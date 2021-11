Aus Sorge vor Myokarditis stoppt Taiwan BioNTech-Impfungen der 2. Dosis für 12- bis 17-Jährige

Laut CECC wird die Zulassung von COVID-Impfstoffen für Kinder unter 12 Jahren erst dann in Betracht gezogen, wenn die Frage der zweiten Dosis geklärt ist.

TAIPEI (Taiwan News) – Der Leiter des Central Epidemic Command Center (CECC), Chen Shih-chung (陳時中), sagte am Mittwoch (10. November), dass ein Expertengremium beschlossen hat, die Verabreichung der zweiten Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer-BioNTech (BNT) an Kinder im Alter von 12 bis 17 Jahren auszusetzen, da Bedenken bestehen, dass er das Risiko einer Myokarditis erhöhen könnte.

Nach der BNT-Impfung von Kindern im Alter von 12 bis 17 Jahren wurden Fälle von Myokarditis (Entzündung des Herzmuskels) und Perikarditis (Entzündung der äußeren Auskleidung des Herzens) gemeldet. Laut US-Statistiken ist das Risiko für Jugendliche, nach der zweiten BNT-Dosis an Myokarditis zu erkranken, zehnmal höher als nach der ersten Dosis, berichtet CNA.

Einige Länder haben ihre Richtlinien für die Verabreichung von COVID-19-Impfstoffen an Jugendliche angepasst. So hat Hongkong die Verabreichung von zwei BNT-Dosen auf eine einzige Dosis für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren umgestellt. Das Vereinigte Königreich hat etwas Ähnliches getan und empfiehlt nur noch eine Impfung für Kinder zwischen 12 und 18 Jahren, berichtet CNA.

Chen sagte, dass der Beratende Ausschuss für Immunisierungspraktiken (ACIP) des Ministeriums für Gesundheit und Soziales beschlossen hat, die Verabreichung der zweiten BNT-Dosis an diese Altersgruppe für zwei Wochen auszusetzen. In dieser Zeit werden Experten und Ärzte der Centers for Disease Control (CDC) die 16 Fälle von Myokarditis bei Jugendlichen nach der BNT-Impfung untersuchen, bevor eine endgültige Entscheidung über die Fortsetzung der zweiten Impfung getroffen wird.

Vor der endgültigen Entscheidung werden auch internationale Daten herangezogen, sagte der CECC-Leiter und fügte hinzu, dass derzeit Kinder im Alter von 12 bis 17 Jahren weltweit mit zwei Dosen geimpft werden, außer in Hongkong und Großbritannien.

Was die Frage betrifft, ob COVID-19-Impfstoffe für Kinder im Alter von 5-11 Jahren zugelassen werden, so sagte Chen, dass dies erst dann in Erwägung gezogen wird, wenn die Frage der zweiten Dosis bei den 12- bis 17-Jährigen geklärt ist.