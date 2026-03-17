Augenzeuge berichtet von Raketenalarm und Einschlägen in Dubai – Hotel evakuiert, Aufnahmen unterdrückt und verboten

Augenzeugenbericht aus Dubai: Raketeneinschlag, Evakuierungen – und strikte Kontrolle von Aufnahmen

Ein Video aus Dubai zeigt chaotische Szenen nach einem mutmaßlichen Raketeneinschlag in der Nähe eines Hotels und wirft zugleich ein Schlaglicht auf die strengen Informationskontrollen in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Der Augenzeuge, ein Tourist oder Expat, filmt zunächst den abgesperrten Eingangsbereich eines Hotels. Sicherheitskräfte verwehren den Zutritt, Ausgänge werden geschlossen. Offiziell heißt es vor Ort, es sei „nichts passiert“. Gleichzeitig berichten Mitarbeiter von einem Vorfall, während die Situation sichtbar angespannt bleibt.

‼️🇦🇪🇮🇷Um das Ausmaß der Zerstörung zu verbergen und einen wirtschaftlichen Zusammenbruch, der eine Massenflucht auslösen könnte, zu verhindern, nehmen die Behörden Menschen fest und blockieren Ausgänge. pic.twitter.com/DseLK6UPvQ — Don (@Donuncutschweiz) March 17, 2026

Nur kurze Zeit zuvor, so der Mann im Video, habe eine Rakete in ein Hotel in der Nähe eingeschlagen. Er spricht von mehreren lauten Explosionen, ausgelösten Alarmen und panischen Szenen, bei denen Menschen auf dem Boden lagen und unter Schock standen. Wenig später beginnen Evakuierungen, Polizei und Feuerwehr sichern das Gebiet ab.

Der Augenzeuge beschreibt die Lage als widersprüchlich: Während Sicherheitskräfte versuchen, die Situation zu beruhigen, werde gleichzeitig verhindert, dass Aufnahmen gemacht werden. Er äußert den Eindruck, dass Behörden eine Eskalation der öffentlichen Wahrnehmung vermeiden wollen.

Diese Beobachtung deckt sich mit der Rechtslage in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Filmen und Verbreiten von Aufnahmen ohne Genehmigung ist dort stark eingeschränkt, insbesondere bei sensiblen Ereignissen wie Unfällen, Sicherheitsvorfällen oder militärischen Zwischenfällen. Auch das bloße Weiterleiten entsprechender Videos kann strafbar sein. Aktuell berichtet auch der theguardian von Touristen die angeklagt wurden: Unter den 20 Personen, gegen die in Dubai wegen Videos von iranischen Raketenangriffen Anklage erhoben wurde, befindet sich ein britischer Tourist

Nach geltendem Recht drohen bei Verstößen empfindliche Strafen, darunter hohe Geldbußen, Haftstrafen und für Ausländer auch die Ausweisung. In jüngsten Fällen wurden Personen festgenommen, weil sie Videos von Angriffen oder sicherheitsrelevanten Vorfällen aufgenommen oder verbreitet hatten.

Der Vorfall selbst ist bislang nicht unabhängig bestätigt. Doch das Video vermittelt einen Eindruck davon, wie schnell sich die Auswirkungen regionaler Konflikte auch in vermeintlich sicheren Metropolen bemerkbar machen können – und wie strikt gleichzeitig die Kontrolle über Informationen gehandhabt wird.

Sollte sich der berichtete Einschlag bestätigen, würde dies auf eine weitere geografische Ausweitung des Konflikts hindeuten. Unabhängig davon zeigt der Vorfall bereits jetzt zwei zentrale Entwicklungen: die zunehmende Unsicherheit in der Region und die enge staatliche Kontrolle darüber, was davon öffentlich sichtbar wird.