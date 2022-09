Aufgrund von Krankheiten und Todesfällen, die durch COVID-Impfstoffe verursacht werden, erklären Ärzte, Wissenschaftler und Fachleute aus mehr als 34 Ländern eine „internationale medizinische Krise“

Rund 403 Ärzte, Wissenschaftler und Fachleute aus mehr als 34 Ländern erklärten laut James Roguski Substack, dass es aufgrund der Krankheiten und Todesfälle nach der Verabreichung von Produkten, die als „COVID-19-Impfstoffe“ bekannt sind, eine internationale medizinische Krise gibt.

Wir beobachten derzeit einen Anstieg der Sterblichkeit in den Ländern, in denen die Mehrheit der Bevölkerung die sogenannten „COVID-19-Impfstoffe“ erhalten hat“, heißt es in der Pressemitteilung. „Bislang wurde diese überhöhte Sterblichkeit von nationalen und internationalen Gesundheitsinstitutionen weder ausreichend untersucht noch erforscht.“

Aus der Erklärung:

Besonders besorgniserregend ist die große Zahl plötzlicher Todesfälle bei zuvor gesunden jungen Menschen, die mit diesen „Impfstoffen“ geimpft wurden, sowie die hohe Zahl von Fehlgeburten und perinatalen Todesfällen, die nicht untersucht wurden.

Offiziell wurde eine große Zahl von Nebenwirkungen, darunter Krankenhausaufenthalte, dauerhafte Behinderungen und Todesfälle im Zusammenhang mit den sogenannten „COVID-19-Impfstoffen“ gemeldet. Die registrierte Zahl ist in der Geschichte der Impfungen weltweit ohne Beispiel.

Betrachtet man die Berichte im VAERS der CDC, im Yellow Card System des Vereinigten Königreichs, im australischen Adverse Event Monitoring System, im europäischen EudraVigilance System und in der VigiAccess-Datenbank der WHO, so wurden bis heute mehr als 11 Millionen Berichte über unerwünschte Wirkungen und mehr als 70 000 Todesfälle durch die Verabreichung der als „Covid-Impfstoffe“ bekannten Produkte registriert. Wir wissen, dass diese Zahlen gerade einmal zwischen 1 und 10 % aller tatsächlichen Ereignisse ausmachen.

Daher sind wir der Ansicht, dass wir es mit einer ernsten internationalen medizinischen Krise zu tun haben, die von allen Staaten, Gesundheitseinrichtungen und medizinischem Personal weltweit akzeptiert und als kritisch behandelt werden muss. Daher müssen die folgenden Maßnahmen dringend ergriffen werden:

Ein weltweiter „Stopp“ der nationalen Impfkampagnen mit den als „COVID-19-Impfstoffe“ bekannten Produkten.

Untersuchung aller plötzlichen Todesfälle von Menschen, die vor der Impfung gesund waren.

Durchführung von Programmen zur Früherkennung von kardiovaskulären Ereignissen, die zu plötzlichen Todesfällen führen könnten, mit Analysen wie D-Dimer und Troponin bei allen Personen, die mit den als „COVID-19-Impfstoffe“ bekannten Produkten geimpft wurden, sowie zur Früherkennung von schweren Tumoren.

Durchführung von Forschungs- und Behandlungsprogrammen für Opfer von unerwünschten Wirkungen nach der Verabreichung des sogenannten „COVID-19-Impfstoffs“.

Durchführung von Analysen der Zusammensetzung der Fläschchen von Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Janssen, Sinovac, Sputnik V und allen anderen als „COVID-19-Impfstoffe“ bezeichneten Produkten,

von unabhängigen Forschungsgruppen, die weder mit Pharmaunternehmen in Verbindung stehen noch einen Interessenkonflikt haben.

Durchführung von Studien über die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Bestandteilen der sogenannten „COVID-19-Impfstoffe“ und ihre molekularen, zellulären und biologischen Auswirkungen.

Einführung von psychologischen Hilfs- und Entschädigungsprogrammen für alle Personen, die infolge der sogenannten „COVID-19-Impfstoffe“ eine Krankheit oder Behinderung entwickelt haben.

Durchführung und Förderung von psychologischen Hilfs- und Entschädigungsprogrammen für die Familienangehörigen von Personen, die infolge der Impfung mit dem Produkt „Covid-19-Impfstoffe“ gestorben sind.

Folglich erklären wir, dass wir uns aufgrund der großen Zahl von Krankheiten und Todesfällen im Zusammenhang mit den „Impfstoffen gegen Covid-19“ in einer noch nie dagewesenen internationalen medizinischen Krise in der Geschichte der Medizin befinden. Daher fordern wir, dass die Aufsichtsbehörden, die die Arzneimittelsicherheit überwachen, sowie die Gesundheitseinrichtungen in allen Ländern zusammen mit den internationalen Institutionen wie WHO, PHO, EMA, FDA, UK-MHRA und NIH auf diese Erklärung reagieren und gemäß den acht in diesem Manifest geforderten Maßnahmen handeln.

Diese Erklärung ist eine gemeinsame Initiative mehrerer Fachleute, die für diese Sache gekämpft haben. Wir rufen alle Ärzte, Wissenschaftler und Fachleute auf, sich dieser Erklärung anzuschließen, um Druck auf die beteiligten Stellen auszuüben und eine transparentere Gesundheitspolitik zu fördern, und bitten Sie um Ihre Unterschrift.

Am Samstag, den 10. September 2022, kamen führende Ärzte aus ganz Indien, die auch Mitglieder der Universal Health Organization (UHO) sind, virtuell mit Ärzten aus 34 anderen Ländern zusammen, um eine Erklärung zur internationalen medizinischen Krise zu unterzeichnen.

Die UHO ist ein Forum, das sicherstellen soll, dass unparteiische, wahrheitsgemäße, unvoreingenommene und sachdienliche Informationen über Gesundheit jeden Bürger der Welt erreichen, damit er fundierte Entscheidungen in Bezug auf seine Gesundheit treffen kann.