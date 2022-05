Warum haben die Kommentare von Oberst a.D. Michail Chodarenok so viel Aufsehen erregt?

Die Anerkennung von möglicherweise „politisch unkorrekten“ Tatsachen, die man bisher aufgrund von „Informationsberuhigungsmitteln“ nicht wahrgenommen hat, ist der einzige Weg, um einer möglichst genauen Analyse näher zu kommen. Dies gilt sowohl für die Mainstream-Medien als auch für die Alt-Media-Community.

Mikhail Khodarenok, dessen Biografie bei RT beschreibt, dass er in der wichtigsten operativen Direktion des Generalstabs der russischen Streitkräfte (RAF) gedient hat, hat in den von den USA geführten westlichen Mainstream-Medien (MSM) für Aufsehen gesorgt, nachdem er in einer Talkshow des öffentlich finanzierten Fernsehsenders Russia-1 seine jüngste Einschätzung der laufenden militärischen Sonderoperation Moskaus in der Ukraine mitgeteilt hatte. Kurz gesagt, seine Einschätzung der sich entwickelnden Situation widerspricht der konventionellen Interpretation der meisten russischen Analysten und derjenigen im Ausland, die mit der multipolaren konservativ-souveränen Weltanschauung des Landes sympathisieren. Er warnte davor, dass sich der Konflikt schon sehr bald erheblich verschärfen werde.

Nach Angaben von Ret. Oberst Khodarenok zufolge sollten Beobachter nicht unter dem Einfluss von so genannten „Informationsberuhigungsmitteln“ stehen, die sie für die Realität der soliden Moral Kiews und seiner Fähigkeit, bis zu einer Million Soldaten an die Front zu rufen, betäuben. Ihre Versorgungsprobleme werden durch das „New Lend-Lease“-Programm der USA und die Unterstützung anderer NATO-Mitglieder angegangen, was die Situation für die RAF noch verschlimmern wird, so seine Prognose. Ret. Oberst Khodarenok betonte, dass eine Wehrpflichtigenarmee wie die Kiewer durchaus zu einer Berufsarmee werden kann, wenn sie richtig ausgebildet und ausgerüstet ist und ihre Soldaten bereit sind, für ihre Sache zu sterben. Er warnte auch vor einem Säbelrasseln mit der NATO und sagte, dass Russland praktisch isoliert sei.

Es genügt zu sagen, dass diese Interpretation der Ereignisse nicht das ist, was jemand, der die öffentlich finanzierten russischen Medien verfolgt, oder unabhängige Analysten, die mit diesem Land sympathisieren, zu hören gewohnt sind. Im Gegenteil, wenn sie nicht von Ret. Oberst Khodarenoks Nationalität nicht wüsste und nur eine Abschrift seiner Kommentare bekäme, die so bearbeitet wurde, dass man nicht erfährt, woher er kommt (d.h. ohne Hinweise auf Russland), dann könnte man annehmen, dass es sich um einen westlichen Analysten handelt. Dennoch sollte niemand an Ret. Oberst Khodarenoks Patriotismus zweifeln, da er 2020 für seinen lebenslangen Dienst an Russland mit der Medaille für Verdienste um das Vaterland ausgezeichnet wurde. All dies sorgte im US-geführten Westen für große Aufregung über seine Äußerungen.

Einige fragten sich, warum er sich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen so äußern „durfte“, in der irrigen Annahme, dass auf solchen Plattformen alles bis ins kleinste Detail abgesprochen ist, während das nicht der Fall ist, wie er mit seinen konträren Äußerungen in einer der wichtigsten politischen Talkshows Russlands bewies. Andere machten sich Sorgen, dass er vielleicht „Ärger“ bekommen könnte, weil er gegen die „politisch korrekte“ Interpretation der Ereignisse verstößt, aber auch das beruht auf einer ähnlich falschen Prämisse, denn in Russland kann jeder öffentlich seine Meinung zu diesem Konflikt kundtun, solange dies im Einklang mit dem Gesetz geschieht (z. B. keine Aufstachelung zu Separatismus oder Terrorismus, keine Verbreitung falscher oder irreführender Nachrichten/Beschreibungen usw.)

Der wichtigste Aspekt von Ret. Oberst Khodarenoks Äußerungen ist jedoch die Tatsache, dass es undenkbar wäre, sich vorzustellen, dass ein westliches Pendant die Möglichkeit hätte, ähnlich abweichende Ansichten über MSM zu äußern, die der vermeintlich „politisch korrekten“ Interpretation der Ereignisse in ihrem Land zuwiderlaufen. So ist beispielsweise in diesem Teil der Welt noch niemand von seinem militärischen Format auf einer ebenso angesehenen Plattform erschienen, um zu behaupten, dass der von der NATO geführte Stellvertreterkrieg gegen Russland durch die Ukraine nicht wie geplant verläuft, sei es vor Ort und/oder im Hinblick auf die Rückwirkungen der beispiellosen Sanktionen des Westens gegen Russland.

Stattdessen wird der durchschnittliche westliche Informationskonsument nur mit einem unaufhörlichen Strom von so genanntem „Victory Porn“ gefüttert, der, um fair zu sein, auch eine Menge Inhalte umfasst, die in der Alt-Media-Community (AMC) geteilt werden, wenn auch natürlich aus der entgegengesetzten Perspektive. Was Ret. Oberst Khodarenok hat gezeigt, dass Russland selbstbewusst genug ist, um einer konträren Stimme wie ihm eine prominente Plattform für seine Einschätzungen zu geben, im Vertrauen darauf, dass dieser Patriot die Realität so wiedergibt, wie er sie wirklich versteht. Dies war auch kein Einzelfall, denn die Medien berichteten, dass er bereits Anfang des Monats vor dem Tag des Sieges ähnlich skeptische Ansichten im Fernsehen geäußert hatte.

Das bedeutet, dass die Produzenten seine Denkweise kannten, aber sie und seinen Dienst für Russland genug respektierten, um ihn erneut einzuladen, um die Zuschauer über die neuesten Ereignisse zu informieren. Noch einmal: So etwas wäre in den US-geführten westlichen Medien absolut undenkbar. Andersdenkende Stimmen werden aus der öffentlichen Sphäre entfernt, wenn sie es schaffen, sich auch nur für ein paar Minuten in den Diskurs einzuschleichen. Es gibt keine westliche Entsprechung zu Ret. Oberst Khodarenok, weil sie einfach nie wieder eingeladen werden würden. Vielmehr könnte ihr ganzes Leben durch die anschließende Verleumdung, sie seien ein sogenannter „russischer Agent“, ruiniert werden, mit allen Konsequenzen, wenn sie noch beschäftigt sind, da sie wahrscheinlich „gekündigt“ werden und auch ihren Job verlieren würden.

Ob man nun mit seiner Denkweise übereinstimmt oder einfach nur seinen Horizont erweitern möchte, indem man sich einer konträren Sichtweise einer vertrauenswürdigen Quelle aussetzt, deren Patriotismus tadellos ist – das Nachdenken über Ret. Oberst Khodarenoks Worte würden objektiv gesehen jedem sehr gut tun. Das heißt nicht, dass er Recht hat, aber auch nicht, dass er Unrecht hat. Vielmehr ist es nur eine andere Sichtweise, die dazu beiträgt, die Einschätzungen aller Beteiligten ausgewogen zu halten, indem sie vorgefasste Meinungen oder Wunschvorstellungen mit klaren Argumenten in Frage stellt, die nicht einfach abgetan werden können. Seine Einsicht erklärt immerhin, warum die Sonderaktion langsam, aber stetig und nicht schnell über die Bühne gegangen ist.

Das Anerkennen von möglicherweise „politisch unkorrekten“ Realitäten, die man bisher durch „Informationsberuhigungsmittel“ nicht wahrhaben wollte, ist der einzige Weg, um einer möglichst genauen Analyse näher zu kommen. Dies gilt sowohl für die MSM als auch für die AMC. Erstere haben von Anfang an behauptet, dass die RAF am Ende ist, während letztere genau dasselbe über die Kiewer Streitkräfte gesagt haben. Objektiv gesehen ist alles viel komplexer, da es auf beiden Seiten Gewinne und Rückschläge gab, doch allein die Tatsache, dass die RAF in der Ost- und Südukraine verschanzt bleiben, ist angesichts des beispiellosen Stellvertreterkriegs der NATO gegen sie beeindruckend.

Ret. Oberst Khodarenok hat nicht nur seinen Landsleuten und denjenigen im Ausland, die mit Russlands MCS-Weltanschauung sympathisieren, einen Dienst erwiesen, sondern der ganzen Welt, denn er hat gezeigt, dass die Medien aller Länder denselben goldenen Standard haben sollten wie die russischen, indem sie Experten mit konträren Interpretationen heranziehen, um ihr Publikum mit einer anderen Art der Analyse aufzuklären. Der von der NATO geführte Stellvertreterkrieg gegen Russland intensiviert sich sicherlich, aber er gerät auch in gewisser Weise ins Stocken, was weder die Medien noch die AMC aufgrund ihrer „politisch korrekten“ dogmatischen Interpretationen schlüssig erklären können. In Anlehnung an das Buch des frei denkenden Ret. Oberst Khodarenoks Buch zu lesen, kann helfen, das Ganze etwas besser zu verstehen.