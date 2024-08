5 Gründe, warum Sie sich jetzt wie ein Verrückter vorbereiten sollten

Viele Menschen scheinen zu denken, dass der Sommer 2024 eine Zeit zum Feiern ist, aber in Wirklichkeit ist es eine Zeit, um sich fieberhaft auf die extrem chaotischen Zeiten vorzubereiten, die vor uns liegen. Ich weiß einfach nicht, was passieren muss, damit die Menschen aufwachen und erkennen, wie spät es ist. Donald Trump wurde erschossen, das hat die Leute für ein paar Tage wachgerüttelt, aber das hielt nicht lange an, dann gab es einen sanften Staatsstreich in der Demokratischen Partei, der die Leute für eine kurze Zeit wachgerüttelt hat, aber das verblasste schnell. Natürlich gibt es eine kleine Minderheit, die wach ist und versteht, dass wir in wahrhaft historischen Zeiten leben, aber die große Mehrheit der Bevölkerung scheint ahnungslos zu sein.

Hier sind fünf Gründe, warum Sie sich jetzt wie verrückt vorbereiten sollten…

1. Wie ich seit Langem warne, werden die Wahlergebnisse im November eine Flut negativer Emotionen auslösen. Wer auch immer verliert, wird einen massiven Wutanfall erleiden, und es besteht ein sehr hohes Risiko, dass es zu weitverbreiteter Gewalt kommt. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass 41 Prozent der Amerikaner es für wahrscheinlich halten, dass es innerhalb der nächsten fünf Jahre zu einem “Bürgerkrieg” kommen wird…

Die Möglichkeit, dass es in Amerika bald wieder einen Bürgerkrieg geben könnte, ist für viele Wähler nicht allzu weit hergeholt.

Die jüngste landesweite Telefon- und Online-Umfrage von Rasmussen Reports zeigt, dass 41 Prozent der wahlberechtigten Amerikaner glauben, dass die Vereinigten Staaten in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich einen zweiten Bürgerkrieg erleben werden, darunter 16 Prozent, die ein solches Szenario für sehr wahrscheinlich halten. Neunundvierzig Prozent (49%) halten einen weiteren Bürgerkrieg in den nächsten fünf Jahren für unwahrscheinlich, davon 20% für überhaupt nicht wahrscheinlich. Weitere 10 Prozent sind sich nicht sicher.

2. Überall auf der Welt toben bewaffnete Konflikte: Der Krieg in der Ukraine eskaliert, China bedroht Taiwan und der Krieg im Nahen Osten könnte bis zum Ende des Kalenderjahres apokalyptische Ausmaße annehmen.

In Venezuela ist es zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen, nachdem der Oppositionskandidat Edmundo González Urrutia verkündet hatte, er habe Beweise für seinen Sieg bei den umstrittenen Wahlen vom Sonntag, wenige Stunden nachdem Präsident Nicolas Maduro erklärt hatte, er habe sich eine dritte Amtszeit gesichert.

Tausende wütende Demonstranten füllten die Straßen der Hauptstadt und mehrerer anderer Städte und skandierten “Freiheit, Freiheit” und “Diese Regierung wird stürzen”, während sie Autoreifen und Müll in Brand setzten und Barrikaden errichteten, um Polizeifahrzeuge zu blockieren.

Die Sicherheitskräfte feuerten Tränengas und Gummigeschosse in die Menge, mussten aber vor Molotowcocktails und Steinen zurückweichen, die von den Demonstranten, von denen viele venezolanische Flaggen trugen, geworfen wurden.

3. Die Welt steht vor einer langfristigen Nahrungsmittelkrise, die nicht verschwinden wird. Die weltweiten Nahrungsmittelvorräte werden immer knapper, und die Vereinten Nationen berichten, dass im vergangenen Jahr Hunderte Millionen Menschen nicht genug zu essen hatten…

Rund 733 Millionen Menschen sind im Jahr 2023 von Hunger bedroht, das ist jeder elfte Mensch weltweit und jeder fünfte in Afrika. Dies geht aus dem jüngsten Bericht über den Stand der Welternährungssicherheit hervor, der heute von fünf Sonderorganisationen der Vereinten Nationen veröffentlicht wurde.

4. Viele Gesundheitsexperten warnen davor, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis uns die nächste große globale Pandemie heimsucht. Viele Menschen beobachten die Vogelgrippe sehr genau, aber ich bin auch sehr besorgt über die beängstigenden Mpox-Ausbrüche in Afrika. Laut BBC ist die Zentralafrikanische Republik “das jüngste Land in der Region, das einen Ausbruch des Mpox-Virus gemeldet hat”…

Die Zentralafrikanische Republik ist das jüngste Land der Region, in dem eine Mpox-Epidemie festgestellt wurde.

Nach Angaben des Gesundheitsministers Pierre Somse haben sich die Infektionen von ländlichen Gebieten auf die Hauptstadt Bangui ausgebreitet.

Gegenüber einem lokalen Radiosender erklärte er, dass einige Familien aufgrund der Stigmatisierung infizierte Verwandte verstecken und damit das Risiko für andere erhöhen.

5. Ich bin fest davon überzeugt, dass historische Naturkatastrophen auch in der zweiten Hälfte dieses Jahres und darüber hinaus ein wichtiges Thema bleiben werden. Selbst hier in den Vereinigten Staaten haben wir in letzter Zeit einige sehr ungewöhnliche Erschütterungen erlebt. Ein Bezirk in Texas hat sogar den Notstand ausgerufen, weil er in der vergangenen Woche von mehr als 100 schweren Erdbeben heimgesucht wurde…

Der Landkreis Scurry im Westen von Texas wurde in der vergangenen Woche von so vielen Erdbeben erschüttert, dass die örtlichen Behörden den Notstand ausgerufen haben.

Der Richter des Bezirks Scurry, Dan Hicks, schrieb in seiner Katastrophenerklärung am Freitag, dass seit dem ersten Erdbeben der Stärke 4,9, das sich in der Nacht vom 22. Juli ereignete, “Schäden an Unternehmen und Wohnhäusern in ganz Scurry County festgestellt wurden”.

Die Gebäude in der Grafschaft können ein paar Beben hier und da aushalten, aber die kumulativen Auswirkungen so vieler kleiner Beben, die von größeren Erschütterungen unterbrochen werden, sind besorgniserregend.

Im Moment befinden wir uns erst in der Anfangsphase des “perfekten Sturms”, der jetzt über uns hereinbricht.

In den nächsten Monaten und Jahren wird es noch viel schlimmer werden.

Ich empfehle dringend, einen Vorrat an Lebensmitteln und Vorräten anzulegen, denn es wird nicht mehr lange dauern, bis unsere Welt völlig aus den Fugen gerät.

Die Vorratshaltung muss nicht kompliziert sein: Mittlerweile kaufen so viele Menschen Notfallnahrung, dass sogar Costco sie in seinen Regalen hat…

Es ist das Ende der Welt, wie wir sie kennen, und ich habe genug zu essen – weil Costco ein Notfall-Ernährungsset anbietet, das im Internet als “Eimer der Apokalypse” bezeichnet wird und 25 Jahre hält.

Der Readywise Emergency Food Bucket, der 150 gefriergetrocknete und dehydrierte Mahlzeiten enthält, hat in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt. Der Eimer, der online 79,99 US-Dollar kostet, rühmt sich in seiner Produktbeschreibung damit, dass er mehr als nur Nahrung sei – er biete “Bereitschaft im Angesicht der Unsicherheit”.

Der Eimer enthält 80 Hauptgerichte und Beilagen, 30 Portionen Frühstück und 40 Portionen Getränke, die nur mit Wasser zubereitet werden müssen – insgesamt 25.280 Kalorien. Die Gerichte reichen von Teriyaki-Reis, Tomaten-Basilikum-Suppe und Pasta Alfredo bis zu Käsemakkaroni und Apfel-Zimt-Müsli.

Die gute Nachricht ist, dass es in diesem Land Millionen von “Preppern” gibt, die sich auf die apokalyptischen Zeiten vorbereiten.

Die schlechte Nachricht ist, dass die Gesamtbevölkerung der USA 333 Millionen beträgt.

Wenn die Zeit kommt, werden die meisten Menschen vollkommen unvorbereitet sein, und das ist wirklich ein Albtraumszenario.