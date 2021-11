CDC erreicht mit zwei manipulierten Studien einen neuen Tiefpunkt

mercola.com

Jüngste Daten des britischen Statistikamtes zeigen, dass Menschen, die eine Doppelimpfung gegen COVID-19 erhalten haben, sechsmal häufiger an allen Ursachen sterben als Ungeimpfte.

In den USA stützen die Centers for Disease Control and Prevention (Zentren für Krankheitskontrolle und -vorbeugung) die offizielle Darstellung mit zwei manipulierten Studien – die eine besagt, dass die Impfung die Gesamtsterblichkeit verringert, die andere, dass die Impfung fünfmal mehr Schutz bietet als die natürliche Immunität.

Beide Studien sind von fragwürdiger Qualität und weisen mehrere Probleme auf, darunter die Auswahl von Zeit- und Datumsbereichen, die es ihnen ermöglichen, so zu tun, als seien die COVID-Impfungen sicherer und wirksamer, als sie tatsächlich sind

Laut Statistiken zur Gesamtmortalität ist die Zahl der Amerikaner, die zwischen Januar 2021 und August 2021 gestorben sind, 16 % höher als 2018 (das Jahr mit der höchsten Gesamtmortalität vor der COVID-Impfung) und 18 % höher als die durchschnittliche Todesrate zwischen 2015 und 2019. Hat COVID-19 die Sterblichkeitsrate trotz der Massenimpfung erhöht, oder sterben die Menschen aufgrund der COVID-Impfungen mit einer höheren Rate?

Die Daten der CDC zeigen, dass die Zahl der ins Krankenhaus eingelieferten Patienten mit natürlicher Immunität im Laufe des Sommers stark zurückging, während die Zahl der geimpften Menschen, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden, von durchschnittlich drei pro Monat im Frühjahr auf mehr als 100 pro Monat im Spätsommer anstieg, als die Delta-Variante auftrat. Da diese geimpften Patienten weniger als sechs Monate nach ihrer zweiten Dosis geimpft worden waren, hätten sie eigentlich die maximale Immunität erreicht oder fast erreicht haben müssen.

Während jüngste Daten des britischen Office of National Statistics (ONS) zeigen, dass Menschen, die zweimal gegen COVID-19 geimpft wurden, sechsmal häufiger an allen Ursachen sterben als Ungeimpfte, stützen die U.S. Centers for Disease Control and Prevention die offizielle Darstellung mit einer Studie, die zu dem bemerkenswerten Schluss kommt, dass die COVID-Impfung das Risiko, an allen Ursachen zu sterben, unglaublich reduziert, was auch Unfälle einschließt (aber COVID-19-bedingte Todesfälle ausschließt). Wie CNN Health am 22. Oktober 2021 berichtete:

Das Forschungsteam wollte nachweisen, dass die drei zugelassenen Covid-19-Impfstoffe sicher sind, und sie sagen, dass ihre Ergebnisse dies eindeutig belegen. Die Empfänger der Impfstoffe von Pfizer-BioNTech, Moderna oder Janssen hatten ein geringeres Sterblichkeitsrisiko in Bezug auf Covid-19 als die ungeimpften Vergleichsgruppen, schreiben die Forscher im Wochenbericht4 der U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Das Team untersuchte 6,4 Millionen Menschen, die gegen Covid-19 geimpft worden waren, und verglich sie mit 4,6 Millionen Menschen, die in den letzten Jahren Grippeimpfungen erhalten hatten, aber nicht gegen Coronaviren geimpft worden waren.

Sie filterten alle Personen heraus, die an Covid-19 gestorben waren oder bei denen kürzlich ein positiver Coronavirus-Test durchgeführt wurde … Bei Personen, die zwei Dosen Pfizer-Impfstoff erhalten hatten, war die Wahrscheinlichkeit, in den folgenden Monaten an anderen Ursachen als Coronaviren zu sterben, um 34 % höher als bei ungeimpften Personen, so das Ergebnis der Studie. Bei Personen, die zwei Dosen des Moderna-Impfstoffs erhielten, war das Sterberisiko um 31 % höher als bei ungeimpften Personen, und bei Personen, die den Janssen-Impfstoff von Johnson & Johnson erhielten, lag das Sterberisiko bei 54 % …

Zwei wichtige Erkenntnisse aus diesen Absätzen sind: 1) Die Forscher geben zu, dass sie nachweisen wollten, dass die Impfungen sicher und wirksam sind, und dass Statistiken so manipuliert werden können, dass sie die gewünschten Ergebnisse liefern, und 2) dass Menschen, die den Janssen-Impfstoff erhielten, tatsächlich eine höhere Sterblichkeitsrate hatten als Ungeimpfte (54 % Wahrscheinlichkeit im Vergleich zu Ungeimpften).

Verringern die Impfungen die Gesamtsterblichkeit?

Die Forscher stellen die Hypothese auf, dass Menschen, die sich gegen COVID impfen lassen, insgesamt gesünder sind als diejenigen, die sich nicht impfen lassen, und einen gesünderen Lebensstil führen. Meiner Meinung nach handelt es sich hierbei um eine klassische Orwellsche Doppelzüngigkeit, da die meisten Gehirngewaschenen die Grundlagen eines gesunden Verhaltens nicht verstehen.

Ich vermute, dass ihre neue Propaganda eher mit der Tatsache zu tun hat, dass sie nur Daten bis zum 31. Mai 2021 betrachtet haben. Mitte April hatten schätzungsweise 31 % der amerikanischen Erwachsenen eine oder mehrere Impfungen erhalten.5 Am 15. Juni waren 48,7 % vollständig „geimpft“.6 Wir können also davon ausgehen, dass Ende Mai etwa 45 % der anspruchsberechtigten Amerikaner doppelt geimpft waren, plus/minus ein paar Prozentpunkte.

Der Grund, warum ich statistischen Schwachsinn vermute, ist, dass die CDC genau auf diese Weise den Mythos von der „Pandemie der Ungeimpften“ erfunden hat, in dem sie behauptete, dass 99 % der COVID-19-Todesfälle und 95 % der COVID-bedingten Krankenhausaufenthalte unter den Ungeimpften auftraten.

Um zu diesen Statistiken zu gelangen, bezog die CDC Krankenhauseinweisungen und Sterblichkeitsdaten von Januar bis Juni 2021 ein, ein Zeitraum, in dem die Geimpften noch in der Minderheit waren.

Auch hier wird eine siebenmonatige Zeitspanne herangezogen, in der die Impfraten niedrig waren. Noch wichtiger ist jedoch, dass der gewählte Stichtag auch einen raschen Anstieg der an das U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) gemeldeten impfbedingten Todesfälle verschleiert.

Sehen Sie sich die nachstehende Grafik an, die von der Seite OpenVAERS Mortalitätsberichte stammt. Wie Sie sehen können, erreichten die Meldungen von Todesfällen nach der COVID-Impfung Anfang April 2021 ihren Höhepunkt und gingen dann im Laufe des Monats April wieder zurück. Interessanterweise stellt die Studie fest, dass die tägliche Impfrate seit dem 13. April 2021 um 78 % zurückgegangen ist.

Doch während die tägliche Impfrate seit April stark gesunken ist, sind die gemeldeten Todesfälle hoch und relativ konstant geblieben. Könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass Menschen an Impfungen sterben, die sie früher im Jahr erhalten haben?

Am 1. Januar 2021 hatten nur 0,5 % der US-Bevölkerung eine COVID-Impfung erhalten, sodass ein Vergleich der Sterblichkeitsraten von Geimpften und Nicht-Geimpften im Dezember 2020 und Januar 2021 nicht sehr ergiebig ist. Warum werden nicht stattdessen die Monate Juli, August und September in die Analyse einbezogen?

Wie Sie sehen können, waren die gemeldeten Todesfälle in diesen Monaten im Vergleich zu Dezember und Januar deutlich erhöht. Und, auch wenn es in dieser Grafik nicht gezeigt wird, zwischen dem 3. September 2021 und dem 22. Oktober 2021 stieg die Gesamtzahl der gemeldeten Todesfälle von 7.6629,10 auf 17.619.11 Mit anderen Worten, sie hat sich in etwa sieben Wochen mehr als verdoppelt – ein Zeitraum, der in der CDC-Analyse nicht berücksichtigt wurde.

Außerdem war die Studie zwar groß und soziodemografisch vielfältig, aber die Autoren räumen ein, dass „die Ergebnisse möglicherweise nicht auf die allgemeine Bevölkerung übertragbar sind“.

Sie erinnern auch daran, dass sie die Definition von „geimpft“ dahingehend geändert haben, dass sie auch Personen einbeziehen, die ihre zweite Dosis zwei Wochen hinter sich haben (bei zwei Dosisschemata). Dies würde die Wahrheit verfälschen, da es zig Millionen Menschen gibt, die eine oder mehrere Impfungen erhalten haben, aber nicht als „geimpft“ gelten.

Warum ist die Gesamtmortalität im Jahr 2021 höher?

Laut Statistiken zur Gesamtmortalität ist die Zahl der Amerikaner, die zwischen Januar 2021 und August 2021 gestorben sind, 16 % höher als 2018, dem Jahr mit der höchsten Gesamtmortalität vor der Impfung, und 18 % höher als die durchschnittliche Sterberate zwischen 2015 und 2019. Bereinigt um das Bevölkerungswachstum von etwa 0,6 % jährlich liegt die Sterblichkeitsrate im Jahr 2021 um 16 % über dem Durchschnitt und um 14 % über der Rate von 2018.

Die offensichtliche Frage ist, warum im Jahr 2021 (Januar bis August) mehr Menschen gestorben sind, obwohl die COVID-Impfung im Dezember 2020 eingeführt wurde. Hat COVID-19 die Sterblichkeitsrate trotz der Massenimpfung erhöht, oder sterben die Menschen wegen der COVID-Impfungen mit erhöhter Rate?

In einer zweiteiligen Serie hat Matthew Crawford vom Rounding the Earth Newsletter die Sterblichkeitsstatistiken vor und nach der Einführung der COVID-Impfungen untersucht. In Teil 114 enthüllte er, dass die Impfungen in den ersten 30 Tagen der europäischen Impfkampagne schätzungsweise 1.018 Menschen pro Million verabreichter Dosen töteten (wohlgemerkt, es handelt sich um Dosen, nicht um die Zahl der geimpften Personen).

Zwischen 800.000 und 2 Millionen so genannte „COVID-19-Todesfälle“ könnten in Wirklichkeit durch COVID-Impfstoffe verursachte Todesfälle sein.

Nach Abzug der Todesfälle, die als COVID-19-Todesfälle eingestuft wurden, kam er zu einer Schätzung von 200 bis 500 Todesfällen pro Million verabreichter Dosen. Bei weltweit 4 Milliarden verabreichten Dosen bedeutet dies, dass 800.000 bis 2 Millionen sogenannte „COVID-19-Todesfälle“ in Wirklichkeit durch den Impfstoff verursacht worden sein könnten. Wie von Crawford erläutert:

Darin sind noch nicht einmal die durch die Impfung verursachten Todesfälle enthalten, die nicht als COVID-Fälle erfasst wurden, obwohl ich vermute, dass die letztgenannte Zahl geringer ist, da die einzige gute Möglichkeit, das Signal der Impfstoffmortalität zu verbergen, darin besteht, die Todesfälle durch die bereits feststehende COVID-Todesrate zu schmuggeln.

Crawfords Berechnungen werden durch Daten aus Norwegen bestätigt, wo 23 Todesfälle nach der COVID-Impfung gemeldet wurden, obwohl nur 40.000 Norweger die Impfung erhalten hatten. Daraus ergibt sich eine Sterblichkeitsrate von 575 Todesfällen pro Million verabreichter Dosen. Darüber hinaus wurde nach der Autopsie von 13 dieser Todesfälle festgestellt, dass alle 13 mit der COVID-Impfung in Verbindung stehen.

Ist die COVID-Impfung für die überzähligen Todesfälle verantwortlich?

Crawford untersuchte Daten aus Ländern, die eine hohe Impfquote und gleichzeitig eine sehr niedrige COVID-19-Rate aufweisen. Auf diese Weise kann man sich ein besseres Bild davon machen, ob die COVID-Impfung für die überzähligen Todesfälle verantwortlich sein könnte und nicht die Infektion selbst.

Er ermittelte 23 Länder, die diese Kriterien erfüllen und in denen 1,88 Milliarden Menschen leben, was etwa einem Viertel der Weltbevölkerung entspricht. Bevor die COVID-Impfungen eingeführt wurden, meldeten diese Länder insgesamt 103,2 COVID-bedingte Todesfälle pro eine Million Einwohner. In fünf Ländern gab es mehr als 200 COVID-Todesfälle pro Million Einwohner, in sieben Ländern waren es weniger als 10 Todesfälle pro Million Einwohner.

Am 1. August 2021 hatten 25,35 % der Einwohner in diesen 23 Ländern eine COVID-Impfung erhalten und 10,36 % galten als vollständig geimpft. Insgesamt waren 673 Millionen Dosen verabreicht worden. Auf der Grundlage dieser Daten schätzt Crawford die überhöhte Sterblichkeitsrate pro eine Million Impfdosen auf 411 und liegt damit deutlich innerhalb des von ihm in Teil 1 berechneten Bereichs von 200 bis 500.

Eine weitere interessante Datenerhebung wurde von Steve Kirsch, dem Geschäftsführer des COVID-19 Early Treatment Fund, durchgeführt. In dem Video „Vaccine Secrets: COVID Crisis argumentiert er, dass VAERS zur Bestimmung der Kausalität herangezogen werden kann, und zeigt, wie die VAERS-Daten darauf hindeuten, dass mehr als 300.000 Amerikaner wahrscheinlich durch die COVID-Impfung getötet wurden. Zwischen 2 und 5 Millionen wurden außerdem in irgendeiner Weise durch die Impfung verletzt.

Was sagen uns die VAERS-Daten?

In einem Interview mit dem Covexit-Podcast vom 18. September 2021 sprach Dr. Jessica Rose, die über Abschlüsse in angewandter Mathematik, Immunologie, Computerbiologie, Molekularbiologie und Biochemie verfügt, auch darüber, was die VAERS-Daten über die Sicherheit der COVID-Impfungen aussagen.

Rose behandelte Themen wie das Ausmaß der Nebenwirkungen im Vergleich zu anderen Impfprogrammen, das Problem der unzureichenden Berichterstattung und wie die Kausalität anhand der Bradford-Hill-Kriterien bewertet werden kann. Eine PDF-Datei der Diashow, die Rose präsentiert, finden Sie hier. Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung einiger der wichtigsten Punkte aus diesem Interview:

Zwischen 2011 und 2020 schwankte die Zahl der VAERS-Meldungen für alle Impfstoffe zwischen 25 408 und 49 412. Im Jahr 2021, mit der Einführung der COVID-Impfungen, stieg die Zahl der VAERS-Meldungen auf 521.667 (Stand: 3. September 2021), allein für die COVID-Impfungen. (Bis zum 22. Oktober 2021 hat sich die Zahl der Berichte über COVID-bedingte unerwünschte Ereignisse auf 837.593 erhöht.)

Zwischen 2011 und 2020 schwankte die Gesamtzahl der an VAERS gemeldeten Todesfälle zwischen 120 und 183. Im Jahr 2021 (Stand: 3. September) war die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 7.662 angestiegen. Am 22. Oktober 2021 lag die Zahl der Todesfälle bei 17.619.

Kardiovaskuläre, neurologische und immunologische unerwünschte Ereignisse werden in einem Ausmaß gemeldet, wie es noch nie zuvor der Fall war.

Der geschätzte Unterberichterstattungsfaktor (URF) beträgt 31. Unter Verwendung dieses URF wird die Zahl der Todesfälle durch COVID-Spritzen bis zum 27. August 2021 auf 205.809, die Zahl der Bell-Lähmungen auf 81.747, die Zahl der Herpes-Zoster-Infektionen auf 149.017, die Zahl der Parästhesien auf 305.660, die Zahl der COVID-Durchbrüche auf 365.955, die Zahl der Myalgien auf 528.457, die Zahl der lebensbedrohlichen Ereignisse auf 230.113, die Zahl der dauerhaften Behinderungen auf 212.691 und die Zahl der Geburtsfehler auf 7.998 geschätzt.

Die Bradford-Hill-Kriterien für den Kausalzusammenhang sind alle erfüllt. Dazu gehören unter anderem die Stärke der Wirkung, die Reproduzierbarkeit, die Spezifität, die Zeitlichkeit, die Dosis-Wirkungs-Beziehung, die Plausibilität, die Kohärenz und die Reversibilität.

CDC behauptet COVID-Impfung übertrifft natürliche Immunität

Wenn Sie glauben, dass die Behauptung der CDC, die COVID-Impfung senke die Gesamtsterblichkeit, ein Tiefpunkt ihrer irrationalen Impfkampagne ist, dann machen Sie sich darauf gefasst, dass Ihre Erwartungen noch tiefer sinken werden, und zwar mit einer noch ungeheuerlicheren Umsetzung der Orwellschen Doppelzüngigkeit. Am 29. Oktober 2021 veröffentlichte die CDC eine weitere Studie, in der behauptet wird, dass die COVID-Impfung tatsächlich einen fünfmal besseren Schutz gegen COVID-19 bietet als die natürliche Immunität. Wie von Alex Berenson in einem Substack-Artikel vom 30. Oktober 2021 berichtet:

Gestern veröffentlichten die Centers for Disease Control, Amerikas unpolitische Gesundheitsbehörde, eine neue Studie, die angeblich zeigt, dass eine Impfung besser vor einer COVID-Infektion schützt als die natürliche Immunität. Natürlich folgte eine Welle von Berichten über die Vorteile der mRNA-Impfung. Dazu hat die CDC mit Hilfe einer magischen statistischen Analyse Rohdaten umgedreht, aus denen hervorging, dass fast viermal so viele vollständig geimpfte Menschen mit Covid ins Krankenhaus eingeliefert wurden wie solche mit natürlicher Immunität – und FÜNFZEHNMAL so viele im Laufe des Sommers. Das ist kein Scherz.

Außerdem steht die Studie im Widerspruch zu einer viel größeren Studie israelischer Forscher vom August. Wie mein 2-jähriger Sohn zu sagen pflegt: „How dey do dat? Nun, die israelische Studie stützte sich auf einen aussagekräftigen Datensatz, um zu aussagekräftigen Schlussfolgerungen zu gelangen. Sie zählte die Infektionen (und Krankenhausaufenthalte) in einer großen Gruppe zuvor infizierter Personen im Vergleich zu einer ebenso großen und ausgewogenen Gruppe von Geimpften und nahm dann moderate Anpassungen für klar definierte Risikofaktoren vor.

Dabei stellte sich heraus, dass geimpfte Personen eine 13-mal höhere Wahrscheinlichkeit hatten, sich zu infizieren – und eine siebenmal höhere Wahrscheinlichkeit, ins Krankenhaus eingeliefert zu werden – als ungeimpfte Personen mit natürlicher Immunität. Im Gegensatz dazu – wie soll ich es höflich ausdrücken? – ist die CDC-Studie bedeutungsloses Geschwätz, das nie veröffentlicht worden wäre, wenn die Behörde nicht unter enormem politischen Druck stünde, die Menschen zu impfen.

Datenmanipulation ist anscheinend eine Spezialität der CDC

Berenson fährt fort, die fragliche Studie zu sezieren, beginnend mit ihrem Design, das er als „bizarr“ bezeichnet. Die CDC-Analysten untersuchten die Daten von 200.000 Amerikanern, die zwischen Januar und August 2021 in neun Bundesstaaten mit einer „COVID-ähnlichen“ Krankheit ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Anschließend wurden zwei Gruppen miteinander verglichen:

Diejenigen, bei denen mindestens 90 Tage zuvor eine COVID-Erkrankung festgestellt wurde und die zum Zeitpunkt ihres Krankenhausaufenthalts einen weiteren COVID-Test erhielten

Diejenigen, die mindestens 90 Tage, aber nicht mehr als 180 Tage vor ihrer Einlieferung vollständig geimpft waren und zum Zeitpunkt ihres Krankenhausaufenthalts einen weiteren COVID-Test erhielten

Berenson weist darauf hin, was ich schon früher betont habe, nämlich dass die Wahl bestimmter Zeit- oder Datumsbereiche es ermöglicht, die Impfungen viel besser aussehen zu lassen, als sie tatsächlich sind. In diesem Fall wird durch die Wahl eines Zeitraums von 90 bis 180 Tagen ein Best-Case-Szenario betrachtet, denn wir wissen, dass die Impfungen nach einigen Monaten nicht mehr wirken. Es wird also nur das kurze Zeitfenster betrachtet, in dem die COVID-Spritzen ihre maximale Wirkung entfalten.

Das 90-Tage-Kriterium schließt auch die große Mehrheit der Patienten aus, die mit COVID-ähnlichen Erkrankungen ins Krankenhaus eingeliefert werden, sowohl geimpfte als auch ungeimpfte. Berenson geht zwar nicht auf die Geimpften ein, aber nur wenige, wenn überhaupt, konnten mindestens 90 Tage vor März vollständig geimpft worden sein, warum also Januar und Februar einbeziehen? Zu dieser Zeit war so gut wie jeder per Definition ungeimpft.

Was diejenigen mit natürlicher Immunität betrifft, so hatten nur 1020 der 200 000 Patienten, die zwischen Januar und August ins Krankenhaus eingeliefert wurden, eine zuvor dokumentierte COVID-Infektion. Wie Berenson feststellt:

Angesichts der Tatsache, dass mindestens 20 % der Amerikaner, wahrscheinlich sogar 40 %, bis zum Frühjahr 2021 an COVID erkrankt waren, ist dies ein auffallend geringer Prozentsatz – und deutet sicherlich nicht darauf hin, dass COVID eine große Bedrohung darstellt.

Von den 1.020 Personen mit natürlicher Immunität wurden nur 89 positiv auf COVID getestet, während 324 der 6.328 geimpften Patienten, die die Kriterien der Studie erfüllten, positiv getestet wurden. Bemerkenswert sind hier zwei Dinge:

1) Es wurden mehr geimpfte Patienten wegen einer COVID-ähnlichen Erkrankung ins Krankenhaus eingeliefert als Patienten mit natürlicher Immunität; und das, obwohl es Monate gab, in denen die Impfraten im einstelligen Bereich lagen.

2) Eine größere Anzahl geimpfter Patienten wurde positiv auf eine Durchbruchsinfektion getestet als Patienten mit natürlicher Immunität.

Hospitalisierungsrate unter Geimpften steigt rapide an

Berenson fährt fort:

Und die CDC hatte oder veröffentlichte keine Zahlen darüber, wie viele Menschen tatsächlich in den beiden Gruppen waren … stattdessen verglich sie den PROZENTSATZ POSITIVER TESTS in den beiden Gruppen. Aber warum sollte der Prozentsatz der positiven Tests wichtig sein, wenn wir nicht wissen, wie viele Menschen tatsächlich gefährdet waren? … [Erstaunlicherweise wurde die statistische Manipulation dann noch schlimmer. Die Gruppe mit natürlicher Immunität hatte eine positive Testrate von 8,7 %. Die vollständig geimpfte Gruppe hatte eine positive Testrate von 5,1 %. In der Gruppe mit natürlicher Immunität war die Wahrscheinlichkeit, positiv getestet zu werden, also etwa 1,7 Mal so hoch. (1,7x 5,1 = etwa 8,7.)

Bei einer so geringen Anzahl von Personen in der Gruppe mit natürlicher Immunität kann es gut sein, dass dieses rohe „Ratenverhältnis“ keine statistische Signifikanz erreicht hat. (Wir wissen es nicht, weil die CDC kein unbereinigtes Quotenverhältnis mit 95 %-Grenzen vorgelegt hat – etwas, das ich noch nie in einer Veröffentlichung gesehen habe). Stattdessen legte die CDC nur ein Risikoverhältnis vor, das sie um eine Reihe von Faktoren bereinigt hatte, darunter „Einrichtungsmerkmale [und] soziodemografische Merkmale

Und schließlich bekamen die CDC-Forscher eine Zahl, die sie veröffentlichen konnten: Menschen, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden und zuvor infiziert waren, hatten eine fünfmal höhere Wahrscheinlichkeit, einen positiven COVID-Test zu haben, als Menschen, die vollständig geimpft waren. Dabei spielt es keine Rolle, dass es in der zweiten Gruppe viermal so viele Menschen gab. Wissenschaft! Übrigens, am Ende des Berichts sind einige tatsächliche Daten zu finden. Und die sind schlecht. Die CDC hat die Krankenhausaufenthalte in die Zeit vor und nach dem Delta unterteilt – Januar bis Juni und Juni bis August.

Interessanterweise ging die Zahl der Krankenhauseinweisungen von Menschen mit natürlicher Immunität im Sommer, als Delta abhob, stark zurück. Im Winter und Frühjahr wurden etwa 14 Personen pro Monat ins Krankenhaus eingeliefert, von Juni bis August waren es nur sechs pro Monat. (Zur Erinnerung: Es handelt sich um eine große Stichprobe mit Krankenhäusern in neun Staaten). Aber die Zahl der Geimpften, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden, stieg sprunghaft an – von etwa drei pro Monat im Frühjahr auf mehr als 100 pro Monat im Delta-Zeitraum. Bei diesen Geimpften lag die zweite Impfung noch keine 180 Tage zurück, sodass sie eigentlich die maximale Immunität erreicht haben müssten – was darauf hindeutet, dass Delta und nicht der Zeiteffekt eine wichtige Rolle für den Verlust des Impfschutzes spielte.

Vielleicht hat es der Abgeordnete Thomas Massie am besten ausgedrückt, als er twitterte:

Was haben ‚Road Kill‘ und eine von der CDC gesponserte COVID-Studie gemeinsam? Am dritten Tag sind sie so zerpflückt, dass sie nicht mehr zu erkennen sind. Dieser CDC-Direktor ist schamlos, weil er Junk-Wissenschaft mit Ergebnissen fabriziert, die im krassen Gegensatz zu jeder glaubwürdigen akademischen Studie stehen.

Massie fährt fort, auf einige offensichtliche Fehler und Fragen hinzuweisen, die die Studie aufwirft, darunter die folgenden:

Die Autoren versäumten es, die Genesung bei Personen mit früherer Infektion zu überprüfen, sodass eine beliebige Anzahl dieser „Reinfektionen“ in Wirklichkeit lange COVID gewesen sein kann.

Die Tatsache, dass mehr als 6.000 wegen COVID-Symptomen ins Krankenhaus eingelieferte Personen geimpft waren, im Vergleich zu nur 1.000 mit früherer Infektion, widerlegt die Behauptung, dass 99 % der COVID-Krankenhausaufenthalte ungeimpft sind.

Die Zahl der geimpften Personen, die wegen COVID-Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert wurden, korreliert negativ mit der Zeit seit der Impfung: 3.625 wurden innerhalb von 90 bis 119 Tagen nach der Impfung ins Krankenhaus eingeliefert, 2.101 innerhalb von 120 bis 149 Tagen und 902 innerhalb von 150 bis 179 Tagen nach der Impfung. „Könnten die ersten Krankenhausaufenthalte auf unerwünschte Wirkungen des Impfstoffs oder auf ein durch den Impfstoff vorübergehend geschwächtes Immunsystem zurückzuführen sein?“ fragt Massey.

In der Studie wurden nur diejenigen mit natürlicher Immunität berücksichtigt, die im Krankenhaus landeten, und nicht diejenigen, die nicht erkrankten. „Natürliche Immunität hilft, Krankenhausaufenthalte zu verhindern!“ sagt Massey.

Massie stellt auch fest, dass dieses Papier, das nur sechs Seiten lang ist, erstaunliche 50 Autoren hat, von denen mindestens ein halbes Dutzend Interessenkonflikte mit Big Pharma offenlegt. Und wenn man bedenkt, dass der Kongress der CDC eine Milliarde Dollar für die Förderung der COVID-Impfung zur Verfügung gestellt hat, ist dann nicht auch die Arbeit für die CDC ein Interessenkonflikt?

Martin Kulldorff, Ph.D., Professor für Medizin an der Harvard Medical School und Biostatistiker und Epidemiologe in der Abteilung für Pharmakoepidemiologie und Pharmakoökonomie am Brigham and Women’s Hospital, kritisierte die Studie ebenfalls in einem Tweet mit den Worten:

Diese CDC-Studie hat einen großen statistischen Fehler, und die fünffache Schlussfolgerung ist falsch, da sie implizit davon ausgeht, dass hospitalisierte Atemwegspatienten repräsentativ für die Bevölkerung sind, was sie nicht sind. Ich versuche, mit den Autoren in Kontakt zu treten.

Natürliche Immunität ist die beste Antwort

Wie sehr die CDC auch versuchen mag, die Daten zu verdrehen, so steht doch außer Frage, dass die natürliche Immunität besser und dauerhafter ist als die durch Impfung erzeugte Immunität. Dies ist auch eine seit langem anerkannte medizinische Tatsache, die in COVID-19 als zu unbequem verworfen wurde, um von Bedeutung zu sein.

Aus irgendeinem unbekannten Grund will die Regierung, dass jeder die COVID-Injektion erhält, unabhängig davon, ob sie medizinisch gerechtfertigt ist oder nicht. Die schiere Verrücktheit dieses Vorhabens ist Grund genug, misstrauisch zu sein und von der riskanten Impfung Abstand zu nehmen. Ich kann Ihnen eines sagen: Diese Politik hat nichts mit dem Schutz der öffentlichen Gesundheit zu tun, denn sie führt die öffentliche Gesundheit in die falsche Richtung.

Es ist ganz klar, dass der Ausweg aus dieser Pandemie in der natürlichen Herdenimmunität liegt, und zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir, dass es keinen Grund gibt, COVID-19 zu fürchten. Insgesamt ist die Letalität mit der der gewöhnlichen Grippe vergleichbar. Sofern Sie nicht in einem Pflegeheim leben oder an mehreren Krankheiten leiden, liegt Ihre Chance, eine Infektion mit COVID-19 zu überleben, im Durchschnitt bei 99,74 %.

Außerdem wissen wir, dass es mehrere sehr wirksame Frühbehandlungsprotokolle gibt, z. B. das Frontline COVID-19 Critical Care Alliance I-MASK+ -Protokoll, das Zelenko-Protokoll und vernebeltes Peroxid, das in der Fallstudie von Dr. David Brownstein und dem kostenlosen E-Book „Rapid Virus Recovery“ von Dr. Thomas Levy beschrieben wird. Welches Behandlungsprotokoll Sie auch immer anwenden, stellen Sie sicher, dass Sie so bald wie möglich mit der Behandlung beginnen, idealerweise beim ersten Auftreten der Symptome.

Die in VAERS gemeldete Todesrate durch COVID-19-Impfungen übersteigt die gemeldete Todesrate von mehr als 70 Impfstoffen in den letzten 30 Jahren, und wenn Sie durch eine COVID-Impfung verletzt werden und in den USA leben, können Sie nur eine Entschädigung nach dem Countermeasures Injury Compensation Act (CICP) beantragen.

Die Entschädigung durch den CICP ist sehr begrenzt und schwer zu bekommen. Sie sind nur dann anspruchsberechtigt, wenn Ihre Verletzung einen Krankenhausaufenthalt erfordert und zu einer erheblichen Behinderung und/oder zum Tod führt, und selbst wenn Sie die Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, müssen Sie erst Ihre private Krankenversicherung aufbrauchen, bevor diese die Differenz auszahlt.

Es gibt keine Entschädigung für Schmerzen und Leiden, nur für entgangenen Lohn und unbezahlte Arztrechnungen. Die Entschädigung ist zeitlich begrenzt und auf 50 000 Dollar pro Jahr begrenzt, und die Entscheidung des CICP kann nicht angefochten werden.

Einen Vorgeschmack darauf, wie das Leben derjenigen aussieht, die durch diese Impfungen verletzt wurden, geben einige der Fälle, die nomoresilence.world gemeldet wurden. Weitere Informationen über die möglichen Schadensmechanismen finden Sie in Stephanie Seneffs Artikel „Worse Than The Disease: Reviewing Some Possible Unintended Consequences of mRNA Vaccines Against COVID-19“, veröffentlicht im International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research in Zusammenarbeit mit Dr. Greg Nigh.

