Daszak, dem Präsidenten der EcoHealth Alliance. Während eines Forums am 27. März 2015 zum Thema „Medizinische und gesundheitliche Vorsorge für Katastrophenfälle“ stellte Daszak fest, dass eine Infektionskrankheit, solange sie nicht die Schwelle eines Notfalls erreicht hat, in der Regel ignoriert wird.

„Um die Finanzierungsbasis über die Krise hinaus aufrechtzuerhalten, müssen wir in der Öffentlichkeit das Verständnis für die Notwendigkeit medizinischer Gegenmaßnahmen (MCMs), wie z. B. eines Pan-Influenza- oder Pan-Coronavirus-Impfstoffs, erhöhen“, sagte Daszak und fügte hinzu: „Ein wichtiger Faktor sind die Medien, und die Wirtschaft folgt dem Hype. Wir müssen diesen Hype zu unserem Vorteil nutzen, um zu den wirklichen Problemen vorzudringen. Die Investoren werden darauf reagieren, wenn sie am Ende des Prozesses einen Gewinn sehen“.

Martin kommentiert:

„Dies ist das unmissverständliche Eingeständnis, dass der Grund für die globale Terrorkampagne, die in den Köpfen der meisten Menschen Ende 2019 offiziell begann, ein vorsätzlicher Plan des Terrorismus, der geheimen Absprachen, der Nötigung und letztlich des Mordes war … Dieses Zitat ist das Eingeständnis von vier Verbrechen, unabhängig davon, auf welcher Seite des Atlantiks man sich befindet.“

Welche Straftaten hat Daszak im Jahr 2015 zugegeben?

Martin erklärt dann, dass Daszak in diesem Zitat aus dem Jahr 2015 mehrere verschiedene Straftaten zugegeben hat. Zusammengefasst:

„ Um die Finanzierungsbasis über die Krise hinaus zu erhalten …“ – Daszak spricht hier nicht von einer Ausweitung oder einem Nutzen für die öffentliche Gesundheit. Er bezieht sich auch nicht auf eine tatsächliche Gesundheitskrise, die stattfand, als diese Bemerkung gemacht wurde. Nein, so Martin, „die Krise bestand darin, dass die Finanzierung der von der Weltgesundheitsorganisation geförderten Biowaffenprogramme gekürzt wurde. Die Krise war keine Gesundheitskrise. Es war eine Finanzierungskrise für die Leute, denen das Geld für ihre Biowaffenprogramme ausging. Das sind zwei Verbrechen.“

.“ – Dies ist laut Martin ein Eingeständnis von zwei weiteren Verbrechen. Der „Hype“ bezieht sich auf psychologischen Terror. Mit anderen Worten, die Finanzierung wird folgen, wenn der psychologische Terror groß genug ist, und er gibt zu, dass die Medien genutzt werden, um diesen Angstporno zu fördern. Der zweite Straftatbestand ist die wirtschaftliche Verschwörung, denn „Wirtschaft, die dem Hype folgt, ist keine informierte Zustimmung“, stellt Martin fest. „Das ist kein williger Käufer, williger Verkäufer, der über alle Fakten informiert ist.“ Der Einsatz von Psychoterror zur Sicherung von Finanzmitteln impliziert eine Betrugsabsicht“. Martin erklärt: „Im staatlichen Recht nennen wir es ‚betrügerische Übermittlung‘, wenn man die Gegenpartei nicht über die mit einem Vertrag verbundenen Risiken informiert … Warum ist das wichtig? Der Grund, warum die betrügerische Übertragung ein so wichtiger Grundsatz im Gesetz ist, liegt darin, … [weil] die Partei, die den Betrug begangen hat, nach dem Gesetz nicht nur verpflichtet ist, den Schaden zu ersetzen. Ihre rechtliche Verpflichtung besteht darin, die geschädigte Partei in den Zustand vor der Schädigung zurückzuführen. Es heißt nicht: ‚Wir geben Ihnen ein paar Dollar für Ihre Schmerzen und Ihr Leid. Nein, Sie sind gesetzlich verpflichtet, den Zustand vor dem Schaden wiederherzustellen.“ Um es noch einmal zu sagen: Finanzielle Entschädigung ist nicht der rechtliche Standard bei betrügerischer Übertragung. Die Partei, die den Betrug begangen hat, ist gesetzlich verpflichtet, den Betrogenen wieder ganz zu machen. Und warum ist DAS wichtig? Weil „wir nicht einmal das verlangen, was wir verlangen sollten“, sagt Martin. Gibt es einen Dollarbetrag, der die Herzmuskelentzündung heilen kann, die Sie nach der Spritze erlitten haben? Oder den Turbokrebs, an dem Ihre Mutter stirbt? Oder die Blutgerinnsel, die Ihren Vater getötet haben? „Wenn wir uns an das Gesetz halten würden, würden wir keine finanzielle Entschädigung empfehlen, sondern die Wiederherstellung des vorgeschädigten Zustands“, sagt Martin. „Wir müssen diesen Hype zu unserem Vorteil nutzen, um zu den wirklichen Problemen zu kommen.“ – Was sind „die wirklichen Probleme“? Investoren dazu zu bringen, mit einer Finanzierung zu reagieren, was sie tun werden, wenn sie „am Ende des Prozesses einen Gewinn sehen“. Mit anderen Worten, die Investoren werden ihre Geldbörsen öffnen, wenn sie bestätigen können, dass der psychologische Terror die Menschen dazu bringt, Schlange zu stehen, um eine Spritze zu erhalten.

Warum brauchen wir einen Impfstoff für eine ausgerottete Infektion?

Martin merkt weiter an, dass ein Pan-Coronavirus-Impfprogramm eigentlich während des Moratoriums für die Funktionserweiterung von Coronaviren in den Vereinigten Staaten, das von 2014 bis 2017 in Kraft war, öffentlich angekündigt wurde.

„Dieses Moratorium für den Funktionszuwachs lief, während wir einen globalen Plan für den globalen Terrorismus ankündigten, einen Impfstoff gegen das Pan-Coronavirus, das übrigens die Weltgesundheitsorganisation … ein Jahr zuvor für ausgerottet erklärt hatte„, sagt Martin. „Wie können wir einen Impfstoff für eine ausgerottete Krankheit brauchen, während ein Funktionsmoratorium herrscht, wenn es theoretisch keinen Grund gibt, einen Impfstoff für etwas zu brauchen, das nicht existiert? Nun, weil wir ihn hergestellt haben – Professor Baric. Wir haben ihn angepriesen – Peter Daszak … Und wir wollten damit die Freiheit kapern.„

Die 58-jährige Zeitachse von SARS-CoV-2

Wie Martin erläutert, wurde das „Coronavirus“ genannte Virus erstmals 1965 beschrieben. Zwei Jahre später starteten die USA und Großbritannien ein Austauschprogramm, bei dem gesunde britische Militärangehörige mit Coronavirus-Erregern aus den USA infiziert wurden – „als Teil unseres Biowaffenprogramms“.

1992 nahm Ralph Baric von der University of North Carolina, Chapel Hill, einen Erreger, der normalerweise Darm und Lunge infiziert, und veränderte ihn mit einer Chimäre, so dass er das Herz infiziert und Kardiomyopathie verursacht.

„Halten Sie inne und denken Sie darüber nach, was ich gerade gesagt habe„, sagt Martin. „Was geht in dem Kopf eines Menschen vor, der sagt: ‚Das war eine kleine Störung in meinem Bauch, ein kleiner Schnupfen in meiner Nase. Mal sehen, ob wir es dazu bringen können, das Herz zu treffen und … eine Kardiomyopathie zu verursachen, eine der tödlichsten Herzentzündungen, die es gibt …„

Im November 2000 ließ Pfizer seinen ersten Spike-Protein-Impfstoff patentieren. Bei der Operation Warp Speed wurde also nicht innerhalb weniger Monate ein Impfstoff gegen Spike-Proteine entwickelt. Nein, die Forschungen liefen bereits seit Ende 2000. Die COVID-Impfung wurde also 19 Jahre lang entwickelt, als sie auf den Markt kam.

Das Problem ist, dass in diesen 19 Jahren keiner der Coronavirus-Impfstoffe funktioniert hat. „Bei jedem einzelnen Versuch, von November 2000 bis [2019], wurden alle Tiere, denen die experimentellen Injektionen verabreicht wurden, getötet“, sagt Martin.

Trotzdem wurde dem institutionellen Prüfungsausschuss der University of California San Francisco im Sommer 2020 mitgeteilt, dass es sich bei den klinischen Versuchen für den Coronavirus-Impfstoff um ein „straight to humans protocol“ handelte. Mit anderen Worten: Es waren keine Vorversuche an Tieren erforderlich.

Wie Martin anmerkte, wäre es ziemlich unpraktisch, Sicherheitsdaten zu haben, die zeigen, dass der Impfstoff Tiere tötet. Niemand würde für eine solche Impfung Schlange stehen, egal wie viele kostenlose Cheeseburger man ihm hinwirft.

Wie können wir wissen, dass SARS eine Waffe war?

Das alles ist zwar schon beunruhigend genug, aber es geht noch weiter. Martin fährt fort:

„Man kann sich ein Verbrechen dieses Ausmaßes nicht ausdenken, wenn man nicht erkennt, dass dahinter ein anderes Verbrechen stehen muss. Jedes dieser Verbrechen ist für sich genommen entsetzlich. Aber die Summe dieser Verbrechen ist noch viel, viel, viel problematischer. Kommen wir zu der wunderbaren Schöpfung des Patents, das 2002 eingereicht wurde, was eigentlich der Grund dafür ist, dass ich mit allen fertig bin, die die Frage stellen: „Gab es ein neuartiges Virus, gab es eine neuartige Krankheit? Lassen Sie uns anhand der Fakten feststellen, dass es weder das eine noch das andere gab. Es gibt keinen neuartigen Virus. Es gab eine Vielzahl von biologischen Waffen, die auf der Grundlage des 2002 angemeldeten Patents entwickelt wurden, dem „infektiösen replikationsdefekten Klon des Coronavirus“. Nun lassen Sie uns langsam die Frage beantworten, was diese Formulierung bedeutet. Infektiöse Replikationsdefekte. Infektiös“ bedeutet, dass wir eine Zelle im Körper anvisieren wollen, um sicherzustellen, dass das, was wir injizieren, in die Zelle gelangt … „Replikationsdefekt“ bedeutet, dass wir wollen, dass die injizierte Information diese Zelle infiziert, sich aber nicht repliziert und auf andere überträgt, was bedeutet, dass die Biowaffe selbst als Waffe entwickelt wurde, um ein Ziel zu treffen, sich aber nicht zu vermehren. Genau das ist die patentierte Technologie, und das ist der Grund, warum uns, als wir 2002 und 2003 SARS 1.0 hatten, gesagt wurde, dass es überall Tote geben würde. Aber so sehr wir auch versuchten, daraus eine Pandemie zu machen … wir konnten nur 900 Menschen vom Berg werfen. Das war die globale Pandemie. Und warum? Weil die Waffe funktionierte. Wenn man jemanden dem giftigen Stoff aussetzte, starb er. Das ist der Grund, warum SARS 1.0 nicht übertragen wurde, denn man kann nichts übertragen, was sich nicht vermehren soll. Aber was noch schlimmer ist: Was ist die Definition eines Virus? … Ein Virus ist eine sich replizierende Proteinsequenz. Raten Sie mal, was das nicht ist? Replikationsdefekt bedeutet, dass wir das Virus aus einem Virus herausgenommen haben. Es war kein Replikationsgerät. Es war in der Tat eine Waffe. Nun gibt es eine Menge Leute, die sagen: „Dave, du überschreitest die Grenze, sag nicht, dass es eine Waffe ist. Es ist keine Waffe … Du beleidigst Menschen, die Menschen töten, wenn du es eine Waffe nennst.‘ Nun, stell dir vor, wenn du dich beleidigt fühlst, ist es mir egal, denn ich habe es nicht als Waffe bezeichnet – der Typ, der es gebaut hat, nannte es eine Waffe.“

mRNA-Spike-Protein ist ein biologischer Kampfstoff

Tatsächlich wurde das mRNA-Spike-Protein bereits vor 18 Jahren öffentlich als Biowaffe bezeichnet. Im Jahr 2005 wurde das mRNA-Spike-Protein auf einer von der DARPA und der Mitre Corporation in den USA veranstalteten Konferenz als „Technologie, die biologische Kriegsführung ermöglicht“ gepriesen. Klingt das so, als hätte es irgendwelche Anwendungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit? Nein, wie Martin betont, bedeutet „biologische Kriegsführung ermöglichende Technologie“, dass es sich um einen biologischen Kampfstoff handelt.

„Ich bin also nicht derjenige, der sagt, dass es sich um eine biologische Waffe handelt. Ich bin nicht derjenige, der sagt, dass es sich um biologische Kriegsführung handelt„, sagt Martin. „Der Täter nannte es 2005 so und wurde mit einem Doppelhaushalt belohnt, bei dem … die Universität von North Carolina, Chapel Hill, Geld aus Anthony Faucis NIAID/NIH-Budget erhielt, und genau zur gleichen Zeit … Fauci ein zweites Scheckbuch [hatte], das vom Pandemievorsorgeprogramm des Verteidigungsministeriums stammte. Und raten Sie mal, was das war? Ein gleichwertiger Zuschuss ohne Wettbewerbsverzicht … In Europa ist das ein Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht. Es ist nicht erlaubt, einen öffentlichen Zuschuss ohne Wettbewerb oder Transparenz zu verdoppeln und zu sagen, dass diese Behörde Ihnen 10 Millionen Dollar geben wird … und [eine zweite] wird Ihnen 10 Millionen Dollar geben … weil [die erste] Ihnen 10 Millionen Dollar gegeben hat. Nicht weil es fair war, nicht weil es offen war, nicht weil es transparent war, nicht weil es tatsächlich einen Wettbewerb um Zuschüsse gab, sondern aufgrund der Entscheidung der einen Seite hat die andere Seite faktisch das gleiche Geld bekommen. Und das begann im Jahr 2005, nicht erst 2019.“

Big Pharma besitzt alle Universitäten in North Carolina

In den letzten zwei Jahren sind viele Informationen darüber an die Öffentlichkeit gelangt, wie Daszak Millionen von Forschungsgeldern an das Wuhan Institute of Virology (WIV) in China überwiesen hat, um die Forschung über Coronaviren zu fördern. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Laut Martin gingen mindestens 141 Millionen Dollar an das US-Biowaffenprogramm unter der Leitung der University of North Carolina Chapel Hill. Martin fährt fort:

„Ich war der glühendste Verfechter der Beschämung der Universität von North Carolina Chapel Hill aus einem sehr guten Grund … und der Grund ist, dass sich 1984 der Staat North Carolina, nicht nur die Universität, an … verkauft hat. GlaxoSmithKline und die Wellcome-Unternehmen. Der Grund, warum Sie den Begriff „Research Triangle Institute“ oder „Research Triangle Park“ gehört haben – das sind die University of North Carolina Chapel Hill, die Duke University und die North Carolina State University – ist, dass der Staat North Carolina seine Universitäten an GlaxoSmithKline Wellcome verkauft hat, und zwar wegen AZT. AZT stand unter Patentschutz, und wir brauchten einen Bundesstaat in den Vereinigten Staaten, um sicherzustellen, dass AZT das Mittel der Wahl für die Behandlung von HIV wurde. Also erfanden wir 1984 HIV, praktischerweise zu dem Zweck, sicherzustellen, dass wir eine Behandlung haben: AZT. Hier ist eine interessante kleine Tatsache, die nur wenige Menschen kennen. Wenn Sie sich die Videos von Anthony Fauci aus den Jahren 1985 und 1986 ansehen … er spricht über einen Impfstoff gegen HIV. Aber plötzlich klopfte GlaxoSmithKline an seine Tür und sagte: ‚Hey Mr. Fauci, fangen Sie nicht mit diesem Projekt an, bevor das Patent auf AZT ausläuft.‘ Ich habe mir das nicht ausgedacht. Es gibt tatsächlich Videos, die Sie sehen können. Und so wurde der Welt von 1991 bis 1996 dank des Wellcome-AZT-Protests auf mysteriöse Weise mitgeteilt, dass die einzige Behandlung für HIV AZT sei, und dass das Patent und die restliche Laufzeit des AZT-Patents auslaufen könnten, so dass GlaxoSmithKline Wellcome das gesamte Geld für die patentierte Technologie für eine Sache bekommen könnte, die Patienten mit HIV angeblich tötete. Auftragsmord. North Carolina verkaufte den Staat, damit dies geschehen konnte. Praktischerweise entschied das National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), dass die UNC Chapel Hill die richtige Institution war, um mit der Erforschung eines HIV-Impfstoffs zu beginnen, als AZT noch in der Monopolphase war … Also, ’91 bis ’96 ist die AZT-Titelstory. Dahinter verbirgt sich Ralph Baric, der dieses Coronavirus gentechnisch veränderte und Chimären herstellte, um einen HIV-Impfstoff zu entwickeln, der praktischerweise 1997 auf den Markt kommen sollte, als das AZT-Patent auslief. Das ist der Grund, warum man herausfinden muss, wie man das Magen-Darm- und Grippe-Problem in ein Herzproblem verwandeln kann: Weil man dieses Paket, diese kleine Hülle um das, was wir Coronavirus nennen, bekommen muss, um den HIV-Impfstoff zu liefern. Die gesamte Finanzierung des HIV-Impfstoffs, die in dieses Programm floss, sollte also das Coronavirus als Paket verwenden, in dem der HIV-Impfstoff geliefert werden sollte. Das ist das Modell. [Es gibt Hunderte von Arbeiten dazu. Und deshalb die Frage … sind irgendwo in [den COVID-Impfungen] HIV-Fragmente enthalten? Die Antwort lautet: Natürlich sind sie da. Es wurde in die Impfung eingebaut. Und es wurde nicht vor ein paar Jahren entwickelt, nicht von Moderna, nicht von BioNtech. Sie wurde schon viele, viele Jahre zuvor eingebaut. Es überrascht nicht, dass Ralph Baric von ’96 bis ’99 mit der Bewaffnung dieser angeblich synthetischen Coronavirus-Hülle beginnt, um sie zu einem Impfstoffvektor zu machen. Im Jahr 1999 schufen Baric und Fauci das, was ich liebevoll FrankenCoV nenne. Was ist das? Das ist das Monster, das ist die Chimäre. Das ist die Idee, dass wir Oberflächenglykane verändern können, wir können Oberflächen-Spike-Proteine verändern, wir können die Oberflächen-Oligomerisierung verändern, wir können alles Mögliche tun, um dieses Ding zu modifizieren. Wir können also diese … Hülle, die äußere Kante des Coronavirus, als Träger nutzen, um alles, was wir wollen, in jede beliebige Zelle zu bringen. Das ist der Grund, warum das Patent von 2002 so interessant ist.“

Vom NIAID finanzierte Forschung zur Erhöhung der Humanpathogenität

Als Nächstes zeigt Martin ein Schreiben des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) vom 21. Oktober 2014 an die University of North Carolina Chapel Hill, in dem erklärt wird, dass Barics Stipendium I1077810-02 unter das Moratorium für die Erforschung von Funktionsgewinnen bei Coronaviren fällt. Am Ende der Seite 1 heißt es jedoch auch, dass:

„Da dieser Zuschuss bereits finanziert ist, ist die Pause freiwillig, und Sie können die entsprechende GOF-Forschung (gain of function) bis zum Ende der laufenden Haushaltsperiode fortsetzen.“

Mit anderen Worten: Das NIAID gab Baric einen Freifahrtschein, um zu entscheiden, ob er sich an das Moratorium halten wollte oder nicht. Hinzu kommt, dass der Zuschuss eigentlich kein Enddatum hatte, da es sich um einen nicht wettbewerbsfähigen, unbefristeten Zuschuss handelte. Baric erhielt also einen Freifahrtschein, um auf unbestimmte Zeit Funktionserweiterungsforschung zu betreiben.

Und wofür war dieser Zuschuss gedacht? Um die „Humanpathogenese“ des Coronavirus in vivo, also im Körper, zu erhöhen. „Zwei Milliarden Menschen werden behindert oder getötet werden – wegen dieses Briefes“, sagt Martin.

Wer kann zur Rechenschaft gezogen werden?

Nun gut. Warum können wir also Baric, Fauci und wen auch immer nicht einfach strafrechtlich verfolgen und damit fertig werden? Weil dieses Forschungsprojekt der GAVI Vaccine Alliance der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterstellt war, und gemäß Artikel 5, Abschnitt 13 der WHO-Charta können sie für begangene Verbrechen weder untersucht noch strafrechtlich verfolgt werden. Die GAVI, die ihren Sitz in Genf, Schweiz, hat, genießt außerdem diplomatische Immunität und kann auch von den dortigen Behörden nicht verfolgt werden.

„Sie wussten, dass, wenn sie das Projekt der WHO unterstellten, es für immer vor strafrechtlichen Ermittlungen und jeglicher strafrechtlicher Verantwortung geschützt war„, sagt Martin.

Aber das ist noch nicht alles. Die Jahre 2010 bis 2020 wurden zum „Jahrzehnt der Impfstoffe“ erklärt. Die GAVI entwickelte einen globalen Impfstoff-Aktionsplan, der die weltweite Akzeptanz eines „universellen Influenza-Coronavirus-Impfstoffs“ bis 2020 vorsieht, um vor einer „versehentlichen oder absichtlichen Freisetzung“ eines Erregers der Atemwege zu schützen. Wie Martin anmerkt, ist Freisetzung“ ein aktives, absichtsvolles Wort. Es ist kein Versehen“.

Es sei daran erinnert, dass Daszak, die gleiche Person, die sagte, man müsse einen Medienrummel erzeugen, um eine dauerhafte Finanzierung zu erreichen, mit der Leitung der WHO-Untersuchung zur Theorie des Laborlecks betraut wurde. Es überrascht nicht, dass sein Team zu dem Schluss kam, dass es keine Beweise für die Theorie des Labordurchbruchs gibt und es sich wahrscheinlich doch um einen Fall von zoonotischer Übertragung handelt.

Ein Verbrechen, das immer weitergeht

Martin betont auch, dass es bei diesem Verbrechen nicht nur um die Schaffung von COVID geht. Es ist ein Verbrechen, das weiter und weiter geht. Er erklärt, wie 2011 bei klinischen Versuchen für einen Malaria-Impfstoff Kinder ermordet wurden. Sechsundsechzig der Kinder in der Impfstoffgruppe erlitten schwerwiegende und/oder tödliche unerwünschte Ereignisse, ebenso wie 28 in der Kontrollgruppe. Die Kontrollgruppe erhielt jedoch keine Kochsalzlösung, sondern einen Cocktail aus anderen Impfstoffen.

„Als die Leute versuchten, die Vertreter der klinischen Studien für ihre Handlungen zur Rechenschaft zu ziehen, raten Sie mal, worauf sie sich beriefen? Sie beriefen sich auf Artikel [5, Abschnitt] 13 ihrer Vertretung als Mitglieder [der WHO, der ihnen] „Immunität vor persönlicher Verhaftung oder Festnahme und vor Beschlagnahme des persönlichen Gepäcks und in Bezug auf gesprochene oder geschriebene Worte und alle Handlungen, die sie in ihrer offiziellen Eigenschaft vornehmen, Immunität vor Gerichtsverfahren jeder Art“ gewährt. So steht es in der Charta der so genannten Weltgesundheitsorganisation. Das, meine Damen und Herren, ist die Mafia, und wir sollten aufhören, so zu tun, als ob es etwas anderes wäre. Sie ist eine Blamage für das Schweizer Volk. Es ist eine Schande für die Schweizer Regierung, dass die Weltgesundheitsorganisation an diesem Ort existiert. Denn die Schweizer haben das organisierte Verbrechen der Weltgesundheitsorganisation ermöglicht, und sie haben es ermöglicht, dass echte Personen Kinder unter drei Monaten ermorden können … Wir, das Volk, können dies nicht zulassen. Wir sprechen über den [Pandemie-]Vertrag der WHO … [wenn] wir über die Weltgesundheitsorganisation selbst sprechen sollten, nicht über den Vertrag. Und solange Abschnitt 13 von Artikel 5 in der Charta verbleibt, ist es mir egal, welche Verträge sie verabschieden, denn die Institution ist in ihrem Kern korrupt, und das kann man nicht ändern. Das ist eine Lizenz zum Töten.“

Martin gibt auch einen kurzen Überblick über die Entstehungsgeschichte der WHO und darüber, wie der damalige Generaldirektor der WHO, Brock Chisholm, 1952 erklärte, dass „die Rolle der WHO die Bevölkerungskontrolle ist“.

Abgesehen davon, dass die WHO für die Bevölkerungskontrolle zuständig ist, ist sie ein Marketing- und Vertriebsarm für die Interessen des privaten Sektors, der sie sponsert (Bill Gates ist einer der wichtigsten), während sie ihnen gleichzeitig Immunität vor Strafverfolgung gewährt.

Laut Martin stellen verschiedene Organisationen von Gates der WHO so viel Geld zur Verfügung, dass „nach jeder Definition des Gesetzes [die WHO] eine hundertprozentige Tochtergesellschaft ist.“

Zeitleiste

Gegen Ende seiner Rede fasst Martin einige der wichtigsten Punkte auf der Zeitachse der Verschwörung zum globalen Völkermord zusammen:

Im Jahr 2002 entwickelten US-Wissenschaftler die Waffe.

Im Jahr 2003 patentierten die US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention die Waffe in ihrem ersten kommerziellen Einsatz (SARS).

Im Jahr 2005 wurde das mRNA-Spike-Protein zu einer biologischen „kriegsführungsfähigen“ Technologie erklärt.

Im Jahr 2016 veröffentlichte die Proceedings of the National Academy of Sciences den Artikel „SARS-Like W1V1-COV Poised for Human Emergence“. W1V1-COV bezieht sich auf das erste COVID-ähnliche Virus, das an der WIV hergestellt wurde. In diesem Artikel wird nicht nur festgestellt, dass das Virus zur Freisetzung bereit ist, sondern es werden auch die besten Methoden zu seiner Freisetzung beschrieben. Am Ende des Artikels erfährt man auch, dass die University of North Carolina Chapel Hill zwei getrennte institutionelle Prüfungsausschüsse für diese Studie einberufen hat, den ersten, um die Ethik der Forschung zu überprüfen, und einen zweiten, um die Ethik der Verletzung des Funktionsmoratoriums zu überprüfen, was gelinde gesagt ungewöhnlich ist. Wie von Martin angemerkt:

„Normalerweise gibt es keinen Ethikrat, der sagt: ‚Nun, sollten wir das tun? Es ist wahrscheinlich eine schlechte Idee.‘ Und dann sagt jemand: ‚Es ist illegal‘ … ‚OK, sollen wir das Illegale tun?‘ ‚Ja, machen wir das. Die Jungs hier sagten, es sei ethisch, das Illegale zu tun, um Menschen zu töten. Das geschah und ist in diesem Artikel von 2016 veröffentlicht.“

Am 18. September 2019 warnte das gemeinsam von der WHO und der Weltbank gegründete Global Preparedness Monitoring Board, dass „eine sich schnell ausbreitende Pandemie aufgrund eines tödlichen Erregers der Atemwege (unabhängig davon, ob dieser natürlich entstanden ist oder versehentlich oder absichtlich freigesetzt wurde) zusätzliche Anforderungen an die Bereitschaft stellt“. Darüber hinaus wurde im Abschnitt „Fortschrittsindikator bis September 2020“ die Verpflichtung der Geber- und Mitgliedsländer zur Finanzierung und Entwicklung eines universellen Grippeimpfstoffs und anderer Therapeutika genannt.

„Dies ist das Eingeständnis der Weltgesundheitsorganisation, dass sie einen Krankheitserreger der Atemwege freisetzen wird“, sagt Martin und fügt hinzu:

„Der Grund, warum dies besonders wichtig ist, ist übrigens, dass sie von einem tödlichen Erreger der Atemwege sprechen. Sie wussten, dass sie Menschen töten würden. Deshalb verwenden sie das Wort ‚tödlich’… Dies ist der Beweis, den wir in einem Strafverfahren verwenden können, um zu sagen: ‚Das war kein Unfall. Es handelte sich um eine tatsächlich vorsätzliche tödliche Tat.‘ Sie haben Ihnen nicht nur gesagt, wann es passieren würde. Sie haben Ihnen auch die Frist für die Reaktion auf das Ergebnis mitgeteilt. Wir werden den Erreger freisetzen, so dass die Welt bis September 2020 einen universellen Impfstoff akzeptiert hat. Das ist prima facie Terrorismus, geheime Absprachen, organisierte Kriminalität, kriminelle Verschwörung und … Mord. Deshalb haben wir auch die Fahndungsplakate … [für Peter Daszak,… Ralph Baric … Jeremy Farrar… Chris Elias… Ghebreyesus … Bill Gates, Anthony Fauci, die Weltgesundheitsorganisation, DARPA, die Vereinten Nationen … Rockefeller-Stiftung, der Wellcome Trust und die Gates-Stiftung. Diese Personen haben sich unter Verletzung von Kartell- und Wettbewerbsgesetzen abgesprochen, um den größten auf der Erde bekannten Akt des globalen Terrorismus zu schaffen, und den Plan dazu am 18. September 2019 angekündigt, und zwar mit Vorsatz und der Absicht zu töten. Dies war ein vollkommen vorsätzlicher Akt. Sie sagten uns, dass es 2011 passieren würde. Sie kündigten den Ereignishorizont für 2019 an … Verschwörung zur Begehung von Terrorakten, Handelsbeschränkungen, betrügerischen medizinischen Praktiken, Preisabsprachen, betrügerischen Übertragungen. Dies sind die Verbrechen, die die Weltgesundheitsorganisation nicht nur zugelassen hat, sondern auch gefördert und politisch gedeckt hat … Die Gesamtsterblichkeit im Alter von 18 bis 55 Jahren ist jetzt bei den Menschen, denen eine biologische Waffe injiziert wurde, um 40% höher. Diese Zahl geht nicht zurück. Diese Zahl steigt in jeder Gerichtsbarkeit an. Und das ist das Traurigste daran. Diese Zahl wird weiter ansteigen. Wenn sie ihr Ziel für 2011 erreichen, wird diese Zahl auf 2 Milliarden Menschen ansteigen.“

Der Schaden ist angerichtet

Martin weist darauf hin, dass selbst wenn keine weiteren Biowaffen eingesetzt werden, die gewünschte Zahl an Todesopfern dennoch erreicht werden könnte, da in den mRNA-Spritzen Pseudouridin verwendet wurde, das „Turbokrebs“ verursacht.

Pseudouridin unterdrückt krebsbekämpfende Wirkstoffe und fördert die onkogene Aktivität im Körper. Dies ist seit 2018 bekannt, so dass die Verwendung von Pseudouridin kein Zufall war.

Die Spritzen zielen auch auf die Fortpflanzung ab, was ein wichtiges Ziel ist, wenn man die Bevölkerung entvölkern will. Es geht nicht nur um Unfruchtbarkeit. Prostata-, Eierstock- und Gebärmutterkrebs erschweren den Geschlechtsverkehr und damit auch das Kinderkriegen.

Laut Martin ist die Beweislage eindeutig. Nichts davon ist zufällig. Es ist eine Verschwörung, in der Tat. Aber keine Verschwörungstheorie im abwertenden Sinne. Es handelt sich um eine globale Verschwörung von identifizierbaren Agenten, die seit fast 60 Jahren den größten Völkermord, den die Welt je gesehen hat, begehen und davon profitieren wollen, während sie sich hinter dem falschen Deckmantel der „öffentlichen Gesundheit“ verstecken.

Artikel als PDF

Quellen: