Bizarre durchgesickerte Nachrichten: Der britische COVID-Zar sprach davon, Menschen mit Mikrochips von Bill Gates zu infizieren

Sagen Sie ihm, dass er mir etwas schuldet, wenn man bedenkt, wie vielen Leuten ich seine Chips injiziere!

Der britische Gesundheitsminister ist abermals in den Schlagzeilen – diesmal wegen eines sogenannten Scherzes über den Einfluss von Bill Gates auf die globale Gesundheitsagenda.

Dies ist eine Neuigkeit – und keine Neuigkeit. Es ist eine Neuigkeit, weil es beweist, was wir bereits wussten. Für Leute wie Matt Hancock, die Ihr, ja unser aller Leben ohne triftigen Grund ruiniert haben – aber aus vielen bösen Gründen – sind Ihre Sorgen über den Albtraum, den sie und ihre reichen Freunde fröhlich konstruieren, ein Witz. Sie ruinieren dein Leben und nennen dich einen Verrückten, weil du es bemerkst. Und dann lachen sie dich aus.

Die Managerklasse ist voller Verachtung für die einfachen Menschen

Ein großer Teil der Nachrichten wird von Leuten geschrieben, die von Bill Gates und anderen hilfsbereiten Milliardären finanziert werden, die keine erkennbaren Ziele verfolgen. Was wir für Tatsachen halten, wird von Organisationen als solche bezeichnet, die von diesen vermögenden Männern finanziert werden, die keine anderen Ziele verfolgen als ihre selbstlose Großzügigkeit.

Das ist der Grund, warum diese Enthüllungen so wichtig sind: Sie sind eine offene, wenn auch unvollständige Demonstration dessen, wie wir vom Management gesehen werden. Diese Botschaft offenbart die Verachtung für den einfachen Menschen, die in unserer Managerklasse so weit verbreitet ist, dass sie eine Qualifikation für hohe Ämter zu sein scheint.

Der Daily Telegraph, der all diese Enthüllungen veröffentlicht hat, verfügt über ein „Global Health Security Team“. Dieses Team, das für journalistische Integrität steht, war die Quelle der meisten Berichte des Daily Telegraph über COVID, über Abriegelungen und – ja – über diese Injektionen.

Falls Sie sich wundern: Das Global Health Security vom Telegraph wird von Bill Gates finanziert. Aber keine Sorge.

Diese Unterstützung ist an keinerlei Bedingungen geknüpft, und The Telegraph behält die volle redaktionelle Kontrolle über alle veröffentlichten Inhalte.

Das ist also alles in Ordnung. Diese 2.434.447 Dollar haben keinerlei Einfluss auf die redaktionelle Entscheidungsfindung, die eine sichere und wirksame Garantie für journalistische Integrität bleibt.

Die Zeitung, die den Scoop veröffentlicht hat, hat dieses Geld genommen, und die Geschichte hier ist, dass der „Witz“ immer noch auf Sie zurückfällt.

Natürlich hat das Geld von Bill Gates absolut keinen Einfluss auf die vielen weltweiten Medien, denen er eine Viertelmilliarde Dollar gespendet hat.

Dieser Bericht untersucht ein Jahr lang die Spenden der Gates-Stiftung an Nachrichtenagenturen und ähnliche Einrichtungen im Zeitraum 2020-2021. Er wurde von dem unglücklich benannten Tim Schwab verfasst und in einer bolschewistischen Zeitschrift namens Jacobin veröffentlicht.

Die Jakobiner waren natürlich die revolutionären Helden Frankreichs, die spezielle Boote bauten, in denen sie Tausende Bauer ertränkten, wenn sie nicht gerade mit der Ermordung von Priestern beschäftigt waren.

Die Ertrunkenen von Nantes – Joseph Aubert, 1882

Niemand stellt die Unschuld des Namens „Jakobiner“ in Frage, der wie alle Revolutionen der Religion des Menschen zu seiner Massenvernichtung führte. Das könnte ein Zufall sein, oder es könnte sein, dass die Faktenprüfer und ihre Gönner mit dieser Art von Politik sympathisieren.

Wir von der Gemeinschaft der Vernünftigen sind es gewohnt, beschimpft zu werden, wenn wir Dinge laut bemerken. Es ist bemerkenswert, dass auffällige Beobachtungen nicht immer nur von „rechten Verschwörungstheoretikern“ gemacht werden.

Tim Schwab, obwohl er kein „Rechtsextremist“ ist, sagt

Vor kurzem habe ich fast zwanzigtausend wohltätige Zuwendungen untersucht, die die Gates Foundation bis Ende Juni vergeben hatte, und dabei mehr als 250 Millionen Dollar für den Journalismus gefunden. Zu den Empfängern gehörten Nachrichtenagenturen wie die BBC, NBC, Al Jazeera, ProPublica, National Journal, The Guardian, Univision, Medium, die Financial Times, The Atlantic, die Texas Tribune, Gannett, Washington Monthly, Le Monde und das Center for Investigative Reporting.

Vermutlich hat das alles keinen Einfluss auf den Inhalt oder die Herstellung von Zustimmung. Warum tut Gates dies dann? Er ist nicht allein, denn auch sein Philanthrop George Soros gibt sein Geld ohne jeden Grund für die Maschinerie der Einflussnahme aus.

Ein kürzlich erschienener dreiteiliger Bericht des Media Research Center in den USA zeigt, dass diese Philanthropie eine weltweite Anstrengung selbstloser Großzügigkeit ist:

Mindestens 253 Organisationen in aller Welt, die sich auf Nachrichten und aktivistische Medien konzentrieren, wurden von Soros‘ Organisationen finanziert.

Der vollständige Bericht von Tim Schwab zeigt die Bescheidenheit der Gates-Stiftung, die nur zögerlich über ihre rein wohltätigen Aktivitäten spricht:

Die Gates-Stiftung lehnte mehrere Interviewanfragen für diese Geschichte ab und wollte auch keine eigenen Angaben darüber machen, wie viel Geld sie in den Journalismus investiert hat.

Diese Philanthropie geht so weit, dass sie anonymen Kommissaren Arbeit gibt, um Ihre grundlegenden Beobachtungen über die Realität zu entkräften. Offensichtlich wurde „Gates‘ Geld an Medienseiten zur Überprüfung von Fakten weitergeleitet“.

Vermutlich hat dies keinerlei Einfluss darauf, was in den Medien für wahr gehalten wird. Anhand eines willkürlich gewählten Beispiels hat Tim Schwab gezeigt, wie philanthropische Finanzierung auf magische Weise mit einer Rückkopplungsschleife von Medienproduktion und -management zusammenfällt, die zur Herstellung von „Fakten“ führt. In der Columbia Journalism Review schrieb er:

Ich habe sechzehn Beispiele für Africa Check gefunden, in denen Medienberichte über Gates untersucht wurden. Diese Arbeiten scheinen überwiegend Bill und Melinda Gates und ihre Stiftung zu unterstützen oder zu verteidigen, die Milliarden von Dollar für die Entwicklungsarbeit in Afrika ausgegeben hat.

Hat Africa Check jemals den Ansichten seines Wohltäters widersprochen?

Das einzige Beispiel, das ich gefunden habe, in dem Africa Check seinen Gönner auch nur im Entferntesten infrage gestellt hat, war, als ein Mitarbeiter der Stiftung eine falsche Statistik getwittert hat – dass alle 60 Sekunden ein Kind an Malaria stirbt, statt alle 108.

Nehmt den Alufolienhut ab, Leute.

„Africa Check“ hat nach eigenen Angaben in den Jahren 2017 und 2019 weitere 1,5 Millionen Dollar von Gates erhalten. Unsere Geldgeber oder Unterstützer haben keinen Einfluss auf die Behauptungen, die wir überprüfen… und die Schlussfolgerungen, zu denen wir in unseren Berichten kommen“, sagte Noko Makgato, Geschäftsführer von Africa Check, in einer Erklärung gegenüber CJR.

Dies sollte diese Verschwörungsgedanken zur Ruhe bringen. Die Fakten wurden überprüft, und sie stimmen zufällig mit allem überein, was unsere edlen Spender uns glauben machen wollen. Wie hoch sind die Chancen?

Wir sind all der Wissenschaft gefolgt, die man mit Geld kaufen kann, und sie hat uns in die Leibeigenschaft geführt.

„Inhaltsmoderation“ ist natürlich nur ein anderer Begriff für ideologische Zensur. Es ist eine Arbeit, die wichtig ist im Kampf um die Ersetzung der Realität durch die Obsessionen von Verrückten am Rande der Gesellschaft.

Soros‘ eigene Operationen befassen sich – rein zufällig – mit der Förderung einer Reihe von „progressiven“ Agenden, die ohne massive Propaganda für normale Menschen abwegig oder einfach abstoßend wären. Das von seinem Poynter Institute geleitete International Fact Checking Network arbeitet mit 100 Fact Checking-Operationen weltweit zusammen und schränkt die Meinungsbildung in Bezug auf LGBT-Themen sowie „Abtreibung, Transgender-Ideologie bei Kindern, COVID und marxistische Ideen“ ein.

Die von Soros unterstützte Open Democracy Operation „fördert linksextreme Inhalte, die sich als Journalismus tarnen … [einschließlich] antichristlicher Propaganda, Aufrufen zur Abschaffung der Kernfamilie und Klimaradikalismus.“

Die philanthropische und motivationslose Spende von Millionen von Dollar hat keinerlei Auswirkung auf die öffentliche Wahrnehmung, unter anderem der Sicherheit von Impfstoffen. Wenn Sie, wie der Florida Standard, einen Artikel mit Beweisen von den Universitäten Johns Hopkins und Harvard veröffentlichen, die mit den Ansichten bestimmter Philanthropen nicht übereinstimmen, kann es sein, dass Ihr Artikel gelöscht und durch eine Nachricht von einer Firma namens Lead Stories ersetzt wird:

Lead Stories ist Mitglied der #CoronaVirusFactAlliance, die wiederum vom International Fact-Checking Network am Poynter Institute betrieben wird, einer Stiftung in St. Petersburg, Florida, die durch Spenden von radikalen Aktivisten-Oligarchen wie Bill Gates, Pierre Omidyar und George Soros unterstützt wird.

Das ist in Ordnung, nehme ich an, denn wir sind ja nicht der Florida Standard – ach warte:

Das Unternehmen hat einen Vertrag, in dem es Zensurdienste für Big-Tech-Unternehmen, einschließlich Facebook und Google, anbietet.

Es hat den Anschein, dass philanthropische Absichten nichts mit der Herstellung und Förderung neuartiger Injektionen zu tun haben, auch nicht mit der Beeinflussung von Nachrichtensendern und schon gar nicht mit der Zensurindustrie – Entschuldigung – „Faktenprüfern“. Geld, das in riesigen Mengen an diese Operationen gespendet wird, wird aus keinem anderen Grund gespendet, als dem, dass es eine nette Sache ist, Geld zu geben.

Ich verstehe nicht, was an den Absichten von Bill Gates so lustig sein soll, denn er und seine Mitphilanthropen haben viel dafür getan, dass Sie nicht laut über alles nachdenken können, mit dem sie nicht einverstanden sind. Das ist kein Scherz. Es ist todernst. Wir sind all der Wissenschaft gefolgt, die man mit Geld kaufen kann, und sie hat uns in die Leibeigenschaft geführt.

Die posthumane Zukunft, die sich Philanthropen und Politiker ausmalen, ist eine Utopie der globalen Massenverwaltung. Sie ist ihnen angenehm, auch wenn sie auf Kosten von allem geht, was wir schätzen, außer Online-Shopping. Es bleibt ein Witz für das Management, dass wir Bedenken haben könnten, in die Dämmerung der Menschheit hinein geblasen zu werden. Diese Leute geben viel Geld dafür aus, unser Bild von ihnen, ihren Ideen und den Plänen, die sie für uns haben, zu prägen.

Zum ersten Mal haben wir genau gesehen, wie sie uns sehen. Vergessen Sie nie, was Sie für sie bedeuten.