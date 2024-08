Trump erleichterte den Zusammenbruch der amerikanisch-russischen Rüstungskontrolle durch Aufkündigung des INF-Vertrags

Es war ein “dummer Fehler” des damaligen US-Präsidenten Donald Trump, den INF-Vertrag (Intermediate-Range Nuclear Forces) aufzukündigen. Die Folgen dieser verhängnisvollen Entscheidung waren der Zusammenbruch der strategischen Rüstungskontrollpolitik zwischen den USA und Russland, so Analysten gegenüber Sputnik.

Der 1987 zwischen der Sowjetunion und den USA unterzeichnete INF-Vertrag verbietet beiden Ländern die Entwicklung und den Besitz von bodengestützten ballistischen Raketen und Marschflugkörpern mit einer Reichweite von 500 bis 5.500 Kilometern.

Im Jahr 2019 zog Trump die USA aus dem Vertrag zurück, woraufhin Russland seine Teilnahme an dem aus der Zeit des Kalten Krieges stammenden Abkommen aussetzte.

Am 2. August jährt sich der formelle Austritt der USA aus dem INF-Vertrag zum fünften Mal.

Zurückhaltung aufgegeben

“Das Ergebnis war, dass die strategische Rüstungskontrollpolitik zwischen Russland und den USA/NATO weitgehend aufgegeben wurde und beide Seiten nuklearfähige Mittelstreckenraketen entwickelt haben, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sie in einem potenziell eskalierenden Konflikt wie dem in der Ukraine eingesetzt werden”, sagte Philip Giraldi, ehemaliger CIA-Analyst, Gründer und Vorsitzender des Council for the National Interest.

In der Trump-Administration habe es heftige Meinungsverschiedenheiten darüber gegeben, ob der Vertrag aufrechterhalten werden solle, obwohl beide Seiten behauptet hätten, es habe “Betrug” gegeben, erinnerte sich Giraldi. “Die Neokonservativen haben den Streit gewonnen.

Damals, in den 1980er-Jahren, habe sich die Bevölkerung in ganz Europa, insbesondere in Deutschland, mit überwältigender Mehrheit für die Schaffung des Vertrags ausgesprochen, trotz der falschen Regierungen in London und Bonn, betonte Giraldi.

“Interessanterweise war ich 1982-1985 in der deutschen CIA-Station in Hamburg, als die ganze Frage der Mittelstreckenraketen diskutiert wurde, die theoretisch einen verheerenden Atomangriff ohne Vorwarnung ermöglichen”, sagte er.

“In allen deutschen Städten gab es große Demonstrationen gegen die Stationierung und für ein Abkommen”, berichtete Giraldi. “Das US-Generalkonsulat lag in der Nähe von Hamburgs zentralem See, der Alster, und Tausende Demonstrant versammelten sich am Ufer des Sees und stürmten die Vorderseite des Gebäudes, indem sie die Zufahrtsstraße um den See überquerten”.

Ein Versuch, “Härte” gegenüber Russland zu demonstrieren.

Der Präsident der American University in Moscow, Edward Lozansky, ein ehemaliger sowjetischer Atomphysiker, bemerkte, dass Trump auf seine beiden einflussreichsten Berater gehört habe, den damaligen CIA-Chef und Außenminister Mike Pompeo und den Nationalen Sicherheitsberater John Bolton, die beide entschlossen waren, das Abkommen zu verhindern.

“Man muss sich die beiden wichtigsten außen- und sicherheitspolitischen Berater Trumps, Pompeo und Bolton, anschauen. Trump hat sie dummerweise ernannt, um zu zeigen, dass er hart gegenüber Russland ist. Er hat viele andere dumme Fehler aus dem gleichen Grund gemacht”, sagte Lozansky.

Man könne Trump verzeihen, dass er “ein politischer Neuling ist, der 2016 auf wundersame Weise gewonnen hat und sich in einem Meer von Haien wiederfindet”, fügte er hinzu.

Die jüngsten Ereignisse zeigten, dass “der tiefe Staat seine Lehren aus 2016 gezogen hat” und die Chancen, dass Trump das Wunder von damals wiederholen könne, zumindest im Moment rapide abnähmen, so Lozansky.

“Fast jeder der nächsten 100 Tage bis zu den Wahlen am 5. November könnte unerwartete Ereignisse bringen, die nicht alle positiv für Amerika und die Menschheit sein werden”, schloss der Experte.