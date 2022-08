Nachdem Röper und Stein eine Woche aussetzen mussten, kommt nun wieder eine reguläre Tacheles-Sendung. Dieses Mal war der Schwerpunkt natürlich, was Thomas in Donezk erlebt hat. Aber wie immer gab es auch viele andere Themen, von denen man im Mainstream in den letzten Wochen nichts gehört hat.