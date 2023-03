Auffälliger Rückgang von Frühgeburten und SIDS während COVID

Die Gründe für den drastischen Rückgang von durchschnittlich 700 pro Woche auf weniger als 500 pro Woche in den Monaten April und Mai sind noch unbekannt.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Im März und April dieses Jahres, als in den meisten Ländern der Welt mehr oder weniger strenge Hausarrestregelungen galten, ging die Zahl der Frühgeburten in Dänemark um 90 % und in Irland um 73 % zurück, während sie sich in Kanada fast halbierte. Auch in anderen Ländern, darunter Australien, die Niederlande und die USA, wurde ein ungewöhnlicher Rückgang verzeichnet

Warum die Frühgeburtenrate so drastisch gesunken ist, ist noch unbekannt. Ärzte vermuten, dass es daran liegen könnte, dass schwangere Frauen mehr Ruhe und weniger Arbeitsstress, mehr Unterstützung durch die Familie, mehr Schlaf, weniger Infektionen und eine geringere Luftverschmutzung hatten

Ein Faktor, der nicht offen angesprochen wurde, ist der Rückgang der Impfungen bei Müttern. Die Gesundheitsbehörden haben sich besorgt über die sinkenden Impfraten bei Kindern während der Pandemie geäußert, so dass auch die Impfraten bei Müttern gesunken sein könnten

Auch die Sterblichkeitsrate bei Kindern in den USA ist während der Abriegelungen auf mysteriöse Weise zurückgegangen, und zwar von durchschnittlich 700 pro Woche auf weniger als 500 pro Woche in den Monaten April und Mai. Der größte Teil dieser Veränderung wird auf einen Rückgang der Kindersterblichkeit zurückgeführt

Ärzte und Forscher vermuten, dass die geringeren Impfquoten während der Pandemie eine Rolle gespielt haben könnten, da die Zahl der an SIDS gestorbenen Säuglinge zurückgegangen ist

Seit dem Auftauchen von COVID-19 ist der Gedankenaustausch im Grunde genommen verboten worden. Indem ich meine Ansichten und die verschiedener Experten während der Pandemie über COVID-Behandlungen und die experimentellen COVID-Impfungen mitteilte, wurde ich zur Hauptzielscheibe des Weißen Hauses, des politischen Establishments und der globalen Kabale. Propaganda und allgegenwärtige Zensur wurden eingesetzt, um die Kontrolle über jeden Bereich Ihres Lebens zu erlangen, einschließlich Ihrer Gesundheit, Ihrer Finanzen und Ihrer Lebensmittelversorgung. Die großen Medien sind die Hauptakteure und haben maßgeblich dazu beigetragen, Angst zu erzeugen und zu schüren. Ich veröffentliche diesen Artikel in seiner ursprünglichen Form, damit Sie sehen können, wie sich die Entwicklung vollzog. Ursprünglich veröffentlicht: 5. August, 2020

Auch wenn die weltweiten Sperrmaßnahmen gegen die COVID-19-Pandemie weitreichende Auswirkungen hatten, waren nicht alle Nebenwirkungen schlecht. Zwei interessante Veränderungen, die von Ärzten auf der ganzen Welt festgestellt wurden, sind ein dramatischer Rückgang der Frühgeburten und das plötzliche Kindstodsyndrom (SIDS). Wie der Decan Herald erklärt:

„Etwa 1 von 10 Babys in den USA wird zu früh geboren. Eine Schwangerschaft dauert in der Regel etwa 40 Wochen, und jede Geburt vor der 37. Woche gilt als Frühgeburt. Die Kosten für die Kinder und ihre Familien – finanziell, emotional und durch langfristige gesundheitliche Folgen – können sehr hoch sein. Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention haben Frühgeborene, insbesondere vor der 32. Woche, ein höheres Risiko für Seh- und Hörprobleme, zerebrale Lähmungen und Tod. Der beste Weg, diese Kosten zu vermeiden, wäre, Frühgeburten von vornherein zu verhindern.“

Merkwürdigerweise sind im März und April dieses Jahres, als in den weltweit meisten Ländern mehr oder weniger strenge Hausarrestregelungen galten, die Frühgeburten in Dänemark um 90 % und in Irland um 73 % zurückgegangen und 73 % in Irland, und in Kanada fast um die Hälfte.

Dr. Roy Philip, Neonatologe am University Maternity Hospital Limerick in Irland, sagte dem Deccan Herald dass er in seiner zwei Jahrzehnte währenden Karriere noch nie so etwas wie diese Zahlen gesehen hat.

Ungewöhnliche Rückgänge wurden auch aus anderen Ländern gemeldet, darunter Australien, die Niederlande und die USA. Das Vanderbilt Children’s Hospital in Nashville, Tennessee, verzeichnete beispielsweise etwa 20 % weniger Frühgeburten als für den März typisch ist. Wie in der irischen Studie erwähnt, die am 5. Juni 2020 auf dem Preprint-Server medRxiv veröffentlicht wurde:

„In einer irischen Gesundheitsregion wurde während der COVID-19-Sperre ein beispielloser Rückgang der Frühgeburten bei Säuglingen mit sehr niedrigem Geburtsgewicht beobachtet. Mögliche Determinanten dieses einzigartigen zeitlichen Trends liegen in den summativen sozio-ökologischen Auswirkungen der von COVID-19 diktierten Sperre. Wenn sich unsere Ergebnisse in anderen Regionen, die ähnliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie ergriffen haben, widerspiegeln, zeigen sie, dass es möglich ist, diese voneinander abhängigen Verhaltens- und sozialen Umwelteinflüsse zu bewerten, um die PTB-Raten weltweit positiv zu beeinflussen.“

Warum sind Frühgeburten zurückgegangen?

Es ist immer noch nicht bekannt, warum die Frühgeburtenrate so dramatisch gesunken ist. Ärzte, die das Thema in den sozialen Medien mit ihren Kollegen diskutieren, haben die Möglichkeit ins Spiel gebracht, dass es daran liegen könnte, dass schwangere Frauen mehr Ruhe und weniger Arbeitsstress hatten.

Auch wenn man kaum behaupten kann, dass die Pandemie zu einem allgemeinen Stressabbau geführt hat – ganz im Gegenteil -, so haben schwangere Frauen vielleicht doch mehr als sonst Unterstützung durch Familienmitglieder erfahren.

Vielleicht bekamen sie auch mehr Schlaf. Der Aufenthalt zu Hause könnte sie auch vor Infektionen im Allgemeinen geschützt haben, die das Risiko von Schwangerschaftskomplikationen erhöhen können. Eine weitere Möglichkeit ist eine deutliche Verringerung der Luftverschmutzung.

Könnte es mit weniger mütterlichen Impfungen zusammenhängen?

Ein Faktor, der nicht offen angesprochen wurde, ist der Rückgang der Impfungen bei Müttern. Ich habe zwar keine Statistiken über die Impfraten von Müttern vor und während der Pandemie finden können, aber es scheint vernünftig anzunehmen, dass viele nicht zu den sonst üblichen Routineimpfungen gegangen sind, weil in vielen Gegenden nicht dringende Arzttermine in bestimmten Zeiträumen abgesagt wurden.

Gesundheitsbehörden haben sich auch besorgt über die sinkenden Impfraten bei Kindern während der Pandemie geäußert, daher ist es wahrscheinlich (aber nicht bestätigt), dass auch die Impfraten bei Müttern zurückgegangen sind. In Kalifornien beispielsweise sanken die Impfraten bei Kindern in den Wochen nach Inkrafttreten der ersten Abriegelungsmaßnahmen um 40 %.

Auch wenn die wissenschaftliche Beweislage alles andere als schlüssig ist, deuten einige Studien darauf hin, dass Impfungen bei Müttern das Risiko einer Frühgeburt erhöhen könnten. Eine solche Studie die 2007 in der Fachzeitschrift Pharmacy World & Science veröffentlicht wurde, ergab, dass die Impfung das Risiko um 4 % bis 25 % bzw. im Durchschnitt um 14 % erhöht. Diesem Artikel zufolge:

„Die Datenauswertung hatte ergeben, dass die mütterliche Impfung (neben anderen Faktoren) mit einer Frühgeburt zusammenhängen könnte. Die folgende Regressionsanalyse zeigte, dass die Frauen, die angaben, kurz vor oder während der Schwangerschaft geimpft worden zu sein, ein etwas höheres Risiko für eine Frühgeburt hatten (O.R. = 1,14; 95% CI 1,04-1,25) als die nicht geimpfte Gruppe. Ob der hier gefundene Zusammenhang zwischen der mütterlichen Impfung und dem Risiko einer Frühgeburt kausal ist oder nicht, bedarf weiterer Untersuchungen. Data Mining, insbesondere mit zusätzlichen Verfeinerungen, kann ein wertvolles und sehr effizientes Instrument sein, um große Datenbanken nach relevanten Informationen zu durchsuchen, die in der klinischen Forschung und der Forschung im Bereich der öffentlichen Gesundheit genutzt werden können.“

In einer weiteren, 2016 veröffentlichten Studie wurde auf die Schwierigkeiten bei der Bewertung der verfügbaren Daten hingewiesen:

„Die Heterogenität von 16 Studien, die über Frühgeburten berichteten, schloss eine Meta-Analyse aus. In einer Untergruppe der qualitativ hochwertigsten Studien berichteten zwei Studien über eine signifikant erhöhte Frühgeburtlichkeit (Risikoverhältnisse (RR) von 2,4 bis 4,0) nach einer schweren pandemischen H1N1-Influenza 2009 (pH 1N1), während in den Studien, die eine leichte bis mittelschwere pH 1N1-Influenza oder saisonale Influenza untersuchten, kein Zusammenhang festgestellt wurde. Fünf Studien über SGA-Geburten [small-for-gestational-age] zeigten keine erkennbaren Muster in Bezug auf den Schweregrad der Influenza-Erkrankung (gepoolte Odds Ratio 1,24; 95% CI 0,96-1,59). Zwei Studien zum fetalen Tod waren von ausreichender Qualität und Größe, um eine sinnvolle Interpretation zu ermöglichen. Beide berichteten über ein erhöhtes Risiko des fetalen Todes nach einer mütterlichen pH-1N1-Erkrankung (RR 1,9 für eine leichte bis mittelschwere Erkrankung und 4,2 für eine schwere Erkrankung).“

SIDS-Raten sinken während COVID-19-Lockdowns

Ein Artikel in der Zeitschrift Koren Wellness hebt noch einen anderen merkwürdigen Trend hervor. Einem Whitepaper von Health Choice zufolge von Amy Becker und Mark Blaxill, das am 18. Juni 2020 veröffentlicht wurde, ist die Sterblichkeitsrate bei Kindern unter 18 Jahren in den USA während der Abriegelungen auf mysteriöse Weise gesunken, und zwar von durchschnittlich 700 pro Woche auf weniger als 500 pro Woche in den Monaten April und Mai.

Obwohl Becker und Blaxill zugeben, dass es immer noch „keine spezifischen Daten über den SIDS-Trend während der Pandemie“ gibt, zeigen die Daten jedoch, dass dieser Rückgang vor allem mit einem dramatischen Rückgang der Todesfälle bei Säuglingen zusammenhängt und nicht mit älteren Kindern oder Jugendlichen. Koren Wellness bringt die Möglichkeit ins Spiel, dass reduzierte Impfraten eine Rolle gespielt haben könnten, indem sie die Zahl der an SIDS gestorbenen Säuglinge verringerten:

„Das plötzliche Kindstod-Syndrom (SIDS) oder der plötzliche Kindstod (cot death in Großbritannien und Australien) ist der plötzliche, ungeklärte Tod eines Säuglings unter einem Jahr. Nach Angaben des National Institute of Child Health and Human Development ist dies die häufigste Todesursache bei Säuglingen im Alter von 1 bis 12 Monaten. Der vielleicht beste Beweis für den Zusammenhang zwischen dem Tod von Säuglingen und der Impfung wurde in Japan erbracht. In Japan starben zwischen 1970 und 1974 37 Säuglinge nach einer DPT-Impfung. Alarmierte Ärzte in einer Präfektur boykottierten den Impfstoff. Der Boykott weitete sich auf das ganze Land aus. Die japanische Regierung verfügte, dass das Mindestalter für die Impfung vom amerikanischen Impfschema (2, 4, 6 und 12 Monate) auf 2 Jahre geändert werden sollte.“

Impfungen für Säuglinge können die SIDS-Raten erhöhen

Bemerkenswert ist, dass nach dem Verbot von Impfungen für Säuglinge unter 2 Jahren in Japan SIDS praktisch verschwunden ist. In den folgenden Jahren wurde Japan dafür bekannt, die niedrigste Kindersterblichkeitsrate der Welt zu haben. Im Gegensatz dazu haben die USA die höchste Säuglingssterblichkeitsrate – und auch die höchste Impfrate. Wenn Säuglingsimpfungen die Gesundheit verbessern und Leben retten, warum stützen unsere Statistiken diese Behauptungen nicht?

„Sterben weniger Kinder, weil ihre Eltern die Routineimpfungen im Kindesalter auslassen? Wenn während der Pandemie Leben gerettet werden, ist dies eine Frage, die dringend beantwortet werden muss.“

Wie in einer Studie aus dem Jahr 2011 festgestellt wurde, die sich mit der Möglichkeit befasste, dass Impfstoffe biochemische oder synergistische Toxizität verursachen könnten, die zu einer höheren Sterblichkeit führt:

„Im Jahr 2009 benötigten fünf der 34 Länder mit den besten IMRs 12 Impfdosen, die geringste Menge, während die Vereinigten Staaten 26 Impfdosen benötigten, die meisten von allen Ländern … Unter den 34 analysierten Ländern haben diejenigen, die die meisten Impfstoffe benötigen, tendenziell die schlechtesten IMRs [Säuglingssterblichkeitsraten]. Wir müssen uns also wichtige Fragen stellen: Ist es möglich, dass einige Länder zu viele Impfungen für ihre Kinder verlangen und die zusätzlichen Impfungen eine toxische Belastung für ihre Gesundheit darstellen? Handelt es sich bei einigen Todesfällen, die in den 130 Todeskategorien der Säuglingssterblichkeit aufgeführt sind, tatsächlich um Todesfälle, die mit einer Überimpfung zusammenhängen? Sind einige impfbedingte Todesfälle in den Sterbetafeln versteckt? Vor den modernen Impfprogrammen war der „Krippentod“ so selten, dass er in den Statistiken zur Säuglingssterblichkeit nicht erwähnt wurde. In den Vereinigten Staaten wurden in den 1960er Jahren nationale Impfkampagnen eingeleitet … Zum ersten Mal in der Geschichte mussten die meisten Säuglinge in den USA mehrere Dosen DPT-, Polio-, Masern-, Mumps- und Röteln-Impfstoff erhalten. Kurz darauf, im Jahr 1969, stellten medizinische Gutachter einen neuen medizinischen Begriff vor – das plötzliche Kindstodsyndrom … Es gibt einige Hinweise darauf, dass eine Untergruppe von Säuglingen kurz nach einer Impfung anfälliger für SIDS ist. So fand Torch heraus, dass zwei Drittel der an SIDS verstorbenen Säuglinge vor ihrem Tod gegen DPT geimpft worden waren. Von diesen starben 6,5 % innerhalb von 12 Stunden nach der Impfung, 13 % innerhalb von 24 Stunden, 26 % innerhalb von 3 Tagen und 37 %, 61 % und 70 % innerhalb von 1, 2 bzw. 3 Wochen … Der US-amerikanische Impfplan für Kinder sieht 26 Impfdosen für Säuglinge unter einem Jahr vor, die meisten in der Welt, aber 33 Länder haben bessere IMRs. Mithilfe einer linearen Regression wurden die Impfpläne dieser 34 Länder untersucht, und es wurde ein Korrelationskoeffizient von 0,70 zwischen der IMR und der Anzahl der routinemäßig an Säuglinge verabreichten Impfdosen festgestellt. Wenn die Länder in fünf verschiedene Impfdosisbereiche (12-14, 15-17, 18-20, 21-23 und 24-26) eingeteilt wurden, konnten 98,3 % der Gesamtvarianz der IMR durch das ungewichtete lineare Regressionsmodell erklärt werden. Diese Ergebnisse zeigen eine kontraintuitive Beziehung: Länder, die mehr Impfstoffdosen benötigen, haben tendenziell höhere Kindersterblichkeitsraten.“

Vermeidung von Impfungen kann die Überlebensrate von Säuglingen erhöhen

Koren Wellness zitiert die australische Forscherin Viera Scheibner, Ph.D.:

„Impfungen sind zweifellos die wichtigste und am besten vermeidbare Ursache für den plötzlichen Kindstod … Der Zeitpunkt, zu dem 80 % der Kindstode zwischen dem zweiten und sechsten Monat auftreten, ist auf die kumulative Wirkung von Infektionen, den Zeitpunkt von Impfungen und einige Besonderheiten in der frühen Entwicklung des Babys zurückzuführen“.

In ihrem Weißbuch stellen Becker und Blaxill außerdem fest, dass:

„Eine sehr deutliche Veränderung, die an die Öffentlichkeit gelangt ist, ist die Tatsache, dass Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens den starken Rückgang der Impfungen von Säuglingen beklagen, da Eltern ihre Kinder nicht mehr zu den regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen in die Kinderarztpraxen bringen. In der Ausgabe des CDC Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) vom 15. Mai berichtet eine Gruppe von Autoren der CDC und von Kaiser Permanente über einen starken Rückgang der Impfstoffbestellungen und der verabreichten pädiatrischen Impfstoffdosen. Diese Rückgänge begannen Anfang März, etwa zu der Zeit, als die Zahl der Todesfälle bei Säuglingen zu sinken begann … Sterben weniger Kinder, weil ihre Eltern die Routineimpfungen für Kinder auslassen? Wenn während der Pandemie Leben gerettet werden, ist dies eine Frage, die dringend beantwortet werden muss.“

Die in dem Weißbuch von Health Choice genannte niedrigere Kindersterblichkeitsrate wird auch in einem Kommentar in The BMJ vom 16. Juni 2020 angesprochen. Der pensionierte Kinderarzt Allan S. Cunningham antwortet den Autoren des Papiers mit dem Titel „Fewer American Infants Are Dying During the COVID-19 Lockdown. Why?“, schreibt der pensionierte Kinderarzt Allan S. Cunningham:

„In den ersten 11 Wochen des Jahres 2020 (bis 14. März) gab es 209 weniger Todesfälle bei US-Kindern <18 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2019 (7024 gegenüber 7233). Im 11-Wochen-Zeitraum nach der Ausrufung des Notstands (bis 30. Mai) gab es 1465 weniger Todesfälle bei US-Kindern im Vergleich zu 2019 (5923 vs. 7388). Der Unterschied ist statistisch hoch signifikant … Becker und Blaxill betonten, dass der stärkste Rückgang der Sterblichkeit bei Kleinkindern <1 Jahr zu verzeichnen war. Dies wird durch die Überprüfung der neuesten Daten bestätigt. Es gab einen beträchtlichen und hochsignifikanten Rückgang von der 5. bis 11. Woche des Jahres 2020 auf die 12. bis 22. Woche (367 bis 309 Todesfälle bei Säuglingen pro Woche) … Die Vermutung, dass Impfungen ein Faktor bei der Verursachung von SIDS sein könnten, ist nicht neu … Solange keine angemessen kontrollierten Studien durchgeführt werden, können wir eine kausale Rolle von Impfstoffen weder bestätigen noch ausschließen.“

Einfache Strategien können die Gesundheit von Säuglingen verbessern

Es wird interessant sein zu sehen, welche Schlussfolgerungen später gezogen werden können, wenn wir mehr Daten und Statistiken haben, aber wenn Impfungen bei Säuglingen eine nachteilige Wirkung haben und das Sterberisiko erhöhen, wäre der dramatische Rückgang von SIDS und Frühgeburten während der Pandemie ziemlich lehrreich.

Neben der sorgfältigen Prüfung der potenziellen negativen Auswirkungen von Routineimpfungen gibt es eine weitere einfache Strategie, die einen großen Einfluss haben kann: der Vitamin-D-Spiegel der Mutter während der Schwangerschaft.

Ich bin der festen Überzeugung, dass die Optimierung des Vitamin-D-Spiegels während der Schwangerschaft eines der wichtigsten Dinge ist, die Sie für die Gesundheit Ihres Kindes tun können. Wenn ein Kind mit einem Vitamin-D-Mangel geboren wird, kann seine Gesundheit erheblich beeinträchtigt werden.

Die Forschung von GrassrootsHealth haben gezeigt, dass schwangere Frauen einen Vitamin-D-Blutspiegel von mindestens 40 ng/ml (100 nmol/L) benötigen, um den Nutzen zu optimieren. Ein Spiegel von 40 ng/ml während der Schwangerschaft senkt das Risiko einer Frühgeburt nachweislich um 59 %, verglichen mit einem Spiegel von 20 ng/ml. Andere Untersuchungen haben gezeigt, dass die meisten Frauen einen Spiegel von 32 ng/ml (80 nmol/L) erreichen können, wenn sie täglich 4.000 IE (das Sechsfache der RDA von 600 IE) Vitamin D einnehmen.

Wenn Sie also schwanger sind, sollten Sie unbedingt Ihren 25-Hydroxy-D-Spiegel überprüfen lassen. Die Tests sind wichtig, um zu sehen, wie hoch Ihr Spiegel ist, damit Sie Ihre Dosierung an den Bedarf Ihres Körpers anpassen können.

Wie in mehreren kürzlich erschienenen Artikeln erörtert, kann Vitamin D auch entscheidend dazu beitragen, Ihr Risiko für COVID-19 zu senken. Weitere Informationen darüber und darüber, wie Sie Ihren Vitamin-D-Spiegel im Falle eines Mangels am effektivsten erhöhen können, finden Sie in „The Most Important Paper Dr. Mercola Has Ever Written„.

Quellen: