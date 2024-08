Biden und Harris fälschlicherweise beschuldigen, Israel zu hassen; Trump fälschlicherweise beschuldigen, Russland zu lieben

Von Caitlin Johnstone

In Wirklichkeit sind Demokraten und Republikaner mehr oder weniger einer Meinung, wenn es um die Unterstützung Israels und die Unterwanderung Russlands geht, sowie bei jeder anderen wichtigen außenpolitischen Frage in Washington.

Eines der dümmsten Dinge in der heutigen US-Politik ist die Art und Weise, wie beide Parteien sich ständig gegenseitig für außenpolitische Positionen angreifen, die sie in Wirklichkeit gar nicht vertreten, um den Anschein zu erwecken, dass sie bedeutende Meinungsverschiedenheiten in der Außenpolitik haben.

Donald Trump hat mit der lächerlichen Behauptung Wahlkampf gemacht, dass Biden und Harris Israel nicht unterstützen, obwohl sie den Völkermord in Gaza bedingungslos unterstützen. Das ist ein perfektes Spiegelbild der Art und Weise, wie die Demokraten jahrelang fälschlicherweise behauptet haben, dass Trump ein Geheimagent des Kremls sei, obwohl er die Aggressionen des Kalten Krieges gegen Russland verschärft hat. Sie müssen mit diesen völlig fiktiven Meinungsverschiedenheiten über die Feinde und Verbündeten der US-Regierung Wahlkampf machen, weil sie in Wirklichkeit keine echten Meinungsverschiedenheiten über die Feinde und Verbündeten der US-Regierung haben.

Während einer Rede in Florida am Freitag behauptete Trump, seine neue Gegnerin Kamala Harris sei Israel „in den Rücken gefallen“, weil sie Benjamin Netanjahus Völkermord-Apologetik-Rede vor dem Kongress am Vortag übergangen habe. Er verglich sie mit sich selbst und sagte, er habe mit Maßnahmen wie der Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt und der Anerkennung der israelischen Souveränität über die illegal besetzten Golanhöhen „bei weitem mehr für Israel getan, als jeder andere Präsident“.

Trump once again brags that he's "done more for Israel, by far, than any other president," such as recognizing Israel's seizure of the Golan Heights. He says Kamala "doesn't like Jewish people." Trump is probably correct in that he's the most extreme "pro-Israel" nominee ever pic.twitter.com/pydF13Ytaf — Michael Tracey (@mtracey) July 28, 2024

“Sie mag keine jüdischen Menschen. Sie mag Israel nicht“, sagte Trump über Harris, die (A) mit einem jüdischen Mann verheiratet ist, (B) nachweislich vor der Israel-Lobby zu Kreuze kriecht und (C) eine widerwärtige Erklärung abgab, in der sie Anti-Völkermord-Demonstranten, die gegen Netanjahus Rede protestierten, als antisemitische Terroristen-Anhänger bezeichnete.

Dies ist eine Fortsetzung der absurden Behauptung von Trump und den Republikanern, Joe Biden habe „Israel im Stich gelassen“, obwohl dieser Präsident seit dem 7. Oktober Zehntausende von Bomben und Tausende von Raketen an Israel geliefert hat, während er den Jemen, den Irak und Syrien bombardierte, um ausländische Vergeltungsmaßnahmen für Israels Völkermord in Gaza zu unterdrücken, und Israel die ganze Zeit über grenzenlosen diplomatischen und PR-Schutz bot.

Der selbsternannte Zionist Joe Biden könnte Israel und seine Ziele nicht besser unterstützen, es sei denn, er wäre tatsächlich in Gaza und würde persönlich mit einem Scharfschützengewehr auf medizinisches Personal schießen.

Als Netanjahu am vergangenen Donnerstag mit Biden zusammentraf, sagte er ihm: „Von einem stolzen israelischen Zionisten zu einem stolzen irisch-amerikanischen Zionisten möchte ich Ihnen für fünfzig Jahre öffentlichen Dienst und fünfzig Jahre Unterstützung für den Staat Israel danken.“ Vor Netanjahus Treffen mit Biden und Harris erklärte ein hochrangiger Regierungsbeamter gegenüber der Presse, dass es „keine Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten“ über ihre Haltung zu Israel gebe.

Es gibt keine Möglichkeit, dies mit Trumps Rhetorik in Einklang zu bringen, wonach Biden und Harris böse antisemitische Israel-Hasser seien. Aber das wird die Republikaner nicht davon abhalten, diese Behauptungen trotzdem aufzustellen, Gott segne sie.

Das ist ähnlich wie die Art und Weise, wie die Demokraten und die mit ihnen verbündeten Medien jahrelang schrien, dass Trump insgeheim für Wladimir Putin arbeite, obwohl die stärksten Beweise gegen diese Behauptung immer darin bestanden, dass Trump ein wahnsinnig falscher kalter Krieger ist, der seine gesamte Amtszeit damit verbracht hat, aktiv gegen die Interessen Moskaus zu arbeiten, indem er die Aufrüstung der Ukraine in die Wege leitete, Nuklearverträge zerriss, eine Welle nach der anderen von Sanktionen gegen Russland einführte, Syrien bombardierte und besetzte, russische Energieinteressen untergrub und vieles mehr.

Es war ein Narrativ, das völlig von der Realität abgekoppelt war und durch nichts als auswendig gelernte Wiederholungen und autoritär klingende Behauptungen aufrecht erhalten wurde. Deshalb war niemand, der tatsächlich auf Trumps tatsächliche Handlungen geachtet hat, überrascht, als Mueller am Ende seiner Ermittlungen im Jahr 2019 keinen einzigen Amerikaner wegen Verschwörung mit Russland anklagte.

In Wirklichkeit sind Demokraten und Republikaner mehr oder weniger einer Meinung, wenn es um die Unterstützung Israels und die Unterwanderung Russlands geht, sowie bei jeder anderen wichtigen außenpolitischen Frage in Washington. Aber man kann keinen politischen Wahlkampf nach dem Motto „Wählt mich, ich bin genauso wie mein Gegner“ führen, also müssen sie diese Fantasiewelten erfinden, in denen die Demokraten versuchen, Palästina vom Fluss bis zum Meer zu befreien und die Republikaner versuchen, das Weiße Haus in ein Marionettenregime Moskaus zu verwandeln.

Wenn beide Parteien aufhören würden, so zu tun, als ob sie sich in Bezug auf die Art und Weise, wie das US-Imperium geführt wird, voneinander unterscheiden würden, würden die Amerikaner allmählich merken, dass sie einem Betrug zum Opfer gefallen sind, der ihnen vorgaukeln soll, sie hätten eine gewisse Kontrolle darüber, wie sich ihre Regierung auf der Weltbühne bewegt und verhält. Wie die Juweliere, die in John Steinbecks „Die Perle“ alle für denselben Arbeitgeber arbeiten, um die Illusion von Wettbewerb zu erzeugen, spielen Republikaner und Demokraten eine falsche Opposition, damit die Einheimischen nicht merken, dass die wahre Macht in ihrem Land ihren Stimmen gegenüber völlig rechenschaftspflichtig ist.