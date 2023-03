Nein, Australien muss sich nicht auf einen Krieg mit China vorbereiten – ungeheuerlicher Akt journalistischen Fehlverhaltens

Caitlin Johnstone

Im jüngsten Fall der Propagandaflut der australischen Medien, die darauf abzielt, Zustimmung für einen Krieg mit China zu erzeugen, haben die zu Nine Entertainment gehörenden Zeitungen The Sydney Morning Herald und The Age ein Gremium von „Experten“ zusammengebracht, um zu bewerten, wie gut Australien auf einen heißen Krieg mit seinem wichtigsten Handelspartner vorbereitet ist. Die Frage, ob ein solcher Krieg notwendig ist oder ob man sich darauf vorbereiten sollte, wird dabei völlig außer Acht gelassen.

In einem Bericht mit dem Titel „Australien droht innerhalb von drei Jahren ein Krieg mit China – und wir sind nicht bereit“ erfahren wir die Namen der fünf „Experten“, die SMH und The Age angeworben haben, um die titelgebende Behauptung aufzustellen, und Sie werden es nicht glauben, aber es stellt sich heraus, dass sie in der Regel in Berufen arbeiten, die eng mit der westlichen imperialen Kriegsmaschinerie verwoben sind.

Der erste „Experte“ ist Mick Ryan, über den ich wiederholt geschrieben habe, weil er in buchstäblich jedem einzelnen Beitrag der australischen Nachrichtenmedien auftaucht, der darauf abzielt, die Australier dazu zu bringen, den Krieg mit China als eine unvermeidliche Tatsache zu akzeptieren, auf die man sich vorbereiten muss. Ryan ist Adjunct Fellow am Center for Strategic and International Studies (CSIS), das von Unternehmen des militärisch-industriellen Komplexes wie Raytheon, Boeing, Lockheed Martin und Northrop Grumman und auch direkt von der US-Regierung und ihren Klientenstaaten, darunter Australien und Taiwan, finanziert wird. Die SMH und The Age erwähnen diesen immensen Interessenkonflikt nicht.

Mick Ryan is a fellow at @CSIS, a think tank funded by the military-industrial complex, arguing that Australia should funnel more money into the military-industrial complex via Ukraine. The Age neglects to inform us that this is effectively an advertorial for Northrop Grumman. https://t.co/hAL1Vz7iUU — Caitlin Johnstone (@caitoz) October 5, 2022

Der zweite „Experte“ ist Peter Jennings, ein Senior Fellow am Australian Strategic Policy Institute (ASPI), wo er zehn Jahre lang als Direktor tätig war. Wie das CSIS ist das ASPI eine Denkfabrik, die von den mit den USA verbündeten Regierungen und dem militärisch-industriellen Komplex finanziert wird. Es hat eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Zustimmung für die außenpolitischen Agenden des westlichen Imperiums gespielt, insbesondere bei der Eskalation gegen China. Der australische Diplomat Bruce Haigh bezeichnete ASPI als „den Propagandaarm der CIA und der US-Regierung“.

Die dritte „Expertin“ ist Lavina Lee, eine Akademikerin, die Ratsmitglied bei ASPI und Adjunct Fellow bei CSIS ist – wenn es also um kriegsbefürwortende Meinungsmache geht, ist sie das, was man einen Doppelgänger nennt.

Der vierte „Experte“ ist die australische Verteidigungsexpertin Lesley Seebeck, die regelmäßig für ASPI schreibt. Seebeck ist die Vorsitzende einer sumpfigen, kriegstreiberischen Denkfabrik mit unklarer Finanzierung namens National Institute of Strategic Resilience, die woke-imperialistische Artikel mit Titeln wie „First Nations Drone Network Project Initiation“, „Solomon Islands – time to take an Indigenous perspective“, „Building Australia’s Strategic Resilience: A Spotlight on Military and Gender in the Pacific Region“ und „Key to Australia’s Strategic Resilience: An Australian Feminist Foreign Policy“, die beiden letzteren von Seebeck selbst verfasst.

Der fünfte ist Alan Finkel, ein Wissenschaftler, der für die australische Regierung arbeitet.

Auch hier wurde keiner dieser Interessenkonflikte vom Sydney Morning Herald oder von The Age erwähnt, was, wie wir bereits besprochen haben, ein ungeheuerlicher Akt journalistischen Fehlverhaltens ist. Das ist in etwa so, als würde man Ronald McDonald, Colonel Sanders und den Taco-Bell-Chihuahua zusammenbringen, um darüber zu diskutieren, ob die Regierung Fast-Food-Läden mit der Ausgabe von Schulessen beauftragen sollte. Nur dass diese Leute kein Junkfood verkaufen – sie verkaufen Massenmord, menschliches Leid, ökologische Katastrophen und den gewaltsamen Tod unserer Kinder.

Hier stehen Flüsse von Steuergeldern auf dem Spiel; köstliche, von der Zentralbank unterstützte Dollars, die direkt auf das alte Bankkonto fließen, Berge von ihnen! Und im Wesentlichen sind diese Leute die nach vorn gerichteten öffentlichen Vertreter dieser Unternehmen, deren Aufgabe es ist, der Öffentlichkeit ein Ergebnis zu verkaufen, das ihren Geldgebern direkt zugutekommt. Dies ist ein ausgeklügeltes Werbemittel, und es ist unglaublich, dass der Sydney Morning Herald und The Age es nicht nur als Nachricht gebracht, sondern auch noch veröffentlicht haben.

Der SMH-Leitartikel von Nine Entertainment bringt Australiens Söhne und Töchter in unserem Militär in Gefahr, indem er auf der Titelseite einen bevorstehenden Krieg mit China erklärt. Das ist schlechter Journalismus. Es ist Kriegstreiberei für kommerziellen Gewinn (Werbeeinnahmen von Waffenhändlern).

Nine Entertainment’s @SMH editorial effectively places Australia’s sons and daughters in our military in harm’s way by its front page declaration of imminent war with China. This is poor journalism. It is war mongering for commercial gain (ad $s from arms traders). pic.twitter.com/L6baGNgcN1 — Quentin Dempster (@QuentinDempster) March 6, 2023

Diese fünf „Experten“ kommen zu dem Schluss, dass Australien viel mehr tun muss, um sich rasch auf einen heißen Krieg mit China vorzubereiten: „Die Notwendigkeit, unsere militärischen und nationalen Sicherheitsfähigkeiten drastisch zu stärken, ist dringend, aber Australien ist unvorbereitet.“ Australien müsse diese dramatischen Veränderungen nicht vornehmen, um sich vor einer chinesischen Invasion zu schützen, sondern um einen Krieg um Taiwan zu führen.

„Der Krieg, auf den sich Xi vorbereitet, soll um Taiwan geführt werden, eine blühende, selbstverwaltete Insel mit 24 Millionen Einwohnern, die etwa 160 Kilometer östlich des chinesischen Festlandes liegt“, heißt es in dem Bericht.

Dies deckt sich mit dem erschreckenden Propagandastück, das Murdochs Sky News letzten Monat veröffentlicht hat und in dem es hieß, Australien müsse sein Militärbudget verdoppeln, um sich darauf vorzubereiten, die USA in einem heißen Krieg um Taiwan zu unterstützen.

Die Diskussionsteilnehmer stellen die Teilnahme Australiens an diesem Krieg als eine beschlossene Sache dar, als eine Unvermeidlichkeit, sollten die USA einen Krieg gegen China führen.

„Wir haben unsere Entscheidung getroffen. Wenn die Vereinigten Staaten gegen Taiwan in den Krieg ziehen, werden wir sie so oder so unterstützen“, sagt Mick Ryan.

„Weder das australische Militär noch die Öffentlichkeit sind gegenwärtig wirklich auf den Ausbruch eines Krieges und die unvermeidliche Beteiligung Australiens vorbereitet“, sagt Lavina Lee.

Diese vom militärisch-industriellen Komplex finanzierten Fachleute lügen. Die Beteiligung Australiens an einem amerikanischen Krieg gegen China ist nicht unvermeidlich und auch nicht notwendig.

In Wirklichkeit kann sich Australien am besten vor China schützen, indem es sich nicht auf einen Krieg mit China vorbereitet. Ein heißer Krieg mit unserem wichtigsten Handelspartner würde unsere Wirtschaft zerstören und uns wahrscheinlich von den meisten Importen abschneiden, die wir benötigen, um als Inselstaat zu funktionieren. Wir haben kein Recht, uns darauf vorzubereiten, die Söhne und Töchter unseres Landes in einen solchen Konflikt zu stürzen, und wir haben kein Recht, die Bedürftigsten unseres Landes zu bestehlen, um diese Vorbereitungen zu treffen.

Ein ungelöster Bürgerkrieg zwischen zwei benachbarten Staaten, die sich beide „China“ nennen, geht Washington nichts an, und Canberra schon gar nicht. Sollen sich die Chinesen um China kümmern, denn China stellt keine Bedrohung für uns dar.

Der letzte Punkt ist übrigens nicht wirklich strittig. Wie Daniel Larison von Antiwar kürzlich auf Twitter feststellte, liegt Chinas Militärbudget konstant bei etwa 1,5 Prozent seines BIP, was weniger als die Hälfte des US-Budgets ist. Wenn China sich darauf vorbereiten würde, die Welt zu erobern, wie so viele Falken fälschlicherweise behaupten, wäre dies nicht der Fall. Die USA sind eine Nation, die ein Interesse an der Weltherrschaft hat, und ihr Militärhaushalt spiegelt dies wider. China ist keine Nation mit einem Interesse an der Weltherrschaft, und sein Militärhaushalt spiegelt dies wider.

In Wirklichkeit haben die USA China seit Jahren mit immer mehr Kriegsmaschinerie auf eine Art und Weise eingekreist, wie sie es selbst niemals zulassen würden, eingekreist zu werden, und haben sich seit Langem auf eine Konfrontation mit Peking vorbereitet. Die USA sind hier eindeutig der Aggressor, und Australien hat jetzt ein existenzielles Interesse daran, sich militärisch von diesem Aggressor abzukoppeln, bevor er uns alle umbringt.

Paul Keating schimpft über Age und SMH wegen „provokativer“ China-Kriegsgeschichte

Paul Keating blasts Age and SMH for ‘provocative’ China war story https://t.co/xFkZ4QqXcs — Guardian news (@guardiannews) March 7, 2023

Der Bericht des Sydney Morning Herald und von The Age – den der ehemalige Premierminister Paul Keating gerade als „die ungeheuerlichste und provokativste Nachrichtenpräsentation einer Zeitung, die ich in über 50 Jahren aktiven öffentlichen Lebens erlebt habe“ bezeichnete – kommt dem Eingeständnis nahe, dass es eine konzertierte Propagandakampagne gibt, die darauf abzielt, die Hysterie über China zu schüren und Zustimmung für einen Krieg herzustellen. Das „Experten“-Gremium behauptet, dass es eine „psychologische Veränderung“ in der Öffentlichkeit in diese Richtung geben muss, die aktiv herbeigeführt werden muss, um sie zu akzeptieren.

„Am wichtigsten ist ein psychologischer Wandel“, heißt es in dem Bericht. „Dringlichkeit muss Selbstgefälligkeit ersetzen. Die letzten Jahrzehnte der Ruhe waren nicht die Norm in menschlichen Angelegenheiten, sondern eine Abweichung. Australiens Urlaub von der Geschichte ist vorbei“.

Der Bericht zitiert Seebeck mit den Worten, dass „die Führer der Nation der Öffentlichkeit genug vertrauen sollten, um sie in eine Diskussion einzubeziehen, die konfrontierend sein kann“ und dass die Öffentlichkeit als „intelligent genug angesehen werden muss, um über Verteidigung und nationale Sicherheit zu sprechen“.

Der Grund dafür, dass sie sagen, dass die Öffentlichkeit angesprochen und dazu gebracht werden muss, psychologisch gesehen hawkistische Eskalationen gegen China zu akzeptieren, ist, dass kein vernünftiger Mensch einem solchen Wahnsinn zustimmen würde, wenn er nicht psychologisch dazu manipuliert würde. Kein vernünftiger Mensch würde einer Agenda zustimmen, die unsere Söhne und Töchter zu töten droht, uns alle verarmen lässt und uns sogar zu nuklearen Zielen macht, wenn er nicht Unmengen an Propaganda erhält.

Deshalb sehen wir all diese „Nachrichten“-Berichte darüber, wie dringend es ist, sich auf einen Krieg mit China vorzubereiten, ganz plötzlich. Nicht weil China eine Bedrohung für uns darstellt, sondern weil wir mit einem Imperium verbündet sind, das einen Krieg von unvorstellbarem Schrecken anzetteln will.