Aufgedeckt: Israels verborgene Geschichte der Angriffe auf den Iran

Der iranische Vergeltungsangriff auf Israel wurde im Westen als rücksichtsloser Versuch dargestellt, einen großen regionalen Krieg auszulösen, doch in Wirklichkeit greift Israel den Iran schon seit Jahrzehnten an.

Wie immer bei Kriegen, die vom Westen unterstützt werden, beginnt die Zeitlinie der Konzernmedien in dem Moment, der in ihre Erzählung passt. Wir haben dies kürzlich erlebt, als versucht wurde, den Gaza-Krieg vor dem 7. Oktober 2023 aller Zusammenhänge zu berauben. Ähnlich verhält es sich mit Israels Konflikt mit dem Iran: Die beiden sind in einen so genannten “Schattenkrieg” verwickelt, dessen Details ziemlich schockierend sind.

Während die Aufmerksamkeit der internationalen Medien auf die iranischen Vergeltungsschläge gegen Israel gerichtet war und die rund 300 dabei eingesetzten Drohnen und Raketen in den Mittelpunkt rückten, wurde der israelische Schlag gegen die Konsularabteilung der iranischen Botschaft in Damaskus, Syrien, am 1. April, bei dem ein Dutzend Menschen, darunter sieben iranische Beamte des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC), getötet wurden, nicht groß thematisiert. Bei diesem beispiellosen Akt der Aggression gegen iranisches Territorium, der gegen internationale diplomatische Normen verstieß, wurden die Israelis von der US-Regierung im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen geschützt und verhinderten jegliche Verurteilung dieser Tat.

Trotz des Eingeständnisses des britischen Außenministers David Cameron, dass auch das Vereinigte Königreich Vergeltung üben würde, wenn die britische Botschaft in ähnlicher Weise angegriffen worden wäre, erstickt das Argument der Doppelmoral, dass der Iran nicht reagieren sollte, weiterhin die Luftwege.

Der iranische Geheimdienst IRGC wurde verurteilt, weil er im Persischen Golf ein Containerschiff beschlagnahmt hat, das zur Reederei Zodiac Maritime des israelischen Milliardärs Eyal Ofer und seiner Familie gehört. Im Jahr 2021 wurde der Öltanker Mercer Street, der ebenfalls von der Reederei Zodiac Maritime betrieben wurde, von iranischen Drohnen beschossen, was eine ähnliche Verurteilung zur Folge hatte. Allerdings wurde wenig über die Rolle des israelischen Unternehmens bei der Zusammenarbeit mit dem israelischen Militär und dem Geheimdienst bei der Beförderung von Waffen und Agenten in der Region und bei der Durchführung von Attentaten oder Aufklärungsmissionen gesagt.

Der israelisch-iranische “Schattenkrieg” hat jedoch nicht erst mit den jüngsten Ereignissen begonnen. Israel hat seit 2010 brutale Attentate auf zivile Wissenschaftler auf iranischem Boden verübt und auch Spionageakte durchgeführt, die unschuldige Zivilisten im Land gefährdet haben.

Bereits in den Jahren 2010, 2011 und 2012 haben israelische Mossad-Agenten Viren eingeschleust, die Fehlfunktionen in iranischen Öl- und Atomkraftwerken verursachen sollten. Eine andere Art von Provokation ereignete sich 2018, als berichtet wurde, dass ein israelisches Mossad-Team eine Archiveinrichtung in Teheran überfallen und Dokumente gestohlen hatte, die das iranische Atomprogramm betrafen.

Im Jahr 2020 berichteten die New York Times und die Washington Post, dass Israel Bomben in der iranischen Atomanlage Natanz platziert hat, was beinahe zu einer ökologischen und humanitären Katastrophe geführt hätte. Später im selben Jahr ermordete der israelische Mossad den wichtigsten iranischen Atomwissenschaftler, Mohsen Fakhrizadeh, in Teheran. Im April 2021 ereignete sich dann eine weitere Explosion in der Anlage in Natanz, die laut New York Times von Israel verursacht wurde.

Die Israelis haben auch Mitglieder der MEK-Terrorgruppe ausgebildet, um Anschläge auf zivile Ziele im Iran zu verüben. Die Liste der mit dem Mossad verbundenen Zellen, die von den iranischen Behörden verhaftet wurden oder Spionage- und Sabotageakte verübt haben, ist einfach zu zahlreich, um sie ausführlich zu beschreiben. Anfang letzten Jahres erklärten US-Beamte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters sogar, dass ein Selbstmorddrohnenangriff auf eine Fabrik in der Stadt Isfahan ein israelischer Anschlag war.

Ende Dezember hat Israel Luftangriffe auf Damaskus geflogen und den IRGC-Funktionär Seyed Razi Mousavi ermordet. Und im Januar führte Israel Luftangriffe auf Damaskus durch, bei denen fünf iranische Militärangehörige und syrische Bürger getötet wurden. Anfang Februar wurde Israel dann beschuldigt, Gaspipelines im Iran zu sprengen. Keine dieser Aktionen, auf die die meisten Staaten wahrscheinlich reagiert hätten, hat den Iran dazu veranlasst, einen direkten Angriff auf Israel zu starten.

Darüber hinaus hat Israel die vernichtenden Sanktionen des Westens, die erhebliche Auswirkungen auf die iranische Zivilbevölkerung und insbesondere auf den Zugang zu lebensrettenden medizinischen Gütern haben, weltweit am meisten unterstützt. AIPAC, die mächtige israelische Lobbygruppe in den Vereinigten Staaten, arbeitete hart daran, die Verabschiedung des Iran-Atomabkommens von 2015 zu verhindern, und drängte dann darauf, dass die Trump-Administration das Abkommen einseitig aufkündigt, bevor sie die Biden-Administration unter Druck setzte, das Abkommen nicht wieder aufleben zu lassen, obwohl dies ein Wahlversprechen war. Israel spielte sogar eine Rolle bei der Ermordung des obersten iranischen Generals im Kampf gegen ISIS, Qassem Soleimani, durch die Trump-Regierung.

Doch trotz Israels langer Geschichte dokumentierter Angriffe gegen den Iran und rund 30 Jahren falscher Vorhersagen darüber, wann der Iran angeblich eine Atomwaffe entwickeln wird, was die Voraussetzung für die westlichen Sanktionen ist, versuchen die Konzernmedien immer noch, der Öffentlichkeit die Lüge zu verkaufen, dass Israel ein unschuldiges Opfer sei und dass es keinen gerechtfertigten Grund für den Iran gab, Vergeltung zu üben.

Robert Inlakesh ist ein politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer, der derzeit in London, Großbritannien, lebt. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung “Palestine Files”. Er ist der Regisseur von ‘Steal of the Century: Trumps Palästina-Israel-Katastrophe”. Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47