Aus Russland, mit (Taliban-)Liebe

Asiens Machthaber ließen heute in Moskau eine afghanische Bombe platzen: Der Wiederaufbau des Landes muss von seinen 20-jährigen militärischen Besatzern bezahlt werden.

Angesichts der hohen Erwartungen trat die fünfköpfige Band Taliban schließlich in Moskau auf. Doch der Star der Show war vorhersehbar der Mick Jagger der Geopolitik: Der russische Außenminister Sergej Lawrow.

Gleich zu Beginn gab Lawrow den Ton für die Konsultationen im Moskauer Format an, die sich des Verdienstes rühmen, „Afghanistan mit allen Nachbarländern zu vereinen“. Ohne mit der Wimper zu zucken, sprach er den amerikanischen Elefanten im Raum an – oder dessen Fehlen: „Unsere amerikanischen Kollegen haben sich entschieden, nicht teilzunehmen“, und zwar „zum zweiten Mal, indem sie sich einem erweiterten Treffen im Troika-Format entzogen haben“.

Washington führte unklare „logistische Gründe“ für seine Abwesenheit an.

Die Troika, die bisher in Doha tagte, besteht aus Russland, den USA, China und Pakistan. An der erweiterten Troika, die diese Woche in Moskau stattfand, nahmen Russland, China, Indien, Iran, Pakistan und alle fünf zentralasiatischen Länder teil. Damit handelte es sich im Wesentlichen um ein Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) auf höchster Ebene.

Lawrow ging in seinem Vortrag im Wesentlichen auf die Themen ein, die in der jüngsten SCO-Erklärung von Duschanbe hervorgehoben wurden: Afghanistan sollte ein „unabhängiger, neutraler, geeinter, demokratischer und friedlicher Staat sein, frei von Terrorismus, Krieg und Drogen“ und eine integrative Regierung „mit Vertretern aller ethnischen, religiösen und politischen Gruppen“ haben.

Die gemeinsame Erklärung, die nach dem Treffen veröffentlicht wurde, mag nicht gerade ein Thriller gewesen sein. Aber dann, ganz am Ende, bietet Absatz 9 die eigentliche Bombe:

„Die Seiten haben vorgeschlagen, eine gemeinsame Initiative zu starten, um so bald wie möglich eine breit angelegte internationale Geberkonferenz unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen einzuberufen, natürlich in dem Bewusstsein, dass die Hauptlast des wirtschaftlichen und finanziellen Wiederaufbaus und der Entwicklung Afghanistans nach dem Konflikt von den truppengestützten Akteuren geschultert werden muss, die in den letzten 20 Jahren im Land waren.“

Der Westen wird argumentieren, dass eine Art Geberkonferenz bereits stattgefunden hat: Das war der G-20-Sondergipfel per Videokonferenz Anfang Oktober, an dem auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres teilnahm. In der vergangenen Woche wurde dann viel über die europäische Zusage von 1 Milliarde Euro an humanitärer Hilfe gesprochen, die bis heute äußerst vage bleibt und keine konkreten Details enthält.

Auf dem G-20-Gipfel gaben europäische Diplomaten hinter vorgehaltener Hand zu, dass der Hauptkonflikt darin besteht, dass der Westen den Taliban vorschreiben will, wie sie ihr Land zu führen haben und wie sie die Frauen zu behandeln haben“, was eine notwendige Bedingung für die Gewährung von Hilfe ist, während Russland und China ihrem außenpolitischen Mandat der Nichteinmischung nachkommen.

Afghanistans Nachbarn, Iran und Pakistan, wurden nicht zum G-20-Gipfel eingeladen, und das ist unsinnig. Es ist eine offene Frage, ob die offizielle G-20-Tagung in Rom am 30. und 31. Oktober neben den Hauptthemen Klimawandel, Covid-19 und dem immer noch schwer fassbaren globalen Wirtschaftsaufschwung auch Afghanistan ansprechen wird.

Keine USA in Zentralasien

Das Moskauer Format bleibt also, wie Lawrow gebührend betonte, die erste Adresse, wenn es darum geht, die ernsten Herausforderungen Afghanistans zu bewältigen.

Und nun kommen wir zum Kern der Sache. Die Vorstellung, dass der wirtschaftliche und finanzielle Wiederaufbau Afghanistans in erster Linie von dem ehemaligen imperialen Besatzer und seinen NATO-Schergen – seltsamerweise als „truppengestützte Akteure“ bezeichnet – durchgeführt werden sollte, ist nicht stichhaltig.

Die USA sind nicht in der Lage, Nationen aufzubauen – wie der gesamte globale Süden aus Erfahrung weiß. Selbst die Freigabe der von Washington beschlagnahmten fast 10 Milliarden Dollar der afghanischen Zentralbank wird ein hartes Stück Arbeit sein. Der IWF sagte voraus, dass die afghanische Wirtschaft ohne ausländische Hilfe um 30 Prozent schrumpfen könnte.

Die Taliban, angeführt vom zweiten Premierminister Abdul Salam Hanafi, versuchten, ein tapferes Gesicht zu machen. Hanafi argumentierte, die derzeitige Übergangsregierung sei bereits inklusiv: Immerhin hätten über 500.000 Mitarbeiter der früheren Verwaltung ihre Arbeitsplätze behalten.

Aber wieder einmal gingen viele wertvolle Details in der Übersetzung verloren, und den Taliban fehlte eine Frontfigur, die in der Lage wäre, die eurasische Vorstellungskraft zu fesseln. Das Rätsel bleibt bestehen: Wo ist Mullah Baradar?

Baradar, der das politische Büro in Doha leitete, wurde weithin als das Gesicht der Taliban nach außen gehandelt, nachdem die Gruppe am 15. August die Macht in Kabul übernommen hatte. Er wurde effektiv ins Abseits gestellt.

Der Hintergrund des Moskauer Formats bietet jedoch einige interessante Aspekte. Es gab keine undichten Stellen – aber Diplomaten deuteten an, dass die Lage angespannt war. Russland musste den vorsichtigen Vermittler spielen, vor allem, wenn es darum ging, auf die Beschwerden Indiens und die Bedenken Tadschikistans einzugehen.

Jeder wusste, dass Russland – und alle anderen Akteure – die Taliban nicht als neue afghanische Regierung anerkennen würden, zumindest noch nicht. Aber darum geht es nicht. Die Priorität musste der Taliban-Führung einmal mehr eingeschärft werden: kein sicherer Hafen für Dschihadistengruppen, die „Drittländer, insbesondere die Nachbarn“ angreifen könnten, wie Lawrow betonte.

Wenn Präsident Putin beiläufig zu Protokoll gibt, dass sich mindestens 2.000 Dschihadisten der ISIS-K in Nordafghanistan aufhalten, bedeutet dies, dass der russische Geheimdienst genau weiß, wo sie sich aufhalten, und dass er in der Lage ist, sie auszuschalten, sollten die Taliban signalisieren, dass sie Hilfe benötigen.

Vergleichen Sie das mit dem NATO-Gipfel der Verteidigungsminister, der am Donnerstag und Freitag in Brüssel stattfindet, um den Taliban eine Lektion zu erteilen, nachdem sie in Afghanistan eine schwere Niederlage erlitten haben. Der Generalsekretär der NATO, der spektakulär mittelmäßige Jens Stoltenberg, besteht darauf, dass „die Taliban der NATO gegenüber rechenschaftspflichtig sind“, wenn es um Terrorismus und Menschenrechte geht.

Als ob dies nicht schon belanglos genug wäre, ist das, was wirklich von Bedeutung ist – als Hintergrund für das Moskauer Format -, wie die Russen ein Ersuchen der USA, ihren Geheimdienstapparat irgendwo in Zentralasien zu stationieren, um Afghanistan theoretisch zu überwachen, rundweg ablehnten.

Zuerst wollten sie eine „vorübergehende“ Militärbasis in Usbekistan oder Tadschikistan: Putin und Biden sprachen auf dem Genfer Gipfel tatsächlich darüber. Putin bot im Gegenzug, halb im Scherz, an, die Amerikaner in einer russischen Basis, wahrscheinlich in Tadschikistan, aufzunehmen. Moskau spielte ein paar Wochen lang genüsslich mit, nur um dann zu einer unverrückbaren Schlussfolgerung zu gelangen: In Zentralasien ist kein Platz für amerikanische „Terrorismusbekämpfungs“-Spielchen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Lawrow in Moskau äußerst versöhnlich war. Er betonte, dass die Teilnehmer des Moskauer Formats alle Möglichkeiten nutzen wollen, um die Taliban über verschiedene multilaterale Gremien wie die UNO, die SOZ – in der Afghanistan Beobachterstatus hat – und vor allem die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS), ein Militärbündnis, „einzubinden“.

Es winken also viele Ebenen der „Inklusion“. Humanitäre Hilfe aus SCO-Ländern wie Pakistan, Russland und China ist auf dem Weg. Das Letzte, was die Taliban brauchen, ist, dass sie gegenüber der hirntoten NATO „rechenschaftspflichtig“ sind.