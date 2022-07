Aufwachen in einem Alptraum

Eine Sache, die dieses globale Erwachen (zumindest ein Erwachen für mich und meine Mitspitzmäuse) mir bewusst gemacht hat, ist, dass wir alle schon seit geraumer Zeit in der absoluten Hölle leben. Ich werde nicht für Sie sprechen, aber mir scheint, dass alle technologischen Fortschritte nicht wirklich etwas zur Unterstützung des menschlichen Geistes beigetragen haben.

Sicher, wir leben vielleicht länger, wir haben keine Parasiten, die ständig an unserem Fleisch nagen, wir haben keine zügellosen Infektionen und inneren Schrecken, die in unseren Körpern wüten (normalerweise nicht, aber mit Krebs immer häufiger), wir können in Autos herumfahren, um die ganze Welt fliegen, fernsehen, Videospiele auf dem Computer oder unseren Handys spielen.

Yahoo.

Ja, die Technologie ist auch für viele gute Dinge verantwortlich, wie z. B. die einfache Beschaffung von Lebensmitteln, sauberem Wasser usw., aber bleiben Sie hier bei mir.

Die Medizintechnik hat Wunder vollbracht, um viel menschliches Leid zu lindern. Oder hat sie das? Ich bin kein Medizinhistoriker, aber ich habe oft genug gelesen, dass wir heute mehr Krankheiten, mehr Leiden, mehr Herzbeschwerden, mehr dies und mehr das haben.

Wie oft haben Sie schon aus dem Mund eines Hundertjährigen gehört, dass der Schlüssel zu seinem oder ihrem langen Leben darin liegt, nicht zum Arzt zu gehen?

Die Statistik zeigt, dass Krankenhäuser zu den gefährlichsten Orten gehören, an denen man sich aufhalten kann. Natürlich geht es um mehr als das, aber Sie wissen, worauf ich hinaus will.

Es gibt sicherlich genug Menschen, die sich bemühen, vom Netz zu verschwinden – das Handy, den Fernseher, das Internet wegzuwerfen, meilenweit von Krankenhäusern und Ärzten entfernt zu leben. Das Leben im Busch – heißt das nicht, dass man die meiste Technologie loslässt und sagt, zum Teufel mit ihr?

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie es den Menschen in der Dritten Welt geht, wo es keinen nationalen Gesundheitsdienst gibt, nur sehr begrenzten Zugang zu ärztlicher Versorgung und nur sehr wenig medizinische Technologie? Wie geht es den Millionen Menschen auf dem Lande, die meilenweit von den großen Städten entfernt ihre Schafe oder Ziegen hüten, ein Familienleben führen, tanzen, lachen und weinen, wenn die Großmutter eines natürlichen Todes stirbt? Wie geht es ihnen?

Das trifft wahrscheinlich auf einen Großteil der Weltbevölkerung zu.

Sicher, aufgrund ihres eingeschränkten Zugangs zur medizinischen Versorgung gibt es bei diesen Menschen medizinische Probleme, die uns in unserer bequemen Erste-Welt-Umgebung die Haare zu Berge stehen lassen würden, aber dennoch… die Menschen leben vielleicht nicht so lange (oder doch?), aber sie überleben und führen wahrscheinlich ein anständiges Leben, wenn sie vor all den anderen Dingen in der Umwelt geschützt werden, die ihnen schaden könnten (auch hier gibt es schlimme Dinge, die im Wesentlichen auf die Technologie und die Wonton-Vergiftung in städtischen Gebieten zurückzuführen sind).

Es könnte sein, dass ich hier aus dem Nähkästchen plaudere… Ich bin mir sicher, dass uns diese Art von Informationen (dass es Menschen, die ohne medizinische Versorgung ein natürliches Leben führen, gut geht) weitgehend vorenthalten wird, aber es scheint, dass das, was die Menschen im Rest der Welt ungesund macht, Hygiene, Mangel an sauberem Wasser und Ernährungsmängel (Mangel an Essbarem) sind – alles Dinge, die leicht auf unseren technologischen Fortschritt (und den anschließenden Missbrauch), die daraus resultierende Umweltverschmutzung, GVO- und Pestizidkatastrophen usw. zurückgeführt werden können.

Liege ich falsch? Gibt es da draußen jemanden, der dies liest und Experte auf diesem Gebiet ist, der mich aufklären möchte? Bitte tun Sie das… Ich möchte besser informiert sein.

Dieses Thema ist kompliziert. Natürlich wollen die Machthaber, dass wir alle denken, dass ohne die WHO, Ärzte, Impfstoffe und die medizinische Wissenschaft die halbe Welt schon tot wäre.

Das mag tatsächlich stimmen, aber was genau würde uns umbringen – die natürliche Welt oder die vom Menschen geschaffene Welt? Es wäre schwierig, diese Frage zu beantworten, denn es gibt keinen Ort auf der Erde, der nicht von der gierigen und oft bösen Hand des Menschen infiziert wäre.

Inwiefern hat die Technologie, abgesehen von medizinischen Fragen, unser Leben beeinträchtigt? Was hat sich im Großen und Ganzen verschlechtert, während die Technologie aufwärts schritt? Gewalt? Krankheiten? Depressionen? Selbstmord? Ängste? Ein Gefühl der Sinnlosigkeit? Weniger wahres Glück (Adrenalin und andere eingenommene Drogen zählen nicht), Verlust von Familienwerten? Kindesmissbrauch? Drogenmissbrauch? Alkoholismus? Pädophilie? Isolation und Verlassenheit?

Soll ich weitermachen? Was könnten Sie dieser Liste noch hinzufügen?

Korrelation ohne Kausalität? Mag sein. Aber das ist etwas, worüber wir meiner Meinung nach alle ein bisschen mehr nachdenken sollten, als wir es tun. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie oft ich zum Beispiel Artikel darüber gelesen habe, dass Waffen in den 50er Jahren und früher in der Kultur kaum oder gar nicht vorkamen.

Waffenclubs an Schulen, in denen junge Leute Gewehre zum Schießtraining mitbrachten – dort gab es keine Morde. Es liegt eindeutig nicht an der Waffe, und es tut mir leid, das allgegenwärtige Mantra der Waffenbefürworter zu wiederholen: „Nicht Waffen töten Menschen, sondern Menschen“ – so problematisch diese Aussage auch sein mag, im Grunde genommen ist sie wahr.

Es braucht immer einen Menschen hinter einer Waffe, um Schaden anzurichten, und vor Jahrzehnten, vor der Erosion der Kultur, waren die Menschen nicht so geneigt, Kinder auf dem Schulhof wegzupusten. Der eigentliche Grund, warum in unserer Welt plötzlich alles so anders ist, wird nicht ernsthaft angesprochen – eigentlich überhaupt nicht.

Was hat der technische Fortschritt mit Waffengewalt zu tun? Nun, nichts direkt, abgesehen von fortschrittlicheren automatischen Waffen, die durchaus etwas mit dem Problem zu tun haben.

Tatsächlich ist die Entwicklung von technologisch fortschrittlichen Tötungsmaschinen ein großer Teil des Problems. Natürlich wissen wir alle, dass der gesamte Planet mit einem Klick auf einen Schalter eingeäschert werden kann. Dank der Technik.

Die Technologie hat, vielleicht eher indirekt, in all den grundlegenden Aspekten, die in diesem Artikel angesprochen werden, zur Waffengewalt beigetragen: der Verfall der Kultur, die Konzentration auf Konsum und Materialismus statt auf menschliche Werte und Charakter, die Isolation und Vernachlässigung der Jugend (insbesondere der jungen Männer), der Verlust von Seele und Geist und damit der Verlust der menschlichen Moral, d. h. der Verlust der Liebe.

Bin ich hier zu extrem? So wie ich das sehe, liegt der einzige wirklich sichere Ort für einen Menschen in der Zeit der Höhlenmenschen. Ich bezweifle, dass es möglich ist, in die Vergangenheit zu einer solch einfachen Existenz zurückzuspringen.

Um uns auf natürliche Weise zu einem Reset (oh, dieses Wort!) zu bringen, bedarf es vielleicht einer Flut wie bei Noah, bei der alle Menschen von der Erde getilgt werden (eine Atombombe oder mehrere davon sind ein guter moderner Ersatz für eine Flut, oder noch besser, ein Killervirus!

Oder noch besser, der tödliche Impfstoff für einen Virus!) Oder können wir diese wichtigen Anpassungen vornehmen, ohne bei Null anfangen zu müssen? Können wir mit dem technologischen Fortschritt verantwortungsvoll umgehen und aufhören, die Fehler zu machen, die wir gemacht haben, nur weil die Technologie profitabel sein muss, damit sie sich lohnt?

Können wir uns antrainieren, nicht so besessen vom Konsum zu sein? Oder nicht so besessen davon zu sein, ewig zu leben (unser unerbittliches Streben, den menschlichen Körper mit Hilfe der Technologie zu perfektionieren), oder die allgemein erfahrenen Schmerzen und Leiden des Körpers zu vermeiden? Was hatten wir in der Vergangenheit, was wir heute nicht mehr haben, das all dies in einer Art erhabener Ordnung hielt?

Ich glaube, wir hatten ein besseres Verständnis für unseren Geist und unsere Seele als heute. Ja, ein Großteil dieses Bewusstseins wurde uns durch die Religion vermittelt, aber leider verlor die Religion ihren Stellenwert, als das materialistische Paradigma über uns hereinbrach. Wir müssen zu einem tiefen Bewusstsein für die Natur und unseren Anteil an ihr zurückkehren, um zu verstehen, dass wir dazu bestimmt sind, auf eine bestimmte Weise zu leben und später zu sterben (in Harmonie mit der Natur und mit einem scharfen Bewusstsein für das Geheimnis der uns umgebenden Schöpfung). Wir müssen wieder lernen zu lieben.

Ich für meinen Teil möchte nicht wieder zum Höhlenmenschen werden.

Und es wäre vielleicht sehr unfair, die Schuld für die Probleme, die wir in unserer Kultur sehen, der Technologie an sich zu geben. Vielleicht ist es zutreffender zu sagen, dass es die Absicht ist, die hinter der Weiterentwicklung der Technologie steht, die uns von der Natur und von unserer natürlichen Lebensweise wegzieht. Wie auch immer die Details und Nuancen aussehen mögen, ich bleibe bei der allgemeinen Analyse, die ich hier vorgenommen habe.

Wir scheinen uns der Gefahren des Fortschritts von KI, Robotik usw. immer bewusst gewesen zu sein. Meines Erachtens wurden unsere Bedenken jedoch in erster Linie aus den falschen Gründen geäußert: Roboter und fortgeschrittene KI sind eine Bedrohung für unsere physische Vorherrschaft über unsere Umwelt, d. h. sie könnten uns unsere Arbeitsplätze wegnehmen, uns in die Sklaverei der „Maschinen“ treiben usw.

Nicht viele Menschen scheinen sich über den Verlust unserer Seele, unserer Menschlichkeit, unseres Menschseins und unserer Verbindung zu Gott Gedanken zu machen. Ja, ich habe es gesagt, das Wort „Gott“. Und ich meine es auch so.

Das ist meiner Meinung nach die eigentliche Bedrohung, und wenn wir uns nicht richtig darum kümmern, wird das für unseren endgültigen Untergang verantwortlich sein.