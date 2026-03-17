Belagerung im Persischen Golf: mehr als 1000 Schiffe gefangen – Countdown zur Katastrophe läuft

Chaos in der Straße von Hormus: Über 1.000 Schiffe betroffen – globale Lieferketten unter Druck

Mehr als 1.000 Schiffe sind derzeit rund um die Straße von Hormus betroffen – verzögert, blockiert oder festgesetzt in einem der wichtigsten Nadelöhre der Weltwirtschaft.

Darunter: rund 200–250 Öltanker sowie über 100 Containerschiffe.

Die Lage spitzt sich zu.

Besatzungen berichten von wachsendem Druck an Bord: Vorräte werden rationiert, Treibstoff wird knapp, während die Schiffe bei extremer Hitze teils tagelang oder wochenlang auf Reede liegen.

Gleichzeitig häufen sich Angriffe:

Ein Geschoss traf den LPG-Tanker „Gas Al Ahmadiah“ vor Fujairah – bestätigt durch maritime Sicherheitsdienste. Weitere Vorfälle mit Drohnen, Raketen und Schnellbooten wurden in den vergangenen Tagen gemeldet. Brände auf mehreren Schiffen und Schäden an Infrastruktur verschärfen die Unsicherheit zusätzlich.

Die Straße von Hormus wird damit faktisch zu einem kontrollierten Engpass:

Einige Schiffe können passieren – andere bleiben hängen.

Versicherer ziehen sich zurück. Risiken steigen.

Reedereien beginnen, Routen und Treibstoffflüsse weltweit umzubauen.

Die Folgen gehen weit über die Region hinaus.

Die Hormus-Route transportiert rund 20 % des globalen Ölhandels. Jede Störung wirkt direkt auf Energiepreise, Transportkosten und letztlich auf Lebensmittelpreise weltweit.

Währenddessen sitzen tausende Seeleute auf ihren Schiffen fest – ohne klare Perspektive, wann sich die Lage entspannt.

Was hier entsteht, ist keine kurzfristige Störung.

Es ist ein systemischer Schock für den Welthandel.

Und ein Szenario, das sich mit jedem Tag weiter zuspitzt.

Quellen (Auswahl):