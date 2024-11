Die OFFIZIELLEN Zahlen, die die Impfschäden bei Kindern bestätigen

Guy Hatchard

Eine STUDIE von 3,4 Millionen Datensätzen in der nationalen Gesundheitsdatenbank Südkoreas zeigt, dass Personen, die mRNA-Covid-Impfstoffe erhalten, ein höheres Risiko für Herzerkrankungen haben. Vor allem jüngere Menschen weisen ein noch höheres Risikoprofil auf als ältere Erwachsene.

In der Studie wurden die Krankenakten von Personen nur 21 Tage nach ihrer ersten Covid-Impfdosis und/oder einer Covid-Infektion analysiert. In beiden Fällen bestand ein erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen, einschließlich akuter Herzverletzungen, akuter Myokarditis, akuter Perikarditis, Herzstillstand und Herzrhythmusstörungen. Dies bestätigt die Ergebnisse unserer jüngsten Berichte;

Erstens: „Erschütternde neue Daten von Health New Zealand und anderen“ berichtete über offizielle Daten des neuseeländischen Gesundheitsministeriums, die durch einen Antrag auf ein offizielles Informationsgesetz (Official Information Act, OIA) erlangt wurden und einen massiven Anstieg der A&E-Aufnahmen bei Personen unter 40 Jahren dokumentieren, die von 2.000 auf mehr als 20.000 pro Jahr gestiegen sind.

Zweitens wurde unter dem Titel „Breaking: 188% Rise in Mortality Risk Among New Zealand Teens Following Covid-19 Vaccination“ über offizielle Daten von Health NZ berichtet, die im Rahmen des OIA veröffentlicht wurden und zeigen, dass Jugendliche und Menschen in ihren Zwanzigern in den 90 Tagen nach einer Covid-Impfung ein unverhältnismäßig hohes Sterberisiko haben.

Zusammengenommen zeigen diese Ergebnisse, dass nach einer mRNA-Impfung ein anhaltendes Risiko für schwere Erkrankungen besteht, das insbesondere jüngere Altersgruppen betrifft. Bezeichnenderweise besteht dieses Risiko auch noch Monate und Jahre nach der Impfung.

Bitte beachten Sie, dass diese offizielle Zahlen der neuseeländischen Regierung sind. Mit anderen Worten: Der Vorwurf der Fehlinformation ist unhaltbar. Die Zahlen zeigen, dass Health NZ mit Nachdruck eine universelle mRNA-Impfpolitik verfolgt, von der bekannt ist, dass sie die Gesundheit junger Menschen kurz- und langfristig schädigt. Diese offiziellen Zahlen zeigen, dass die Folgen dieser Politik in der Tat sehr schwerwiegend sind.

Ein Artikel der schottischen Daily Mail, der sich mit einer nicht verwandten Situation befasst, enthält einige heilsame Lehren. Darin wird der Fall von Portland, Oregon, untersucht, wo die Behörden im November 2020 den Konsum harter Drogen entkriminalisiert haben. Im Jahr 2022 waren die Straßen der Innenstadt von Portland mit weggeworfenen Nadeln und komatösen Süchtigen übersät. Die Schwerkriminalität nahm zu. Portland änderte seine Politik, als es mit den Beweisen konfrontiert wurde.

Glasgow hat jedoch beschlossen, den Fehler von Portland zu kopieren und harte Drogen zu entkriminalisieren. Diese Politik basiert nicht auf Beweisen, sondern auf einer sozialen Theorie, die als „Harm Reduction Movement“ bekannt ist. Diese Theorie besagt, dass Drogenabhängige allmählich von ihrer Sucht loskommen, wenn sie nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden, sondern durch die Bereitstellung von sauberen Nadeln und reinen Drogen beraten und unterstützt werden. Unter den heutigen Bedingungen funktioniert diese Theorie nicht, aber die liberale schottische Regierung glaubt, dass sie funktionieren sollte und wird. Sie lehnen die Beweise ihrer eigenen Augen zugunsten ihrer sozialen Überzeugungen ab. Sie planen, Menschen Drogen zu geben, von denen sie wissen, dass sie ihnen schaden werden.

Wenn man glaubt, dass man ein gesellschaftliches Gut verfolgt, kann das manchmal zu Schaden führen. Da sich die Beweise für Schäden durch mRNA-Impfstoffe gehäuft haben, ist die Theorie, dass mRNA-Impfstoffe sicher und wirksam sind, nicht mehr haltbar, aber die Behörden stecken in einem „mach oder stirb“-Modus fest. Nachdem sie einen Weg so weit gegangen sind, scheinen sie nicht mehr umkehren oder auch nur in Erwägung ziehen zu können, dass ein Fehler begangen wurde. Sie sind psychologisch abhängig von einer widerlegten Theorie.

Zum Lernen ist es nie zu spät. Wir wissen jetzt, dass ein Fehler gemacht wurde und die Politik der mRNA-Impfung falsch ist. Selbst zu dieser späten Stunde wird jeder nur Erleichterung verspüren, wenn den Tatsachen ins Auge geblickt wird und die entsprechenden Korrekturen an der Politik vorgenommen werden, die die offiziellen Daten widerspiegeln.