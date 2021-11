Nachdem „eine große Anzahl von Mitarbeitern“ unerwünschte Reaktionen auf die Booster-Impfung hatten, musste die Schule geschlossen werden

Ein Schulbezirk in Michigan musste seine Pforten schließen, nachdem mehrere Mitarbeiter nach einer Covid-Auffrischungsimpfung erkrankt waren.

Die Saginaw Township Community Schools gaben am Montag in einem Facebook-Post zu, dass eine „große Anzahl“ von Lehrkräften nach Auffrischungsimpfungen erkrankt war.

Die unerwünschten Ereignisse in Verbindung mit einem Lehrermangel führten zur Schließung der Schule

„Eine große Anzahl unserer Mitarbeiter hatte negative Reaktionen auf die COVID-Auffrischungsimpfung, die am Wochenende in einer Klinik verabreicht wurde, was heute (Montag) zu Fehlzeiten führte“, gestand der Bezirk auf Facebook.