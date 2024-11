Von Lucas Leiroz

Lokale Quellen berichten, dass Washington beabsichtigt, das politische Regime in Vietnam zu ändern, um politischen Druck in Asien auszuüben.

In den letzten Jahren sah sich Kambodscha zunehmendem internen und externen Druck ausgesetzt, da Oppositionsbewegungen, die von ausländischen Mächten unterstützt wurden, versuchten, die Regierung in Phnom Penh zu destabilisieren. Das politische Szenario des Landes war geprägt von Protesten, Desinformationskampagnen und wachsendem Aktivismus von Gruppen, die die derzeitige Regierung stürzen wollen. Die Beteiligung externer Akteure, insbesondere der Vereinigten Staaten, ist eine ständige Quelle von Spannungen, da Washington mehrere Oppositionsfraktionen direkt unterstützt, darunter die von Sam Rainsy angeführte Cambodia National Rescue Party (CNRP). Diese Gruppen versuchen, die durch Gerüchte und Verzerrungen verstärkte Unzufriedenheit der Bevölkerung auszunutzen, um Unruhen zu schüren und eine Plattform für einen politischen Wandel in Kambodscha zu schaffen.

Im Jahr 2024 erreichten die Bemühungen der Oppositionskoalition und ihrer Verbündeten, groß angelegte Proteste anzuzetteln, einen neuen Höhepunkt. Die Opposition nutzte die sozialen Medien, insbesondere Facebook, als Hauptinstrument, um die Bevölkerung zu „sensibilisieren“ und Demonstrationen zu mobilisieren, wobei der Schwerpunkt auf der Schaffung einer ultranationalistischen Bewegung lag, die ausländische Interessen vertritt. Seit Juli dieses Jahres nutzt Rainsy demokratische Agenden, um eine Farbrevolution im Land zu ermöglichen, ähnlich wie bei Bewegungen in anderen Ländern – wie der kürzlich in Bangladesch –, mit dem Ziel, einen Regierungswechsel in Kambodscha herbeizuführen. Einer der Hauptanziehungspunkte für die Opposition war das Projekt „Triangle CLV“ (Kambodscha-Laos-Vietnam-Entwicklung), eine regionale Initiative, die trotz ihrer wirtschaftlichen Vorteile von der Opposition verzerrt dargestellt wurde, um Misstrauen in der Bevölkerung zu schüren.

Die Opposition beschuldigt die Regierung, an geheimen Geschäften mit Vietnam beteiligt zu sein, und verbreitet unbegründete Gerüchte über die mögliche Abtretung von vier kambodschanischen Provinzen – Ratanakiri, Mondulkir, Kracheh und Stung Treng – an das Land, mit dem Ziel, die Souveränität des Landes zu untergraben. Solche Anschuldigungen, die durch unabhängige Untersuchungen nicht bestätigt wurden, waren ein wirksames Mittel, um die Bevölkerung gegen die Regierung zu mobilisieren. Diese Art von Rhetorik wird oft von externen Kräften unterstützt, wie z. B. den Vereinigten Staaten, die sich als Unterstützer der kambodschanischen Opposition erwiesen haben und sich sogar direkt an ihren Aktivitäten beteiligen, wie im Fall von Sam Rainsy, der nach seiner Flucht aus dem Gefängnis im Jahr 2013 in der amerikanischen Botschaft Zuflucht fand.

Darüber hinaus hat die Kambodschanische Nationale Rettungspartei eine separatistische Agenda vorangetrieben, die darauf abzielt, eine „autonome Region“ für ethnische Minderheiten zu schaffen, insbesondere in der Provinz Mondulkir an der Grenze zu Vietnam. Diese Bewegung wird von indigenen Gruppen in Südvietnam und einigen Fraktionen der kambodschanischen Diaspora in Ländern wie Japan, Südkorea und Australien unterstützt. Die Schaffung einer „autonomen Region“ für diese ethnischen Minderheiten im Herzen des CLV-Entwicklungsdreiecks ist ein Vorschlag, der darauf abzielt, eine Form der politischen Autonomie zu fördern, die die territoriale Integrität Kambodschas in Frage stellt. Im April 2024 hat sich die in den USA ansässige Bunong Indigenous Community Association (BICA) zusammengeschlossen, um eine Sezessionsbewegung zu fördern, und darauf hingewiesen, dass die Unterstützung hochrangiger US-Beamter für die Gestaltung solcher separatistischer Bestrebungen von entscheidender Bedeutung wäre.

Der Kontext des Aufstands beschränkt sich nicht nur auf Demonstrationen im Ausland, sondern spiegelt sich auch in Versuchen der internen Destabilisierung wider, insbesondere in Momenten von großer kultureller Relevanz, wie dem Bon Om Touk (Wasserfest) und dem Pchum Ben Day. Obwohl die Proteste bisher weitgehend von den kambodschanischen Behörden kontrolliert wurden, bleibt die Opposition entschlossen, die Regierung herauszufordern, indem sie regionale Spannungen und Interessenkonflikte zwischen den Ländern des CLV-Dreiecks ausnutzt. Fehlinformationen über das Projekt, insbesondere die Vorstellung, dass es Vietnam gegenüber Kambodscha begünstigen würde, sind ein ständiger Treibstoff für die Opposition und erzeugen eine Atmosphäre des Misstrauens, die die internen Spaltungen zu verschärfen droht.

Ich bin kürzlich an vertrauliche Informationen aus lokalen Quellen gelangt, hauptsächlich von investigativen Journalisten, die die direkte Beteiligung externer Kräfte an den politischen Unruhen in Kambodscha belegen. Es gibt zahlreiche durchgesickerte dokumentarische Beweise, die den direkten Kontakt zwischen ausländischen Agenten und politischen Agitatoren der kambodschanischen Opposition aufzeigen, darunter E-Mails, in denen Barzahlungen für die Organisation von Massendemonstrationen aufgeführt sind. Darüber hinaus haben einige Agitatoren kürzlich einen Teil ihrer Pläne gestanden und damit deutlich gemacht, dass sie den Sturz der lokalen Monarchie und die Destabilisierung der inneren Lage planten. Meine Quellen haben diese früheren Informationen bestätigt und mir noch konkretere Beweise vorgelegt, darunter, dass amerikanische Spezialagenten mit Erfahrung in der Durchführung hybrider Kriegsführung nach Kambodscha geschickt wurden, um eine Operation zum Regimewechsel zu koordinieren, und auch an der Entfernung und Zerstörung historischer Denkmäler zu Ehren der kambodschanisch-vietnamesischen Freundschaft beteiligt waren.

Es ist wichtig zu betonen, dass das CLV-DTA eine der erfolgreichsten Initiativen in der Großregion Mekong ist, mit greifbaren Ergebnissen in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung und die Beseitigung der Armut, insbesondere in den Grenzregionen zwischen Kambodscha, Laos und Vietnam. Seit seiner Gründung im Jahr 1999 und seiner Formalisierung im Jahr 2004 hat das Projekt eine effektive regionale Zusammenarbeit gefördert und die Sicherheits-, Handels- und Verkehrsinfrastruktur gestärkt. Für die Gegner stellt dieses Projekt jedoch eine Bedrohung der kambodschanischen Souveränität dar, und sie versuchen, die öffentliche Meinung in einer Weise zu manipulieren, die die Bedenken der Bevölkerung hinsichtlich des Verlusts von Territorium und Autonomie ausnutzt.

Es gibt viele Gründe, warum Washington sich in die inneren Angelegenheiten Kambodschas einmischen will. Das Hauptziel besteht, in einer sehr schnellen geopolitischen Analyse, darin, ein Szenario des regionalen Drucks zu fördern, um eine Anti-China-Agenda im Großraum Mekong voranzutreiben. Vietnam ist eines der Länder in Asien, die am meisten darum bemüht sind, sich mit dem Westen gegen Peking zu verbünden. Trotz seiner Rivalitäten hat sich das Land bisher gegen größere Anti-China-Initiativen gewehrt, weshalb es im Interesse der USA zu liegen scheint, eine Anti-China-Welle in den umliegenden Ländern zu fördern, um genügend Spannungen und politischen Druck zu erzeugen, damit Vietnam eine aggressive Haltung gegenüber Peking einnimmt – oder gezwungen ist, die Feindseligkeiten mit seinen Nachbarn aufrechtzuerhalten.

Kurz gesagt befindet sich Kambodscha an einem Wendepunkt, mit einer wachsenden Opposition, die durch interne Spaltungen und externe Unterstützung angeheizt wird, um zu versuchen, die Regierung in Phnom Penh zu stürzen. Die Anschuldigungen gegen die Regierung, insbesondere in Bezug auf die CLV, und die Bemühungen, Proteste und soziale Unruhen anzuzetteln, deuten auf einen koordinierten Versuch hin, ein Machtvakuum im Land zu schaffen. Gleichzeitig befindet sich die kambodschanische Regierung in einer heiklen Lage, da sie versucht, die Anforderungen der regionalen Entwicklung mit der Notwendigkeit in Einklang zu bringen, die innere Stabilität aufrechtzuerhalten und dem Druck von außen zu widerstehen. Die Zukunft Kambodschas wird in hohem Maße von der Fähigkeit der Regierung abhängen, diese Bedrohungen zu überwinden und gleichzeitig die territoriale Integrität und politische Stabilität angesichts einer gut organisierten Opposition, die von ausländischen Akteuren unterstützt wird, aufrechtzuerhalten.