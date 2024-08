Pfarrer schockiert nach Friedhofsbesuch: „So etwas habe ich noch nie erlebt, es sieht aus wie Krieg!“

In den sozialen Medien kursieren derzeit Bilder einer aufsehenerregenden Predigt, die Pfarrer Jakob Tscharntke aus Riedlingen am 26. Februar dieses Jahres gehalten hat.

Er habe am Morgen gelesen, dass es zu diesem Zeitpunkt in Deutschland eine Übersterblichkeit von 37 Prozent gegeben habe. Damit sei es eines der am stärksten betroffenen Länder in Europa, so Tscharntke. Über die Ursache könne man spekulieren.

Direkt zum Video:

Kurz vor dem Gottesdienst war er auf dem Riedlinger Friedhof gewesen und ihm waren die neuen Gräber aufgefallen, die zwei Jahre zuvor angelegt worden waren. „Das sieht man wahrscheinlich auf jedem Friedhof“, sagt der Pfarrer. „Das sieht nach Krieg aus.“

„So etwas habe ich noch nie erlebt“, sagte Tscharntke, der zu diesem Zeitpunkt seit fast 40 Jahren im Unternehmen tätig war. „Wir haben jedes Jahr Beerdigungen, aber so etwas habe ich noch nie erlebt. Das sieht nach Krieg aus.“

Laut der Website Our World in Data erreichte die Übersterblichkeit in Deutschland Ende 2022 mit sage und schreibe 54 Prozent ihren Höhepunkt. Im Koronajahr 2020 war die Übersterblichkeit bei weitem nicht so hoch.

In seiner Predigt sagte er auch, dass die Eliten mit dem Projekt Blue Beam eine außerirdische Invasion inszenieren könnten, um beim Aufbau einer Weltregierung zu helfen. Er ging weiter auf den Corona-Ansatz, Israel und Wernher von Braun ein.

Komplettes Video: