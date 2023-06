Corona-Trauma – Die seelischen Auswirkungen der inszenierten Pandemie bei den Kindern

Im ersten Teil des Interviews mit dem Notfall- und Trauma-Pädagogen Bernd Ruf ging es um dessen Weg zur Entwicklung dieser speziellen pädagogischen Richtung, die Beschreibung des Traumas allgemein und um das Ausmaß traumatisierter Kinder in der Welt. Im nachfolgenden zweiten Teil schildert er, wie die totalitären deutschen Corona-Maßnahmen in einem der Öffentlichkeit noch kaum bekannten Ausmaß bei Kindern und auch Erwachsenen Traumata hervorgerufen haben. Laut Abschlussbericht der Bundesregierung sind 73 Prozent der Minderjährigen noch immer durch die Corona-Krise psychisch belastet. Nach Experten-Meinungen seien die traumatischen Folgen in der Zukunft noch gar nicht absehbar. (hl)

Das Interview (Teil 2)

Frage: Die von Angst und Panik erfüllte Corona-„Pandemie“ hat sicher auch zu vielen traumatisierten Kindern geführt. Wodurch sind nach Ihrer Beobachtung diese Traumata hervorgerufen worden?

Bernd Ruf: Die Coronavirus-Pandemie und die ergriffenen Maßnahmen zu ihrer Eindämmung haben innerhalb von wenigen Wochen das Alltagsleben von Individuen, Familien, Einrichtungen und ganzer Sozialsysteme in zuvor