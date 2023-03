Haben Sie Angst, nicht zu reisen? Die unglaubliche US-Liste von Reisewarnungen

Jeffrey A. Tucker

Mit einer knalligen Schlagzeile und einer E-Mail-Warnung hat die New York Times eine erschreckende Geschichte aus Mexiko über vier Amerikaner verbreitet, die auf der Suche nach Medikamenten die Grenze überquerten. Zwei von ihnen kamen dabei ums Leben.

Die Schlagzeile löst jedes Albtraumszenario aus. Ferner berichteten alle Mainstream-Nachrichten mit der Schlussfolgerung: „Die Schießereien in Matamoros waren am Freitag so schlimm, dass das US-Konsulat eine Warnung über die Gefahr herausgab und die örtlichen Behörden die Menschen warnten, sich in Sicherheit zu bringen.“

Das Außenministerium schloss sich dem an und gab eine Reisewarnung heraus. Dies ist bereits die vierte Warnung für Mexiko in diesem Jahr.

Haben Sie die Nachricht schon verstanden? Reisen Sie nicht dorthin! Fahren Sie auf keinen Fall dorthin, um Medikamente zu besorgen, die in den USA nur auf Rezept erhältlich sind. Umgehen Sie nicht das medizinische System der USA. Vergessen Sie Mexiko am besten ganz. Es ist ein Sündenpfuhl des Verrats und des Blutvergießens!

Das ist alles sehr interessant, vor allem wenn man bedenkt, dass viele amerikanische Städte noch nie so gefährlich waren wie heute. Allein in Atlanta gab es in diesem Jahr mehr als zwei Dutzend Morde, und Chicago und New York waren seit Jahrzehnten nicht mehr so gefährlich. Wenn die USA Gegenstand einer Reisewarnung wären, stünden sie derzeit ganz oben auf der Liste.

Das Besondere an Mexiko ist, dass es während der Pandemieabriegelung geöffnet war, sodass es einer der wenigen Orte war, an den die Amerikaner reisen konnten. Nach ihrer Ankunft stellten viele fest, dass sie das Land liebten, weil es wunderschön ist, in den Städten im Allgemeinen sicherer ist als in den USA, und der Dollar sehr viel wert ist.

Bloomberg schätzt, dass die Abwanderung von US-Fachkräften nach Mexiko zwischen 2019 und 2022 um 85 Prozent zunehmen wird. Und das hat seinen Grund.

Das zeigt sich in vielen Vierteln von Mexiko-Stadt. Ich habe im Januar zwei Wochen dort verbracht und kann berichten, dass es ganze Stadtteile gibt, die sich anfühlen wie die 5th Avenue in New York City in den alten Tagen, komplett mit High Fashion und Designerhunden.

Könnte es sein, dass bestimmte Leute in Washington unglücklich darüber sind, so viele US-Bürger an Mexiko zu verlieren? Das mag sein. Aber es ist nicht so, wie diese wilden Warnungen des Außenministeriums vermuten lassen. Zweifellos versucht man, diese enorme Abwanderung zu verhindern. Mexiko hingegen empfängt sie mit offenen Armen, gewährt bei der Einreise einen sechsmonatigen Aufenthalt und verlängert diesen gerne unbegrenzt. Der Zustrom hat sich für die mexikanische Wirtschaft wunderbar ausgewirkt.

Wohin, wenn nicht nach Mexiko, können wir gehen? Nun, die USA haben jetzt Reisehinweise für die folgenden Länder herausgegeben: Israel, Westjordanland, Gaza, El Salvador, Gambia, Honduras, Guatemala, Burma, VAE, Togo, Russland, Burundi, Schweden, Pakistan, Libanon, Iran, Bolivien, Liberia, Antarktis, Palau, Mali, Uganda, China, Cayman, Venezuela, Kolumbien, Irak, Turkmenistan, Peru, Brunei, Kenia, Madagaskar, Nicaragua, Somalia, Haiti, Benin, Eritrea, Thailand, Kuba, Aserbaidschan, Armenien, Trinidad, Ecuador, Moldawien, Taiwan, Samoa, Ukraine, Afghanistan, Kamerun und das Vereinigte Königreich.

Und das alles nur in den letzten sechs Monaten! Ich hebe El Salvador und Schweden hervor, weil beide Länder derzeit auf der Abschussliste der USA stehen. Ersteres, weil es Bitcoin als legale Währung eingeführt hat, und letzteres, weil es eine der wenigen Nationen der Welt ist, die Sperrungen ablehnt. Nicaragua hat auch keine Sperre verhängt.

Was sagt der britische Reisehinweis?

„Länderspezifische Zusammenfassung: Terroristische Gruppen planen weiterhin mögliche Anschläge im Vereinigten Königreich. Terroristen können ohne oder mit nur geringer Vorwarnung Anschläge auf Touristenorte, Verkehrsknotenpunkte, Märkte/Einkaufszentren, lokale Regierungseinrichtungen, Hotels, Clubs, Restaurants, Gotteshäuser, Parks, große Sport- und Kulturveranstaltungen, Bildungseinrichtungen, Flughäfen und andere öffentliche Bereiche verüben.“

Kriminell! Das klingt absolut erschreckend! Nur, dass die Menschen im Vereinigten Königreich heute nichts dergleichen berichten. Ja, nach der Katastrophe der letzten drei Jahre sind die Kulturen und Volkswirtschaften überall auf der Welt massiv geschädigt, und auch die Kriminalität ist überall gestiegen. Aber das Reisen in die ganze Welt zu unterbinden, sodass wir alle in unseren eigenen Ländern gefangen sind, egal, wie schlimm es wird? Das scheint verrückt.

Sogar für Kanada gibt es eine Reisewarnung. Und warum? Sie haben es erraten: Covid! Wir müssen die Kurve weiter abflachen.

Es ist an der Zeit, dass wir lernen, diese ganze Angstmacherei mit Vorsicht zu genießen. Ich befürchte, dass es nicht nur um die übliche übertriebene Vorsicht geht. Was wäre, wenn es einen großen Masterplan gibt, der den Siegeszug der Reisetechnologie, der vor etwa einem Jahrhundert begann, im Wesentlichen rückgängig macht und uns in der Zeit zurückversetzt, sodass wir alle für immer an unserem Ort gefangen sind, egal was passiert?

Heutzutage kann man nichts mehr ausschließen. Fauci bedauert die letzten zwölftausend Jahre des technischen Fortschritts. Er wollte, dass die Abriegelungen für immer andauern. Wir wissen das, weil er das geschrieben hat. Dann gibt es die Bewegung für 15-Minuten-Städte, in denen unsere Aktivitäten eingeschränkt sind.

Die Abriegelungen von 2020 zielten auf das Reisen ab. Es war international, ja, aber es war auch national. Man konnte nicht von Staat zu Staat reisen, ohne zwischen den Reisen zwei Wochen lang in Quarantäne zu sein. Das machte es sehr schwierig, ja sogar verräterisch, an einen anderen Ort zu reisen. Zusammen mit den Hausverboten haben wir den großen liberalen Triumph der Freizügigkeit im Wesentlichen wieder rückgängig gemacht. Und vergessen wir nicht den unglaublichen Angriff auf die Kreuzfahrtindustrie: Sie wurde als reiner Krankheitsüberträger verteufelt.

Ja, diese Zeiten sind vorbei, aber was wäre, wenn es sich dabei nur um eine Schockstarre handelte, um uns an den Gedanken zu gewöhnen, an Ort und Stelle zu bleiben? Immerhin ist der Angriff auf fossile Brennstoffe in diesem Sinne zu verstehen. Eine elektrische Drohne ist keine Möglichkeit, das große Zeitalter des Reisens wieder aufleben zu lassen. Nicht einmal ein Heißluftballon wäre im Rahmen der Idee einer kohlenstofffreien Welt legal.

All das ist Teil einer Zukunftsvision, die ich als Techno-Primitivismus bezeichne, der unseren Lebensstandard massiv einschränkt und uns alle zu Nahrungsmittelsammlern macht, die in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind, aber unter der Herrschaft von datenerfassenden Technologieunternehmen leben, die mit einer herrschenden Klasse verbündet sind, die ohnehin seit Jahren nicht mehr kommerziell fliegt.

Wenn man das so sieht, ergibt die ständige Angstmacherei des US-Außenministeriums vor internationalen Reisen einen Sinn. Die von Jules Verne (Voyages extraordinaires) gefeierte glorreiche Welt soll enden und durch etwas ersetzt werden, das noch schlimmer ist als der Feudalismus. Es ist auch nicht der Sozialismus, der trotz all seiner Probleme zumindest vorgab, die industrielle Zivilisation und den Fortschritt zu fördern. Im Techno-Primitivismus wird die Idee des materiellen Fortschritts und der Freiheit vollständig durch eine konsequent revanchistische Sehnsucht nach der Masse der Menschen ersetzt, während die herrschende Klasse in privatisierter Pracht gut lebt.

Hinzu kommt das wachsende Elend auf den Flughäfen, die willkürlichen Flugverbote, die ungeheuerlichen Eingriffe in die Privatsphäre durch die TSA, die hohen Kosten aufgrund der Inflation und die immer länger werdende Liste der erforderlichen Dokumente. All das soll die Menschen entmutigen und ihnen einen Grund geben, hierzubleiben. Vielleicht ist das der ganze Plan.

Es handelt sich nicht um eine unmittelbare Bedrohung, sondern vielleicht um eine langfristige Agenda. Und jeder, der dies für einen verrückten Gedanken hält, kann nur ein paar Jahre zurückblicken und feststellen, dass die Eliten in diesem Land die Kirchen schlossen, Hochzeiten und Beerdigungen abschafften, Hauspartys beendeten, Bürgervereine auflösten, das Singen verteufelten und sogar den zwischenstaatlichen Reiseverkehr einschränkten.

Man könnte sagen, dass das alles ein Fehler war, aber es ist passiert. Und es stimmt mit einer Theorie überein, die sich gegen alle Formen des Fortschritts wendet, so wie wir diesen Begriff aus der Vergangenheit kennen. Hoffen wir, dass die Jahre der Abriegelung ein Irrtum waren, aber es wäre klüger, sie als eine mögliche Schablone für das zu sehen, was einige Sektoren der Elitegesellschaft wirklich vorhaben.

Und bei Covid ist der Schlüssel zur Einhaltung immer und überall derselbe: Angst.

Alle Schlagzeilen dieser Tage müssen in diesem Lichte gelesen und interpretiert werden.