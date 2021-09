Aus dem Notizbuch – Die unbeabsichtigten Folgen von COVID-9/11

Von Tom Luongo: Er ist ein unabhängiger politischer und wirtschaftlicher Analyst mit Sitz in Nordflorida, USA

Eines der grundlegenden Probleme bei der zentralen Planung jeglicher Art ist das, was wir Systemiker das „Gesetz der unbeabsichtigten Folgen“ nennen. Es ist nicht wirklich ein Gesetz, aber es sollte eines sein.

Man weiß, dass man es mit einer „unbeabsichtigten Folge“ einer Politik zu tun hat, wenn die Politiker, Banker, Regulierungsbehörden und ihre Apologeten in den Medien so etwas sagen wie: „Nun, wissen Sie, niemand konnte {Füllen Sie die Lücke} vorhersehen.“

Einige dieser Lücken sind:

Die Immobilienblase von 2005-07, die die Finanzkrise von 2008 verursachte.

Die Wahl von Donald Trump, nachdem den amerikanischen Wählern jahrzehntelang eine falsche Wahlmöglichkeit geboten wurde.

In jüngster Zeit der Zusammenbruch der afghanischen Regierung durch die Taliban und der schmachvolle Rückzug der Vereinigten Staaten.

All dies sind Ereignisse, und es gibt noch Dutzende mehr im Alltag, wenn man nur danach sucht, die niemand der Verantwortlichen jemals für möglich gehalten hätte, als sie eine bestimmte Politik einleiteten, die aber im Nachhinein unvermeidlich waren.

Eine Politik des kollektiven Handelns unter dem Deckmantel des Staates, definiert als die Instanz, die die Macht hat, Waffen auf Menschen zu richten, um ihre Erlasse durchzusetzen, führt immer zu diesen unbeabsichtigten Folgen. Das liegt aber nicht daran, dass diese Folgen nicht vorhersehbar waren, sondern vielmehr daran, dass sie für die Menschen, die sie eingeführt haben, nicht wichtig waren.

Sie betrachteten die Vorteile als absolut und ignorierten die Kosten als triviale Dinge, die sie wie ein schlechter Filmproduzent in der Postproduktion korrigieren konnten.

Mit diesem Gedanken im Hinterkopf und mit Blick auf die Sättigung mit Angstpornos und den unaufhaltsamen Marsch in Richtung einer abgeriegelten, total kontrollierten und reglementierten Gesellschaft als Ergebnis von COVID-9/11, gebe ich Ihnen diese Notiz von TASS, dem russischen staatlichen Nachrichtendienst, vom Vortag.

Nesawissimaja Gaseta: Die Einstellung der Bevölkerung zur Globalisierung hat sich während der Pandemie gewandelt Die Einstellung der Menschen zum Freihandel und zur Globalisierung hat sich seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie stark verändert. Die Unterstützung für den barrierefreien Handel ist deutlich zurückgegangen. Russland ist einer der weltweiten Spitzenreiter, was die negative Einstellung der Menschen zur Globalisierung angeht, schreibt die Nesawissimaja Gaseta unter Berufung auf eine von der Firma Ipsos und dem Weltwirtschaftsforum durchgeführte Umfrage. Nur 48 % der Befragten in 25 Ländern sind der Meinung, dass die Globalisierung gut für ihr Land ist. In Russland gab jeder Dritte an, dass er die Vorstellung ablehnt, dass die Globalisierung eine effektive Wirtschaftspolitik ermöglicht.

Experten sind nicht überrascht über das abnehmende Interesse an der Globalisierung. „Die Menschen in großen Wirtschaftsmächten sehen, wie ihre täglichen Ausgaben steigen. Bevor die Globalisierung begann und Freihandelszonen geschaffen wurden, waren die Verbraucherpreise stabiler“, sagte der Wirtschaftswissenschaftler Andrei Loboda und wies darauf hin, dass der Stimmungsumschwung durch die steigende Inflation in den Volkswirtschaften weltweit ausgelöst wurde. Die Globalisierung ist an ihre Grenzen gestoßen und hat aufgehört, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, so Maxim Shein, BCS Chief Investment Strategist. „Das Einkommen der Bevölkerung sinkt, daher die abnehmende Unterstützung [für die Globalisierungsidee]“, sagte er.

„Ein hohes Konsumniveau, leichter Zugang zu allen Gütern zu relativ niedrigen Preisen, gute Löhne, hohe Renten und der Zugang von Unternehmen zu ausländischen Märkten – all das wurde früher mit Globalisierung in Verbindung gebracht. Ende des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts sah sich die Weltwirtschaft jedoch mit Krisen, steigender Arbeitslosigkeit, einem Rückgang der Mittelschicht und zunehmender Einkommensungleichheit konfrontiert. All diese Probleme stehen ebenfalls in direktem Zusammenhang mit der Globalisierung“, betonte Igor Stroganow, außerordentlicher Professor am Lehrstuhl für Unternehmen und Logistik an der Plechanow-Universität für Wirtschaft. Außerdem dringen große transnationale Unternehmen und Einzelhandelsketten in ausländische Märkte ein und zerstören kleine und mittlere Unternehmen sowie die lokale Landwirtschaft. „Darüber hinaus verschärft die Arbeitsmigration den Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt. Das empfinden die Menschen in vielen Ländern so“, betonte der Ökonom.

Während wir täglich mit neuen Umfragen bombardiert werden, aus denen hervorgeht, dass die Mehrheit der Amerikaner ihre Maske liebt oder der Meinung ist, dass ihre Nachbarn festgehalten und mit einer experimentellen Gentherapie zwangsinjiziert werden sollten, haben die Russen das Gesicht des Neuen Normalen gesehen und es abgelehnt.

Das ist die unbeabsichtigte Folge der Globalisierungsbestrebungen: Die Menschen sehen, was es ist, und lehnen es ab.

Die große Frage ist, warum, und um sie zu beantworten, möchte ich auf das eingehen, was in der TASS-Notiz nicht erwähnt wird.

Der giftige Spread-Handel

Was hier nicht behandelt wird, ist die Rolle der Zentralbanken und des Cantillion-Effekts auf die Preise. Beim Cantillion-Effekt wirken sich Preiserhöhungen aufgrund von Geldinflation erst mit Verzögerung aus, wenn sich das neue Geld in der Gesellschaft ausbreitet. Diejenigen, die das Geld zuerst erhalten, können es zu den heutigen Preisen ausgeben, was im Laufe der Zeit dazu führt, dass die Preise für die Waren oder Dienstleistungen, die mit dem Geld erworben werden, für alle anderen steigen.

In Wirklichkeit hat der Staat nur die Kontrolle über diese erste Ausgabe – von seiner Kasse zum Anbieter. Danach ist der Geldfluss chaotisch und richtet sich nach dem Grenznutzen der Person, die es erhält. Man kann sich jedoch sicher sein, dass diejenigen, die der Geldquelle am nächsten sind, in jedem Fall einen massiven Vorteil gegenüber denjenigen haben, die am wirtschaftlichen Rand stehen.

Deshalb finde ich das ganze Händeringen der modernen Progressiven um die Staatsausgaben so abstoßend. Sie plädieren für genau das, was den „armen Menschen“ helfen soll und sie selbst erst verarmt hat.

Ihr Argument ist, dass sie das Geld nicht den Banken oder den Unternehmen geben, sondern direkt den Menschen, denn das würde den früheren Diebstahl ausgleichen, eine Art Wiedergutmachung für vergangene Geldsünden. Das ist natürlich völliger Unsinn. Den Menschen Geld zu geben, anstatt sie einfach nicht mehr zu bestehlen, ist nicht der Weg zurück zu einer moralischen und nachhaltigen Wirtschaft.

Aber es ist ihr Weg zu mehr dauerhafter Macht. Ah Ha!

Wenn also die Zentralbanken auf der ganzen Welt Geld drucken, führt dies zu einem konstanten Cantillion-Effekt auf nationaler Ebene. Im Falle der USA verschafft die Fed der US-Regierung und ihren Mitgliedsbanken einen bevorzugten Zugang zu Kapital zu den niedrigsten Kosten für die Kreditaufnahme, während Sie den Zugang zu den höchsten Kosten, d. h. zu höheren Zinssätzen, erhalten.

Dadurch werden Investitionen in Übersee subventioniert, während die Stärke des US-Dollars überbewertet wird, weil diese Dollars für die Beschaffung von Arbeitskräften und Eigentum in Übersee effektiver ausgegeben werden können als für den Kauf der gleichen Dinge hier.

Dadurch wird die Geldinflation nach Übersee exportiert, während die Preise im Inland niedrig gehalten werden. Deshalb ist es auch so unaufrichtig von Wirtschaftskommentatoren, den inländischen VPI als Maß für die Inflation zu verwenden, um die Quantitätstheorie des Geldes zu entkräften, über die ich schon früher geschrieben habe. Wenn das Geld ins Ausland fließt, wird der Preis von irgendetwas aufgebläht, nur nicht von dem, was wir messen.

Die Verwendung des VPI zur Messung der Inflation ist so, als würde man versuchen, ein Brett mit einer Stoppuhr zu messen. Es ist das falsche Instrument für diese Aufgabe.

Da die Fed die Geldmenge durch ihre „Geldpolitik“ im Laufe der Zeit immer weiter anhebt und senkt, übertreibt sie den natürlichen Boom- und Bust-Zyklus der Wirtschaft erheblich.

Gehen wir noch einen Schritt weiter und denken wir an die Argumente von Jeff Snider von Alhambra Partners, der argumentiert, dass mit der Schaffung des Offshore-Eurodollar-Schattenbankensystems nicht einmal die Fed selbst die Kontrolle über ihre eigene Geldpolitik hat, sondern diese Märkte.

Dies ist ein weiteres Beispiel für die unbeabsichtigten Folgen größerer politischer Veränderungen, nämlich die Übertragung der Rolle der Geldschöpfung an eine Zentralbank im Gegensatz zu einem harten Reservewert wie Gold. Sie bringt ein wildes Tier hervor, das sie ebenso wenig kontrollieren kann wie die Regierung, wie Sie das Geld ausgeben, das sie Ihnen bezahlt.

Wenn also diese gigantischen Kräfte durch billiges Geld in neue Märkte eindringen wollen, verlangen sie es von der Fed, und schließlich kommt die Fed ihnen entgegen, um nicht für die Verursachung einer globalen Depression verantwortlich gemacht zu werden… kommt Ihnen das bekannt vor?

Ich vereinfache Jeffs Argumente hier, aber der grundlegende Punkt, den er anführt, ist gültig.

Gleichzeitig ist es für das aktuelle Argument irrelevant, denn es spielt keine Rolle, ob die Fed oder die Eurodollar-Einleger die Rate der neuen Geldschöpfung kontrollieren. Der Cantillion-Effekt, wie dieses neue Geld die Globalisierung verbreitet, ist derselbe, nur die Ausgangspunkte sind unterschiedlich.

Der imperiale Sumpf

Großproduzenten nutzen die Situation aus, indem sie in Zeiten der Rezession im Ausland investieren und in Zeiten des Booms ihr Kapital zurückführen. Sie laden ihr Kapital auf und warten auf den nächsten, von der Fed induzierten Zyklus. Als diejenigen, die der Fed am nächsten stehen, sind sie, wenn sie der Fed nicht sagen, was sie zu tun hat, auch am besten vorbereitet, wenn sich die Politik ändert, um davon zu profitieren.

Diese Dynamik hat sich im Laufe des 21. Jahrhunderts beschleunigt, da diese Boom/Bust-Zyklen immer unberechenbarer und die zu ihrer Unterstützung eingesetzte „Geldpolitik“ immer rücksichtsloser wurde.

Letzten Endes sind es die Länder, die beginnen, sich diesem System zu widersetzen, indem sie den Dollar abschaffen, die sich vor den Auswirkungen dieser Kapitalströme schützen können. Aus diesem Grund bin ich seit 2013 optimistisch für Russland und ignoriere die Leute, die das Land aufgrund der niedrigen Aktienmarktmultiplikatoren anfangs als „Wertfalle“ bezeichneten.

Putin lehnte den Globalismus als Wirtschaftswaffe ab und wandte den Globalismus faktisch gegen sich selbst, indem er dies tat, während er die Kontrolle über das letzte Barrel Öl übernahm, das in der Welt gefördert wird. Dies verschaffte Russland die einzigartige Position, den Rubel in den globalen Handel einzubringen und gleichzeitig seine regionale Bedeutung zu verbessern, da die Wiedergeburt Zentralasiens nun mit dem Zusammenbruch der US-Besatzung Afghanistans und dem letzten Nagel im Sarg der Überreste des britischen Empire beginnen kann.

Von hier aus sieht die Zukunft des Rubels rosig aus, solange die Bank von Russland nicht zu ihren alten Methoden zurückkehrt.

Die Ablehnung des Globalismus ist jetzt ein echtes Problem für den Großen Reset, da die einzelnen Länder nun versuchen können, die Kontrolle über die transnationalen Konzerne zurückzugewinnen, denen man gesagt hat, sie dürften die Welt regieren. Martin Armstrong klopft seit fast zwei Jahren mit dem Schuh auf den Tisch, dass Big Tech die Rolle der Banken im Geldzentrum übernehmen wird.

Heute sehe ich überall Anzeichen dafür, dass der titanische Kampf zwischen den Zentralbanken und dem Schattenbankensystem die Pläne des Great Reset der Davos Crowd verkompliziert, da Big Tech seine Versprechen einlöst, bei der COVID-9/11-Operation zur Zerstörung und Neugestaltung der Welt mitzuwirken.

In den letzten Monaten hat Premierminister Xi Jinping deutlich gemacht, dass China schnell handeln muss, um seine heimische Wirtschaft abzuriegeln, seine größten Mohnblumen zu fällen und ausländisches Kapital abzuschieben. Es hat den westlichen Banken nie den Zugang gewährt, den sie wollten. Es war immer ein Globalismus zu Chinas Bedingungen, nicht zu denen des Westens.

Jetzt, wo Xi seine Züge macht, macht Davos die seinen und versucht, ihnen die Schuld an COVID-9/11 in die Schuhe zu schieben und die Amerikaner in rasende Anti-China-Falken zu verwandeln, die bereit sind, ihr verletztes nationales Ego zu retten, indem sie in Chinas Hinterhof etwas in die Luft jagen.

Hoffen wir, dass dies der eine Aspekt des Great Reset ist, der nicht vollständig zum Tragen kommt.

Die Ablehnung der westlichen Globalisten war auch Russlands Sünde. Putins größte Herausforderung in seinen über 20 Jahren an der Macht war es, die Kontrolle über seine Zentralbank und das russische Finanzsystem zu erlangen, so dass die ihnen innewohnende Korruption für Russland und nicht für Davos arbeitete. Russland ist in seinem Bestreben, den Globalismus rückgängig zu machen bzw. aufzuhalten, notwendigerweise viel weiter als China.

Man kann deutlich die Hand von Davos auf der legislativen Ebene sehen, die versucht, dies weiterhin zu erzwingen. Die EU tritt immer noch in Handelsverhandlungen ein und verlangt, dass ein Land ihr ein Vetorecht über die lokalen Regierungen seiner „Partner“ im bilateralen Handel einräumt…., und man beachte, wie viele dieser Abkommen in den letzten Jahren unterzeichnet wurden.

Null.

Globo-Homo-Economicus

COVID-9/11 ist das letzte Gefecht des Globalismus. Sein Ziel ist es ausdrücklich, die Welt niederzubrennen, um sie „wieder besser aufzubauen“. Ich bin mir sicher, dass Davos sowohl Xi als auch Putin mehrmals gefragt hat, ob sie dem großen Club für den großen Sieg beitreten wollen, und beide haben „Nein“ gesagt. Hier setzen sich Kultur und Geschichte durch.

Haben diese Leute wirklich keine Erinnerung daran, wie Europa und Großbritannien China und Russland behandelt haben?

Das WEF beschleunigt nun also seine Strategie der verbrannten Erde. Es nutzt eindeutig den Einfluss, den es in den US-Institutionen hat, um das letzte politische Kapital der USA mit diplomatischen und geopolitischen „Fauxpas“ zu verbrauchen, die nicht einmal ein Amateur begehen würde. Wenn man eine Regierungspolitik sieht, die um Größenordnungen inkompetenter ist, als sich durch interne Querelen und kleinliche Korruption erklären lässt, hat man es mit etwas Vorsätzlichem zu tun.

So habe ich mir das „Scheitern“ des Great Reset immer vorgestellt, wenn ich mich auf diese Idee berufen habe. Sie haben ihren Versuch unternommen. Dort, wo sie die meiste Kontrolle und die günstigsten Gesetze/Infrastrukturen haben – d.h. im englischen Commonwealth, in Frankreich, Italien, Deutschland und Spanien – bauen sie die Tyrannei weiter aus.

In den USA sind sie dabei, so viel wie möglich zu liquidieren, nachdem sie die meisten guten Dinge, die unter Trump erreicht wurden, bereits wieder rückgängig gemacht haben. Pelosi hat zunächst die Frist für den Haushalt/Infrastruktur/Schuldenobergrenze auf Oktober verschoben. Jetzt verrenkt sie sich hinter den Kulissen die Arme, während Afghanistan die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht und versucht, in dem Durcheinander alles durchzudrücken.

Wenn sie das nicht hinbekommt, könnten sich das Repräsentantenhaus und der Senat schnell in Afghanistan-Anhörungen verzetteln, wenn nicht sogar in Gesprächen über ein Amtsenthebungsverfahren oder den 25sten Verfassungszusatz. Das ist einer der Gründe, warum ich denke, dass Powell neulich in Jackson Hole überraschenderweise sehr zurückhaltend war. Er muss in Washington bleiben, um wieder bestätigt zu werden. Er kann es sich im Moment leisten, den Druck vom globalen Finanzsystem zu nehmen, bis eine weitere Finanzierungskrise auf den inländischen Geldmärkten auftritt.

Der USDX fällt also ein wenig, der Euro gerät nicht in Vergessenheit, und wir blicken auf die Wahlen in Deutschland und die nächste FOMC-Sitzung voraus.

Nichts davon ist eine gute Nachricht für die Globalisten und den Globalismus, denn sie brauchen diese fast 5 Billionen Dollar, um ihre Übernahme des amerikanischen Finanz- und Politiksystems zu vollenden. Man muss kein Hund sein, um die aufkommende Angst zu riechen. Sie ist jetzt deutlich spürbar.

Pelosi muss diese Gesetze durchbringen, sonst bricht ihre Führung der Demokraten zusammen. Die Truppe bellt, um Powell loszuwerden, während Pelosi zu erkennen beginnt, dass die gesamte Regierung schneller zusammenbricht als Bidens kognitive Funktion.

Die Globalisten brauchen immerwährende Kriege in „Dreckslöchern“ auf der ganzen Welt, um die leichten Fed Funny Bucks zu waschen und das gesamte Ponzi-Schema am Leben zu erhalten. Da Afghanistan nun vom Tisch ist, wohin schicken wir als nächstes das Militär, um die Inflationsdemokratie zu exportieren?

Aber Powell, wie auch die anderen, wissen, dass der Globalismus scheitert und ein weiteres Vorantreiben nur die Schaffung dessen beschleunigen wird, was Vaclav Havel „parallele Systeme“ nannte. Systeme, die außerhalb ihrer Kontrolle existieren. Ich glaube also, dass er mit seiner Geldpolitik absichtlich vorsichtig vorgeht.

Es ist Davos, das verzweifelt ist. Je mehr sie nach der totalen Kontrolle streben, desto leichter wird es, das Gesetz der unbeabsichtigten Folgen zu sehen, das sein Haupt erhebt, wenn sich neue Lösungen für uralte Probleme ausbreiten.

Sie glauben mir nicht?

Die Besten und Klügsten in den USA haben vor zwei Generationen aufgehört, Ingenieure und Wissenschaftler zu sein, als wir aufhörten, „Dinge zu bauen“. Sie wurden zu Finanziers und Anwälten. Dies war eine unbeabsichtigte Folge des Geldes, das aus Washington und der Fed in diese Berufe floss, um den wachsenden Regulierungsstaat zu ernähren. Ihre Kinder lernten zu programmieren, weil dort das Wachstum lag, als das billige Geld zur Subventionierung der heutigen Big-Data- und KI-Systeme floss, von denen sie glauben, dass sie damit den Fluss von allem auf der Welt kontrollieren werden.

Heute jedoch haben die Besten und Klügsten Google und Facebook verlassen und arbeiten in der Kryptowirtschaft, um genau das Problem zu lösen, das diesen schädlichen Globalismus überhaupt erst ausgelöst hat. Ich bin nicht der Einzige, der das sieht. Es ist klar, wo die Innovation liegt und was die Motivation dieser Leute ist – den Cantillion-Effekt der Privilegien, die denjenigen gewährt werden, die dem König nahe stehen, umzukehren und das Kapital dorthin fließen zu lassen, wo die Menschen es brauchen und nicht dorthin, wo die Tyrannen es brauchen.

Wenn die Umfragen stimmen, könnten die Russen die Vorreiter sein. Lehnt das Imperium und ‚Größe‘ ab, sagen sie uns. Unsere Führung versucht, uns wegen Afghanistan zu beschämen. Lasst sie nicht gewähren. Seien Sie zerknirscht, aber verinnerlichen Sie die Lektion der Demut und machen Sie sich wieder an die Arbeit, um wieder aufzubauen, was verloren gegangen ist. Möglichkeiten für neue Systeme gibt es im Überfluss.

Denn die letzte Konsequenz aus Cantillions Beobachtungen über Preise ist, dass man irgendwann keine Möglichkeiten mehr hat, die Menschen durch Angst und Inflation unter Druck zu setzen. Wenn das passiert, drücken sie zurück.