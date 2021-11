Israel hält heute am Donnerstag „COVID-19-Kriegsspiele“ ab

Am Donnerstag findet eine nationale Übung mit der Bezeichnung „Omega-Übung“ statt, um das Land auf den nächsten Ausbruch des Coronavirus vorzubereiten.

Israel wird am Donnerstag eine nationale Übung abhalten, um zu bewerten, wie gut das Land auf den nächsten COVID-19-Ausbruch vorbereitet ist, so das Büro des Premierministers.

Die Übung, die nach Angaben des Büros im Format eines „Kriegsspiels“ stattfinden wird, trägt den Namen „Übung Omega“.

Premierminister Naftali Bennett hat regelmäßig auf den „Omega-Stamm“ verwiesen, die nächste COVD-19-Variante, die noch nicht entdeckt worden ist.

„Der Staat Israel ist in ausgezeichneter Verfassung. Wir haben die vierte Welle besiegt und stehen kurz davor, die Delta-Variante hinter uns zu lassen“, sagte der Premierminister. „Gleichzeitig blicken wir immer in die Zukunft“.

Obwohl das Gesundheitsministerium am Mittwoch nur 475 neue Fälle von COVID-19 meldete und die Zahl der ernsthaften Patienten auf unter 150 gesunken ist, haben Gesundheitsexperten erklärt, dass eine weitere Welle irgendwann im Winter auftauchen könnte.

Israel lässt einzelne geimpfte Touristen einreisen und führt ein Konzept für Besucher ein, die nur zwei Impfungen erhalten haben, was ebenfalls dazu führen könnte, dass neue Varianten ins Land kommen.

An der Übung werden hochrangige Beamte und Teams aus verschiedenen Ministerien und Sektoren teilnehmen. Bewertet werden sollen die Vorbereitungen in den Bereichen Gesundheit, Recht, Wirtschaft, innere Sicherheit, Reisen und Kommunikation sowie spezifische Strategien für den Umgang mit Versammlungen, Quarantäne, Veranstaltungen, Tourismus und mehr.

Wie das Büro mitteilte, wird die Übung von Verteidigungskommissar Brigadegeneral a.D. Moshe Edri geleitet. (ret.) Moshe Edri geleitet und im National Management Center in Jerusalem abgehalten werden.

„Während sich an einigen Orten in der Welt die Lage in Bezug auf das Coronavirus verschlechtert, ist Israel sicher und geschützt“, sagte Bennett. „Um dies aufrechtzuerhalten und unsere täglichen Routinen fortzusetzen, müssen wir am Puls der Zeit bleiben und uns auf jedes Szenario vorbereiten.“