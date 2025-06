Ausblick Mitte 2025: Wirtschaftliche Verwerfungen, globale Spannungen und neue Trends

Wie im Video „What’s Going to Happen in the United States?“ dargelegt, warnt Gerald Celente vor erheblichen wirtschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen, die die USA und die Welt in der zweiten Hälfte von 2025 prägen werden. Mit seiner jahrzehntelangen Expertise im Trendforecasting hebt Celente die zunehmende Unvorhersehbarkeit in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hervor, die durch unberechenbare Entscheidungen und globale Machtverschiebungen verstärkt wird. Im Folgenden werden die wichtigsten Themen aus dem Video zusammengefasst, darunter der Rückgang des US-Dollars, die Krise im Gewerbeimmobilienmarkt, der Aufstieg der Künstlichen Intelligenz (KI) und die drohenden Kriegsgefahren.

Wirtschaftliche Turbulenzen: Rückgang des US-Dollars und Krise im Gewerbeimmobilienmarkt

Celente betont im Video die wachsende Besorgnis über die finanzielle Stabilität amerikanischer Haushalte, insbesondere durch den anhaltenden Wertverlust des US-Dollars. Er führt dies auf die globale Ablehnung der geopolitischen und wirtschaftlichen Vorherrschaft der USA zurück. Länder der BRICS-Allianz wenden sich zunehmend vom Dollar ab, indem sie US-Staatsanleihen verkaufen und Alternativen wie Kryptowährungen und Stablecoins erkunden. Celente spricht vom „Tod des Dollars“, ein Prozess, der durch die immense Staatsverschuldung der USA in Höhe von 36 Billionen US-Dollar – möglicherweise sogar 56 Billionen, wenn Verpflichtungen wie die Sozialversicherung einbezogen werden – verschärft wird.

Ein weiteres zentrales Thema im Video ist die Krise im Gewerbeimmobilienmarkt. Celente weist darauf hin, dass die Leerstandsquote von Büros in den USA sich seit der COVID-19-Pandemie von 11 % auf 20,4 % verdoppelt hat, was auf den Trend zur Telearbeit und die Lockdown-Maßnahmen zurückzuführen ist. Da viele während der Pandemie unterzeichnete Gewerbemietverträge nun auslaufen, werden diese oft nicht verlängert, was Vermieter und Banken in eine prekäre Lage bringt. Celente prognostiziert eine Welle von Bankzusammenbrüchen, ähnlich den Insolvenzen von Signature Bank, Silicon Valley Bank und First Republic im Jahr 2023, die die Wirtschaft weiter destabilisieren könnten.

Technologische Entwicklungen: Der Boom und die Gefahren der Künstlichen Intelligenz

Im Video hebt Celente den rasanten Aufstieg der Künstlichen Intelligenz (KI) hervor, die er als einen jungen Trend beschreibt, der 2022 begann. Er warnt jedoch vor überstürzten Investitionen in die ersten großen Unternehmen dieses Sektors, da diese oft überbewertet sind. Der Hype um KI führte zu einer Flut von Börsengängen, doch Celente verweist auf den Rückschlag, als das chinesische Unternehmen Deepseek mit kostengünstigeren Chips auf den Markt kam und Nvidia einen Wertverlust von 600 Milliarden US-Dollar an einem Tag erlitt. Er prognostiziert eine bevorstehende „Dotcom-Blase 2.0“, da Investitionen in KI oft spekulativen Charakter haben. Gleichzeitig sieht er China als zukünftigen Marktführer in der KI-Entwicklung, gestützt durch eine junge, technologieaffine Bevölkerung und eine hohe Hochschulbildung.

Geopolitische Spannungen: Eskalierende Konflikte und die Gefahr eines globalen Krieges

Ein bedeutender Teil des Videos widmet sich den eskalierenden internationalen Konflikten. Celente kritisiert die zunehmenden Spannungen zwischen den USA, der NATO und Russland, insbesondere im Kontext des Ukraine-Krieges. Er verweist auf die unveränderten russischen Forderungen seit 2022, darunter die Ablehnung einer NATO-Erweiterung und der Schutz ethnischer Russen in der Ostukraine. Die jüngsten militärischen Aufrüstungen, etwa in Deutschland, das eine Billion Dollar in seine Streitkräfte investiert, sieht Celente als gefährliche Eskalation, die an die Vorboten des Zweiten Weltkriegs erinnert. Er warnt vor einer möglichen nuklearen Konfrontation, da Russland bei einer Bedrohung seiner Existenz den Einsatz von Atomwaffen angedroht hat.

Zusätzlich thematisiert Celente den Nahostkonflikt, insbesondere die Ereignisse nach dem Hamas-Angriff am 7. Oktober 2023. Er verweist auf Berichte, dass sowohl die USA als auch Ägypten den israelischen Premierminister Netanjahu vorab gewarnt hatten, und sieht Parallelen zu historischen Ereignissen wie Pearl Harbor, wo Informationen über Angriffe bewusst ignoriert wurden, um militärische Reaktionen zu rechtfertigen.

Kryptowährungen und Gold: Ein Ausweg aus der Krise?

Trotz der düsteren Prognosen sieht Celente auch Chancen. Im Video betont er die wachsende Bedeutung von Kryptowährungen, insbesondere Bitcoin, das seit der Wahl von Donald Trump im Jahr 2024 um rund 50 % gestiegen ist. Er prognostiziert weiteres Wachstum, unterstützt durch die Unterstützung von Politikern und Unternehmern, die Kryptowährungen als Alternative zu traditionellen Währungen fördern. Gleichzeitig bleibt Celente optimistisch für Gold, das er als Absicherung gegen den fallenden Dollar sieht. Er prognostiziert, dass der Goldpreis bis Ende 2025 auf 4.000 US-Dollar pro Unze steigen könnte, da ein schwächerer Dollar den Goldkauf für andere Länder günstiger macht.

Ein Aufruf zur Wachsamkeit

Celente schließt das Video mit einem dringenden Aufruf, sich physisch, emotional und spirituell auf schwierige Zeiten vorzubereiten. Er betont die Notwendigkeit, gegen Kriegspropaganda und wirtschaftliche Manipulationen wachsam zu bleiben. Seine Analysen, die wöchentlich im Trends Journal veröffentlicht werden, bieten Lesern Einblicke in die Entwicklungen, bevor sie Schlagzeilen machen. Interessierte können über den Link redacted.trends, der im Video erwähnt wird, ein Abonnement mit 10 % Rabatt abschließen, was im Vergleich zu Mainstream-Publikationen wie der New York Times kostengünstig ist.

Fazit

Das Video „What’s Going to Happen in the United States?“ bietet eine eindringliche Analyse der aktuellen globalen und wirtschaftlichen Herausforderungen. Gerald Celente mahnt zur Vorsicht vor einer sich abzeichnenden Wirtschaftskrise, technologischen Übertreibungen und der Gefahr eines globalen Konflikts. Seine Prognosen, gestützt auf historische Vergleiche und aktuelle Trends, sind ein Weckruf, die Entwicklungen kritisch zu hinterfragen und sich auf eine ungewisse Zukunft vorzubereiten.