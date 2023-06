Aus der ganzen Welt fließen Ehrungen für den deutschen Pathologen Professor Arne Burkhardt herbei

Verstorben: Pathologe Prof. Arne Burkhardt (1944-2023)

Mit dem unerwarteten Ableben von Professor Arne Burkhardt hat die Welt einen Leuchtturm der Wahrheit verloren. Mehrere Personen, die Prof. Arne Burkhardt kannten, berichteten, dass er verstorben sei, und seitdem strömen die Würdigungen aus der ganzen Welt ein, von Anwälten über Ärzte bis zu Konferenzveranstaltern und unabhängigen Medienvertretern.

Prof. Burkhardt und die Arbeit, die er geleistet hat, ob wir ihn persönlich kannten oder nicht, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, hat unser aller Leben berührt. Dafür werden wir ihm für immer dankbar sein. Er war eine Kraft für das Gute und wir werden ihn schmerzlich vermissen.

Weitere Informationen zu den pathologischen Befunden von Professor Burkhardt finden Sie HIER.

I will always keep Prof. em. Arne Burkhardt (1944-2023) in my memories as one of the dearest, most intelligent, humblest, and most courageous people I had the privilege to know.



For his pioneering work in the pathology of the COVID "vaccines" he deserves a Nobel Prize in… pic.twitter.com/y5ff2UeNOc