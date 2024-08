So sieht das Endstadium einer Blasenwirtschaft kurz vor dem Zusammenbruch aus

Von Michael Snyder

Wie fühlt es sich an, am Rande einer Blase zu leben, kurz bevor sie platzt? Seit den Tagen der Großen Rezession gehen unsere Politiker bei ihrem Versuch, unsere scheiternde Wirtschaft zu stützen, zu Extremen über, die wir noch nie gesehen haben. Die Federal Reserve hat Billionen über Billionen von Dollar aus dem Nichts erschaffen und in das Finanzsystem gepumpt. Unsere Politiker in Washington haben die größte Schuldenexplosion in der Geschichte der Welt veranstaltet, und infolgedessen ist unsere Staatsverschuldung auf ein wirklich erschreckendes Niveau gestiegen. Am Montag erreichte unsere Staatsverschuldung 35 Billionen Dollar, und selbst die New York Times gibt zu, dass sie „schneller wächst, als viele Ökonomen vorhergesagt hatten“…

Die Bruttostaatsverschuldung der USA hat am Montag zum ersten Mal die Marke von 35 Billionen Dollar überschritten. Dies erinnert an die düstere fiskalische Lage des Landes, da sich in Washington legislative Auseinandersetzungen über Steuern und Ausgabeninitiativen abzeichnen. Das Finanzministerium vermerkte diesen Meilenstein in seinem täglichen Bericht über die Bilanz der Nation. Die rote Tinte wächst in den Vereinigten Staaten schneller als viele Ökonomen vorhergesagt hatten, da die Kosten der in den letzten Jahren verabschiedeten Bundesprogramme die ursprünglichen Prognosen überstiegen haben.

Anlässlich dieses Meilensteins hat der Haushaltsausschuss des Repräsentantenhauses einige Zahlen darüber veröffentlicht, wie schnell unsere Schulden in den letzten 12 Monaten gewachsen sind…

196 Milliarden Dollar an neuen Schulden pro Monat

an neuen Schulden pro Monat 6,4 Milliarden Dollar an neuen Schulden pro Tag

Dollar an neuen Schulden pro Tag 268 Millionen Dollar neue Schulden pro Stunde

Dollar neue Schulden pro Stunde 4,5 Millionen Dollar an neuen Schulden pro Minute

Dollar an neuen Schulden pro Minute 74.401 Dollar an neuen Schulden pro Sekunde

Die dritte Zahl in dieser Liste sticht für mich besonders hervor.

268 Millionen Dollar werden künftigen Generationen von Amerikanern jede einzelne Stunde an jedem einzelnen Tag gestohlen, und kaum jemand scheint sich darum zu kümmern.

Wir begehen buchstäblich nationalen Selbstmord.

Wenn sich eine Regierung Geld leiht, das später zurückgezahlt werden muss, wird der Wohlstand der Zukunft für mehr Wohlstand in der Gegenwart geopfert.

Als Barack Obama ins Weiße Haus einzog, waren wir mit 10 Billionen Dollar verschuldet, und jetzt sind es 35 Billionen Dollar. Wir haben buchstäblich die glänzende Zukunft zerstört, die unsere Kinder und Enkelkinder haben sollten, aber all diese Kreditaufnahme hat es uns ermöglicht, einen Lebensstandard zu genießen, der weit über dem liegt, was wir eigentlich verdienen.

Leider sind wir an einem Punkt angelangt, an dem sich die wirtschaftlichen Bedingungen stetig verschlechtern, obwohl unsere Regierung weiterhin Berge von neuen Schulden auftürmt.

Nach Angaben des Ministeriums für Wohnungswesen und Stadtentwicklung hat die Obdachlosigkeit in den USA seit dem Ende der Pandemie um durchschnittlich 10 Prozent pro Jahr zugenommen…

Nach Angaben des US-Ministeriums für Wohnungsbau und Stadtentwicklung (HUD) ist die Zahl der Obdachlosen seit dem Ende der Pandemie um durchschnittlich 10 % pro Jahr gestiegen. Bis Ende 2023 werden die USA den höchsten Stand in der Geschichte seit Beginn der Erfassung im Jahr 2007 erreichen.

Derselbe Bericht besagt, dass die vier Staaten mit den größten Problemen mit Obdachlosigkeit Kalifornien, New York, Florida und Washington sind…

Die größte Anzahl von Obdachlosen gibt es vor allem in vier Staaten: Kalifornien, New York, Florida und Washington. New Hampshire und New Mexico verzeichneten mit 52 % bzw. 50 % den größten Anstieg der Obdachlosen. An dritter Stelle steht New York, wo die Zahl seit der letzten Erhebung um 39 % gestiegen ist.

Neben der zunehmenden Obdachlosigkeit nehmen auch Armut und Hunger im ganzen Land zu…

Kombinierte Daten, die letzten Monat von Bundesbehörden veröffentlicht wurden, zeigen, dass die USA mit wachsenden Raten von Armut und Ernährungsunsicherheit konfrontiert sind. Im Jahr 2023 lebten mehr als 12 % der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze und fast 13 % gaben an, nicht genug zu essen zu haben. Ann Oliva, CEO der National Alliance to End Homelessness, sagte: „Immer mehr Menschen werden zum ersten Mal obdachlos.“ Dieser Anstieg ist darauf zurückzuführen, dass die Menschen schneller obdachlos werden. „Sie können nirgendwo hingehen und landen auf der Straße.“

Unsere Staatsverschuldung ist von 10 Billionen Dollar auf 35 Billionen Dollar gestiegen, seit Barack Obama das Weiße Haus betreten hat, und unsere Wirtschaft bricht immer noch zusammen.

Dies ist ein episches Versagen von historischem Ausmaß.

Wir haben den größten Schuldenberg in der Geschichte der Welt angehäuft, und der Großteil der Bevölkerung hat immer noch zu kämpfen.

Aber all dieses Geld hat zu einer äußerst schmerzhaften Lebenskostenkrise geführt.

Heute gibt es sechs Großstädte in den USA, in denen man nur ein Leben in der Mittelschicht führen kann, auch wenn man 200.000 Dollar im Jahr verdient…

Ein Jahresgehalt von 200.000 Dollar mag für ein Leben im Luxus reichen. Aber in sechs der 25 größten US-Metropolen hat die rasante Inflation der letzten zwei Jahre dazu geführt, dass dieses sechsstellige Gehalt nur noch für die Mittelschicht reicht.

Natürlich wird die große Mehrheit der Amerikaner niemals 200.000 Dollar im Jahr verdienen.

Tatsächlich kommen die meisten Amerikaner gerade so über die Runden.

Wie ich letzte Woche erörtert habe, hat eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergeben, dass 71 Prozent der Erwachsenen in den USA über ihre „Fähigkeit, sich die täglichen Ausgaben leisten zu können“gestresst sind…

71 % der Amerikaner geben an, dass sie unter Stress stehen, weil sie sich die täglichen Ausgaben nicht leisten können. Die Amerikaner geben am häufigsten Geld für Lebensmittel, Telefonrechnungen, Versorgungsleistungen, Benzin und Miet-/Hypothekenzahlungen aus. Lebensmittelrechnungen frustrieren die Amerikaner mehr als jede andere regelmäßige Ausgabe. Versorgungsunternehmen, Miet-/Hypothekenzahlungen, Benzin und Versicherungszahlungen runden die Top fünf der ärgerlichsten Ausgaben ab.

Sind Sie ständig gestresst wegen Ihrer Finanzen?

Wenn ja, dann sind Sie sicher nicht allein.

Leider werden die Dinge von jetzt an nur noch schlimmer werden.

Jahrzehntelange, unglaublich törichte Entscheidungen haben den Boden für einen kolossalen Zusammenbruch bereitet.

Die Blase, auf der wir reiten, wird unweigerlich platzen, und wenn das passiert, werden die Folgen absolut unerträglich sein.

Hier, im Jahr 2024, tauchen fast täglich rote Fahnen auf. Zum Beispiel sind die Aktien der Ford Motor Company kürzlich an einem einzigen Tag um 18 Prozent eingebrochen, weil die Ergebnisse sehr enttäuschend waren…

Das letzte Mal, als die Aktien von Ford Motor an einem Tag um mehr als 18 % fielen, wie in der vergangenen Woche, stand die US-Automobilindustrie während der Großen Rezession am Rande des Bankrotts. Ford, das in den Jahren 2008 und 2009 den Konkurs vermieden hat, ist von einer solchen Katastrophe weit entfernt, aber der freie Fall der Aktien, nachdem das Unternehmen die Gewinnerwartungen der Wall Street verfehlt hat, ist das beste Beispiel für den schwierigen Kampf, dem sich die Automobilhersteller für den Rest des Jahres stellen müssen.

Wenn sich die Bedingungen in der zweiten Hälfte dieses Jahres und darüber hinaus noch weiter verschlechtern, werden unsere Politiker versuchen, die Lage zu stabilisieren, indem sie noch mehr von dem tun, was sie bereits getan haben.

Aber das wird die Krise der Lebenshaltungskosten nur noch schlimmer machen, und es wird unsere langfristigen Probleme nur noch schlimmer machen.

Natürlich werden unsere langfristigen Probleme schnell zu unseren kurzfristigen Problemen.

Das gesamte System gerät ins Wanken, und unsere Blasenwirtschaft steuert langsam, aber sicher auf ein Date mit der Vergessenheit zu.