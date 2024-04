Entlarvung der Voreingenommenheit von “Fake-News-Experten”.

Entlarvung der Voreingenommenheit von “Fehlinformations-Experten”, die kritische Fragen zur freien Meinungsäußerung und zu den wahren Hütern der Wahrheit im Internet aufwerfen.

Der Kampf um die Kontrolle des Internets, dem mächtigsten Instrument unserer Zeit, mit dem sich wirtschaftliche und politische Interessen durch Nachrichten, Inhalte und Kommunikation sehr effektiv fördern lassen, hat eine Vielzahl neuer, oft umstrittener und undurchsichtiger Praktiken, aber auch “Industrien” hervorgebracht.

“Faktenchecker” und “Desinformationsexperten” gehören dazu, und eine Forschungsarbeit der Harvard Misinformation Review hat (wenn auch weitgehend im Nachhinein) gezeigt, dass die Integrität und Authentizität ihrer Arbeit – wenn man so will – aufgrund der ausgeprägten politischen Voreingenommenheit dieser Leute grundsätzlich mangelhaft ist.

Könnte es also sein, dass der Begriff “Desinformationsexperte” irreführend ist, d.h. dass diese Bemühungen letztlich zu nichts anderem führen als zu mehr Zensur? Vielleicht sogar zu “Zensurexperten”?

Aber auch wenn man böse Absichten ausschließt, bleibt immer noch die Möglichkeit der Unwissenheit. Einige zitieren Studien, die zeigen, dass die Behauptung, es gäbe heute dramatisch mehr Fehlinformationen als früher und dies erfordere dringende Maßnahmen, auf einem Missverständnis beruht. Mit anderen Worten: Es gibt heute mehr Kommunikation als je zuvor zwischen mehr Menschen als je zuvor, aber die tatsächliche Menge an Fehlinformationen im Verhältnis zu diesen Zahlen ist gleich geblieben.

Wem “gehört” das Internet? Und wie wird es “besessen”?

Inzwischen umfasst das Tauziehen um die Vorherrschaft über Online-Inhalte und -Diskurse eine ganze Reihe von Aktivitäten, die von gesetzgeberischen Bemühungen bis zu Kampagnen und Medienberichten reichen und sich häufig auf einzelne Schwerpunkte konzentrieren.

Letztlich zeigen sie, dass die beispiellose Zensur auf sozialen Plattformen und die lautstarken, politisch motivierten Beschwerden über die Verbreitung von “Desinformation” in den USA zu einem großen Teil auf das zurückzuführen sind, was als geheime Absprache zwischen Regierung und Big Tech bezeichnet wird.

Aber selbst diejenigen, die eine solche Politik unterstützen – obwohl sie eindeutig illegal wäre, wenn sie bewiesen werden könnte – müssen zugeben, dass es ein weiteres Problem gibt. Es gibt nämlich keinen Konsens darüber, was “Desinformation” im Sinne einer genauen Definition nach klaren Kriterien ist.

Die verschiedenen “Faktenprüfer”, Forscher und Berater – manchmal, und das ist an dieser Stelle nicht überraschend, sowohl für die Regierung als auch für Big Tech – treten als “Desinformationsexperten” auf.

Angesichts ihrer faktischen Rolle als Schiedsrichter der Wahrheit, d.h. der Entscheidung darüber, was Desinformation ist und was nicht, und was online erlaubt sein sollte und was nicht, ist es für die Meinungsfreiheit und die Demokratie von entscheidender Bedeutung, dass sie politisch und ideologisch unvoreingenommen sind.

Die Studie

Das ergibt sich jedoch nicht aus der Harvard-Studie, die eine Umfrage unter 150 Akademikern und anderen Fachleuten durchgeführt hat, die als “Experten für Fehlinformationen” präsentiert werden und aus etwa zwei Dutzend Ländern stammen – die Mehrheit aus den USA (43), gefolgt von Großbritannien (16), Frankreich (14), Deutschland (13), während andere Länder nur einstellig vertreten sind.

Im Anhang mit dem Titel “Demographische Daten” stellt das Forschungspapier fest, dass die ideologische und politische Orientierung der Befragten “stark auf der linken Seite des politischen Spektrums” liegt.

In Zahlen ausgedrückt: sehr rechts (0), ziemlich rechts (0), etwas rechts von der Mitte (7), Mitte (15), etwas links von der Mitte (43), ziemlich links (62), äußerst links (21).

Prozentual gesehen machen die drei Kategorien links der Mitte zusammen etwa 85 Prozent der befragten “Experten” aus, die als “Mitte” bezeichneten etwa 10 Prozent und die drei Kategorien rechts der Mitte den kümmerlichen Rest.

Konservative können sich also zu Recht darüber beklagen, dass ihre Stimmen überproportional (oder eher proportional zu den oben genannten Zahlen?) markiert, zensiert und gelöscht werden, während Personen, die rechte Ansichten vertreten, ihre Plattform verlieren und “gelöscht” werden.

Zurück zur Studie: Bei den Fachrichtungen, aus denen die Befragten tatsächlich kommen – bevor sie sich selbst als “Desinformationsexperten” bezeichnen – liegt die Psychologie an der Spitze (39), gefolgt von der Kommunikations- und Medienwissenschaft (32), Politikwissenschaft (22), Computergestützte Sozialwissenschaften (17), Informatik (9), Soziologie (8), Journalismus (8), Philosophie (5), Sonstige (4), Medizin/Sonstige (2), Sprachwissenschaft (2), Geschichte (1) und Physik (1).

Außerdem wurde die Harvard-Forschung teilweise von der EU finanziert. In den vergangenen Jahren hat sich die EU mit einigen der restriktivsten neuen Regelungen für Online-Sprache “hervorgetan”.

Die Ergebnisse

Die von der Studie aufgedeckten Tatsachen sollten logischerweise die Zuverlässigkeit oder sogar die Relevanz der “Experten” infrage stellen – angesichts der offensichtlichen Gefahr, dass diejenigen, die über die Gültigkeit politischer Aussagen entscheiden, selbst eindeutig voreingenommen sind. Tatsächlich zielt das Papier jedoch darauf ab, ihre Rolle zu stärken.

Die Frage, ob diese Personen für ihre Aufgabe geeignet sind, wird nicht gestellt. Stattdessen wird die Studie unter anderem als Gelegenheit genutzt, um herauszufinden, wie sie Fehlinformation “definieren” (was sie nicht tun – sie beschreiben den Begriff einfach mit anderen Worten).

Und die drei wichtigsten dieser subjektiven Beschreibungen (wiederum keine Definitionen) sind “falsche und irreführende Informationen”, dasselbe, wenn “unbeabsichtigt verbreitet”, und “falsche Informationen”.

Sie erwähnen Verschwörungstheorien, Pseudowissenschaft, Deepfakes usw. und ignorieren dabei die Tatsache, dass es einen Konsens über die Definition dieser Begriffe geben muss, wenn sie von den Schiedsrichtern akzeptiert werden sollen, anstatt dass ihre Aktivitäten weitere Gräben und Spaltungen in der Gesellschaft verursachen.

Nach welchen Regeln haben unter anderem die größten Social-Media-Plattformen zunächst entschieden, dass die Covid-Ursprungs-Theorie eine “Verschwörungstheorie” sei – und sind dann dazu übergegangen, Inhalte und Nutzer unerbittlich zu zensieren, mit einer Begründung, die sich später als ungerechtfertigt herausstellte?

Und wenn es korrekte Definitionen für “Verschwörungstheorien” und “Desinformation” gäbe, die im gesamten politischen Spektrum akzeptiert werden, dann wären peinliche Vorfälle wie die Zensur der Hunter-Biden-Laptop-Geschichte nicht möglich.

Man sollte meinen, dass zumindest eine Kategorie von Inhalten – Satire und Parodie – von diesen “Experten” allgemein nicht als Desinformation bezeichnet wird. Dem ist nicht so. Nur 77% stimmen dem zu, d.h. 23% sind sich entweder nicht sicher oder würden empfehlen, solche Ausdrucksformen als “Desinformation” zu behandeln.

Die Studie wollte auch wissen, was die “Experten” über die Wirksamkeit von “Interventionen gegen Desinformation” denken – und vor allem, was man tun könnte, um sie zu “verbessern”.

Eine große Mehrheit der Befragten sprach sich dafür aus, dass die folgenden Maßnahmen von “Social-Media-Unternehmen oder -Institutionen” in großem Umfang ergriffen werden sollten: Schulung in Digital- und Medienkompetenz, Kennzeichnung falscher Inhalte, Faktencheck, Aufforderung zur Richtigkeit, Kennzeichnung von Nachrichtenquellen und – (psychologische) Impfung.

Dies sind einige anschauliche Beispiele für die Orwellsche Sprache, und wir erfahren, dass soziale Medien und Plattformen angeblich kein Problem darstellen, weil sie es ermöglichen, dass Informationen eine große Anzahl von Menschen erreichen, insbesondere im politischen Kontext.

Nein – ein Großteil der befragten “Experten” behauptet, dass soziale Medien und Plattformen ein Problem darstellen, weil sie das “Desinformationsproblem” verschärft haben.

Und das sind ihre bevorzugten Maßnahmen, um das “Problem” zu entschärfen: Änderungen am Plattformdesign, algorithmische Änderungen, Entfernung von Fehlinformationen, Moderation von Inhalten, De-Platforming von prominenten “Akteuren, die Fehlinformationen verbreiten” und eine Regulierung, die “soziale Medien für das verantwortlich macht, was Nutzer teilen”.

Die letztgenannte “Lösung” würde in den USA bedeuten, dass Abschnitt 230 des CDA entweder abgeschafft oder in einer Weise reformiert/abgeändert wird, die den etablierten ideologischen und politischen Vorurteilen derjenigen entspricht, die solche Maßnahmen hier vorschlagen.

Schließlich enthüllt das Papier, dass die “Experten” glauben, dass die Zukunft der Desinformationsindustrie nur dann rosig sein kann, wenn sie sich globalisiert, d.h. mehr Daten außerhalb der USA sammelt.

Ursprünge und Auswirkungen der Angst vor Desinformation

Die Wurzeln der aktuellen Besessenheit mit “Fehlinformationen” liegen jedoch in den USA und lassen sich bis zu den Präsidentschaftswahlen 2016 zurückverfolgen.

Das Hauptproblem besteht darin, dass verschiedene Gesetze und Verordnungen bis zu den Richtlinien von Desinformationsplattformen in der Regel zu weit gefasst, vage formuliert und willkürlich durchgesetzt werden. Dies schafft die Voraussetzungen dafür, dass legitime, aber “missliebige” Äußerungen leicht zensiert werden können, ohne starken Schutz vor Missbrauch und oft ohne jegliche Rechenschaftspflicht.

Diese Befürchtungen werden durch die Enthüllungen über die politische Voreingenommenheit der “Desinformationsexperten” keineswegs zerstreut und verschärfen das bestehende Problem, dass diejenigen, die hinter den meisten der weltweit größten Plattformen stehen, die gleiche Voreingenommenheit haben.

Das soll nicht heißen, dass es keine Fehlinformationen gibt – die hat es immer gegeben und sie waren immer präsent, sowohl in den Medien als auch in der Regierungspolitik.

Aber der Unterschied zwischen einer Panik vor Fehlinformationen und der Konzentration auf die Förderung genauer und wahrheitsgemäßer Informationen ist die Absicht. Im letzteren Fall dient sie der Schaffung eines gesunden öffentlichen Diskurses. Desinformation hingegen versteckt sich hinter hehren Erklärungen, um genau das Gegenteil zu erreichen.

Mit anderen Worten: Sie schützt die Meinungsfreiheit und die Demokratie nicht, sondern untergräbt sie aktiv.