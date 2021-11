Travis Scott, Massenhypnose und das weit geöffnete Tor zur Hölle der Musikindustrie

Zeichen und Symbole regieren die Welt, nicht Worte und Gesetze. – Konfuzius

Es kommt selten vor, dass ein Ereignis in unserer Welt eine große Wirkung auf mich hat. Schließlich haben wir in den letzten mehr als 20 Jahren eine Krise nach der anderen und einen Schrecken nach dem anderen erlebt. Ich bin alt genug, um zu wissen, wie das Leben vor 9/11 und Columbine war, und ich kann mich an den Seelenfrieden erinnern, den wir hatten, bevor die vierundzwanzig Stunden dauernden Kabelnachrichten das kollektive Gewissen beherrschten. Die neue Normalität ist alles andere als normal.

Ich habe gelernt, das Programm auszublenden, aber die Tatsache bleibt… wir alle sind Zielscheibe psychologischer Kriegsführung. Traumabasierter Gedankenkontrolle.

Sie wird von den Medien durch die Wiederholung und Wiedergabe traumatischer, schockierender Ereignisse betrieben. Durch Übertreibung der Angst, um kritisches Denken zu umgehen. Dies geschieht mit Bildern und Symbolen, die vom aktiven Verstand meist ignoriert werden, aber direkt das Unterbewusstsein ansprechen. Eine Art von Hypnose. Traumatische, tragische und angstauslösende Ereignisse, wie das, was gerade beim Konzert von Travis Scott in der Astroworld Houston passiert ist, werden zu symbolischen Meilensteinen in unserem Leben, die von Menschen, die wissen, wie Gruppenpsychologie funktioniert, tief in unser Unterbewusstsein eingepflanzt werden.

Außerdem haben wir eine missbräuchliche Beziehung zu Regierung und Medien. Sie sagen uns, was wir denken sollen, und bestrafen uns dann, wenn wir von ihrem Drehbuch abweichen. Das ist klassischer Missbrauch, und wir sind die Misshandelten.

Am Sonntagmorgen sah ich in den Nachrichten einen Bericht über die Astroworld-Veranstaltung von Travis Scott, bei der mindestens acht Menschen im Publikum starben, während Travis Scott über ihre Leichen rappte, in einem grässlichen Meer aus eindeutiger satanischer Symbolik und Bildsprache.

Hier ist ein unglaublich verstörendes Video davon…

tw// dead body



travis is really singing meanwhile looking at a dead body? WHAT TF pic.twitter.com/saQ7UWx1zt — linda (@selankasgomez) November 6, 2021

Wie Vigilant Citizen berichtet:

Das Astroworld-Festival fand am 5. November statt, also ein paar Tage nach Samhain – dem alten Fest des Todes und der Opferung. Die Woche um den 1. November ist bekanntlich die Zeit des Jahres, in der der „Schleier“ zwischen dieser Welt und der „Unterwelt“ am dünnsten ist. In okkulten Kreisen wird Samhain immer noch gefeiert und mit Tier- und Menschenopfern begangen.

In diesem Artikel über Samhain erklärt ein Druide:

Samhain ist eine Zeit, in der das Tor zur „anderen Welt“ offen ist und wir mit den Toten kommunizieren können – eine Zeit der Weissagung.

Passenderweise dreht sich bei Astroworld alles um das „Tor zur anderen Welt“.

Die erste Geschichte, die ich darüber gelesen habe, hatte etwas mit Menschen zu tun, die von jemandem im Publikum mit einer Spritze angespritzt wurden und dann bewusstlos wurden und an einem Herzinfarkt starben. Normalerweise würde ich so etwas abtun und meinem Tag nachgehen, aber diese Geschichte hat mich emotional sehr tief berührt.

Ich bin in meinem Leben schon öfter mit dieser Energie in Berührung gekommen, und ich erkenne sie als das, was sie ist. Sie ist sehr düster und sehr anziehend und zapft eine unterschwellige kulturelle Faszination für Tod, Rituale, Opfer und ja, Satanismus an. Es ist schwer zu erklären. Es geht um die Frequenz oder Schwingung, die der Inhalt trägt. Etwas, das ich nur als böse beschreiben kann, oder als Kontakt mit einer bösen Kraft oder Energie.

Die Geschichte von Travis Scott ist mir in den letzten Tagen nicht mehr aus dem Kopf gegangen und hat mich dazu veranlasst, diesen Artikel zu schreiben, denn ich möchte sichergehen, dass die Bedeutung dessen, was die Musikindustrie tut, nicht übersehen oder unter den Teppich gekehrt wird.

Aber genau das passiert ja bereits.

Sehen Sie, der einzige Ort in unserer Kultur, an dem Sie regelmäßig offenkundig satanische und dämonische Botschaften, Symbolik und Bilder finden, ist die Musikindustrie, insbesondere die Rap-Musikindustrie. Egal, wie viel Blut, Eingeweide, bizarre Sexrituale, dämonische Kostüme, Leichen, Mord, Zerstückelung und Folter sie vor unseren Augen zur Schau stellen, man soll es nicht als das bezeichnen, was es ist.

Aber jetzt ist es so offensichtlich, dass die Menschen auf der ganzen Welt es so nennen, wie sie es sehen. Astroworld war ein satanisches Opfer, und Freunde, viel krasser geht es wirklich nicht mehr. Ich habe sogar meine 17-jährige Tochter gefragt, was sie davon hält, und sie hat sofort gesagt, dass es wie ein satanisches Opfer aussieht. Alle Kinder stimmen mir zu. Sie sind nicht dumm.

Psychologische Manipulation gibt es in vielen Formen, aber eine der heimtückischsten und grausamsten ist das sogenannte „Gaslighting“.

„Gaslighting ist eine Form der Manipulation, die in missbräuchlichen Beziehungen vorkommt. Es handelt sich um eine heimtückische und manchmal verdeckte Form des emotionalen Missbrauchs, bei der der Tyrann oder Missbraucher die Zielperson dazu bringt, ihr Urteilsvermögen und ihre Realität in Frage zu stellen. Letztendlich beginnt das Opfer von Gaslighting sich zu fragen, ob es seinen Verstand verliert.“ [Quelle]

Und die Mainstream-Medien tun dies bereits in Bezug auf die Geschichte von Travis Scott. Der Guardian (was bewachen sie?) veröffentlichte einen Artikel über dieses Ereignis und bezeichnete die Verbindung zum Satanismus als „Verschwörungstheorie“. Ohne auch nur zu untersuchen, warum so viele Menschen so denken, stürzten sie sich auf einen Haufen Blödsinn von „Experten“, die uns davor warnten, wie Fehlinformationen im Internet verbreitet werden.

Trotz ihrer Absurdität hat die Theorie stetig an Zugkraft gewonnen – mit Phrasen wie „astroworld demonic“, „astroworld illuminati“ und „astroworld upside down cross“, die neben anderen AstroWorld-Inhalten auf der Plattform auftauchen.

Experten sagen, dass die virale Fehlinformation zeigt, wie junge Social-Media-Nutzer trotz ihres Rufs als versierte „Digital Natives“ immer anfälliger für Verschwörungstheorien sind.

Videos von dem Massenansturm auf Astroworld, bei dem am Wochenende acht Menschen ums Leben kamen, überschwemmten TikTok. Aber auch Verschwörungstheorien blühten neben dem Bildmaterial auf und beschuldigten den Rapper Travis Scott, der das Festival gründete und dort auftrat, ein massives satanisches Ritual inszeniert zu haben.

„Das ist kein Festival, das ist ein Opfer“, lautet ein typischer Kommentar. „Die Musikindustrie ist dämonisch und sammelt Seelen“, lautet ein anderer Kommentar mit 34.000 Likes.

Trotz ihrer Absurdität hat die Theorie stetig an Zugkraft gewonnen – mit Phrasen wie „astroworld dämonisch“, „astroworld illuminati“ und „astroworld upside down cross“, die neben anderen AstroWorld-Inhalten auf der Plattform auftauchen.

Experten sagen, dass die virale Fehlinformation zeigt, wie junge Social-Media-Nutzer trotz ihres Rufs als versierte „Digital Natives“ immer anfälliger für Verschwörungstheorien sind.

„Wir haben dieses Klischee, dass Verschwörungstheoretiker in den sozialen Medien ältere Menschen sind, aber junge Menschen können in gewisser Weise anfälliger sein“, sagte Jennifer Stromer-Galley, Professorin für soziale Medienplattformen an der Syracuse University.

„Wir wissen, dass menschliche Gehirne sensationelle Inhalte wirklich mögen, und die Gehirne von Teenagern sogar noch mehr, weil sie sich noch in der Entwicklung befinden“, fügte sie hinzu.

Die Internetnutzer haben mehrere weit hergeholte „Symbole“ des Konzerts aufgegriffen, darunter Bilder von Flammen und brennenden Tauben. Einige TikTok-Nutzer beschrieben die Bühne als „ein umgedrehtes Kreuz, das in die Hölle führt“.

Andere beriefen sich auf die Numerologie und behaupteten fälschlicherweise, dass Travis Scott und sein Kollege Drake „im Abstand von 66 Monaten und 6 Tagen geboren wurden“.

Joseph Russo, der an der Wesleyan University einen Kurs über die Anthropologie von Verschwörungstheorien unterrichtet, sagte, dass solche wilden Behauptungen Verbindungen zu QAnon aufweisen, einer Verschwörungstheorie, die behauptet, dass eine geheime Kabale von Pädophilen die Regierung kontrolliert und mit Kindern handelt.

„Es mutiert und nimmt verschiedene Formen an, aber es geht auf die Idee zurück, dass eine schattenhafte Gruppe von Leuten hinter allem steht“, sagte Russo. „Es ist super verführerisch und kommt immer wieder zurück – aber es ist überraschend, dass junge Menschen diesem Skript mehr und mehr folgen.““ [The Guardian]

Wen versucht der Guardian zu schützen? Ganz im Ernst.

Ich bin nicht hier, um zu behaupten, dass es sich bei diesem Ereignis um ein tatsächliches satanisches Ritual handelte, das die Seelen ahnungsloser Fans buchstäblich verzehrte, die von den sich wiederholenden und zutiefst emotional erschütternden Inhalten des Rap-Musikspiels hypnotisiert worden waren. Ich bin hier, um Sie alle daran zu erinnern, dass dies kein einmaliges Ereignis ist. Dass der Guardian Sie psychologisch manipuliert, und dass es, egal was man Ihnen sagt, absolut in Ordnung ist, wenn Sie die Beweise Ihrer eigenen Augen als real akzeptieren und daraufhin Maßnahmen ergreifen.

Egal, wie sehr Ihnen die Mainstream-Medien erzählen, dass Dinge, die Sie mit eigenen Augen sehen, nur „Verschwörungstheorien“ sind, Sie haben die Macht des kritischen Denkens und der Unterscheidung, wenn Sie sich entscheiden, sie zu nutzen.

Hier sind einige Bilder von der Travis Scott-Veranstaltung. Sie treffen die Entscheidung.

Die Bühne war buchstäblich ein umgedrehtes Kreuz, das zu einem Portal in die Hölle führte.

Der Eingang zur Show. Sieht das für Sie dämonisch aus?

Die Bühne. Die andere Seite von was genau?

Schon genug gesehen?

Sogar auf dem Hemd von Travis bewegen sich tote Seelen durch eine Türöffnung.

TVarius Richardson hat darüber in einem viralen FB-Post berichtet, der Veranstaltungsflyer zeigt und einige dieser Bilder mit klassischer satanischer Symbolik in Kunstwerken in Verbindung bringt. Die Bühne soll eindeutig ein Portal zur Hölle darstellen, und wenn der Guardian Sie auffordert, das zu leugnen, was Sie hier mit eigenen Augen sehen, dann ist das absolut Gaslighting. Fallen Sie nicht darauf herein.

In den letzten zehn Jahren haben wir bei Waking Times über die offenkundige satanische, dämonische und Illuminati-Symbolik berichtet, die zur Grundlage der heutigen Musikindustrie geworden ist. Es ist absolut klar, dass die Führungskräfte und Entscheidungsträger in dieser Industrie die öffentliche Psyche absichtlich mit Terror, Angst, Missbrauch und offenkundig Bösem füllen. Das geht weit über den bloßen Verkauf von Platten hinaus und stellt die Spitze des Speers im spirituellen Krieg gegen Sie und Ihre Kinder dar.

In einem Artikel vom Mai 2017 mit dem Titel Ariana Grande und die Illuminati-Beta-Kätzchen der Popkultur habe ich darüber geschrieben, wie die dunkle Illuminati-Symbolik, insbesondere das Ein-Augen-Symbol, in der Popkultur allgegenwärtig ist und wie sie immer mehr dämonische Töne annimmt. Diese Bilder sind zwei von vielen, also besuchen Sie bitte diesen Artikel für viele weitere.

Lil‘ Wayne liebt es, ein Lil‘ Demon zu sein.

Popstars bedecken ein Auge. Ist das nur ein Zufall?

Im Jahr 2018 schrieb ich einen Artikel mit dem Titel „Warum die Unterhaltungsindustrie gerne Illuminaten und okkulte Symbolik verwendet, um sich zu verkaufen“, in dem ich untersuchte, warum diese Art von Symbolik so sensationell für das Endergebnis ist. Hier ist ein Musikvideo, auf das ich mich bezog, von Panic! At the Disco, das die rituelle Folterung eines Kindes zeigt.

In diesem Artikel ging es auch um eines der Videos des Rap-Stars Eminem, in dem er durch die Gegend zieht und Menschen ermordet und zerstückelt.

Sind Sie ein Verschwörungstheoretiker, weil Sie ein mit Blut und Körperteilen beladenes Musikvideo als satanisch bezeichnen?

In einem Artikel aus dem Jahr 2017 mit dem Titel Taylor Swifts neuestes Video ist ein okkultes Meisterwerk der Illuminaten-Gedankenkontrolle habe ich mir die klassische Gedankenkontroll-Bildersprache in einem ihrer jüngsten Videos angesehen. Es ist wirklich überwältigend zu denken, dass es keinen anderen Weg gibt, solch talentierte junge Stars zu vermarkten und zu verkaufen, aber so ist es nun einmal. Mehr über Taylor Swift finden Sie in einigen Artikeln von Vigilant Citizen.

Hier ist sie auf einem Friedhof und macht etwas nicht-satanisches.

Taylor Swift genießt es, eine Leiche zu sein.

Im Jahr 2014 veröffentlichten wir einen Artikel von David Garner mit dem Titel „Die Musikindustrie entlarvt – Missbrauch von esoterischen Symbolen“. Er befasst sich mit einigen offensichtlich satanischen Symbolen, die in der Musikindustrie weit verbreitet sind, zeigt ihre historischen Ursprünge und konzentriert sich auf das Ein-Augen-Symbol.

Hier ist ein von ihm ausgewähltes Foto, das Tyler the Creator mit einem auf die Stirn tätowierten umgekehrten Kreuz zeigt.

Sind Sie ein Verschwörungstheoretiker, wenn Sie umgedrehte Kreuze für satanisch halten?

Und dieses Bild von Jay-Z, Kanye West und Rhianna, die auf der Bühne mit ihren Händen das allgegenwärtige Ein-Augen-Symbol machen.

„Illuminati wollen meinen Geist, meine Seele und meinen Körper“

„Geheimgesellschaft, die mich im Auge behalten will“

– Jay-Z, D’Evils

In dem 2015 erschienenen Artikel „Black Magic and Dark Hidden Influences in the Music Industry“, ebenfalls von David Garner, schreibt er:

„Für viele Künstler und diejenigen, die in der Einflusshierarchie der Musikindustrie über ihnen stehen, scheint dies weit über den Bereich der Religion hinauszugehen und persönliche Erfahrungen mit Kräften jenseits dieser physischen Welt zu machen. Leider scheinen sie eher mit der dunklen Seite als mit dem Licht in Berührung zu kommen.“ ~David Garner

Lady Gaga ist die neue Version von Alistair Crowley.

Abschließender Gedanke

Ein Großteil meiner Arbeit konzentriert sich darauf, Menschen dabei zu helfen, ihren Geist von den dunklen und subversiven Einflüssen von Werbern, Sozialingenieuren, Kulturkulten und Mainstream-Propaganda zu befreien. Tatsache ist, dass diejenigen, die Einfluss auf die Gesellschaft haben, im Allgemeinen wissen, dass der öffentliche Verstand oder der Verstand der Gruppe anders funktioniert als der Verstand des Einzelnen.

Um massenhaft Konformität, Gehorsam und Duldsamkeit gegenüber einer immer stärkeren staatlichen Kontrolle zu erzeugen, verlassen sich diese Institutionen auf die Tricks, Werkzeuge und Techniken, die von Hypnotiseuren verwendet werden, um Ihr Unterbewusstsein zu hacken. Dann sagen sie Ihnen, dass das, was Sie mit Ihren eigenen Augen sehen, nicht real ist. Das verwirrt die Menschen und macht sie noch anfälliger für Hypnose.

Sie wollen Ihre Neugier über die offensichtlichen Manipulationen in dieser Welt als „Fehlinformation“ abtun, damit sie die Zensur mit Unterstützung der Öffentlichkeit immer weiter vorantreiben können, nehme ich an. Der Guardian stört sich nicht an dem offensichtlichen satanischen Inhalt dieser Veranstaltung, sondern an der Tatsache, dass Sie es so nennen, wie Sie es sehen. Sie wollen Sie psychologisch kontrollieren, und sie wollen, dass Sie innerhalb der Grenzen ihrer von Unternehmen finanzierten Erzählungen und Propaganda denken.

Du bist besser als das. Du bist schlauer als das. Ihr seid wacher als das, und es ist an der Zeit, euren Widerstandsmuskel gegen diese eindeutigen Versuche, euren Verstand zu kontrollieren, anzuspannen. Dies ist geistige Kriegsführung. Fallen Sie nicht auf das weit geöffnete Tor zur Hölle der Musikindustrie herein.