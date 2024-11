Aufruf an alle Technokraten! Musk und Ramaswamy suchen „hochintelligente Revolutionäre für kleine Regierungen“ für DOGE

Das Department of Government Efficiency (DOGE) unter der Leitung von X-Eigentümer und Tesla-CEO Elon Musk und dem Unternehmer Vivek Ramaswamy ist auf der Suche nach sogenannten „Revolutionären für einen kleinen Staat“, die bereit sind, an „unglamourösen Kostensenkungen“ mitzuarbeiten.

„Wir sind den Tausenden von Amerikanern sehr dankbar, die Interesse bekundet haben, uns bei DOGE zu helfen“, schrieben sie auf X.

„Wir brauchen nicht noch mehr Teilzeit-Ideengeber. Wir brauchen super-intelligente Revolutionäre für einen kleinen Staat, die bereit sind, 80+ Stunden pro Woche an unglamourösen Kostensenkungen zu arbeiten“, so DOGE und forderte diese Personen auf, ihnen ihren Lebenslauf per DM zu schicken und versprach, dass „Elon & Vivek die besten 1 % der Bewerber prüfen werden“:

