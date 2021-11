Bill Gates gibt zu, dass COVID-Impfungen die Übertragung nur „geringfügig reduzieren“ und fordert einen „neuen“ Ansatz für Impfstoffe

In einem Interview, in dem er zur künftigen „Pandemievorsorge“ aufrief und die Möglichkeit eines „bioterroristischen“ Pockenangriffs ins Spiel brachte, räumte der Befürworter für Abtreibungen und Microsoft-Gründer ein, dass mRNA-Impfungen unwirksam sind, und sagte: „Wir brauchen eine neue Art der Impfung“.

Der Milliardär und Impfbefürworter Bill Gates kritisierte am Donnerstag, dass die derzeit verfügbaren COVID-Impfungen die Übertragung des Virus nicht ausreichend aufhalten und erklärte, dass „wir eine neue Art der Impfung brauchen“.

In einem ausführlichen 30-minütigen Interview mit dem führenden britischen Politiker Jeremy Hunt, dem Vorsitzenden des britischen Gesundheitsausschusses, erörterte Gates viele der Themen, die auf dem derzeit im benachbarten Schottland stattfindenden Klimagipfel COP 26 debattiert werden, wobei er sich im weiteren Verlauf des Interviews auf die „Pandemievorsorge“ und die derzeitige weltweite Einführung der COVID-Impfung konzentrierte.

Gates erklärte Hunt, dass „wir keine Impfstoffe haben, die die Übertragung blockieren“, was die verfügbaren Mittel gegen das Virus zu Beginn der Krise betrifft, und sagte später über die COVID-Impfungen: „Wir haben Impfstoffe, die Ihnen bei Ihrer Gesundheit helfen, aber sie reduzieren die Übertragungen nur geringfügig“.

„Wir brauchen eine neue Art der Impfung“, fügte Gates hinzu, der ein prominenter Befürworter der Impfungen ist.

Despite being one of the largest proponents of presently-available COVID-19 vaccines, Gates admits to the failure of the vaccine industry that he has worked so hard to prop up.



MORE: https://t.co/aw7PJZ86jM pic.twitter.com/lo9kKuImo9 — Rebel News (@RebelNewsOnline) November 9, 2021

Am 29. September kündigte YouTube an, dass es strenger gegen Inhalte vorgehen werde, die ein Versagen der „zugelassenen Impfstoffe“ für COVID-19 behaupten.

YouTube stellte klar, dass „Behauptungen, dass Impfstoffe die Übertragung oder Ansteckung von Krankheiten nicht reduzieren … entfernt werden“. Obwohl das Video von Gates‘ Interview bereits seit fast einer Woche auf der Plattform veröffentlicht ist, gibt es noch keine Anzeichen dafür, dass es entfernt wird, weil es direkt gegen die strengen YouTube-Regeln für „schädliche Impfstoffinhalte“ verstößt.

Gates betonte, wie wichtig es sei, die – wie er es nannte – „falschen Informationen“ über das neuartige Coronavirus und die dazugehörigen staatlich zugelassenen „Impfstoffe“ zu unterdrücken. Er beklagte die Zunahme der so genannten „Masken-Zögerlichkeit“ und „Impfstoff-Zögerlichkeit“ unter denjenigen, die sich nicht verhüllen oder den experimentellen Impfungen unterziehen wollen.

Anstatt sich auf die sozialen Medien zu verlassen, um zu regulieren, was online über wissenschaftliche Diskussionen über Medizin und COVID-Impfungen in Umlauf gebracht werden sollte, schlug Gates vor, dass die Regierungen die Zensur der Online-Medien kontrollieren sollten, nachdem er Plattformen wie Facebook dafür kritisiert hatte, dass sie „ein bisschen langsam“ seien, um den Zensurhammer zu schwingen.

Der Technologiemogul überhäufte die Social-Media-Giganten mit noch mehr Schelte, indem er ihre Beweggründe für die Veröffentlichung von Inhalten als alles andere als tugendhaft bezeichnete, während er gleichzeitig dafür plädierte, dass die Regierungen die Kontrolle über die Internetdiskussionen übernehmen sollten.

Gates argumentierte, dass es nicht „realistisch“ sei, von Big Tech zu erwarten, dass sie sich stark genug mäßigen, und schlug vor, dass „letztendlich die Regierungen [über vermeintlich] wilde Verschwörungstheorien entscheiden werden: Müssen sie doppelt geprüft werden? Müssen sie ihre Verbreitung einschränken? Müssen sie dort gegensätzliche Standpunkte einbringen?“

Nachdem er seine Unzufriedenheit mit der weltweiten Reaktion auf COVID-19 geäußert hatte, erklärte Gates, er wolle nun, dass die Politiker „künftige Pandemien“ planen und auf den konzertierten Bemühungen von 2020 aufbauen, indem sie internationale Gremien dazu veranlassen, medizinische Überwachungsprogramme einzurichten und die Reaktion auf mögliche biologische Bedrohungen durch eine Reihe von „Keimspielen“ zu „üben“.

Gates forderte eine „Pandemie-Task-Force bei der WHO [Weltgesundheitsorganisation]“, die Simulationen von bioterroristischen Angriffen an Flughäfen durchführen würde, sagte er. „Sie sagen, okay, was wäre, wenn ein Bioterrorist die Pocken an 10 Flughäfen einschleppt? Wie würde die Welt darauf reagieren? Es gibt natürlich ausgelöste Epidemien und durch Bioterrorismus ausgelöste Epidemien, die noch viel schlimmer sein könnten als das, was wir heute erlebt haben.

Die Task Force würde Investitionen in zweistelliger Milliardenhöhe von den Nationen der Welt erfordern, um sich auf die Möglichkeit einer hergestellten Biowaffe vorzubereiten, so Gates.

„Man sollte meinen, dass dies eine Priorität wäre“, sagte er und sagte voraus, dass „im nächsten Jahr diese [finanziellen] Zuweisungen gemacht werden müssen, einschließlich dieser globalen Pandemie-Task-Force“.

Obwohl der Technologiemagnat die COVID-Impfungen nun scheinbar verspottet, hat er sich in der Vergangenheit vehement für die Injektionen eingesetzt, indem er die Regierungen dazu drängte, ihren Bürgern Nadeln in die Arme zu stecken, und sich für endlose Auffrischungsimpfungen, ähnlich wie bei der Grippeimpfung, einsetzte.

Im vergangenen April sagte der Mogul in einem Interview, dass das Leben nach COVID-19 nicht mehr dasselbe sein wird, solange die Bevölkerung nicht „umfassend geimpft“ ist, und sprach sich für die Unterdrückung von Aktivitäten aus, bei denen Menschen zusammenkommen müssen, und warnte davor, dass ohne die Impfung „diese Menschen vielleicht gar nicht mehr zurückkommen“.

Darüber hinaus unterstützt Gates‘ Wohltätigkeitsorganisation, die Bill and Melinda Gates Foundation, weltweit Impfprogramme, darunter auch den aktuellen globalen Vorstoß für Massenimpfungen gegen COVID-19 unter Verwendung experimenteller mRNA-abgeleiteter Formeln, von denen Gates zugibt, dass sie bisher noch niemand hergestellt hat“.

Der Microsoft-Gründer war in Zusammenarbeit mit Moderna und der US-Regierung an der Erforschung des Impfstoffs beteiligt und war indirekt an der Entwicklung des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech beteiligt, einem Unternehmen, dessen Aktien die Gates-Stiftung Monate vor der Entdeckung von COVID kaufte.

Die Gates-Stiftung ist auch ein großer Investor in die Impfstoffprojekte der Universität Oxford und hat 384 Millionen Dollar bereitgestellt. Darüber hinaus hat die Stiftung Millionen von Dollar in Form von Zuschüssen an das Jenner-Institut der Universität gespendet, das den COVID-19-Impfstoff von Oxford entwickelt.

Wie Kaiser Health News berichtet, hatte Oxford ursprünglich zugesagt, seinen mRNA-COVID-Impfstoff als Open Source zu veröffentlichen, damit die Technologie von Herstellern ohne teure Lizenzkosten genutzt werden kann. Nachdem die Gates-Stiftung interveniert hatte, unterzeichnete Oxford jedoch eine Exklusivlizenz mit AstraZeneca. Seitdem haben sowohl Oxford als auch AstraZeneca erklärt, dass sie „für die Dauer der Coronavirus-Pandemie“ keine Gewinne aus der Herstellung und dem Vertrieb ihres Impfstoffs ziehen werden. Danach sind sie nicht mehr an dieses Versprechen gebunden.

Obwohl Gates als Philanthrop angepriesen wird, profitiert seine Stiftung trotz der enormen Gesundheitsprobleme, die sich daraus ergeben haben, enorm von der Entwicklung des Impfstoffs.

In einem Gastkommentar im Wall Street Journal behauptete er 2019, dass sich seine Investitionen in die Einführung von Impfstoffen im Verhältnis 20:1 rentieren und in den mehr als zwanzig Jahren seit seinem Einstieg in die Gesundheitsbranche 10 Milliarden Dollar in 200 Milliarden Dollar „wirtschaftlichen Nutzen“ für die lokale Wirtschaft verwandelt haben.