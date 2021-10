„Notfallmodus“ – China warnt vor einer Verschlimmerung des Covid-Ausbruchs in den kommenden Tagen

Alle Hoffnungen, dass die Covid-Seuche endlich am Ende ist und nicht vom Establishment dazu benutzt wird, weitere Billionen an Konjunkturprogrammen durchzupeitschen, sind dabei, einen langsamen, schmerzhaften Tod zu sterben. Allerdings gibt es auch viel Grund zum Optimismus: Die Zahl der Covidfälle in den USA ist im letzten Monat stark zurückgegangen, die Zahl der Krankenhausaufenthalte ist gesunken und die Zahl der täglichen Covid-Todesfälle ist jetzt deutlich niedriger.

Dieser hoffnungsvolle Hintergrund veranlasste die Bank of America letzte Woche zu der Feststellung: „Steht uns ein weiterer schwieriger Winter bevor, da die viel übertragbarere Delta-Variante jetzt vorherrscht? Wahrscheinlich nicht“. Dies veranlasste auch Marko Kolanovic von JPMorgan, am 6. Oktober das faktische Ende der Pandemie zu verkünden:

Wir sind nach wie vor der Ansicht, dass sich die COVID-Situation weiter verbessern und eine zyklische Erholung einleiten wird. Dies wird angesichts der Dynamik der COVID-Welle mindestens für die nächsten 3-4 Monate der Fall sein, höchstwahrscheinlich aber auch darüber hinaus. Wir glauben, dass dies die letzte signifikante Welle war und ein effektives Ende der Pandemie bedeutet.

Aber nicht so schnell.

Letzten Freitag veröffentlichte Bloomberg die erste „neue Welle“ der Covid-Warnung, die sich auf das Vereinigte Königreich bezog, und schrieb, dass „nach 19 Monaten, in denen man versucht hat, Covid-19 abzuwehren und gleichzeitig Arbeitsplätze und Unternehmen zu schützen, das Vereinigte Königreich mit einem wachsenden Problem in den Winter geht: Das Coronavirus breitet sich schnell aus, gerade als die Wirtschaft beginnt, sich in die entgegengesetzte Richtung zu entwickeln“.

Dem Bericht zufolge nehmen die Fälle in Großbritannien schneller zu als in anderen westeuropäischen Ländern, während die Zahl der Todesfälle auf den höchsten Stand seit März gestiegen ist. Und während die Minister der britischen Regierung dementieren müssen, dass sie eine neue Abriegelung planen, „verlangsamt sich gleichzeitig das Wirtschaftswachstum, die Inflation ist hoch, die Bank of England wird voraussichtlich bald die Zinsen anheben und die Haushalte stehen vor einer Lebenskostenkrise“.

Kurz gesagt, eine neue Welle von Covid – ob real oder eingebildet – wird das Vereinigte Königreich zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt heimsuchen, während die Bank of England möglicherweise schon in wenigen Wochen die Zinsen anheben wird, um die rasant steigende Inflation im Vereinigten Königreich auszugleichen, deren 5-Jahres-Breakeven den höchsten Stand in diesem Jahrhundert erreicht hat.

Aber es geht nicht nur um das Vereinigte Königreich: Chinas Wirtschaft schrumpft rapide, während die Energiekrise die Rohstoffpreise in die Höhe treibt und in den kommenden Monaten zu Rekordwerten bei den Verbraucherpreisen zu führen droht…

… steht die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt vor einer weitaus größeren Bedrohung. Laut Bloomberg sagte ein chinesischer Gesundheitsbeamter, dass die Neuinfektionen mit Covid-19 in den kommenden Tagen zunehmen werden und sich die von der Epidemie betroffenen Gebiete weiter ausdehnen könnten.

Da es sich um China handelt, kann natürlich keine Aussage über irgendetwas ohne Lügen gemacht werden, und diese war keine Ausnahme: Bei einem Briefing in Peking am Sonntag sagte Wu Liangyou, ein Beamter der Nationalen Gesundheitskommission, dass der aktuelle Ausbruch in China durch die Delta-Variante aus Übersee verursacht wird. Richtig, die Ausländer sind an allem schuld.

Abgesehen von den Ursprüngen breitete sich die Infektionswelle in der Woche ab dem 17. Oktober auf 11 Provinzen aus, sagte Mi Feng, Sprecher der Kommission, bei der Pressekonferenz. Die meisten der Infizierten sind in der Vergangenheit in andere Regionen gereist, so Mi Feng. Er forderte die von der Pandemie betroffenen Gebiete auf, den „Notfallmodus“ einzuschalten.

In Vorbereitung auf die neue Welle haben bereits einige Städte in den Provinzen Gansu, einschließlich der Hauptstadt Lanzhou, und der Inneren Mongolei den Bus- und Taxibetrieb wegen des Virus eingestellt, so Zhou Min, ein Beamter des Verkehrsministeriums.

China meldete am Samstag 26 neue bestätigte lokale Covid-19-Infektionen, darunter sieben in der Inneren Mongolei, sechs in Gansu, sechs in Ningxia, vier in Peking, einen in Hebei, einen in Hunan und einen in Shaanxi, so die Nationale Gesundheitskommission. Weitere vier lokale, symptomlose Fälle wurden aus Hunan und Yunnan gemeldet.

Auch wenn die jüngste Welle noch bescheiden ist – Goldman zählte in der Woche vom 22. Oktober nur 70 gemeldete lokale Covid-Fälle – deutet die überraschende öffentliche Ankündigung Pekings, dass sich die Lage verschlimmern wird, darauf hin, dass die „Daten“ einen starken Anstieg der lokalen Fälle zeigen.

Das bedeutet auch, dass Chinas effektiver Lockdown-Index kurz vor einem steilen Anstieg steht.

In der Zwischenzeit breitet sich die Epidemie auch in der Hauptstadt Peking aus, wo sie sich auf drei Bezirke ausgeweitet hat, darunter Haidian, ein wissenschaftliches Zentrum, sagte Pang Xinghuo, stellvertretender Leiter des Pekinger Zentrums für Krankheitsprävention und -kontrolle, bei einem Briefing am Sonntag; er fügte hinzu, dass zwischen Samstagmittag und Sonntag 15 Uhr fünf neue bestätigte lokale Covid-Fälle und ein asymptomatischer Fall gemeldet wurden.

Im Rahmen der kommenden Abriegelungen wird Peking einen ursprünglich für den 31. Oktober geplanten Marathon wegen des Virus absagen, berichtete die Beijing Daily. Menschen in Städten, in denen Infektionen festgestellt wurden, dürfen derzeit weder in die Hauptstadt reisen noch dorthin zurückkehren, so die Zeitung.

Fazit: Während die Stromausfälle Anfang des Monats zu einem drastischen Einbruch der chinesischen Produktion führten, sieht es nun so aus, als ob das Covid-Virus für die nächste Runde von Fabrikschließungen verantwortlich gemacht werden wird, und das Ergebnis wird eine noch stärker unterbrochene Versorgungskette sein, nur dass die Regierung Biden diesmal nicht „zu viel Nachfrage“, sondern zu wenig chinesisches Angebot verantwortlich machen wird. Das Endergebnis wird jedoch dasselbe sein: noch weniger Waren und noch höhere Preise für praktisch alles in dieser Weihnachtssaison.