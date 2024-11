Aufgedeckt: Pfizers versteckte Impfschäden

Von Sally Beck

Die Mainstream-Medien haben ausführlich über die katastrophalen Verletzungen berichtet, die durch die Covid-Impfung von AstraZeneca verursacht wurden, aber die Wahrheit über die Covid-Impfung von Pfizer-BioNTech muss noch im Detail dargelegt werden. Im amerikanischen Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) ist eine beträchtliche Anzahl detaillierter, schwerwiegender unerwünschter Ereignisse aus dem Vereinigten Königreich versteckt, die alle mit der Injektion von Pfizer in Zusammenhang stehen und von Pfizer eingereicht wurden.

VAERS sammelt Daten zu Impfschäden aus anderen Ländern, nicht nur aus den USA, und bis zum 11. November 2022, zwei Jahre nach Beginn der Covid-Impfkampagne, hatte es 103.000 britische Berichte veröffentlicht. Britische Bürger litten unter mehreren schweren Symptomen, darunter lähmende Kopfschmerzen, Brustschmerzen und Herzanomalien, Anaphylaxie, Blutgerinnsel, Sehstörungen, schwere Autoimmunerkrankungen und Tinnitus.

Viele Patienten beschrieben einen metallischen Geschmack im Mund, der ein Anzeichen für eine Vergiftung sein kann, oder neurologische Störungen wie das Guillain-Barré-Syndrom (GBS), eine lähmende, potenziell tödliche Autoimmunerkrankung, die bekanntermaßen mit dem Pfizer-Impfstoff in Verbindung gebracht wird. Bis zum 8. Dezember 2021 hatte das britische Yellow Card Scheme 69 Berichte über GBS im Zusammenhang mit Pfizer-Impfstoffen erhalten, betrachtete dies jedoch nicht als statistisch signifikant im Vergleich zur Inzidenz in der Allgemeinbevölkerung. Die Ursache von GBS ist „unbekannt“ oder, um ein neueres Wort zu verwenden, „rätselhaft“, was bedeutet, dass eine Impfung als Ursache nicht ausgeschlossen werden kann. Laut der renommierten Fachzeitschrift Nature ist GBS eine bekannte Reaktion auf viele Impfstoffe, einschließlich der Covid-mRNA.

Beunruhigenderweise bezogen sich 13 Prozent der 103.000 britischen VAERS-Berichte auf die Altersgruppe der unter 25-Jährigen, was laut der Pathologin Clare Craig den Mythos widerlegt, dass Impfreaktionen nur bei älteren Menschen auftreten. Sie sagte: „Diese Statistik deutet darauf hin, dass junge Menschen nicht immun gegen Nebenwirkungen sind, was die Vorstellung in Frage stellt, dass Impfnebenwirkungen Zufälle sind, die vorwiegend bei älteren, kränkeren Bevölkerungsgruppen auftreten. Das Durchschnittsalter der Personen, die über unerwünschte Ereignisse berichteten, lag bei 41 Jahren, was darauf hindeutet, dass Erwachsene mittleren Alters einen erheblichen Teil der Berichte ausmachen.“

Das MHRA Yellow Card Scheme verzeichnete 2.240 vermutete Todesfälle. Die Impfstoffe von AstraZeneca werden mit den meisten Todesfällen in Verbindung gebracht. Pfizer liegt knapp dahinter auf Platz zwei.

Die Berichte beschreiben Todesfälle, lebensbedrohliche Zustände und Krankenhausaufenthalte, die alle mit der Pfizer-Impfung in Zusammenhang stehen.

Die meisten Patienten, 83 Prozent, standen für Nachsorgeuntersuchungen zur Verfügung, was die Glaubwürdigkeit erhöhte, aber den Daten zufolge wurden nur wenige kontaktiert. Impfbefürworter lehnen das Yellow Card Scheme ab, das von unserer Arzneimittelaufsichtsbehörde, der Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), zusammengestellt wurde, und sagen, dass jeder sie hinzufügen kann, aber die meisten, wenn nicht alle, in VAERS gefundenen Ereignisse detaillierte Beschreibungen enthalten, die wahrscheinlich von Klinikern und Apothekern eingereicht wurden.

Zu den erschütternden Beispielen gehört eine 30-jährige Frau ohne Begleiterkrankungen, die am 18. Dezember 2020 nach der Einnahme von Pfizer mit der Chargennummer EJ0553 eine lebensbedrohliche Anaphylaxie erlitt. Ihr Hals schwoll an und ihr Zustand wurde als „medizinisch signifikant und lebensbedrohlich“ eingestuft. Sie war Patientin mit der Berichtsnummer GB-MHRA-ADR 24545042.

Ein Mann, Alter unbekannt, wurde am 17. Dezember 2020 mit Bluthusten, Erbrechen von Blut, Nasenbluten, Kopfschmerzen und Schwindel ins Krankenhaus eingeliefert. Drei Tage später starb er einen schrecklichen Tod. Seine Berichtsnummer lautet GB-MHRA-ADR 24545199, die Chargennummer ist unbekannt, und sein Tod wurde als „unerklärlich“ eingestuft.

Die Chargennummern sind von Bedeutung. Die untenstehende US-Tabelle zeigt, dass einige Chargen 100-mal mehr unerwünschte Ereignisse verursachten als andere. Lag das daran, dass die Öffentlichkeit an der Studie teilnahm und einige Fläschchen mehr Wirkstoff enthielten als andere?

Eine dänische Studie, die im Juli 2023 im European Journal of Clinical Investigation veröffentlicht wurde, deutet darauf hin, dass dies der Fall ist. Die Bevölkerung Dänemarks, das 5,8 Millionen Einwohner zählt, erhielt drei verschiedene Chargen. Die Forscher untersuchten vermutete unerwünschte Ereignisse (SUE) für den Pfizer-Impfstoff und erstellten die folgende Grafik. Die blaue Linie zeigt deutlich Tausende mehr Reaktionen als die grüne Linie, während die gelbe Linie ein Placebo gewesen sein könnte, da kein einziges SUE gemeldet wurde.

Die folgende Tabelle bezieht sich auf die zehn schlechtesten Pfizer-Chargen, die im Vereinigten Königreich verwendet wurden, und wurde im September 2024 im Rahmen der Informationsfreiheit von der MHRA erhalten.

Irgendwann, wahrscheinlich nach 2021, verschwanden die öffentlich zugänglichen Berichte plötzlich. VAERS veröffentlichte eine Erklärung, in der es hieß, dass die Daten auf Ersuchen der europäischen Regulierungsbehörden gelöscht worden seien. Glücklicherweise hatte Marek Pawlewski, ein Datenwissenschaftler, der über 30 Jahre lang in der High-Tech-Branche tätig war, die Weitsicht, sie herunterzuladen. Seine anschließende Analyse (siehe unten) hebt wichtige Symptome aus einer Liste von über 5.000 hervor.

Weder die MHRA noch eine andere Arzneimittelbehörde hat erklärt, warum sie die Covid-Impfstoffe nicht zurückgezogen hat. Im Jahr 2009 wurde der Impfstoff Pandemrix während der Schweinegrippe-Pandemie eingeführt. Er wurde nach 34 Todesfällen abgesetzt. Covid-Impfstoffe verursachten 273 Prozent mehr Todesfälle pro 1.000 Dosen im Vergleich zu Pandemrix, sind aber immer noch erhältlich, wobei die MHRA erklärt, dass sie „die beste Verteidigung gegen Covid“ seien.

Pawlewski berechnete auch die Schäden, die durch die Grippeimpfung zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 13. Dezember 2020 verursacht wurden, im Vergleich zur Covid-Impfung ein Jahr später vom 14. Dezember 2020 bis zum 30. November 2021. Beide Zeiträume betragen etwa 11,5 Monate. Laut den US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) wurden im selben Zeitraum etwa 50 Prozent der US-Bevölkerung mit dem Grippeimpfstoff und etwa 70 Prozent der US-Bevölkerung mit dem SARS-CoV-2-Impfstoff geimpft. Der abschließende Vergleich wurde angepasst, um den Unterschied zwischen der Aufnahme der beiden Impfstoffe zu berücksichtigen.

Wie die MHRA ist auch das VAERS Opfer von unzureichender Berichterstattung und erhält nur etwa zehn Prozent der Reaktionen. Einige sagen, dass es sogar nur ein Prozent sein könnte. Dennoch zeigt die Berechnung, dass die Wahrscheinlichkeit, nach einer SARS-CoV-2-Impfung zu sterben, 91-mal höher ist als nach einer Grippeimpfung; dass die Wahrscheinlichkeit, nach einer Covid-Impfung ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, 80-mal höher ist als nach einer Grippeimpfung , dass eine Person nach Erhalt eines Covid-Impfstoffs 81-mal häufiger ein lebensbedrohliches Ereignis entwickelt als nach Erhalt eines Grippeimpfstoffs und dass jemand nach einem Covid-Impfstoff 82-mal häufiger ein schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis erleidet als nach einem Grippeimpfstoff. Selbst bei weniger schwerwiegenden Berichten war die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ein weniger schwerwiegendes Ereignis meldete, 42-mal höher, wenn er die Covid-Impfung erhalten hatte, als wenn er die Grippeimpfung erhalten hatte.

Diese Daten wurden der Metropolitan Police in der Polizeiwache Hammersmith im Dezember 2021 von dem ehemaligen Partner eines Allgemeinmediziners, Dr. Sam White, den Anwälten Philip Hyland und Lois Bayliss sowie dem pensionierten Polizeibeamten Mark Sexton als Beweismittel für Amtsmissbrauch vorgelegt. Das Team erhielt die Fallnummer 6029679/21 und übermittelte der Polizei anschließend Hunderte von offiziellen Dokumenten, die von Wissenschaftlern, darunter die pensionierte Pharma-Managerin Sasha Latypova und der ehemalige Pfizer-Vizepräsident Mike Yeadon, zur Verfügung gestellt wurden. Unerklärlicherweise ergriff die Polizei keine weiteren Maßnahmen.

Pawlewski sagte: „Vor all dem habe ich mich um meine eigenen Angelegenheiten gekümmert und Impfstoffe nicht in Frage gestellt. Ich hatte eine Impfung von AstraZeneca und über eine Woche lang Grippesymptome, meine Frau hatte dasselbe und wir beschlossen, keine weitere Impfung zu bekommen. Dann schickte mir ein Freund ein Video, das von [dem Forscher und Computerprogrammierer] Craig Paardekooper produziert wurde, der auch Daten verfolgte, die zeigten, dass einige Chargen schlechter waren als andere. [Paardekooper startete daraufhin seine Website „How Bad Is My Batch“ (Wie schlecht ist meine Charge)]. Ich habe mir das angesehen und dachte, das kann nicht sein, dann habe ich die Daten selbst heruntergeladen und überprüft, und er hatte recht. Ich bat dann meinen Kollegen Jason Morphett, einen erfahrenen Datenwissenschaftler, die Daten unabhängig zu überprüfen. Er kam zu dem gleichen Schluss.

„Ich war schockiert und machte mir Sorgen um Freunde und Familie, weshalb ich die Informationen an die Polizei weitergab. Ich dachte, sobald sie sie hätten, würden sie die Impfstoffeinführung stoppen, aber es passierte nichts. Das hat mich wachgerüttelt.“

Die MHRA erklärte: „Die MHRA meldet vermutete unerwünschte Arzneimittelwirkungen nicht direkt an das US-amerikanische VAERS-System. Impfstoffhersteller sind jedoch nach US-amerikanischem Recht verpflichtet, bestimmte Berichte über unerwünschte Ereignisse aus ausländischen (nicht US-amerikanischen) Quellen an VAERS zu übermitteln.“

„Wir prüfen weiterhin Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, die nach der Impfung mit Covid-19-Impfstoffen eingegangen sind.“

„Jedes Medikament oder jeder Impfstoff wird von der MHRA unabhängig auf der Grundlage seiner eigenen Vorteile und Risiken bewertet. Bei den Covid-19-Impfstoffen überwiegen die Vorteile weiterhin alle bekannten Nebenwirkungen.“

HINWEIS: Bis zum 11. November 2021 wurden 701 Millionen Dosen des Impfstoffs Pfizer BNT162b2 verabreicht, wobei fast 800.000 Meldungen über vermutete unerwünschte Ereignisse bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) eingegangen sind.