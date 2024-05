Aufgedeckt: Israelischer Spionagechef »bedroht« ICC-Ankläger wegen Kriegsverbrecher-Ermittlungen

Mossad-Direktor Yossi Cohen war persönlich in einen geheimen Plan verwickelt, Fatou Bensouda unter Druck zu setzen, damit sie die Ermittlungen gegen Palästina einstellt.

Der ehemalige Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad ( ) soll eine Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs in einer Reihe geheimer Treffen bedroht haben, in denen er versuchte, sie unter Druck zu setzen, die Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen einzustellen, berichtet der Guardian.

Yossi Cohens verdeckte Kontakte mit der damaligen Anklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs, Fatou Bensouda, fanden in den Jahren vor ihrer Entscheidung statt, eine formelle Untersuchung über mutmaßliche Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in den besetzten palästinensischen Gebieten einzuleiten.

Diese Untersuchung, die 2021 eingeleitet wurde, erreichte letzte Woche ihren Höhepunkt, als Bensoudas Nachfolger, Karim Khan, ankündigte, er werde einen Haftbefehl gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu wegen des Verhaltens seines Landes während des Gaza-Krieges beantragen.

Die Entscheidung des Anklägers, bei der Vorverfahrenskammer des IStGH Haftbefehle gegen Netanyahu und seinen Verteidigungsminister Yoav Gallant sowie drei Hamas-Führer zu beantragen, ist ein Ergebnis, das Israels militärisches und politisches Establishment seit Langem befürchtet hatte.

Cohens persönliche Beteiligung an der Operation gegen den IStGH fiel in seine Zeit als Direktor des Mossad. Seine Aktivitäten wurden auf hoher Ebene gebilligt und damit gerechtfertigt, dass der Gerichtshof eine Bedrohung für die strafrechtliche Verfolgung von Militärangehörigen darstelle, so ein hoher israelischer Beamter.

Eine andere israelische Quelle, die über die Operation gegen Bensouda informiert war, sagte, dass es das Ziel des Mossad gewesen sei, die Staatsanwältin zu kompromittieren oder sie als jemanden zu gewinnen, der mit den Forderungen Israels kooperieren würde.

Eine dritte Quelle, die mit der Operation vertraut ist, sagte, Cohen habe als Netanyahus “inoffizieller Bote” fungiert.

Cohen, der zu diesem Zeitpunkt einer der engsten Verbündeten Netanyahus war und sich zu einer eigenständigen politischen Kraft in Israel entwickelte, leitete persönlich die Beteiligung des Mossad an einer fast ein Jahrzehnt andauernden Kampagne zur Untergrabung des Gerichts.

Vier Quellen bestätigten, dass Bensouda eine kleine Gruppe hochrangiger IStGH-Beamter über die Versuche Cohens, sie zu beeinflussen, in Kenntnis gesetzt hatte, da sie über dessen zunehmend hartnäckiges und bedrohliches Verhalten besorgt war.

Drei dieser Quellen wussten von Bensoudas formeller Offenlegung der Angelegenheit gegenüber dem IStGH. Sie sagten, sie habe offengelegt, dass Cohen sie bei mehreren Gelegenheiten unter Druck gesetzt habe, die strafrechtlichen Ermittlungen im Palästina-Fall des IStGH nicht fortzusetzen.

Nach den Berichten, die den ICC-Beamten vorliegen, soll er zu ihr gesagt haben: “Du solltest uns helfen und uns auf dich aufpassen lassen. Du solltest nicht in Dinge verwickelt werden, die deine Sicherheit oder die deiner Familie gefährden könnten”.

Eine Person, die über Cohens Aktivitäten informiert war, sagte, er habe “abscheuliche Taktiken” gegen Bensouda angewandt, um sie einzuschüchtern und zu beeinflussen, was letztlich erfolglos blieb. Sie verglich sein Verhalten mit “Stalking”.

Der Mossad interessierte sich auch sehr für Bensoudas Familienmitglieder und beschaffte sich Abschriften von geheimen Tonbandaufnahmen ihres Mannes, wie zwei Quellen mit direktem Einblick in die Situation berichteten. Israelische Beamte versuchten dann, das Material zu verwenden, um die Staatsanwältin zu diskreditieren.

Die Enthüllungen über Cohens Operation sind Teil einer bevorstehenden Untersuchung des Guardian, der israelisch-palästinensischen Publikation +972 Magazine und des hebräischsprachigen Magazins Local Call, die aufdeckt, wie mehrere israelische Geheimdienste fast ein Jahrzehnt lang einen verdeckten “Krieg” gegen den ICC geführt haben.

Auf Anfrage des Guardian erklärte ein Sprecher des israelischen Premierministers: “Die Fragen, die uns übermittelt wurden, enthalten viele falsche und unbegründete Behauptungen, die darauf abzielen, dem Staat Israel zu schaden.” Cohen reagierte nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme. Bensouda lehnte eine Stellungnahme ab.

Bei den Bemühungen des Mossad, Bensouda zu beeinflussen, erhielt Israel Unterstützung von einem unwahrscheinlichen Verbündeten: Joseph Kabila, der ehemalige Präsident der Demokratischen Republik Kongo, der eine unterstützende Rolle in der Verschwörung spielte.

Die Enthüllungen über die Bemühungen des Mossad, Bensouda zu beeinflussen, kommen zu einer Zeit, in der der derzeitige Chefankläger Khan in den vergangenen Tagen gewarnt hat, dass er nicht zögern werde, “Versuche, Beamte des IStGH zu behindern, einzuschüchtern oder unzulässig zu beeinflussen”, strafrechtlich zu verfolgen.

Nach Ansicht von Rechtsexperten und ehemaligen IStGH-Beamten könnten die Bemühungen des Mossad, Bensouda zu bedrohen oder unter Druck zu setzen, einen Verstoß gegen Artikel 70 des Römischen Statuts, dem Gründungsvertrag des Gerichtshofs, darstellen.

Ein Sprecher des ICC wollte sich nicht dazu äußern, ob Khan die Enthüllungen seines Vorgängers über ihre Kontakte zu Cohen überprüft habe, sagte aber, Khan habe den Mossad-Chef nie getroffen oder mit ihm gesprochen.

Der Sprecher lehnte es ab, sich zu den konkreten Anschuldigungen zu äußern, sagte aber, Khans Büro sei “verschiedenen Formen von Drohungen und Kommunikationen ausgesetzt gewesen, die als Versuche angesehen werden könnten, seine Aktivitäten in unangemessener Weise zu beeinflussen”.

Bensouda erzürnt Israel

Die Entscheidung Khans, vergangene Woche Haftbefehle gegen Netanjahu und Gallant zu beantragen, war das erste Mal, dass das Gericht gegen die Führer eines Landes vorging, das eng mit den USA und Europa verbündet ist. Die ihnen zur Last gelegten Verbrechen – darunter die Leitung von Angriffen auf Zivilisten und der Einsatz von Hunger als Methode der Kriegsführung – stehen im Zusammenhang mit dem achtmonatigen Krieg in Gaza.

Der Fall vor dem IStGH geht jedoch auf das Jahr 2015 zurück, als Bensouda beschloss, eine vorläufige Untersuchung der Situation in Palästina einzuleiten. Dabei handelte es sich nicht um eine umfassende Untersuchung, sondern um eine erste Bewertung der mutmaßlichen Verbrechen, die von Einzelpersonen im Gazastreifen, im Westjordanland und in Ostjerusalem begangen wurden.

Bensoudas Entscheidung erregte den Zorn Israels, das befürchtete, dass seine Bürger wegen ihrer Beteiligung an Operationen in den palästinensischen Gebieten strafrechtlich verfolgt werden könnten. Israel hatte sich lange offen gegen den IStGH ausgesprochen und sich geweigert, dessen Autorität anzuerkennen. Israelische Minister verschärften ihre Angriffe auf den Gerichtshof und versprachen sogar, ihn auflösen zu wollen.

Schon bald nach Beginn der Vorermittlungen erhielten Bensouda und ihre leitenden Staatsanwälte Warnungen, dass der israelische Geheimdienst großes Interesse an ihrer Arbeit habe.

Zwei Quellen zufolge vermuteten hochrangige IStGH-Beamte sogar, dass Israel Quellen in der Strafverfolgungsabteilung des Gerichtshofs, der sogenannten Anklagebehörde, unterhalten habe. Eine andere Quelle erinnerte sich später daran, dass der Mossad zwar “keine Handschrift” hinterlassen habe, man aber davon ausgehe, dass die Behörde hinter einigen der Aktivitäten stecke, von denen die Beamten erfahren hätten.

Allerdings wurde nur eine kleine Gruppe hochrangiger Mitarbeiter des IStGH darüber informiert, dass der Direktor des Mossad sich persönlich an den Chefankläger gewandt hatte.

Als Berufsspion genoss Cohen in der israelischen Geheimdienstszene den Ruf eines effektiven Anwerbers ausländischer Agenten. Als loyaler und mächtiger Verbündeter des Premierministers wurde er 2016 von Netanyahu zum Direktor des Mossad ernannt, nachdem er mehrere Jahre als Nationaler Sicherheitsberater an seiner Seite gearbeitet hatte.

Als Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsrats zwischen 2013 und 2016 beaufsichtigte Cohen das Gremium, das laut mehreren Quellen damit begann, eine behördenübergreifende Anstrengung gegen den IStGH zu koordinieren, nachdem Bensouda 2015 die Vorermittlungen eröffnet hatte.

Cohens erste Begegnung mit Bensouda soll auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2017 stattgefunden haben, als sich der Mossad-Direktor der Anklägerin in einem kurzen Gespräch vorstellte. Nach diesem Treffen “überfiel” Cohen Bensouda in einer bizarren Episode in einer Hotelsuite in Manhattan, wie mehrere mit dem Vorfall vertraute Quellen berichten.

Bensouda hielt sich 2018 zu einem offiziellen Besuch in New York auf und traf in seinem Hotel mit dem damaligen Präsidenten der Demokratischen Republik Kongo, Kabila, zusammen. Die beiden hatten sich bereits mehrfach im Zusammenhang mit den laufenden Ermittlungen des IStGH zu mutmaßlichen Verbrechen in seinem Land getroffen.

Das Treffen scheint jedoch ein abgekartetes Spiel gewesen zu sein. Nachdem Bensoudas Mitarbeiter gebeten worden seien, den Raum zu verlassen, habe Cohen den Raum betreten, berichten drei mit dem Treffen vertraute Quellen. Sein überraschendes Erscheinen habe Bensouda und eine Gruppe von IStGH-Beamten, die sie begleiteten, alarmiert.

Warum Kabila Cohen half, ist unklar, aber die Verbindungen zwischen den beiden Männern wurden 2022 von der israelischen Publikation TheMarker aufgedeckt, die über eine Reihe geheimer Reisen des Mossad-Direktors in die Demokratische Republik Kongo im Jahr 2019 berichtete.

Der Publikation zufolge waren Cohens Reisen, bei denen er Kabila “in einer Angelegenheit von israelischem Interesse” um Rat fragte und die mit ziemlicher Sicherheit von Netanjahu gebilligt wurden, höchst ungewöhnlich und hatten hochrangige Persönlichkeiten innerhalb der Geheimdienstgemeinschaft in Erstaunen versetzt.

Der israelische Fernsehsender Kan 11 berichtete, dass Cohens Reisen einen “äußerst umstrittenen Plan” betrafen und zitierte offizielle Quellen, die ihn als “eines der sensibelsten Geheimnisse Israels” bezeichneten.

Mehrere Quellen bestätigten dem Guardian, dass die Reisen teilweise mit der IStGH-Operation zusammenhingen und Kabila, der im Januar 2019 aus dem Amt schied, eine wichtige unterstützende Rolle bei der Verschwörung des Mossad gegen Bensouda spielte. Kabila reagierte nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme.

