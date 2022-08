Dutzende von Fällen des Langya-Virus wurden in China gemeldet. Dies geht aus neuen Forschungsergebnissen von Wissenschaftlern hervor, die zuvor an umstrittenen Fledermaus-Coronavirus-Studien am Wuhan Institute of Virology beteiligt waren.

Das Langya-Henipavirus – auch LayV genannt – gehört zu einer Familie von Viren, von denen bekannt ist, dass sie Menschen infizieren und tödliche Krankheiten verursachen können“, so eine Gruppe von Wissenschaftlern unter chinesischer Leitung im New England Journal of Medicine.

Von den 35 bestätigten LayV-Fällen, die in den chinesischen Provinzen Shandong und Henan festgestellt wurden, verlief jedoch keiner tödlich. Zu den Symptomen gehören Fieber, Müdigkeit, Husten, Appetitlosigkeit und Muskelschmerzen.

Die meisten der Wissenschaftler, die an der Arbeit zur Identifizierung des Virus beteiligt waren, gehören zu wissenschaftlichen Einrichtungen der Kommunistischen Partei Chinas, die für ihre Verbindungen zu den militärischen Bemühungen des Regimes und zu Programmen zur biologischen Kriegsführung berüchtigt sind. Zu den Autoren der Studie gehören Forscher des Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology und des State Key Laboratory of Pathogens and Biosecurity.

Lin-Fa Wang, Forscher an der Duke-National University of Singapore Medical School, ist ebenfalls Autor des von Experten begutachteten Artikels im New England Journal of Medicine. Seine Arbeit über das LayV-Virus geht auf seine Beteiligung an der Erforschung von Fledermaus-Coronaviren zurück, die vom Wuhan Institute of Virology mit Mitteln von Anthony Faucis National Institutes of Health (NIH) durchgeführt wurde.

Unter der Leitung des Präsidenten der EcoHealth Alliance, Peter Daszak, und der „Fledermausfrau“ des Wuhan Institute of Virology, Shi Zhengli, nutzten die Forscher die Proben, um riskante „gain-of-function“-Forschung zu betreiben, wie jetzt gelöschte Webseiten zeigen, in denen das Labor Fledermaus-Coronaviren manipulierte, um „sich effizient in primären menschlichen Atemwegszellen zu replizieren und in vitro Titer zu erreichen, die epidemischen Stämmen von SARS-CoV entsprechen.

Wang, der Ehrenprofessor des Labors ist, erscheint als Mitautor vieler dieser inzwischen höchst umstrittenen Studien, darunter „Isolierung und Charakterisierung eines Fledermaus-SARS-ähnlichen Coronavirus, das den ACE2-Rezeptor nutzt“ im Jahr 2013 und „Entdeckung eines reichen Genpools von Fledermaus-SARS-verwandten Coronaviren bietet neue Einblicke in den Ursprung des SARS-Coronavirus“ im Jahr 2017.“

Obwohl Wang gegenüber der von der Kommunistischen Partei Chinas geführten Global Times erklärte, dass die gemeldeten LayV-Fälle bisher „nicht tödlich oder sehr ernst“ gewesen seien und es „keinen Grund zur Panik“ gebe, überwachen Beamte der Gesundheitsbehörde Taiwans derzeit die Ausbreitung des Virus.

In der Veröffentlichung sequenzierten die Wissenschaftler das Genom des LayV-Virus und behaupteten, dass „die Spitzmaus ein natürliches Reservoir für LayV sein könnte“.

In den ersten Tagen von COVID-19 vertraten die Wissenschaftler der Kommunistischen Partei Chinas und ihre amerikanischen Kollegen eine ähnliche These.