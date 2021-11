Aufruf der Ureinwohner Australiens um Hilfe. Es ist ein Genozid, der hier stattfindet. Sie machen es erst dort, dann in den großen Städten und dann im Rest der Welt…

Das Militär wird benutzt, um die Leute zu zwingen, die Biowaffe zu nehmen. Die Leute werden nicht richtig aufgeklärt. Ihnen wird erzählt, dass sie nicht mehr einkaufen dürfen und die Community nicht mehr verlassen dürfen. Wer aus der Community flieht, um Essen zu kaufen oder um der Impfung zu entkommen, kriegt eine Strafe von 5000 $. Es ist ein Krieg gegen die Menschheit. Wir sind das Versuchsfeld. Was hier passiert, wird auch in den größeren Städten passieren und dann im Rest der Welt. Sie erpressen oder locken uns mit Essen oder Geld. Sie riegeln komplette Gemeinschaften ab und zwingen die Leute zu dieser Biowaffe. Das ist Folter. Candece Owens hat es gesagt, sie haben im Irak wegen Lügen interveniert. Wir lügen euch nicht an. Wir sehen, wie unsere Leute wegen dieser Biowaffe sterben. Ignoriert diesen Aufruf bitte nicht. Das ist ein Genozid gegen die älteste lebende Kultur auf dieser Erde. Ihr müsst für uns aufstehen, zeigt Mut und helft uns diesen Genozid zu stoppen. Wenn die Älteren alle weg sind, werden sie die Kinder von hier entfernen. Sie klauen unser Land. Das hat nichts mit Gesundheit zu tun. Deckt diesen Genozid auf. Wer nichts dagegen macht, ist ein Komplize.

Da sind zwei Appartementblocks. Den Einwohnern wurde gesagt, wenn ihr die Impfung nicht nehmt, dann müsst ihr raus. Dann werden sie zu Obdachlosen in der Stadt. Sobald sie anfangen sich zu wehren, werden sie eingesperrt. Das nutzen sie, um uns auszulöschen. Das ist kein Scherz. Das ist ein ernsthafter Aufruf in die Welt. Wir als Stammesangehörige bitten die Welt: Kommt her und helft uns. Deckt diese Tyrannei auf und helft uns, bevor wir sterben und alles verlieren.