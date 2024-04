Hans-Jürgen Geese

Der 26. September 2022 wird für immer in das Schicksalsbuch der Deutschen eingehen. An dem Tag sprengten die Vereinigten Staaten von Amerika die Nord-Stream-Pipelines. Bis zu dem Tag galt, dass Russland Energie zu einem günstigen Preis an Deutschland lieferte. Und Deutschland lieferte im Gegenzug vor allem Industriegüter, die Russland benötigte. Es war eine komplementäre Beziehung. Russland und Deutschland ergänzten sich. Beide gewannen.

Die ausfallende Energieversorgung in Deutschland soll vor allem durch Energielieferungen aus den Vereinigten Staaten von Amerika ersetzt werden. Zu einem Preis, der drei- bis viermal höher liegt als der Preis der Russen. Die Amerikaner brauchen die Güter der Deutschen nicht. Es handelt sich hier also um eine Konkurrenzsituation. Nicht nur das. Durch die Vernichtung der Wirtschaftsbeziehung der Deutschen mit Russland hängt Deutschland jetzt von den Amerikanern ab. Das Schicksal der Deutschen liegt vor allem in den Händen der U.S.A. Es wird für immer die große Leistung von Kanzler Scholz sein, diese Situation herbeigeführt zu haben. Er hat das Schicksal der deutschen Wirtschaft, das Schicksal der Deutschen, an die Amis verkauft. Früher nannte man das Landesverrat.

Russland und Italien

Wenn die Menschen im Westen