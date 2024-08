Das israelische Militär hat gerade eine wichtige Wasseranlage in Rafah zerstört, die Rachel Corrie im letzten Monat ihres Lebens verteidigt hat

„Ich war schockiert, als ich das Video sah. Es ist nicht nur, dass sie es auf diese Wasseranlage abgesehen haben; es ist die Tatsache, dass sie Sprengstoff platziert haben und die Tat auf Instagram…. gefeiert haben. Das ist zutiefst grausam.“

Younis Tirawi

Am Freitag entdeckte ich ein Video, das ein israelischer Soldat des 601st Combat Engineering Battalion auf Instagram gepostet hatte und das die gezielte Zerstörung einer wichtigen Wasseranlage in Rafah zeigt. Das dreiteilige Video zeigt israelische Soldaten, die Sprengstoff in und um die Wasserpumpen einer Anlage in der besetzten Stadt platzieren. Das Video mit dem hebräischen Titel „Zerstörung des Tal-Sultan-Wasserreservoirs zu Ehren des Schabbats“ endet mit Aufnahmen der Sprengung der Wasseranlage. Der Soundtrack ist ein von Soldaten der 51. Golani-Brigade produziertes Lied mit Texten wie „Wir werden Gaza verbrennen … ganz Gaza erschüttern … für jedes Haus, das ihr zerstört, werden wir zehn zerstören“.

Die Wasseranlage, die auch als Canada-Brunnen bekannt ist, befindet sich im Viertel Tel Sultan im westlichen Teil der Stadt Rafah. Die US-amerikanische Menschenrechtsaktivistin Rachel Corrie, die 2003 von einem israelischen Militärbulldozer zu Tode gequetscht wurde, als sie versuchte, Abrissarbeiten in der Stadt zu verhindern, verbrachte in ihrem letzten Lebensmonat einen Großteil ihrer Zeit damit, die Gemeindearbeiter am Canada-Brunnen zu schützen. Laut Gordon Murray, einem ihrer Mitstreiter, waren die Arbeiter dabei, Schäden zu reparieren, die durch die israelischen Militärbulldozer in der Gegend entstanden waren.

In einem Bericht, den Corrie nur wenige Wochen vor ihrer Ermordung verfasste, beschreibt sie die Arbeit, die sie und andere Aktivisten des International Solidarity Movement (ISM) – „human shield work with the Rafah Municipal Water authority“, wie sie es nannte – zusammen mit palästinensischen Arbeitern vor Ort leisteten, um den Brunnen und das lokale Wassersystem zu schützen. „Die Arbeiter bauen derzeit eine Barriere um den Canada-Brunnen … im Canada-Tel El Sultan-Gebiet von Rafah“, schrieb sie. „Dieser Brunnen wurde zusammen mit dem El Iskan-Brunnen am 30. Januar [2003] von israelischen Bulldozern zerstört. Bei mehreren Gelegenheiten wurden die internationalen Gäste Zeuge von Schüssen aus Militärfahrzeugen auf der Siedlerstraße, die am nordwestlichen Rand der Sanddünen und der landwirtschaftlichen Gebiete am Stadtrand von Rafah vorbeiführt.“

Corries Bericht fügte hinzu, dass der Canada-Brunnen damals die Kapazität hatte, 35 Prozent der gesamten Wasserversorgung von Rafah zu produzieren. Die Verteidigung der Wasserversorgung habe dazu geführt, „dass ISM-Aktivisten unter Beschuss gerieten“.

Die Soldaten, die in dieser Woche das Wassersystem in die Luft sprengten, verfolgten eine Strategie, die von der Netanjahu-Regierung ausdrücklich artikuliert worden ist. Im Oktober erläuterte Giora Eiland, ein Berater von Verteidigungsminister Yoav Gallant, im IDF-Radiosender GLZ die Strategie, den Palästinensern nicht nur das Wasser von außerhalb des Gazastreifens vorzuenthalten, sondern auch ihre Fähigkeit, Wasser vor Ort zu pumpen und zu reinigen, zu unterbrechen. „Soweit ich weiß, hat Israel die Wasserversorgung des Gazastreifens geschlossen“, sagte Eiland in einem hebräischsprachigen Interview. „Aber es gibt viele Brunnen in Gaza, die Wasser enthalten, das sie vor Ort aufbereiten, da sie ursprünglich Salz enthalten. Wenn die Energieknappheit in Gaza dazu führt, dass sie kein Wasser mehr abpumpen, ist das gut. Andernfalls müssen wir diese Wasseraufbereitungsanlagen angreifen, um eine Situation des Durstes und des Hungers in Gaza zu schaffen, und ich würde sagen, eine noch nie dagewesene wirtschaftliche und humanitäre Krise heraufzubeschwören.“

Der Interviewer kontert. „Giora, ich möchte sichergehen, dass ich Sie richtig verstehe. Sie sagen, dass Sie die Bewohner von Gaza in den Durst und in den Hunger treiben. Das sind die Begriffe, die Sie verwenden?“

„Sie haben richtig verstanden“, sagte er. „Wenn Sie das Hamas-Regime stürzen wollen, werden Sie das nicht allein durch Luftangriffe erreichen. Und eine Bodeninvasion hat ihre Vorteile, [aber] sie ist auch mit großen Risiken verbunden, und es ist unklar, ob der Staat Israel diese im Moment eingehen muss.“

Seit Monaten greifen die israelischen Streitkräfte die lebenswichtigen Wasserressourcen im Gazastreifen an, was zu Hungersnöten führt und nach neuen Berichten den Zugang zu sauberem Wasser verschlechtert. Letzte Woche meldeten das israelische Militär und das palästinensische Gesundheitsministerium, dass in den Abwässern des Gazastreifens Polioviren gefunden wurden, was die katastrophale humanitäre Lage in der besetzten Enklave weiter verschärft.

Unsere Veröffentlichung des Videos am Freitag löste sofort Empörung aus, und einige bezeichneten es als Beweis für Kriegsverbrechen. Der Soldat stellte sein Konto schnell auf privat und löschte die Geschichten.

Der Canada-Brunnen wurde 1999 mit Mitteln der kanadischen Agentur für internationale Entwicklung gebaut. In ersten Berichten, die sich auf die Bildunterschrift des Soldaten stützten, wurde er als „Reservoir“ bezeichnet. Nach Angaben der Wasserversorgung der Küstengemeinden des Gazastreifens ist der Canada-Brunnen jedoch die wichtigste Wasseranlage in der Stadt Rafah und versorgt 50 Prozent der Einwohner der Stadt, vor allem in West-Rafah.

Monther Shoblaq, Generaldirektor der Wasserversorgung der Küstengemeinden, der für die Instandhaltung und Renovierung des Canadabrunnens zuständig ist, bezeichnete die Zerstörung als „skandalösen Beweis“ für die gezielten Angriffe der israelischen Armee auf Wasser- und Sanitäreinrichtungen.

Monther erklärte in einem Interview mit Drop Site, dass seine Organisation dem israelischen Militär in Abstimmung mit dem Roten Kreuz genaue GPS-Koordinaten für den Canada-Brunnen und alle anderen Wasseranlagen im Streifen übermittelt habe. Trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen wurde der Brunnen in die Luft gesprengt. Der Canada-Brunnen blieb während des gesamten Krieges bis zum vollständigen Einmarsch des israelischen Militärs in das Viertel Ende Mai in Betrieb, sagte er.

„Die Sonnenkollektoren der Anlage ermöglichten während des Krieges die Wasserversorgung von Zehntausenden von Menschen in der Gegend, auch wenn der Strom abgeschaltet war“, sagte er. „Ich war schockiert, als ich das Video sah. Es geht nicht nur darum, dass sie diese Wasseranlage ins Visier genommen haben, sondern auch darum, dass sie Sprengstoff platziert und die Tat auf Instagram gefeiert haben, und zwar unter dem Vorwand, den Sabbat zu ehren. Das ist zutiefst grausam. Dies ist der Canada-Brunnen in Tal al-Sultan – eine der wichtigsten Wasseranlagen in der Stadt Rafah.“

Die japanische Regierung hat die Renovierung der Wasseranlage finanziell unterstützt, indem sie sie im Jahr 2018 mit Solarzellen ausgestattet hat.

Monther berichtet, dass er Zeuge der vollständigen Zerstörung einer der wichtigsten Wasseranlagen des Gazastreifens im westlichen Khan Younis durch das israelische Militär war. Er beantragte über OCHA und UNICEF die Ausweisung dieser Anlage als Sperrgebiet und machte Angaben zu den dort anwesenden Mitarbeitern und ihren Familien. Das Militär genehmigte den Antrag, und das CMWU beschränkte den Zugang auf die Mitarbeiter und ihre unmittelbaren Familienangehörigen. Trotzdem wurde die Anlage während der israelischen Militäroperationen in Khan Younis ohne Vorwarnung angegriffen, wobei vier Angehörige der Mitarbeiter ums Leben kamen. Infolgedessen wurde die Wasseranlage, in der sich die größten Wassergeräte und -ausrüstungen des Gazastreifens befanden, verlassen und anschließend völlig zerstört.

Auch im Norden hat die Stadtverwaltung von Gaza-Stadt wiederholt über gezielte Angriffe auf die Wasseranlagen der Stadt berichtet. In einer Erklärung der Stadtverwaltung vom 15. Juli wurde davor gewarnt, dass sich die Stadt in einer „schweren Wasserkrise befindet, da das verfügbare Wasser bestenfalls ein Viertel der Versorgung vor der Aggression beträgt und nur 40 Prozent der Stadtfläche abdeckt“.

Eine BBC-Analyse auf der Grundlage von Satellitendaten vom 9. Mai, drei Tage nach der Invasion in Rafah, ergab, dass 50 % der Wasser- und Sanitäreinrichtungen in Gaza beschädigt oder zerstört wurden, seit Israel seine Offensive nach dem Angriff vom 7. Oktober begann.

Aktualisierung: Montag, 29. Juli 2024. Das israelische Militär hat sich noch nicht dazu geäußert, aber laut Haaretz sagten Armeequellen, dass hochrangige Kommandeure die Zerstörung der Anlage nicht gebilligt hätten. Wie Haaretz berichtet, führt das Militär eine erste Untersuchung durch, nach der es entscheiden wird, ob ein Verfahren eingeleitet wird.

Ryan Grim und Hind Khoudary haben an dem Bericht mitgearbeitet.