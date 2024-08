Die 3 wichtigsten Stellvertreterkriege, die den 3. Weltkrieg bestimmen und die Weltordnung umgestalten werden

Von Tyler Durden

Verfasst von Nick Giambruno über InternationalMan.com,

Heute werde ich die wichtigsten Stellvertreterkriege des 3. Weltkriegs unter die Lupe nehmen, die meiner Meinung nach entscheidend dafür sein werden, wer den Gesamtkonflikt gewinnt und die neue Weltordnung gestalten darf.

Stellvertreterkriege sind eine Methode, bei der Großmächte ihre Kämpfe indirekt austragen, indem sie kleinere Nationen oder Gruppen als Stellvertreter einsetzen, anstatt sich direkt gegenüberzustehen.

Großmächte unterstützen, rüsten aus und finanzieren kleinere Gruppen oder Nationen in einem Stellvertreterkrieg, um gegen einen gemeinsamen Gegner zu kämpfen. Diese Unterstützung kann militärische Ausbildung, Waffen, finanzielle Mittel und andere Ressourcen umfassen. Der entscheidende Punkt ist, dass die Großmächte nicht direkt in den Kampf eingreifen.

Im 3. Weltkrieg finden zahlreiche Stellvertreterkriege statt.

Ich glaube jedoch, dass sich die Kriege in Taiwan, der Ukraine und im Nahen Osten als entscheidend erweisen werden. Die anderen Stellvertreterkriege sind im Vergleich dazu nebensächlich.

Stellvertreterkrieg 1: Taiwan

Kürzlich führte China eine zweitägige Militärübung um Taiwan herum durch, die den Namen Joint Sharp Sword-2024A trug und als Reaktion auf die – wie es heißt – separatistischen Handlungen Taiwans gedacht war.

Bei dieser Übung haben die chinesische Luftwaffe und Marine die Insel Taiwan mit Schiffen und Kampfflugzeugen vollständig umzingelt. Ziel der Übung war es, die Kampfbereitschaft für einen Großangriff zu testen.

Viele glauben, dass es sich um Übungen für eine Invasion handelt.

Diese Machtdemonstration erfolgte kurz nach dem Amtsantritt von Taiwans neuem Präsidenten Lai Ching-te. Lai hatte sich einst für die Unabhängigkeit Taiwans ausgesprochen.

Würde Taiwan offiziell die Unabhängigkeit erklären, käme dies einer Kriegserklärung an China gleich.

Der inoffizielle Status quo ist in Bezug auf die Souveränität Taiwans unklar; weder wird (noch) die Unabhängigkeit erklärt, noch wird eine Wiedervereinigung mit China angestrebt.

Die Präsidentschaft von Lai ist im Kontext der bereits angespannten Beziehungen zwischen China und Taiwan von Bedeutung. Ein neuer Präsident mit Sympathien für die Unabhängigkeit könnte der Wendepunkt sein, der China zum Handeln veranlasst.

Ich bin jedoch skeptisch, dass das US-Militär direkt intervenieren würde.

Das liegt daran, dass China (und Russland) die einzigen Länder sind, die über ein so ausgefeiltes Atomwaffenarsenal verfügen, dass sie sich mit den USA bis zur Spitze der militärischen Eskalationsleiter messen können, einem Konzept, das beschreibt, wie die Schwere eines militärischen Konflikts zunehmen kann.

Mit anderen Worten: Das US-Militär kann China nicht ungestraft angreifen, weil Peking jeden Schritt hin zum totalen Atomkrieg – der Spitze der militärischen Eskalationsleiter – ausgleichen kann.

Die entscheidende Frage ist: Werden die USA wegen Taiwan ein nukleares Armageddon riskieren?

Ich glaube nicht, dass sie das tun werden.

Wenn man alles in Betracht zieht, scheint China im Vorteil zu sein und wird Taiwan in nicht allzu ferner Zukunft wiedervereinigen.

Ich denke, dass China – und damit BRICS+ – in diesem entscheidenden Stellvertreterkrieg des 3. Wenn dies geschieht, wird es wahrscheinlich die geopolitische Landschaft Ostasiens dauerhaft verändern.

Stellvertreterkrieg 2: Ukraine

Die Ukraine ist seit vielen Jahren der bevorzugte Schauplatz für die Konfrontation der NATO und ihrer Freunde mit Russland.

Um es kurz zusammenzufassen: Die USA haben viele Milliarden für die Einmischung in der Ukraine ausgegeben, lange bevor der aktuelle Konflikt im Februar 2022 ausbrach.

Man schätzt, dass die USA vor 2022 rund 5 Milliarden Dollar für die „Demokratisierung“ der Ukraine ausgegeben haben. Das bedeutet, dass verdeckter Unfug mit Hilfe von Nichtregierungsorganisationen (NRO) betrieben wird, die lediglich eine Fassade für die CIA darstellen.

Eine unvollständige Liste der Übeltäter umfasst USAID, das National Democratic Institute und das International Republican Institute sowie nominell nicht staatliche Organisationen wie Freedom House, George Soros’ Open Society Foundations und die National Endowment for Democracy.

Das Ganze gipfelte im gewaltsamen Sturz der korrupten, pro-russischen Regierung der Ukraine im Jahr 2014, die durch eine korrupte, pro-US Regierung ersetzt wurde. Damit wurde die Saat für den aktuellen Konflikt gelegt.

Während ich dies schreibe, Mitte 2024, scheint der Konflikt in der Ukraine einen Wendepunkt zu erreichen.

Die Ukraine hat ernsthafte Rückschläge auf dem Schlachtfeld erlitten, während Russland stetig an Territorium gewonnen hat. Die Russen haben jetzt die Oberhand und die Initiative.

Auch die Finanzierung durch die USA versiegt. Die amerikanischen und europäischen Wähler sind des Krieges zunehmend überdrüssig, während die normale Bevölkerung mit einer stotternden Wirtschaft und steigender Inflation zu kämpfen hat.

Kurzum, die NATO und ihre Freunde können nicht mehr viel tun, um die Lage in der Ukraine zu verbessern.

Sie können nicht direkt eingreifen; die Russen haben deutlich gemacht, dass sie dies als eine direkte und offene Kriegserklärung ansehen würden, die zu einem nuklearen Schlagabtausch führen könnte.

Das Einzige, was die NATO und ihre Freunde machen können, ist, weitere Waffenlieferungen nach Kiew zu schicken.

Dies wird der Ukraine jedoch wahrscheinlich nicht zum Sieg verhelfen. Bestenfalls wird es den Konflikt nur verlängern, ohne dass sich das Endergebnis ändert.

Außerdem scheint die russische Geduld in dieser Frage langsam zu Ende zu gehen.

Als Reaktion auf die Waffenlieferungen der NATO und ihrer Freunde an die Ukraine kündigte Putin kürzlich an, dass Russland damit beginnen werde, Waffen an Länder zu liefern, die mit den USA und anderen NATO-Ländern im Konflikt stehen.

Dmitri Medwedew ist ein ehemaliger russischer Präsident und Premierminister. Er ist jetzt stellvertretender Vorsitzender des Sicherheitsrates und äußerte sich kürzlich wie folgt zu dieser neuen Politik:

“Mögen die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten nun aus erster Hand den direkten Einsatz russischer Waffen durch Dritte erfahren. Diese Personen oder Regionen wurden absichtlich nicht genannt, aber es kann sich um alle handeln, die Jankeland & Co. als ihren Feind betrachten, unabhängig von ihrer politischen Einstellung und internationalen Anerkennung. Ihr Feind sind die USA, das heißt, sie sind unsere Freunde“.

Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass zu den Ländern und Gruppen, die russische Waffen erhalten sollen, auf die sich Medwedew bezog, auch die Länder im Nahen Osten gehören, die der dritte wichtige Stellvertreterkrieg des Dritten Weltkriegs sind. Ein Zustrom russischer Waffen in den Nahen Osten könnte das Gleichgewicht in dieser entscheidenden Region kippen.

Wenn man alles in Bezug auf die Ukraine in Betracht zieht, scheint es, dass eine Verhandlungslösung, die vorwiegend für Russland vorteilhaft ist, letztlich erreicht werden wird.

Andernfalls rechne ich damit, dass die Russen weiterhin stetig an Boden gewinnen werden.

Ohnehin werden die Russen meiner Meinung nach entweder auf dem Schlachtfeld oder durch eine günstige Verhandlungslösung gewinnen.

Das ist die Quintessenz.

Alles deutet auf einen möglichen russischen Sieg in der Ukraine und einen weiteren kritischen Stellvertreterkrieg im Dritten Weltkrieg hin, der zugunsten der BRICS+ enden wird. Wenn dies geschieht, wird es die geopolitische Landschaft Europas wahrscheinlich dauerhaft verändern.

Stellvertreterkrieg 3: Der Nahe Osten

Ich denke, es ist klar, dass die Stellvertreterkriege in der Ukraine und in Taiwan wahrscheinlich zugunsten der BRICS+ enden werden.

Deshalb erwarte ich, dass die NATO und ihre Freunde ihren letzten Versuch unternehmen werden, die Entstehung einer multipolaren Weltordnung zu verhindern und die von den USA geführte Weltordnung im Nahen Osten zu erhalten.

In meinem nächsten Artikel werde ich mich eingehend mit dem Nahen Osten befassen und darlegen, wie sich die Situation meiner Meinung nach entwickeln wird.

Die Quintessenz ist die folgende.

Ich glaube, dass der Nahe Osten das entscheidende Schlachtfeld sein wird, das darüber entscheidet, wer den Dritten Weltkrieg gewinnt und die neue Weltordnung gestalten darf.

Der Einsatz könnte nicht höher sein.

Unzählige Millionen Menschen wurden in der Geschichte während der vorangegangenen Weltkriege finanziell ruiniert – oder noch schlimmer -, weil sie es versäumt haben, das große Ganze richtig zu sehen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Glücklicherweise muss der 3. Weltkrieg Sie, Ihre Familie oder Ihr Portfolio nicht überraschen.

Ganz im Gegenteil.