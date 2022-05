Ausbruch von Affenpocken führt zu erster obligatorischer Quarantäne in einem Land, das ein großes Gay Pride Festival veranstaltet hat

Die erste obligatorische Quarantäne für Affenpocken wurde in Belgien eingeführt, wo kürzlich ein großes Gay Pride- und Fetisch-Festival mit schätzungsweise 80 000 Besuchern in Antwerpen stattfand.

„Diejenigen, die mit dem Affenpockenvirus infiziert sind, müssen 21 Tage lang isoliert werden“, berichtete die niederländische Zeitung Standaard. „Es handelt sich nicht um Hochrisikokontakte, aber sie sollten auf eventuelle Symptome achten. In der Zwischenzeit will der Virologe Marc Van Ranst untersuchen, ob sich das Virus über die Luft verbreiten kann.“

Belgien war kürzlich Gastgeber des Gran Canaria Pride Festivals, das als „Superverbreiter“ von Affenpocken bezeichnet wurde, nachdem Teilnehmer aus mehreren Ländern das Virus offenbar weltweit verbreitet haben.

„Das Gran Canaria Pride Festival, das von 80.000 Menschen aus Großbritannien und ganz Europa besucht wurde, wird untersucht, nachdem es mit zahlreichen Affenpockenfällen in Madrid, Italien und Teneriffa in Verbindung gebracht wurde“, berichtet die Daily Mail.

„Die Maspalomas Pride, die zwischen dem 5. und 15. Mai stattfindet, zieht Besucher aus dem ganzen Kontinent an“, heißt es in dem Bericht weiter. „Die öffentlichen Gesundheitsdienste der Kanarischen Inseln untersuchen nun, ob es einen Zusammenhang zwischen den Fällen und den LGBT+-Feierlichkeiten gibt.“

„Unter den etwa 30 in Madrid diagnostizierten Personen sind mehrere, die an der Veranstaltung teilgenommen haben, obwohl noch nicht feststeht, ob einer von ihnen der Patient Null dieses Ausbruchs ist oder ob sie sich alle dort infiziert haben“, so eine Gesundheitsquelle gegenüber El País.

Belgien ist damit das erste Land der Welt, das eine obligatorische Affenpocken-Quarantäne verhängt hat, wie Real Mac Report twitterte.

Die Weltgesundheitsorganisation gab am Freitag bekannt, dass Affenpocken in 11 Ländern gefunden wurden, in denen die Krankheit normalerweise nicht vorkommt.