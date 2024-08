Aufschlussreicher Brief von Klaus Schwab an Rutte sorgt für Aufsehen: „Das ist äußerst ernst.“

Ein Brief des WEF-Gründers Klaus Schwab an Mark Rutte, den der Parlamentsabgeordnete Pepijn van Houwelingen im Juni letzten Jahres veröffentlicht hat, macht erneut die Runde in den sozialen Medien und wird massenhaft geteilt.

Es sei klar, dass das Weltwirtschaftsforum den Great Reset koordiniere und die Niederlande eine führende Rolle spielten, so Van Houwelingen.

Dieser Brief von Klaus Schwab an Rutte wurde gerade veröffentlicht. Es ist klar, dass das WEF den Great Reset koordiniert und die Niederlande eine führende Rolle spielen: „der Great Reset, eine beispiellose Mobilisierung umsetzbarer Ideen aus den Aktionsgruppen des Forums“

Zojuist is deze brief van Klaus Schwab aan Rutte openbaar gemaakt. Het is duidelijk dat het WEF de Great Reset coördineert en Nederland daarbij een leidende rol speelt: “the Great Reset, an unprecedented mobilization of actionable ideas from the Forum’s action groups” #GreatReset pic.twitter.com/eCsrtvaS2A